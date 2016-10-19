Ohio’s 14th Congressional District race: Andrew Jarvi, Dave Joyce, Michael Wager

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QW5kcmV3IEphcnZpLCB3cml0ZS1pbjwvcD48cD48c3Ryb25nPkFnZTogPC9zdHJvbmc+NDA8
c3Ryb25nPiA8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5Gcm9tOiA8L3N0cm9uZz5Db25uZWF1dDwv
cD48cD48c3Ryb25nPkV4cGVyaWVuY2U6IDwvc3Ryb25nPkVtZXJnZW5jeSBtYW5hZ2VtZW50OyBm
aXJlZmlnaHRlci9FTVQgKDE5OTUtMjAwMSkuICA8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5FZHVjYXRpb246IDwv
c3Ryb25nPk0uQS4gaW4gUHVibGljIEFkbWluaXN0cmF0aW9uLCBBbWVyaWNhbiBQdWJsaWMgVW5p
dmVyc2l0eTsgQi5BLiBpbiBQdWJsaWMgU2FmZXR5IE1hbmFnZW1lbnQsIENsZXZlbGFuZCBTdGF0
ZSBVbml2ZXJzaXR5OyBBc3NvY2lhdGUgb2YgQXBwbGllZCBCdXNpbmVzcywgTGFrZWxhbmQgQ29t
bXVuaXR5IENvbGxlZ2UuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UTE6IFdoeSBzaG91bGQgT2hpb2FucyBzdXBw
b3J0IHlvdXIgY2FuZGlkYWN5PyAoMTAwIHdvcmRzKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5PaGlvYW5zIHNo
b3VsZCBzdXBwb3J0IG15IGNhbmRpZGFjeSBiZWNhdXNlIEkgY2Fubm90IGJlIGJvdWdodCwgSSBh
bSBub3QgYSBwcm9mZXNzaW9uYWwgcG9saXRpY2lhbiBhbmQgSSB1bmRlcnN0YW5kIHdoYXQgaXQm
IzgyMTc7cyBsaWtlIHRvIHN0cnVnZ2xlIGZpbmFuY2lhbGx5IGFzIG1hbnkgaGF2ZSB0aGFua3Mg
dG8gdGhlIHRyYWRlIGFncmVlbWVudHMgcGFzc2VkIG92ZXIgdGhlIGxhc3QgdHdvIGRlY2FkZXMg
dGhhdCBoYXZlIGRpcmVjdGx5IGFuZCBpbmRpcmVjdGx5IGNvc3QgbWFueSBoYXJkIHdvcmtpbmcg
T2hpb2FucyB0aGVpciBqb2JzLiBJIGhhdmUgb3ZlcmNvbWUgYSBncmVhdCBkZWFsIGluIG15IGxp
ZmUsIGZyb20gYSBjYXJlZXIgZW5kaW5nIGluanVyeSB0aGF0IGNvc3QgbWUgdGhlIGNhcmVlciBJ
IGxvdmVkIHRvIHBlcnNvbmFsIG1pc3Rha2VzIHRoYXQgSSBoYWQgdG8gbGVhcm4gZnJvbSwgYnV0
IEkgYW0gYSBmaWdodGVyIGFuZCB3aGlsZSBJIG1heSBnZXQga25vY2tlZCBkb3duLCBJIHBlcnNl
dmVyZS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5RMjogVGhlcmUgaXMgZGVlcCBwb2xhcml6YXRpb24gaW4gZ292
ZXJubWVudCBhbmQgdGhlIHB1YmxpYy4gSG93IHdvdWxkIHlvdSB1c2UgZWxlY3RlZCBvZmZpY2Ug
dG8gYnJpZGdlIHJhY2lhbCBhbmQgcGFydGlzYW4gZGl2aWRlcz8gKDEwMCB3b3JkcykgPC9zdHJv
bmc+PC9wPjxwPkkgd291bGQgcmVhY2ggb3V0IHRvIHBlb3BsZSBvZiBldmVyeSByYWNlIHRvIHN0
YXJ0IGEgZGlhbG9ndWUgYW5kIGJlZ2luIHRoZSB3b3JrIHRoYXQgaXMgbmVjZXNzYXJ5IHRvIHVu
ZGVyc3RhbmQgZWFjaCBvdGhlciwgdG9sZXJhdGluZyBwZW9wbGUgd2hvIGRpZmZlciBmcm9tIG91
cnNlbHZlcyBpcyBpbmFkZXF1YXRlLCBpdCYjODIxNztzIHdoeSByYWNpc20gYW5kIHdoaXRlIHBy
