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Ohio official: No attempted intrusion into voter database

By Ann Sanner
Associated Press

Published: September 29, 2016 - 03:19 PM
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FILE - In this Jan. 30, 2014, file photo, Ohio Secretary of State Jon Husted provides an overview of voting initiatives at a legislative forum hosted by The Associated Press in Columbus, Ohio. A day after the FBI's director told Congress there have been additional "attempted intrusions" in voter registration databases, Ohio's elections chief, Husted, said Thursday, Sept. 29, 2016, there's been no attempt to breach Ohio's voter registration system. (AP Photo, File)


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