Yost to run for Ohio attorney general

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+T2hpbyBBdWRpdG9yIERhdmUgWW9zdCBoYXMgbWFkZSBwdWJsaWMgaGlzIHBsYW5zIHRvIHJ1
biBmb3Igc3RhdGUgYXR0b3JuZXkgZ2VuZXJhbCBpbiAyMDE4LjwvcD48cD5Zb3N0LCBhIGZvcm1l
ciByZXBvcnRlciBhbmQgcHJvc2VjdXRpbmcgYXR0b3JuZXkgaW4gRGVsYXdhcmUgQ291bnR5LCB3
b3VsZCBmb2xsb3cgT2hpbyBBdHRvcm5leSBHZW5lcmFsIE1pa2UgRGVXaW5lLCBvbmUgb2YgdGhy
ZWUgc3RhdGV3aWRlIFJlcHVibGljYW4gb2ZmaWNlIGhvbGRlcnMgd2hvIGhhdmUgdm9pY2VkIGlu
dGVyZXN0IGluIHJ1bm5pbmcgZm9yIGdvdmVybm9yLjwvcD48cD5Hb3YuIEpvaG4gS2FzaWNoLCBh
bG9uZyB3aXRoIFlvc3QsIERlV2luZSBhbmQgb3RoZXIgc3RhdGV3aWRlIG9mZmljZWhvbGRlcnMs
IHdpbGwgcmVhY2ggdGVybSBsaW1pdHMgaW4gMjAxOCwgdHJpZ2dlcmluZyBhbiBlbGVjdG9yYWwg
c2h1ZmZsZSBpbiBPaGlvIGdvdmVybm1lbnQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtBcyBhIGZvcm1lciBwcm9z
ZWN1dG9yLCBhbmQgYXMgeW91ciBBdWRpdG9yIG9mIFN0YXRlLCBJIGhhdmUgZm91Z2h0IHRvIGZp
bmQgdGhlIHRydXRoIGFuZCB0byBicmluZyBmb3J0aCBqdXN0aWNlLCYjODIyMTsgWW9zdCBzYWlk
IGluIGEgcmVsZWFzZSBhbm5vdW5jaW5nIGhpcyBjYW5kaWRhY3kuICYjODIyMDtJIHdpbGwgY29u
dGludWUgdGhhdCBmaWdodCBhcyB5b3VyIEF0dG9ybmV5IEdlbmVyYWwgJiM4MjEyOyBpbiB0aGUg
Y291cnRzIG9yIGluIENpdHkgSGFsbCwgZnJvbSB0aGUgc3RyZWV0cyB0byB0aGUgU3RhdGVob3Vz
ZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPllvc3QgcGxlZGdlZCB0byB0YWNrbGUgaHVtYW4gdHJhZmZpY2tpbmcg
YW5kIHRoZSBvcGlvaWQgZXBpZGVtaWMsIGFuZCB0byBzdXBwb3J0IGxhdyBlbmZvcmNlbWVudC4g
SGUgY2l0ZWQgMTEwIGNvbnZpY3Rpb25zIGludm9sdmluZyBwdWJsaWMgb2ZmaWNpYWxzIGluIGhp
cyBmaXJzdCBzaXggeWVhcnMgYXMgc3RhdGUgYXVkaXRvciwgT2hpbyYjODIxNztzIHRvcCB3YXRj
aGRvZyBmb3IgcHVibGljIHNwZW5kaW5nIGFuZCBnb3Zlcm5tZW50IGFjY291bnRhYmlsaXR5Ljwv
cD48cD5Zb3N0IGhhcyBicm9rZW4gcmFua3Mgd2l0aCBzdGF0ZSBhbmQgbmF0aW9uYWwgUmVwdWJs
aWNhbnMuIEluc3RlYWQgb2Ygc3VwcG9ydGluZyB0aGUgZGVyZWd1bGF0aW9uIG9mIHRoZSBjaGFy
dGVyIHNjaG9vbCBzZWN0b3IsIFlvc3QgaGFzIGxhdW5jaGVkIG51bWVyb3VzIGludmVzdGlnYXRp
b25zIHRoYXQgaGF2ZSB1bmNvdmVyZWQgb3ZlcnBheW1lbnQgaW4gdGhlc2UgcHJpdmF0ZWx5IHJ1
biBwdWJsaWMgc2Nob29scy4gSGUgYWxzbyByZWZ1c2VkIHRvIGVuZG9yc2UgUHJlc2lkZW50IERv
bmFsZCBUcnVtcCBhZnRlciB0aGUgUmVwdWJsaWNhbiBwcmVzaWRlbnRpYWwgcHJpbWFyeSBsYXN0
IHllYXIuPC9wPjxwPkluIGZpbGluZyBoaXMgbGF0ZXN0IGNhbXBhaWduIGZpbmFuY2UgcmVwb3J0
IFR1ZXNkYXksIFlvc3QgcmVwb3J0ZWQgJDEsMDg0LDIxOS44MiBjYXNoIG9uIGhhbmQuPC9wPjxw
PkluIGEgcHJlcGFyZWQgc3RhdGVtZW50LCBPaGlvIERlbW9jcmF0aWMgUGFydHkgQ2hhaXIgRGF2
aWQgUGVwcGVyIHNhaWQ6ICYjODIyMDtEYXZlIFlvc3Qgc2Vla2luZyBoaWdoZXIgb2ZmaWNlIGlz
