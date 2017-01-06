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Trump pick becomes chairwoman of Ohio Republican Party, ousts incumbent

By Julie Carr Smyth
Associated Press

Published: January 6, 2017 - 11:10 AM | Updated: January 6, 2017 - 02:16 PM
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Jane Timken, a supporter and major fundraiser for President-elect Donald Trump's campaign, waits as Ohio Republican Party's central committee gathered Friday, Jan. 6, 2017, to choose a state party chair in Lewis Center, Ohio. Timken is challenging sitting chairman Matt Borges for the position. (AP Photo/Julie Smyth)

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