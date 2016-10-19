38th Ohio House District race: Judith Lynn Lee, Marilyn Slaby

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SnVkaXRoIEx5bm4gTGVlLCBEZW1vY3JhdGljIGNoYWxsZW5nZXI8L3A+PHA+PGEgaHJlZj0i
aHR0cDovL2JpdC5seS8yZFE3VWROIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2xlZWZvcm9oaW9ob3VzZS88
L2E+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+QWdlPC9zdHJvbmc+OiA1OTwvcD48cD48c3Ryb25nPkZyb208L3N0
cm9uZz46IE5vcnRvbjwvcD48cD48c3Ryb25nPkV4cGVyaWVuY2U8L3N0cm9uZz46IEV4ZWN1dGl2
ZSBib2FyZCBtZW1iZXIgb2YgdGhlIEZlZGVyYXRlZCBEZW1vY3JhdGljIFdvbWVuIG9mIFN1bW1p
dCBDb3VudHk7IHBob3Rvam91cm5hbGlzdDsgZGF0YSBlbnRyeSBhbmQgb3RoZXIgb2ZmaWNlIHdv
cmsuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RWR1Y2F0aW9uPC9zdHJvbmc+OiBCYWNoZWxvciYjODIxNztzIERl
Z3JlZSBNZWRpYSBDb21tdW5pY2F0aW9uIFJhZGlvL1RlbGV2aXNpb24uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+
RmFtaWx5PC9zdHJvbmc+OiBNYXJyaWVkOyB0d28gY2hpbGRyZW4uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UTE6
IFdoeSBzaG91bGQgT2hpb2FucyBzdXBwb3J0IHlvdXIgY2FuZGlkYWN5PyAoMTAwIHdvcmRzKTwv
c3Ryb25nPjwvcD48cD5PaGlvYW5zIHNob3VsZCBzdXBwb3J0IG15IGNhbmRpZGFjeSBiZWNhdXNl
IG9mIG15IHN0cm9uZyB2YWx1ZXMsIGNvbW1pdG1lbnQgYW5kIGNvbXBhc3Npb24gZm9yIGNoYW5n
ZS4gRXF1YWwgcGF5IGFuZCBiZXR0ZXIgaGVhbHRoIGNhcmUgZm9yIHdvbWVuLCByZXN0cnVjdHVy
ZSBpbiBlZHVjYXRpb25hbCBmdW5kaW5nIGFuZCBhIGNsZWFuZXIgZW52aXJvbm1lbnQuIFRoZXNl
IGFyZSBpc3N1ZXMgdGhhdCBoYXZlIGFmZmVjdGVkIE9oaW8mIzgyMTc7cyBhYmlsaXR5IHRvIG1v
dmUgZm9yd2FyZDsgZXNwZWNpYWxseSB0byBPaGlvJiM4MjE3O3MgbG93ZXIgdG8gbWlkZGxlIGNs
YXNzLjwvcD48cD48c3Ryb25nPlEyOiBUaGVyZSBpcyBkZWVwIHBvbGFyaXphdGlvbiBpbiBnb3Zl
cm5tZW50IGFuZCB0aGUgcHVibGljLiBIb3cgd291bGQgeW91IHVzZSBlbGVjdGVkIG9mZmljZSB0
byBicmlkZ2UgcmFjaWFsIGFuZCBwYXJ0aXNhbiBkaXZpZGVzPyAoMTAwIHdvcmRzKTwvc3Ryb25n
PjwvcD48cD4gSW4gZWxlY3RlZCBvZmZpY2UsIEkgd291bGQgYnJpZGdlIHJhY2lhbCBhbmQgcGFy
