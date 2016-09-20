All CATEGORIES
☰ Menu

524,000 Ohio absentee ballots requested, 40,000 more than 2012

Associated Press

Published: September 20, 2016 - 07:56 AM

MORE IN NEWS

diversity20cut_04 Michael Chritton - AKRON BEACON JOURNAL
Words can hurt — UA students building wall of offensive terms to knock down later

Diversity week at the University of Akron kicked off Monday with the university’s Steel Drum Band on stage in the Student Union.

racewho20cut_chef01
Who’s Running? Helen McWilliams racing for a Guinness record dressed as a chef with a stockpot - 1:48 PM
shooting 20
Man fatally shot by Akron police after pulling rifle from van had no criminal history
Bob Dyer: Trying to smile as summer slips away
New option in school building plan would give Akron six high schools

MOST POPULAR