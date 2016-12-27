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Ohio evangelicals overwhelmingly favored Trump

By Laura A. Bischoff
Dayton Daily News

Published: December 27, 2016 - 09:58 PM | Updated: December 28, 2016 - 07:22 AM
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