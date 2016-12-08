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Abortions would be banned after 20 weeks under bill Ohio GOP lawmakers passed Thursday

By Andrew Welsh-Huggins
Associated Press

Published: December 8, 2016 - 04:41 PM

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