aXZpbGVnZSBzdGlsbCBleGlzdC4gQnJpZGdpbmcgdGhlc2UgZGl2aWRlcyBpcyBub3QgZ29pbmcg
dG8gYmUgZWFzeSBmb3Igc29tZSwgaWYgd2UgYXJlIHRvIGV2ZXIgdW5pdGUgYXMgb25lIHBlb3Bs
ZSB3ZSBtdXN0IG1ha2UgdGhlIGVmZm9ydCB0byB1bmRlcnN0YW5kLCByZXNwZWN0IGFuZCBsb3Zl
IG9uZSBhbm90aGVyLiBBcyBhIENocmlzdGlhbiBJIGhvbGQgdGlnaHQgdG8gSmVzdXMmIzgyMTc7
cyBjb21tYW5kIHRvIGxvdmUgb3RoZXJzIGFzIHRoeXNlbGYsIGhlIGRpZG4mIzgyMTc7dCBtYWtl
IGFueSBleGNlcHRpb25zIGFuZCB0aGF0IGlzIGNyaXRpY2FsbHkgaW1wb3J0YW50LjwvcD48cD48
c3Ryb25nPlEzOiBXaGF0IGlzIE9oaW8mIzgyMTc7cyBtb3N0IHByZXNzaW5nIHByb2JsZW0gYW5k
IHdoYXQgd291bGQgeW91IGRvLCBpZiBlbGVjdGVkLCB0byBmaXggaXQ/ICgyMDAgd29yZHMpIDwv
c3Ryb25nPjwvcD48cD5FY29ub21pY3MgaXMgb3VyIG1vc3QgcHJlc3NpbmcgcHJvYmxlbS4gSWYg
d2UgY2FuIHB1dCBwZW9wbGUgYmFjayB0byB3b3JrIGluIGpvYnMsIHdoZXJlIHRoZXkgY2FuIGVh
cm4gYSByZXNwZWN0YWJsZSBsaXZpbmcsIGl0IHdvdWxkIGJlIGEgZ2FtZSBjaGFuZ2VyLiBBIGdv
b2Qgc3RhcnQgd291bGQgYmUgdG8gcmVwZWFsIE5BRlRBLCBDQUZUQSBhbmQgdGhlIG90aGVyIGRp
c2FzdHJvdXMgdHJhZGUgYWdyZWVtZW50cyB0aGF0IG91ciBlbGVjdGVkIG9mZmljaWFscyB3cm9u
Z2x5IHBhc3NlZC4gQW5vdGhlciB3b3VsZCBiZSB0byByZXBhaXIgdGhlIHNvY2lhbCBwcm9ncmFt
cyBzbyB0aGV5IGFjdHVhbGx5IHdvcmsgdG8gaGVscCBmYW1pbGllcyBnZXQgYmFjayBvbiB0aGVp
ciBmZWV0LiBQcm92aWRlIGVkdWNhdGlvbiBhbmQgdHJhaW5pbmcgcHJvZ3JhbXMgdG8gZ2V0IHBl
b3BsZSBpbnRvIGNhcmVlcnMgd2hlcmUgdGhleSB3aWxsIHRocml2ZSBub3QganVzdCBzdXJ2aXZl
LjwvcD48cD48c3Ryb25nPlE0OiBNb3N0IGNvbmdyZXNzaW9uYWwgYW5kIE9oaW8gcmFjZXMgYXJl
IG5vdCBjb21wZXRpdGl2ZS4gV2h5IGRvIHlvdSB0aGluayB0aGF0IGlzIGFuZCB3aGF0IGltcGFj
dCBtaWdodCBpdCBoYXZlIG9uIGRlbW9jcmFjeSBhbmQgaG93IGdvdmVybm1lbnQgZnVuY3Rpb25z
PyBJcyB0aGlzIGEgcHJvYmxlbSBhbmQsIGlmIHNvLCBob3cgZG8gd2UgZml4IGl0PyAoMTAwIHdv
cmRzKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5HZXJyeW1hbmRlcmluZywgdW5mYWlyIGJhbGxvdCByZXF1aXJl
bWVudHMgYW5kIGRhcmsgbW9uZXkgYXJlIHRocmVlIGh1Z2UgcmVhc29ucyB3aHkgZmVkZXJhbCBh
bmQgc3RhdGUgbGV2ZWwgcmFjZXMgYXJlIG5vdCBjb21wZXRpdGl2ZS4gV2hlbiBvbmUgcGFydHkg
aGFzIHRoZSBwb3dlciB0byBzaGFwZSB0aGUgcG9saXRpY2FsIGRpc3RyaWN0cyB0byB3aGVyZSB0
aGUgb3RoZXIgaGFzIGZld2VyIGRpc3RyaWN0cyBpbiB3aGljaCBpdCBjYW4gYmUgY29tcGV0aXRp
dmUgaXMgZXRoaWNhbGx5IHdyb25nLiBUaGVuIHRoZXJlIGlzIHRoZSBwcm9ibGVtIG9mIHJlcXVp
cmVtZW50cyBmb3IgaW5kZXBlbmRlbnRzIHRvIGdldCBvbiB0aGUgYmFsbG90LiBJbmRlcGVuZGVu
dHMgYXJlIHJlcXVpcmVkIHRvIGdldCBzaWduYXR1cmVzIGVxdWFsaW5nIDElIG9mIHRoZSB2b3Rl
cyBjYXN0IGluIHRoZSBwcmV2aW91cyBtYWpvciBlbGVjdGlvbiB3aGlsZSBtYWpvciBwYXJ0eSBj
