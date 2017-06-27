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GOP Sen. Rob Portman of Ohio under pressure on health bill

By Julie Carr Smyth
Associated Press

Published: June 27, 2017 - 03:11 PM
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FILE - In this Tuesday, June 20, 2017 file photo, Sen. Rob Portman, R-Ohio, pauses for a reporter's question as he arrives at a closed-door GOP strategy session on the Republican health care overhaul with Vice President Mike Pence, Senate Majority Leader Mitch McConnell, R-Ky., and others, at the Capitol in Washington. Days after it's release, Portman faces intense pressure back home to oppose the Senates GOP health care bill. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)

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