dGlzYW4gZGl2aWRlcyBieSB2b3RpbmcgdG8gZW5kIHRoZSBwcmFjdGljZSBvZiBnZXJyeW1hbmRl
cmluZy4gV2UgaGF2ZSB0byBzdG9wIGFsbG93aW5nIHRoZSBwcmFjdGljZSBvZiBkcmF3aW5nIG91
ciBjb25ncmVzc2lvbmFsIGRpc3RyaWN0cyBzbyB0aGF0IHBvbGl0aWNpYW5zIGNhbiBwaWNrIHRo
ZWlyIHZvdGVycy4gVGhlIHByYWN0aWNlIG9mIGdlcnJ5bWFuZGVyaW5nIGNyZWF0ZXMgZGVlcCBw
b2xhcml6YXRpb24gaW4gZ292ZXJubWVudCBhcyB3ZWxsIGFzIHRoZSBwdWJsaWMuIDwvcD48cD48
c3Ryb25nPlEzOiBXaGF0IGlzIE9oaW8mIzgyMTc7cyBtb3N0IHByZXNzaW5nIHByb2JsZW0gYW5k
IHdoYXQgd291bGQgeW91IGRvLCBpZiBlbGVjdGVkLCB0byBmaXggaXQ/ICgyMDAgd29yZHMpPC9z
dHJvbmc+PC9wPjxwPk9oaW8mIzgyMTc7cyBtb3N0IHByZXNzaW5nIHByb2JsZW0gaXMgcG9saWNl
IGFuZCBjb21tdW5pdHkgcmVsYXRpb25zLiBJZiBlbGVjdGVkIEkgd291bGQgZm9jdXMgb24gbW9y
ZSBvbiBlY29ub21pYyBpc3N1ZXMgaW4gT2hpbywgd2l0aCB0aGUgdW1icmVsbGEgY292ZXJpbmcg
ZXZlcnl0aGluZyBmcm9tIGluY29tZSBpbmVxdWFsaXR5IHRvIGpvYnMsIHRvIHBvdmVydHkuIEFu
eSB3YXkgYXJvdW5kIGluIG9yZGVyIHRvIGZpeCB0aGUgcHJvYmxlbSwgdGhlIGxvd2VyIHRvIG1p
ZGRsZXMgY2xhc3MgbXVzdCBiZSBhY2NvbW1vZGF0ZWQgYW5kIHRoZSBidWxrIG9mIHRoZSBlY29u
b21pYyBhdHRlbnRpb24gbXVzdCBub3QgY2F0ZXIgb25seSB0byB0aGUgd2VhbHRoeS4gPC9wPjxw
PjxzdHJvbmc+UTQ6IE1vc3QgY29uZ3Jlc3Npb25hbCBhbmQgT2hpbyByYWNlcyBhcmUgbm90IGNv
bXBldGl0aXZlLiBXaHkgZG8geW91IHRoaW5rIHRoYXQgaXMgYW5kIHdoYXQgaW1wYWN0IG1pZ2h0
IGl0IGhhdmUgb24gZGVtb2NyYWN5IGFuZCBob3cgZ292ZXJubWVudCBmdW5jdGlvbnM/IElzIHRo
aXMgYSBwcm9ibGVtIGFuZCwgaWYgc28sIGhvdyBkbyB3ZSBmaXggaXQ/ICgxMDAgd29yZHMpPC9z
dHJvbmc+PC9wPjxwPk9uY2UgYWdhaW4gZ2VycnltYW5kZXJpbmcuIFdlIGZpeCBpdCBieSB2b3Rp
bmcgdG8gYWJvbGlzaGluZyBpdC4gQXMgbG9uZyBhcyB0aGlzIHByYWN0aWNlIGlzIGFsbG93ZWQs
IHRoZSBpbmN1bWJlbnRzIGhhdmUgdGhlIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIHJldHVybiBpbiBhIHBvc2l0
aW9uIHdoZXJlIG5vdGhpbmcgaXMgZ2V0dGluZyBhY2NvbXBsaXNoZWQsIHRodXMgaGF2aW5nIGEg
bmVnYXRpdmUgaW1wYWN0IG9uIGRlbW9jcmFjeSBhbmQgaG93IGdvdmVybm1lbnQgZnVuY3Rpb25z
LjwvcD48cD48L3A+PHA+UmVwdWJsaWNhbiBSZXAuIE1hcmlseW4gU2xhYnkgZGlkIG5vdCBwcm92
aWRlIHJlc3BvbnNlcy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.