YW5kaWRhdGVzIG9ubHkgbmVlZCA1MCBzaWduYXR1cmVzLiBUaGVzZSB0d28gYWxvbmcgdGhlIGRh
cmsgbW9uZXkgYWxsb3dlZCByb2JzIE9oaW9hbnMgb2YgY29tcGV0aXRpdmUgZWxlY3Rpb25zLjwv
cD48cD48L3A+PHA+VS5TLiBSZXAuIERhdmUgSm95Y2U8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5BZ2U6IDwvc3Ry
b25nPjU5PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RnJvbTogPC9zdHJvbmc+UGFpbmVzdmlsbGU8L3A+PHA+PHN0
cm9uZz5FeHBlcmllbmNlOiA8L3N0cm9uZz5VLlMuIEhvdXNlIG9mIFJlcHJlc2VudGF0aXZlICgy
MDEzLXByZXNlbnQpOyBHZWF1Z2EgQ291bnR5IFByb3NlY3V0b3IgKDE5ODgtMjAxMikuPC9wPjxw
PjxzdHJvbmc+RWR1Y2F0aW9uOiA8L3N0cm9uZz5Vbml2ZXJzaXR5IG9mIERheXRvbiwgMTk3OTsg
VW5pdmVyc2l0eSBvZiBEYXl0b24gTGF3IFNjaG9vbCwgMTk4Mi48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5GYW1p
bHk6IDwvc3Ryb25nPk1hcnJpZWQ7IHRocmVlIGNoaWxkcmVuLjwvcD48cD48c3Ryb25nPlExOiBX
aHkgc2hvdWxkIE9oaW9hbnMgc3VwcG9ydCB5b3VyIGNhbmRpZGFjeT8gKDEwMCB3b3Jkcyk8L3N0
cm9uZz48L3A+PHA+Tm9ydGhlYXN0IE9oaW9hbnMgc2hvdWxkIHN1cHBvcnQgbXkgY2FuZGlkYWN5
IHNvIEkgY2FuIGNvbnRpbnVlIG15IHdvcmsgb24gcmVidWlsZGluZyB0aGUgZWNvbm9teSwgcHJv
dGVjdGluZyBvdXIgY291bnRyeSBhbmQgcHJlc2VydmluZyB0aGUgR3JlYXQgTGFrZXMuIEkmIzgy
MTc7bSBhbHNvIGEgZmlybSBiZWxpZXZlciB0aGF0IHRoZSBmZWRlcmFsIGdvdmVybm1lbnQgbmVl
ZHMgdG8gZ2V0IGl0cyBmaW5hbmNpYWwgaG91c2UgaW4gb3JkZXIuIEZlZGVyYWwgc3BlbmRpbmcg
aXMgb3V0IG9mIGNvbnRyb2wuIEFzIGEgbWVtYmVyIG9mIHRoZSBIb3VzZSBBcHByb3ByaWF0aW9u
cyBDb21taXR0ZWUsIEkmIzgyMTc7bSBwcm91ZCBvZiB0aGUgd29yayBJIGhhdmUgZG9uZSBzbyBm
YXIgdG8gcmVpZ24taW4gb3V0IG9mIGNvbnRyb2wgZmVkZXJhbCBzcGVuZGluZy4gPC9wPjxwPkkg
YWxzbyBiZWxpZXZlIHRoYXQgdGhlIENvbnN0aXR1dGlvbiBpcyBwcmV0dHkgY2xlYXIgdGhhdCBv
bmUgb2YgdGhlIG1haW4gcmVzcG9uc2liaWxpdGllcyBvZiBDb25ncmVzcyBpcyB0byBwcm90ZWN0
IG91ciBjaXRpemVucy4gSSBjb250aW51ZSB0byBzYXkgdGhhdCB3ZSBsaXZlIGluIGEgZGFuZ2Vy
b3VzIHdvcmxkLiBJbiBvcmRlciB0byBtYWtlIHN1cmUgd2UgcHJvdGVjdCBvdXIgY2l0aXplbnMs
IHdlIG5lZWQgdG8gcHJvdmlkZSBvdXIgbWVuIGFuZCB3b21lbiBpbiB0aGUgbWlsaXRhcnkgd2l0
aCB0aGUgcmVzb3VyY2VzIHRoZXkgbmVlZCB0byBmaWdodCB0aGUgZ2xvYmFsIHdhciBvbiB0ZXJy
b3IuIFdlIGFsc28gbmVlZCB0byBwcm92aWRlIG5lY2Vzc2FyeSByZXNvdXJjZXMgdG8gcHJvdGVj
dCBvdXIgYm9yZGVycy4mIzgyMDM7PC9wPjxwPkkgd2FudCB0byBjb250aW51ZSB0byBsZWFkIHRo
ZSBjaGFyZ2UgaW4gQ29uZ3Jlc3MgdG8gcHJvdGVjdCBhbmQgcHJlc2VydmUgdGhlIEdyZWF0IExh
a2VzLCBhbmQgdG8gZW5zdXJlIHRoZSBHcmVhdCBMYWtlcyBlY29zeXN0ZW0gcmVjZWl2ZXMgZGVz
cGVyYXRlbHkgbmVlZGVkIHJlc3RvcmF0aW9uIGZ1bmRpbmcuIEkgaW50cm9kdWNlZCBsZWdpc2xh
