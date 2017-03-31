Ohio Lt. Gov. Mary Taylor stepping down as state insurance director

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0lOQ0lOTkFUSTogT2hpbyYjODIxNztzIGxpZXV0ZW5hbnQgZ292ZXJub3IgaXMgc3RlcHBp
bmcgZG93biBhcyB0aGUgc3RhdGUmIzgyMTc7cyBpbnN1cmFuY2UgZGlyZWN0b3IuPC9wPjxwPkdv
di4gSm9obiBLYXNpY2ggYW5ub3VuY2VkIEZyaWRheSB0aGF0IEx0LiBHb3YuIE1hcnkgVGF5bG9y
IHdhcyBsZWF2aW5nIGhlciBqb2IgYXMgZGlyZWN0b3Igb2YgdGhlIE9oaW8gRGVwYXJ0bWVudCBv
ZiBJbnN1cmFuY2UgZWZmZWN0aXZlIEZyaWRheS4gVGhlIGdvdmVybm9yIGhhcyBuYW1lZCBkZXBh
cnRtZW50JiM4MjE3O3MgZGVwdXR5IGRpcmVjdG9yLCBKaWxsaWFuIEZyb21lbnQsIGFzIHRoZSBu
ZXcgZGlyZWN0b3IuPC9wPjxwPlRheWxvciwgYSBSZXB1YmxpY2FuIHdobyBpcyBmcm9tIFNwcmlu
Z2ZpZWxkIFRvd25zaGlwIGFuZCBzZXJ2ZWQgb24gQ2l0eSBDb3VuY2lsIGluIEdyZWVuLCBpcyBj
b250aW51aW5nIGFzIEthc2ljaCYjODIxNztzIGxpZXV0ZW5hbnQgYW5kIGlzIG9uZSBvZiB0aHJl
ZSBoaWdoLXByb2ZpbGUgT2hpb2FucyBhc3BpcmluZyB0byBnb3Zlcm5vci4gU2hlIHJlY2VudGx5
IGNyZWF0ZWQgdGhlIE1hcnkgVGF5bG9yIGZvciBHb3Zlcm5vciBjb21taXR0ZWUgYW5kIHNheXMg
c2hlIHBsYW5zIHRvIG1ha2UgaGVyIGNhbXBhaWduIGFubm91bmNlbWVudCBsYXRlciB0aGlzIHll
YXIuPC9wPjxwPlRheWxvciB0b2xkIFRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIG9uIEZyaWRheSBzaGUg
d2FudGVkIHRvIHN0YXJ0IGZvY3VzaW5nIG1vcmUgb24gdGhlIGZ1dHVyZSBvZiB0aGUgc3RhdGUu
IFNoZSBzYWlkIGhlciBkZWNpc2lvbiBhbHNvIHdhcyBtYWRlIHBhcnRseSB0byBhbGxvdyBtb3Jl
IHRpbWUgZm9yIGhlciBjYW1wYWlnbi48L3A+PHA+VGF5bG9yIGhhcyBzZXJ2ZWQgYXMgS2FzaWNo
JiM4MjE3O3MgbGlldXRlbmFudCBzaW5jZSAyMDExLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.