Trump pick becomes chairwoman of Ohio Republican Party, ousts incumbent

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TEVXSVMgQ0VOVEVSLCBPSElPOiBSZXB1YmxpY2FucyBjaG9zZSBQcmVzaWRlbnQtZWxlY3Qg
RG9uYWxkIFRydW1wJiM4MjE3O3MgcGljayBmb3IgdGhlIG5leHQgbGVhZGVyIG9mIHRoZWlyIHN0
YXRlIHBhcnR5IG9uIEZyaWRheSBhZnRlciB0aGUgc2l0dGluZyBjaGFpcm1hbiB3aXRoZHJldyBo
aXMgbmFtZSBmcm9tIGNvbnNpZGVyYXRpb24uPC9wPjxwPk1hdHQgQm9yZ2VzJiM4MjE3OyBkZWNp
c2lvbiB0byBzdGFuZCBkb3duIGNhbWUgYWZ0ZXIgdHdvIHJvdW5kcyBvZiB2b3RpbmcgZW5kZWQg
aW4gZ3JpZGxvY2suIENoYWxsZW5nZXIgSmFuZSBUaW1rZW4gb2YgQ2FudG9uLCB3aG8gYmVjYW1l
IHRoZSBPaGlvIEdPUCYjODIxNztzIGZpcnN0IGNoYWlyd29tYW4sIGhhZCBjcml0aWNpemVkIEJv
cmdlcyBmb3IgZmFpbGluZyB0byAmIzgyMjA7ZnVsbHkgc3VwcG9ydCYjODIyMTsgVHJ1bXAgYWZ0
ZXIgaGUgYmVjYW1lIHRoZSBub21pbmVlLjwvcD48cD5Cb3JnZXMgYmVsaWV2ZWQgaGUgaGFkIHRo
ZSB2b3RlcyB0byB3aW4gYmVmb3JlIFRydW1wIGludGVydmVuZWQgaW4gZmF2b3Igb2YgVGlta2Vu
LiBTb21lIG1lbWJlcnMgb2YgdGhlIHBvd2VyZnVsIHN0YXRlIGNlbnRyYWwgY29tbWl0dGVlIGdv
dCBwaG9uZSBjYWxscyBmcm9tIFRydW1wIG9uIFRodXJzZGF5IG5pZ2h0IHVyZ2luZyB0aGVpciBz
dXBwb3J0IGZvciBUaW1rZW4sIGEgYmlnIGZ1bmRyYWlzZXIgZm9yIGhpcyBjYW1wYWlnbi48L3A+
PHA+Q29tbWl0dGVlbWFuIFBhdCBGbGFuYWdhbiBmb3VnaHQgYmFjayB0ZWFycyBGcmlkYXkgYXMg
aGUgc2FpZCB0aGUgcGFydHkgJiM4MjIwO2xvdmVzIE1hdHQmIzgyMjE7IGFuZCB3b3VsZCBkbyBh
bnl0aGluZyB0byBzdXBwb3J0IGhpbSBpbiB0aGUgZnV0dXJlLjwvcD48cD5HT1AgR292LiBKb2hu
IEthc2ljaCwgd2hvIGRpZG4mIzgyMTc7dCBzdXBwb3J0IFRydW1wLCBzdXBwb3J0ZWQgQm9yZ2Vz
IGFzIGNoYWlybWFuLjwvcD48cD5Cb3JnZXMsIHdobyB3aWxsIHJldGFpbiBhbiBhZHZpc29yeSBy
b2xlIHdpdGggdGhlIHBhcnR5LCBjYWxsZWQgRnJpZGF5JiM4MjE3O3MgZXZlbnRzIGFuICYjODIy
MDtlZmZvcnQgZm9yIHVuaXR5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBvcHBvcnR1bml0eSB0
byBicmluZyB1cyBjbG9zZXIgdG9nZXRoZXIsIHRvIGJyaW5nIERvbmFsZCBUcnVtcCBhbmQgSm9o
biBLYXNpY2ggY2xvc2VyIHRvZ2V0aGVyLCBhbmQgdG8gbWFrZSBzdXJlIHRoYXQgd2UgZW1lcmdl