dGlvbiB0byBmb3JtYWxseSBhdXRob3JpemUgdGhlIEdyZWF0IExha2VzIFJlc3RvcmF0aW9uIElu
aXRpYXRpdmUsIHdoaWNoIHBhc3NlZCBpbiB0aGUgSG91c2Ugb2YgUmVwcmVzZW50YXRpdmVzIHdp
dGggb3ZlcndoZWxtaW5nIGJpcGFydGlzYW4gc3VwcG9ydC4gQXMgb25lIG9mIHRoZSBsZWFkZXJz
IGluIENvbmdyZXNzIG9uIHRoaXMgaXNzdWUsIEkgc2VlIGZpcnN0LWhhbmQgdGhhdCB0aGVyZSBp
cyBzdGlsbCB3b3JrIHRvIGJlIGRvbmUgYW5kIGZpZ2h0cyB0byBiZSBmb3VnaHQgdG8gZ2V0IHRo
ZSBmdW5kaW5nIG5lZWRlZCB0byBjb250aW51ZSB0aGUgcHJvZ3Jlc3Mgd2UmIzgyMTc7dmUgc2Vl
biBvbiB0aGUgZ3JvdW5kLjwvcD48cD48c3Ryb25nPlEyOiBUaGVyZSBpcyBkZWVwIHBvbGFyaXph
dGlvbiBpbiBnb3Zlcm5tZW50IGFuZCB0aGUgcHVibGljLiBIb3cgd291bGQgeW91IHVzZSBlbGVj
dGVkIG9mZmljZSB0byBicmlkZ2UgcmFjaWFsIGFuZCBwYXJ0aXNhbiBkaXZpZGVzPyAoMTAwIHdv
cmRzKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5BcyBhIGZvcm1lciBwcm9zZWN1dG9yIGZvciAyNSB5ZWFycywg
SSBoYXZlIHNlZW4gZmlyc3RoYW5kIG11Y2ggb2YgdGhlIHByb2JsZW1zIHRoYXQgcGxhZ3VlIG91
ciBzb2NpZXR5IGFuZCBjcmVhdGUgZGl2aWRlcy4gSSBzdHJpdmUgdG8gZmlndXJlIG91dCBob3cg
d2UgY2FuIHRhY2tsZSB0aGUgYmlnIGlzc3VlcyBmYWNpbmcgQW1lcmljYS4gRG9pbmcgdGhpcyBp
cyBjb21wbGljYXRlZC4gSSYjODIxNzt2ZSBkZWNpZGVkIGFmdGVyIHdoYXQgd2lsbCBiZSB0aGUg
bmFzdGllc3QgZWxlY3Rpb24gdGhpcyBjb3VudHJ5IGhhcyBldmVyIHNlZW4sIHRvIHBhcnRpY2lw
YXRlIGluIGEgZ3JvdXAgY2FsbGVkIE5vIExhYmVscy4gVGhpcyBncm91cCBpc24mIzgyMTc7dCBw
ZXJmZWN0LCBub3IgZG8gSSBhZ3JlZSB3aXRoIGFsbCBvZiB0aGVpciBzb2x1dGlvbnMuIEhvd2V2
ZXIsIHRoaXMgZ3JvdXAgb2YgUmVwcmVzZW50YXRpdmVzIGhhcyBhZ3JlZWQgdG8gdHJ5IGFuZCBo
ZWxwIHBpY2sgdXAgdGhlIHBpZWNlcyBhZnRlciBOb3YuIDh0aC4gIE91ciBpbnRlbnQgaXMgdG8g
dGFja2xlIHRoZSBiaWcgaXNzdWVzIG91ciBjb3VudHJ5IGZhY2VzIGFuZCBvdXIgbW90dG8gaXMg
dG8gc3RvcCBmaWdodGluZyBhbmQgc3RhcnQgZml4aW5nLjwvcD48cD48c3Ryb25nPlEzOiBXaGF0
IGlzIE9oaW8mIzgyMTc7cyBtb3N0IHByZXNzaW5nIHByb2JsZW0gYW5kIHdoYXQgd291bGQgeW91
IGRvLCBpZiBlbGVjdGVkLCB0byBmaXggaXQ/ICgyMDAgd29yZHMpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlRo
ZSBtaWRkbGUgY2xhc3Mgc3F1ZWV6ZS4gVGhpcyBpcyBzaW1wbGU6IHdhZ2VzIGFyZSBmbGF0IGFu
ZCBwZW9wbGUmIzgyMTc7cyBiaWxscyBhcmUgZ29pbmcgdXAuIE9uZSBvZiB0aGUgYmlnZ2VzdCBi
aWxscyBvZiB0aGVtIGFsbCBpcyBoZWFsdGggY2FyZSAmIzgyMTI7IGhpZ2hlciBkZWR1Y3RpYmxl
cyBhbmQgaGlnaGVyIHByZW1pdW1zLiBXZSBuZWVkIHRvIG1ha2Ugc3VyZSB3ZSBwdXQgcGF0aWVu
dHMgZmlyc3QgYW5kIHBhc3MgaGVhbHRoIGNhcmUgcmVmb3JtIHRoYXQgYWN0dWFsbHkgY3JlYXRl
cyBjb21wZXRpdGlvbiBhbmQgcmVkdWNlcyBjb3N0cy4gQW5vdGhlciBwcmVzc2luZyBpc3N1ZSBm
YWNpbmcgT2hpb2FucyBpcyB0aGF0IG91ciBtYW51ZmFjdHVyaW5nIGJhc2UgaXMgZXJvZGluZyBi
