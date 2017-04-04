By Associated Press
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Text of Ohio Gov. John Kasich’s 2017 State of the State address April 05,2017 01:09 AM GMT
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