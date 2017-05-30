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Elections

U.S. Supreme Court to consider constitutionality of purging voters in Ohio

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: May 30, 2017 - 04:36 PM | Updated: May 31, 2017 - 08:23 AM

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