ZWNhdXNlIG9mIGJhZCB0cmFkZSBkZWFscyBhbmQgQ2hpbmEmIzgyMTc7cyBjdXJyZW5jeSBtYW5p
cHVsYXRpb24uIFdlIG5lZWQgdG8gZW5kIHRoZXNlIGJhZCB0cmFkZSBkZWFscyBhbmQgZ2V0IHRv
dWdoIHdpdGggQ2hpbmEuIExhc3RseSwgd2UgbmVlZCB0byByZWJ1aWxkIHRoZSBpbmZyYXN0cnVj
dHVyZSBvZiBBbWVyaWNhLiBXZSBuZWVkIHRvIHNwZW5kIHJlc291cmNlcyB0byByZWJ1aWxkIG91
ciByb2FkcywgYnJpZGdlcyBhbmQgc2V3ZXIgYW5kIHdhdGVyIGxpbmVzLiBUaG9zZSBhcmUgam9i
cyB0aGF0IGNhbiYjODIxNzt0IGJlIG91dHNvdXJjZWQgdG8gQ2hpbmEgb3IgSW5kaWEgYW5kIHdp
bGwgaW5jcmVhc2UgcHJvZHVjdGl2aXR5IGFjcm9zcyBvdXIgZ3JlYXQgY291bnRyeS48L3A+PHA+
PHN0cm9uZz5RNDogTW9zdCBjb25ncmVzc2lvbmFsIGFuZCBPaGlvIHJhY2VzIGFyZSBub3QgY29t
cGV0aXRpdmUuIFdoeSBkbyB5b3UgdGhpbmsgdGhhdCBpcyBhbmQgd2hhdCBpbXBhY3QgbWlnaHQg
aXQgaGF2ZSBvbiBkZW1vY3JhY3kgYW5kIGhvdyBnb3Zlcm5tZW50IGZ1bmN0aW9ucz8gSXMgdGhp
cyBhIHByb2JsZW0gYW5kLCBpZiBzbywgaG93IGRvIHdlIGZpeCBpdD8gKDEwMCB3b3Jkcyk8L3N0
cm9uZz48L3A+PHA+SSBjYW4gdGVsbCB5b3UgZmlyc3QtaGFuZCBhcyB0aGUgb25seSBwZXJzb24g
d2hvIHJlcHJlc2VudHMgYSBjb25ncmVzc2lvbmFsIGRpc3RyaWN0IGluIE9oaW8gdGhhdCBpcyBj
b25zaWRlcmVkIGNvbXBldGl0aXZlLCBpdCBmb3JjZXMgeW91IHRvIGV2YWx1YXRlIGVhY2ggcGll
Y2Ugb2YgbGVnaXNsYXRpb24gYW5kIG5vdCBqdXN0IGFuc3dlciB0byB0aGUgZnJpbmdlcyBvZiB0
aGUgcGFydGllcy4gSXQgaW5jZW50aXZpemVzIHBlb3BsZSB0byB0cnkgYW5kIHNvbHZlIHRoZSBi
aWcgcHJvYmxlbXMgdGhpcyBjb3VudHJ5IGlzIGZhY2luZy4gSG93ZXZlciwgdGhlIGVhc2llc3Qg
d2F5IHRvIGZpeCB0aGlzIGlzIHRvIGVsZWN0ICBpbmRpdmlkdWFscyB3aG8gcHV0IHRoZSBjb3Vu
dHJ5IGZpcnN0IG92ZXIgaGlzIG9yIGhlciBuZXh0IGVsZWN0aW9uLiBUaGlzIGlzIHNvbWV0aGlu
ZyBJIHN0cml2ZSB0byBkby48L3A+PHA+PC9wPjxwPk1pY2hhZWwgV2FnZXIsIERlbW9jcmF0aWMg
Y2hhbGxlbmdlcjwvcD48cD48c3Ryb25nPkFnZTogNjUgPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+
RnJvbTogPC9zdHJvbmc+TW9yZWxhbmQgSGlsbHM8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5FeHBlcmllbmNlOiA8
L3N0cm9uZz5QYXJ0bmVyIGFuZCBjaGFpciBvZiBidXNpbmVzcyAmYW1wOyBGaW5hbmNlIEdyb3Vw
LCBUYWZ0LCBTdGV0dGluaXVzICZhbXA7IEhvbGxpc3RlciBMTFA7IHBhc3QgcGFydG5lciBhdCBT
cXVpcmUsIFNhbmRlcnMgJmFtcDsgRGVtcHNleSBMTFAgKG5vdywgU3F1aXJlIFBhdHRvbiBCb2dn
cyBMTFApOyBhZGp1bmN0IGZhY3VsdHksIENhc2UgV2VzdGVybiBSZXNlcnZlIFVuaXZlcnNpdHk7
IGNoYWlyLCBDbGV2ZWxhbmQtQ3V5YWhvZ2EgQ291bnR5IFBvcnQgQXV0aG9yaXR5LiA8L3A+PHA+
PHN0cm9uZz5FZHVjYXRpb246IDwvc3Ryb25nPkIuQS4sIEFtZXJpY2FuIFVuaXZlcnNpdHk7IE0u
QS4gQ29sdW1iaWEgVW5pdmVyc2l0eTsgSi5ELiBOZXcgWW9yayBVbml2ZXJzaXR5IFNjaG9vbCBv
ZiBMYXcuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RmFtaWx5Ojwvc3Ryb25nPiBtYXJyaWVkOyBmb3VyIGRhdWdo
dGVycy48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5RMTogV2h5IHNob3VsZCBPaGlvYW5zIHN1cHBvcnQgeW91ciBj
YW5kaWRhY3k/PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkkgYW0gcnVubmluZyB0byBhY3R1YWxseSBzZXJ2ZSBy
ZXNpZGVudHMgb2YgdGhlIDE0dGggZGlzdHJpY3Qgb2YgT2hpbyBpbiB0aGUgcHVibGljJiM4MjE3
O3MgaW50ZXJlc3QsIGFkdm9jYXRpbmcgZm9yIGxlZ2lzbGF0aXZlIHNvbHV0aW9ucyByYXRoZXIg
dGhhbiBjYWxjdWxhdGluZyB0aGUgcG9saXRpY2FsIGVmZmVjdHMgb2Ygd2hhdCBpcyByaWdodC4g
SSYjODIxNzttIHRpcmVkIG9mIGNhcmVlciBwb2xpdGljaWFucyB3aG8gc2VlayBvZmZpY2UgYW5k
LCB0aGVuLCBkbyBsaXR0bGUgZXhjZXB0IHBsb3QgdGhlaXIgbmV4dCByZS1lbGVjdGlvbiBvciBu
ZXh0IHJ1bmcgb24gdGhlIHBvbGl0aWNhbCBsYWRkZXIgb3IgYWNjcnVlIGEgcGVuc2lvbiBiZW5l
Zml0LiA8L3A+PHA+SSB3YW50IHRvIGJlIGEgY2l0aXplbi1sZWdpc2xhdG9yICYjODIxMjsgbm90
IGFub3RoZXIgcG9saXRpY2lhbi48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5RMjogVGhlcmUgaXMgZGVlcCBwb2xh
cml6YXRpb24gaW4gZ292ZXJubWVudCBhbmQgdGhlIHB1YmxpYy4gSG93IHdvdWxkIHlvdSB1c2Ug
ZWxlY3RlZCBvZmZpY2UgdG8gYnJpZGdlIHJhY2lhbCBhbmQgcGFydGlzYW4gZGl2aWRlcz88L3N0
cm9uZz48L3A+PHA+VGhlIGZpcnN0IHN0ZXAgaXMgdG8gYWNrbm93bGVkZ2UgdGhhdCBvdXIgbmF0
aW9uIGlzIGV4cGVyaWVuY2luZyBhIGRlZXBlbmluZyBvZiB0aGUgY3VsdHVyYWwsIHJlbGlnaW91
cyBhbmQgcmFjaWFsIGZhdWx0IGxpbmVzLiBUaGUgcHJlc2lkZW50aWFsIGNhbXBhaWduIGhhcyBi
cm91Z2h0IGEgd29yc2VuaW5nIG9mIHRoZSByaGV0b3JpYyBvZiBoYXRlIGFuZCBkaXZpc2lvbi4g
IDwvcD48cD5OZXh0LCB3ZSBuZWVkIHRvIHRha2Ugb3duZXJzaGlwIG9mIG91ciBvd24gd29yZHMg
YW5kIGFjdGlvbnMuICBJIG1heSBoYXZlIGRlZXAgZGlmZmVyZW5jZXMgd2l0aCBteSBvcHBvbmVu
dCwgYnV0IEkgaGF2ZSBlbmRlYXZvcmVkIHRvIGV4cHJlc3MgdGhvc2UgZGlmZmVyZW5jZXMgdGhy
b3VnaCBjb250cmFzdCBvZiBwb2xpY3kgY2hvaWNlcywgb3VyIGNhcmVlciBwYXRocyBhbmQgb3Vy
IHdpbGxpbmduZXNzIHRvIGFkZHJlc3MgdG91Z2ggaXNzdWVzLiBJIHdvdWxkIGNvbnRpbnVlIHRo
YXQgYXBwcm9hY2ggYXMgYSBtZW1iZXIgb2YgQ29uZ3Jlc3MgJiM4MjEyOyBib3RoIGluIHRoZSBk
aXN0cmljdCBhbmQgaW4gdGhlIGhhbGxzIG9mIHRoZSBVLlMuIEhvdXNlLiBVbnRpbCBEZW1vY3Jh
dCBhbmQgUmVwdWJsaWNhbiBsYXdtYWtlcnMgZmluZCBhIHdheSB0byB3b3JrIHRvZ2V0aGVyIG1v
cmUgb2Z0ZW4gb24gYmVoYWxmIG9mIHRoZSBwdWJsaWMmIzgyMTc7cyBpbnRlcmVzdCwgd2Ugd2ls
bCBjb250aW51ZSB0byBzdWZmZXIgdGhlIGNvbnNlcXVlbmNlcyBvZiBwYXJ0aXNhbiByYW5jb3Ig
YW5kIGxlZ2lzbGF0aXZlIGR5c2Z1bmN0aW9uLiA8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5RMzogV2hhdCBpcyBP
aGlvJiM4MjE3O3MgbW9zdCBwcmVzc2luZyBwcm9ibGVtIGFuZCB3aGF0IHdvdWxkIHlvdSBkbywg
