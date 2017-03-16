County GOP asks Ohio lawmaker to resign after his arrest

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SEFNSUxUT04sIE9ISU86IFJlcHVibGljYW5zIGluIFNvdXRod2VzdCBPaGlvJiM4MjE3O3Mg
QnV0bGVyIENvdW50eSBhcmUgYXNraW5nIGEgR09QIHN0YXRlIGxhd21ha2VyIHRvIHJlc2lnbiBh
ZnRlciBoZSB3YXMgYWNjdXNlZCBvZiBpbXBhaXJlZCBkcml2aW5nIGFuZCBtaXNoYW5kbGluZyBh
IGd1biBhbmQgbWlzc2VkIGxlZ2lzbGF0aXZlIHdvcmsgdGhpcyB3ZWVrLjwvcD48cD5SZXAuIFdl
cyBSZXRoZXJmb3JkLCBvZiBIYW1pbHRvbiwgd2FzIGFycmVzdGVkIGVhcmx5IFN1bmRheSBhZnRl
ciBhIGNhbGxlciByZXBvcnRlZCBzb21lb25lIHBhc3NlZC1vdXQgYXQgYSBNY0RvbmFsZCYjODIx
NztzIHJlc3RhdXJhbnQgZHJpdmUtdGhydS4gSGUmIzgyMTc7cyBjaGFyZ2VkIHdpdGggZHJpdmlu
ZyB1bmRlciB0aGUgaW5mbHVlbmNlIGFuZCBpbXByb3BlciBoYW5kbGluZyBvZiBhIGZpcmVhcm0g
aW4gYSB2ZWhpY2xlLjwvcD48cD5IZSBoYXNuJiM4MjE3O3QgcHVibGljbHkgY29tbWVudGVkIG9u
IHRoZSBjaXJjdW1zdGFuY2VzIG9mIGhpcyBhcnJlc3QuPC9wPjxwPlRoZSBoZWFkIG9mIHRoZSBC
dXRsZXIgQ291bnR5IFJlcHVibGljYW4gUGFydHkgdGVsbHMgdGhlIEhhbWlsdG9uLU1pZGRsZXRv
d24gSm91cm5hbC1OZXdzIHRoYXQgUmV0aGVyZm9yZCBoYXMgc2hvd24gaGUmIzgyMTc7cyAmIzgy
MjA7dW5yZWxpYWJsZSBhbmQgdW5maXQmIzgyMjE7IHRvIHNlcnZlIGFzIGEgbGVnaXNsYXRvciwg
Y2l0aW5nIGhpcyBhcnJlc3QgYW5kIGhpcyBoaXN0b3J5IG9mIG11bHRpcGxlIHRyYWZmaWMgdmlv
bGF0aW9ucyBhbmQgY3Jhc2hlcy48L3A+PHA+QSBIb3VzZSBHT1Agc3Bva2VzbWFuIHNheXMgbm8g
ZGVjaXNpb24gaGFzIGJlZW4gbWFkZSBvbiBwb3RlbnRpYWwgZGlzY2lwbGluZSBmb3IgUmV0aGVy
Zm9yZC48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.