IGEgc2xhcCBpbiB0aGUgZmFjZSB0byB0aGUgdGF4cGF5ZXJzLCB3aG8gYXJlIHN0aWxsIGxvb2tp
bmcgZm9yIGFuc3dlcnMgYWJvdXQgaG93IGhlJiM4MjE3O3MgbWlzaGFuZGxlZCBoaXMgY3VycmVu
dCBqb2IsIHBhcnRpY3VsYXJseSB3aGVuIGl0IGNvbWVzIHRvIHRoZSBFbGVjdHJvbmljIENsYXNz
cm9vbSBvZiBUb21vcnJvdyBhbmQgdGhlIGZvci1wcm9maXQsIG9ubGluZSBzY2hvb2wgaW5kdXN0
cnkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Lbm93biBhcyBFQ09ULCB0aGUgb25saW5lIGNoYXJ0ZXIgc2Nob29s
IGlzIHRoZSBsYXJnZXN0IGNoYXJ0ZXIgc2Nob29sIGluIE9oaW8uPC9wPjxwPiYjODIyMDtFQ09U
IGhhcyBiaWxrZWQgT2hpbyB0YXhwYXllcnMgZm9yIG1pbGxpb25zIG9mIGRvbGxhcnMgYnkgcGFk
ZGluZyB0aGVpciBhdHRlbmRhbmNlIGZpZ3VyZXMsJiM4MjIxOyBQZXBwZXIgc2FpZC4gJiM4MjIw
O1JhdGhlciB0aGFuIGNyYWNraW5nIGRvd24sIEF1ZGl0b3IgWW9zdCByZXdhcmRlZCB0aGVpciBi
YWQgYmVoYXZpb3IsIGhvbm9yaW5nIEVDT1Qgd2l0aCBhbiBhd2FyZCAmIzgyMTY7Zm9yIGRpc3Rp
bmN0aW9uJiM4MjE3OyBhbmQgc3BlYWtpbmcgYXQgdGhlaXIgZ3JhZHVhdGlvbi4gVHdpY2UuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5UaGUgT2hpbyBEZW1vY3JhdGljIFBhcnR5IGhhcyBub3QgbWFkZSBhbiBlbmRv
cnNlbWVudCBhaGVhZCBvZiB0aGUgMjAxOCBwcmltYXJ5IGZvciBhbnkgcHJvc3BlY3RpdmUgYXR0
b3JuZXkgZ2VuZXJhbCBjYW5kaWRhdGUsIGluY2x1ZGluZyBmb3JtZXIgVS5TLiBBdHRvcm5leSBT
dGV2ZW4gRGV0dGVsYmFjaCBvZiBDbGV2ZWxhbmQuPC9wPjxwPkRldHRlbGJhY2ggaGFzIG5vdCBh
bm5vdW5jZWQgaGlzIGNhbmRpZGFjeSBidXQgbGF1bmNoZWQgYSBmdW5kcmFpc2VyIGZvciB0aGUg
ZW5kIG9mIHRoaXMgbW9udGguIEhlIHRvbGQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5jbGV2ZWxhbmQu
Y29tL3BvbGl0aWNzL2luZGV4LnNzZi8yMDE3LzAxL3N0ZXZlX2RldHRlbGJhY2hfYmVnaW5zX3Jh
aXNpbi5odG1sIj5DbGV2ZWxhbmQuY29tPC9hPiB0aGF0IGhlIHdvdWxkIG1ha2UgYW4gYW5ub3Vu
Y2VtZW50IGluIHRoZSBjb21pbmcgd2Vla3MuPC9wPjxwPk90aGVyIERlbW9jcmF0cyBjb25zaWRl
cmVkIHBvc3NpYmxlIGF0dG9ybmV5IGdlbmVyYWwgY2FuZGlkYXRlcyBpbmNsdWRlIE9oaW8gU2Vu
YXRlIE1pbm9yaXR5IExlYWRlciBKb2UgU2NoaWF2b25pIG9mIFlvdW5nc3Rvd24gYW5kIEF0aGVu
cyBDb3VudHkgUHJvc2VjdXRvciBLZWxsZXIgQmxhY2tidXJuLjwvcD48cD5Eb3VnIExpdmluZ3N0
b24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzkyIG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpkbGl2
aW5nc3RvbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+ZGxpdmluZ3N0b25AdGhlYmVhY29uam91cm5h
bC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgb24gVHdpdHRlcjo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L0FCSkRvdWciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O0FCSkRvdWcmbmJzcDs8L2E+Ljwv
cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.