aWYgZWxlY3RlZCwgdG8gZml4IGl0PyAoMjAwIHdvcmRzKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5DYW1wYWln
biBmaW5hbmNlIHJlZm9ybS4gV2hpbGUgbm90IGEgdW5pcXVlbHkgT2hpbyBwcm9ibGVtLCBJIGFt
IGNvbmNlcm5lZCB0aGF0IGdlcnJ5bWFuZGVyaW5nIGFuZCBpbmVmZmVjdGl2ZSBjYW1wYWlnbiBm
aW5hbmNlIGxhdyBoYXZlIHVuZGVybWluZWQgZWxlY3RvcmFsIGNob2ljZS4gR2VycnltYW5kZXJp
bmcgaXMgYSBzdGF0ZSBsYXcgaXNzdWUgJiM4MjEyOyBhbmQgc2hvdWxkIGJlIGFkZHJlc3NlZCBp
biBDb2x1bWJ1cy4gQ2FtcGFpZ24gZmluYW5jZSBsYXdzIGFyZSBhIGZlZGVyYWwgaXNzdWUsIGJ1
dCBDb25ncmVzcywgaW4gaXRzIHNlbGYtaW50ZXJlc3QsIGhhcyBub3QgYWRlcXVhdGVseSBhZGRy
ZXNzZWQgdGhpcyBjcml0aWNhbCBpc3N1ZS4gUHVibGljIHRydXN0IGluIG91ciBlbGVjdGlvbnMg
aXMgdW5kZXJtaW5lZCBieSB0aGUgY2FzaCBjdWx0dXJlIGluIFdhc2hpbmd0b24gYW5kIHRoZSBh
cnJvZ2FuY2Ugb2YgaW5jdW1iZW50cyB3aG8gYXZvaWQgdm90ZXIgY29udGFjdCBhbmQgdXNlIFBB
Qy1maW5hbmNlZCBUViBhZHMgYW5kIG90aGVyIG1lZGlhIHRvICYjODIyMDtjb21tdW5pY2F0ZSYj
ODIyMTsuIDwvcD48cD5BcyBDb25ncmVzcyB3aWxsIG5vdCBhY3QsIEkgaGF2ZSBqb2luZWQgc2V2
ZW4gb3RoZXIgcGxhaW50aWZmcyAoRGVtb2NyYXQgYW5kIFJlcHVibGljYW4sIGluY2x1ZGluZyBt
ZW1iZXJzIG9mIENvbmdyZXNzKSBzdWluZyB0aGUgMTAgU3VwZXIgUEFDcyB0byBlbmQgdW5saW1p
dGVkICYjODIyMDtkYXJrIG1vbmV5JiM4MjIxOyBjYW1wYWlnbiBjb250cmlidXRpb25zLiBBcyBh
IG1lbWJlciBvZiBDb25ncmVzcywgSSB3aWxsIHB1cnN1ZSBicm9hZCByZWZvcm0gb2YgdGhlIGZl
ZGVyYWwgbGF3IGFuZCBVLlMuIEhvdXNlIHJ1bGVzIGdvdmVybmluZyBjYW1wYWlnbiBjb250cmli
dXRpb25zLCBnaWZ0cyB0byBIb3VzZSBtZW1iZXJzIGFuZCBsb2JieWluZyBhZnRlciBsZWF2aW5n
IHRoZSBVLlMuIEhvdXNlLjwvcD48cD5FY29ub21pYyBncm93dGguIENvbmdyZXNzaW9uYWwgZHlz
ZnVuY3Rpb24gcHJldmVudHMgY29uc2lkZXJhdGlvbiBvZiBzb2x1dGlvbnMgZm9yIE9oaW8mIzgy
MTc7cyBhbmQgb3VyIG5hdGlvbiYjODIxNztzIHNsb3cgZWNvbm9taWMgZ3Jvd3RoIGFuZCBpbmNv
bWUgZGlzcGFyaXR5LiAgSSBzdXBwb3J0IGJyb2FkLWJhc2VkIGluZnJhc3RydWN0dXJlIGludmVz
dG1lbnQgYW5kIHRheCBwb2xpY2llcyB0aGF0IHdpbGwgY2F0YWx5emUgbmV3IGludmVzdG1lbnQg
Ynkgc21hbGwgYnVzaW5lc3NlcyBhbmQgYW1lbmQgb3IgcmVwbGFjZSB0aGUgVS5TLiB0YXggY29k
ZSB3aXRoIGEgbW9yZSBlcXVpdGFibGUgc2hhcmluZyBvZiB0aGUgdGF4IGJ1cmRlbi48L3A+PHA+
SW5mcmFzdHJ1Y3R1cmUuIE91ciBuYXRpb24mIzgyMTc7cyBiYXNpYyBzeXN0ZW1zIGFyZSBjcnVt
Ymxpbmc7IHdpdGggb3VyIGxhc3QgYnJvYWQtYmFzZWQgbmF0aW9uYWwgaW52ZXN0bWVudHMgb2Nj
dXJyaW5nIGR1cmluZyB0aGUgYWRtaW5pc3RyYXRpb25zIG9mIEZyYW5rbGluIFJvb3NldmVsdCBh
bmQgRHdpZ2h0IEVpc2VuaG93ZXIuIEluZnJhc3RydWN0dXJlIGludmVzdG1lbnQgbm90IG9ubHkg
YWRkcmVzc2VzIHRoZSBtYW55IGRlY2FkZXMgb2YgbmVnbGVjdCBvZiBvdXIgcm9hZHMsIGJyaWRn
