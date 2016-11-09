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Nationwide issues: 3 states OK recreational pot; 2 toughen gun control laws

By David Crary
Associated Press

Published: November 9, 2016 - 12:32 AM | Updated: November 9, 2016 - 09:00 AM
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File - In this April 20, 2016 file photo, customers buy products at the Harvest Medical Marijuana Dispensary in San Francisco. California's lopsided U.S. Senate is nearing a historic end and voters are pondering a long list of ballot questions that could legalize marijuana, end the death penalty and slap cigarette smokers with a $2-a-pack tax increase. (AP Photo/Haven Daley, File)

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