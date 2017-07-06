Ohio House lacks votes to override governor’s Medicaid veto

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IFJlcHVibGljYW4gT2hpbyBHb3YuIEpvaG4gS2FzaWNoJiM4MjE3O3MgdmV0
byBwcm90ZWN0aW5nIE1lZGljYWlkIGV4cGFuc2lvbiB3aWxsIHN0YW5kIGZvciBub3cgZm9sbG93
aW5nIGEgZGVjaXNpb24gYnkgc3RhdGUgbGF3bWFrZXJzIG9uIFRodXJzZGF5IHRvIGRlbGF5IGEg
dGhyZWF0ZW5lZCBvdmVycmlkZS48L3A+PHA+T2hpbyBIb3VzZSBTcGVha2VyIENsaWZmIFJvc2Vu
YmVyZ2VyLCBhIGZlbGxvdyBSZXB1YmxpY2FuLCBzYWlkIGhpcyBjaGFtYmVyIGhhcyBkZWNpZGVk
IHRvIGxldCB0aGUgaGVhbHRoIGNhcmUgZGViYXRlIGluIFdhc2hpbmd0b24gcGxheSBvdXQgYmVm
b3JlIGFjdGluZy4gSGUgc2FpZCB0aGUgR09QLWNvbnRyb2xsZWQgY2hhbWJlciBoYWQgdGhlIDYw
IHZvdGVzIHRoYXQgd291bGQgaGF2ZSBiZWVuIG5lZWRlZC48L3A+PHA+Um9zZW5iZXJnZXIgc2Fp
ZCB0aGUgSG91c2Ugc3RpbGwgaGFzIHVudGlsIHRoZSBlbmQgb2YgT2hpbyYjODIxNztzIHR3by15
ZWFyIGxlZ2lzbGF0aXZlIHNlc3Npb24gaW4gRGVjZW1iZXIgMjAxOCB0byBhY3QuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtBdCB0aGlzIGp1bmN0dXJlLCB3ZSB3YW50IHRvIGdpdmUgdGhlIGZlZGVyYWwgZ292ZXJu
bWVudCB0aGUgc3VtbWVyIHRvIHNlZSBpZiB0aGV5JiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRvIGNvbWUgdG8g
YSBjb25jbHVzaW9uIGluIENvbmdyZXNzIGJlZm9yZSB3ZSB0YWtlIGFjdGlvbiBvbiBtb3Zpbmcg
Zm9yd2FyZCB3aXRoIHRoZSBmcmVlemUgd2FpdmVyIGFuZCB0aGUgcmVxdWVzdCwmIzgyMjE7IFJv
c2VuYmVyZ2VyIHNhaWQuIDwvcD48cD5UaGUgY2hhbWJlciBkaWQgdm90ZSBUaHVyc2RheSB0byBv
dmVycmlkZSAxMSBvdGhlciBpdGVtcyB0aGF0IEthc2ljaCB2ZXRvZWQgZnJvbSB0aGUgc3RhdGUg
YnVkZ2V0IEZyaWRheS4gVGhleSByZXN0b3JlZCBhIHByb3Zpc2lvbiBnaXZpbmcgbGVnaXNsYXRv
cnMgYWRkaXRpb25hbCBjb250cm9sIG92ZXIgZnV0dXJlIE1lZGljYWlkIHNwZW5kaW5nIGFuZCBy
ZXZpdmVkIHRoZSBIZWFsdGh5IE9oaW8gcHJvZ3JhbSwgd2hpY2ggaW1wb3NlcyBhZGRpdGlvbmFs
IE1lZGljYWlkIHJlcXVpcmVtZW50cyB0aGF0IGNvdWxkIGJ1bXAgMTI1LDAwMCBlbnJvbGxlZXMg
b2ZmIHRoZSBwcm9ncmFtLjwvcD48cD5PZiBsYXJnZXN0IGNvbnNlcXVlbmNlLCBob3dldmVyLCB3
YXMgYSBwcm92aXNpb24gdmV0b2VkIGJ5IEthc2ljaCB0aGF0IG9yZGVyZWQgaGltIHRvIHNlZWsg
ZmVkZXJhbCBwZXJtaXNzaW9uIHRvIHN1c3BlbmQgZW5yb2xsbWVudCB1bmRlciB0aGUgZXhwYW5z
aW9uIGJlZ2lubmluZyBKdWx5IDEsIDIwMTgsIGFuZCB0byBwcmV2ZW50IHRob3NlIHdobyBkcm9w
IG91dCBvZiB0aGUgaGVhbHRoIGNhcmUgcHJvZ3JhbSBmcm9tIHJlLWVucm9sbGluZy48L3A+PHA+
U29tZSA3MDAsMDAwIGxvdy1pbmNvbWUgYWR1bHRzIGFyZSBub3cgY292ZXJlZCB1bmRlciBPaGlv
JiM4MjE3O3MgZXhwYW5zaW9uLCBhdCBhIGNvc3Qgb2YgYWxtb3N0ICQ1IGJpbGxpb24gJiM4MjEy
OyBtb3N0IG9mIHdoaWNoIGlzIHBpY2tlZCB1cCBieSB0aGUgZmVkZXJhbCBnb3Zlcm5tZW50LiBU
aGUgS2FzaWNoIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGVzdGltYXRlZCB0aGF0IDUwMCwwMDAgT2hpb2FucyBj
b3VsZCBsb3NlIGNvdmVyYWdlIHVuZGVyIHRoZSBwcm9wb3NlZCBlbnJvbGxtZW50IGZyZWV6ZSB3
aXRoaW4gdGhlIGZpcnN0IDE4IG1vbnRocy48L3A+PHA+S2FzaWNoIGlzIGFtb25nIHRoZSBtb3N0
IHZvY2FsIFJlcHVibGljYW5zIG5hdGlvbmFsbHkgaW4gc3VwcG9ydCBvZiB0aGUgTWVkaWNhaWQg
ZXhwYW5zaW9uLCBhbiBvcHRpb24gbWFkZSBhdmFpbGFibGUgdG8gc3RhdGVzIHVuZGVyIHRoZSBB
ZmZvcmRhYmxlIENhcmUgQWN0IHRhcmdldGVkIGZvciByZXBsYWNlbWVudCBieSB0aGUgcGFydHku
IEhlIHdhcyBmb3JjZWQgdG8gbWFrZSBhbiBpbml0aWFsIGVuZC1ydW4gYXJvdW5kIHJlbHVjdGFu
dCBHT1AgbGF3bWFrZXJzIHRvIGJyaW5nIHRoZSBleHBhbnNpb24gdG8gdGhlIHN0YXRlLCBhbmQg
aGFzIGNvbnRpbnVlZCB0byBhZHZvY2F0ZSBpdCBhcyBhIHByb2dyYW0gYmVuZWZpY2lhbCB0byB0
aGUgbW9zdCB2dWxuZXJhYmxlIGNpdGl6ZW5zLjwvcD48cD5PaGlvIHJlY2VpdmVzIHNvbWUgJDMw
MCBtaWxsaW9uIHRocm91Z2ggdGhlIHByb2dyYW0gZm9yIGRydWcgYWRkaWN0aW9uIGFuZCBtZW50
YWwgaWxsbmVzcywgd2hpY2ggS2FzaWNoIGhhcyBkZXNjcmliZWQgYXMgYW4gaW1wb3J0YW50IGZ1
bmRpbmcgc291cmNlIGZvciB0aGUgc3RhdGUgaGFyZGVzdCBoaXQgYnkgdGhlIG5hdGlvbmFsIG9w
aWF0ZSBjcmlzaXMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.