ZXMsIHdhdGVyIHN5c3RlbXMgYW5kIGVsZWN0cmljIGdyaWQsIGl0IGNvdWxkIHByb3ZpZGUgbWls
bGlvbnMgb2YgbmV3IGpvYnMgYXMgd2UgcmVidWlsZCBBbWVyaWNhIGFuZCBzZWN1cmUgdGhlIHZl
cnkgc3lzdGVtcyB0aGF0IGRyaXZlIG91ciBlY29ub215IGFuZCBzdXBwb3J0IG91ciBuYXRpb25h
bCBzZWN1cml0eS48L3A+PHA+VGF4IHJlZm9ybS4gSXQmIzgyMTc7cyBiZWVuIG92ZXIgMzAgeWVh
cnMgc2luY2UgQ29uZ3Jlc3MgaGFzIHVuZGVydGFrZW4gdGF4IHJlZm9ybS4gVGhlIHRheCBjb2Rl
IGlzIGEgYmFkbHkgZGVmb3JtZWQgYW1hbGdhbSBvZiBzcGVjaWFsIGNhcnZlLW91dHMgZm9yIG5h
cnJvdyBjb3Jwb3JhdGUgaW50ZXJlc3RzLiBJdCYjODIxNztzIHRpbWUgdG8gZWxpbWluYXRlIHRo
ZSB0YXggY29kZSYjODIxNztzIHByZWZlcmVuY2VzIGZvciB0aGVzZSBzcGVjaWFsIGludGVyZXN0
cyBhbmQgcHJvdmlkZSB0YXggcG9saWN5IHRoYXQgZW5jb3VyYWdlcyBzbWFsbCBidXNpbmVzcyAo
dGhlIGVuZ2luZSBvZiB0aGUgQW1lcmljYW4gZWNvbm9teSkgdG8gaW52ZXN0IGFuZCBncm93LiA8
L3A+PHA+PHN0cm9uZz5RNDogTW9zdCBjb25ncmVzc2lvbmFsIGFuZCBPaGlvIHJhY2VzIGFyZSBu
b3QgY29tcGV0aXRpdmUuIFdoeSBkbyB5b3UgdGhpbmsgdGhhdCBpcyBhbmQgd2hhdCBpbXBhY3Qg
bWlnaHQgaXQgaGF2ZSBvbiBkZW1vY3JhY3kgYW5kIGhvdyBnb3Zlcm5tZW50IGZ1bmN0aW9ucz8g
SXMgdGhpcyBhIHByb2JsZW0gYW5kLCBpZiBzbywgaG93IGRvIHdlIGZpeCBpdD8gKDEwMCB3b3Jk
cyk8L3N0cm9uZz4gPC9wPjxwPlRoZSBDb25ncmVzcyBoYXMgcmVwZWF0ZWRseSBmYWlsZWQgdG8g
YWRkcmVzcyB0aGVzZSBpc3N1ZXM7IGluc3RlYWQsIGl0IGVuZ2FnZXMgaW4gcG9saXRpY2FsIGJy
aW5rbWFuc2hpcC4gPC9wPjxwPkdlcnJ5bWFuZGVyaW5nIGFuZCBpbmN1bWJlbnRzIHN1cHBvcnRl
ZCBieSBsb2JieWlzdHMmIzgyMTc7IGNvbnRyaWJ1dGlvbnMsIFBBQ3MgYW5kIFN1cGVyIFBBQ3Mg
Y2FtcGFpZ25zIGhhdmUgY29ycm9kZWQgcmVhbCBlbGVjdG9yYWwgY2hvaWNlLiBJbiBhZGRpdGlv
biB0byBjaGFsbGVuZ2luZyB0aGUgY2FtcGFpZ24gZmluYW5jZSBhYnVzZXMgaW4gZmVkZXJhbCBj
b3VydCwgSSB3aWxsIHNlZWsgbGVnaXNsYXRpdmUgc29sdXRpb25zLiBVbnRpbCBDaXRpemVucyBV
bml0ZWQgaXMgcmV2ZXJzZWQgYnkgdGhlIFN1cHJlbWUgQ291cnQsIENvbmdyZXNzIGNhbiByZWFz
b25hYmx5IHJlZ3VsYXRlIGNhbXBhaWduIGNvbnRyaWJ1dGlvbnMgYW5kIG90aGVyIGFkdmVyc2Ug
ZWZmZWN0cyBvZiBsb2JieWlzdHMmIzgyMTc7IGNvbnRyaWJ1dGlvbnMgYW5kIFN1cGVyIFBBQ3Mu
IFVubGVzcyB3ZSBjaGFuZ2UgdGhlICYjODIyMDtwYXktdG8tcGxheSYjODIyMTsgY2FzaCBjdWx0
dXJlIG9mIG91ciBlbGVjdGlvbnMsIHdlIHdpbGwgc3VmZmVyIHRoZSBjb250aW51aW5nIGVmZmVj
dHMgb2YgZmV3ZXIgY29tcGV0aXRpdmUgZGlzdHJpY3RzLCB3aGljaCBpbmNsdWRlIGlkZW9sb2dp
Y2FsbHkgZHJpdmVuIHByaW1hcmllcyB0aGF0IHB1c2ggdGhlIGNhbmRpZGF0ZXMgdG8gdGhlIGV4
dHJlbWVzIG9mIHRoZSBwb2xpdGljYWwgc3BlY3RydW0gYW5kIGh5cGVyLXBhcnRpc2Fuc2hpcCBp
biB0aGUgQ29uZ3Jlc3MuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.