IGZyb20gdGhpcyBwcm9jZXNzIGEgdW5pdGVkIHBhcnR5IG1vdmluZyBmb3J3YXJkIHdhcyBzb21l
dGhpbmcgdGhhdCB3YXMgZXh0cmVtZWx5IGltcG9ydGFudCB0byBtZSwmIzgyMjE7IGhlIHRvbGQg
cmVwb3J0ZXJzLjwvcD48cD5PbiB0aGUgZmlyc3QgdHdvIHZvdGVzLCBUaW1rZW4gcmVjZWl2ZWQg
MzMgdm90ZXMgdG8gQm9yZ2VzJiM4MjE3OyAzMi4gT25lIG1lbWJlciB3YXMgYWJzZW50LiBBIHdp
bm5pbmcgY2FuZGlkYXRlIG5lZWRlZCBhIG1ham9yaXR5IG9mIHRoZSA2Ni1tZW1iZXIgY29tbWl0
dGVlLCBvciAzNCB2b3Rlcy4gQm9yZ2VzIHdpdGhkcmV3IGhpcyBuYW1lIGFmdGVyIGEgY2xvc2Vk
LWRvb3IgbWVldGluZyBkdXJpbmcgYSBicmVhayBpbiB0aGUgcHJvY2VlZGluZ3MuPC9wPjxwPlRp
bWtlbiBjaGFsbGVuZ2VkIEJvcmdlcyBvbiBncm91bmRzIHRoYXQgaGUgZmFpbGVkIHRvICYjODIy
MDtmdWxseSBzdXBwb3J0JiM4MjIxOyBUcnVtcCwgYXMgd2FzIGhpcyBvYmxpZ2F0aW9uIGFzIGNo
YWlybWFuLCBhZnRlciB0aGUgTmV3IFlvcmsgYmlsbGlvbmFpcmUgd29uIHRoZSBwYXJ0eSYjODIx
NztzIG5vbWluYXRpb24uIExpa2UgR09QIEdvdi4gSm9obiBLYXNpY2gsIEJvcmdlcyBleHByZXNz
ZWQgcHVibGljIGFtYml2YWxlbmNlIGFib3V0IHZvdGluZyBmb3IgVHJ1bXAsIGVzcGVjaWFsbHkg
YWZ0ZXIgcmVsZWFzZSBvZiBhIHZpZGVvIGZlYXR1cmluZyBUcnVtcCBtYWtpbmcgbGV3ZCBhbmQg
YWdncmVzc2l2ZSBjb21tZW50cyBhYm91dCB3b21lbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0xlYWRlcnNoaXAg
YmVnaW5zIGF0IHRoZSB0b3AsJiM4MjIxOyBzYWlkIENvbW1pdHRlZXdvbWFuIFNhcmFoIEJyb3du
IGluIHJlY29tbWVuZGluZyBUaW1rZW4uICYjODIyMDtBcyBpcyBzdGF0ZWQgaW4gSSBDb3JpbnRo
aWFucywgMTQ6OCwgJiM4MjE2O0ZvciBpZiB0aGUgdHJ1bXBldCBnaXZlcyBhbiB1bmNlcnRhaW4g
c291bmQsIHdobyBzaGFsbCBwcmVwYXJlIGhpbXNlbGYgZm9yIHRoZSBiYXR0bGU/JiM4MjE3OyBK
YW5lIE11cnBoeSBUaW1rZW4mIzgyMTc7cyB0cnVtcGV0IHdpbGwgbmV2ZXIgZ2l2ZSBhbiB1bmNl
cnRhaW4gc291bmQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Db21taXR0ZWV3b21hbiBTdXNhbiBSb2RtYW4gd2Fz
IGFtb25nIHRob3NlIHdobyBnb3QgYSBjYWxsIGZyb20gVHJ1bXAuIFNoZSBzYWlkIHNoZSBhbHNv
IHJlY2VpdmVkIGEgY2FsbCBmcm9tIEthc2ljaCwgd2hvIHdhcyBhbW9uZyBkb3plbnMgJiM4MjEy
OyBtYXliZSBodW5kcmVkcyAmIzgyMTI7IG9mIGNhbGxlcnMgdHJ5aW5nIHRvIHN3YXkgaGVyIHZv
dGUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtZb3UgY2FuJiM4MjE3O3QgYmVsaWV2ZSB3aG8mIzgyMTc7cyBjYWxs
aW5nLCBmcm9tIENhbGlmb3JuaWEgdG8gTmV3IFlvcmsgQ2l0eSB0byBELkMuIHRvIEJhbHRpbW9y
ZS4gSSBoYWQgYSBjYWxsIGZyb20gRmxvcmlkYSwmIzgyMjE7IHNhaWQgUm9kbWFuLCB3aG8gc3Vw
cG9ydGVkIFRpbWtlbi48L3A+PHA+Um9kbWFuIGFuZCBvdGhlcnMgdW5pdGluZyBiZWhpbmQgVGlt
a2VuLCBtYW55IG9mIHdob20gc3VwcG9ydGVkIEthc2ljaCYjODIxNztzIHVuc3VjY2Vzc2Z1bCBw
cmVzaWRlbnRpYWwgYmlkLCBzYWlkIHRoZXkgd2VyZSBjb25jZXJuZWQgd2hlbiBCb3JnZXMgZmFp
bGVkIHRvIHN0YW5kIGNvbXBsZXRlbHkgYmVoaW5kIFRydW1wIGFmdGVyIEthc2ljaCBkcm9wcGVk
IG91dCBhbmQgVHJ1bXAgYmVjYW1lIHRoZSBub21pbmVlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QWZ0ZXIgdGhl
IGNvbnZlbnRpb24sIGl0JiM4MjE3O3MgdGhlIHBhcnR5LCBpdCYjODIxNztzIHRoZSBjb3VudHJ5
LCYjODIyMTsgUm9kbWFuIHNhaWQuPC9wPjxwPkJvcmdlcyB0cmllZCB0byByZWFzc3VyZSB0aGUg
Y29tbWl0dGVlIHRoYXQgaGUgd291bGQgaW52b2x2ZSBUaW1rZW4gYW5kIHN1cHBvcnQgVHJ1bXAs
IGJ1dCBoaXMgZWZmb3J0cyB3ZXJlIHVsdGltYXRlbHkgdW5zdWNjZXNzZnVsLiBIaXMgY2FuZGlk
YWN5IGhhZCBiZWVuIHN1cHBvcnRlZCBieSBLYXNpY2gsIG1hbnkgb2Ygd2hvc2Ugc3Ryb25nZXN0
IHN1cHBvcnRlcnMgc2l0IG9uIHRoZSBjZW50cmFsIGNvbW1pdHRlZS48L3A+PHA+VGlta2VuJiM4
MjE3O3MgZm9sbG93ZXJzIGNhbGxlZCBoZXIgd2VsbC1pbmZvcm1lZCwgc21hcnQgYW5kIGVuZXJn
ZXRpYy4gU2hlIHRvbGQgdGhlIGdyb3VwIHNoZSB3b3VsZCB3b3JrIGZ1bGwgdGltZSBhdCB0aGUg
am9iLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QSBmYW1pbHkgc29tZXRpbWVzIGhhcyBkaXNhZ3JlZW1lbnRzLCBh
bmQgdGhhdCBpcyBuYXR1cmFsICYjODIxMjsgYW5kIGV2ZW4gaGVhbHRoeSwmIzgyMjE7IHNoZSB0
b2xkIHRoZSBncm91cCBiZWZvcmUgaGVyIHdpbi4gJiM4MjIwO09uY2UgdGhlIGNlbnRyYWwgY29t
bWl0dGVlIG1lbWJlcnMgbWFrZSB0aGVpciBkZWNpc2lvbiB0b2RheSwgd2UgbXVzdCBwcmVzZW50
IGEgdW5pdGVkIGZyb250IHdpdGggYSBjb21tb24gZ29hbCBvZiBlbGVjdGluZyBSZXB1YmxpY2Fu
cy4mIzgyMjE7PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.