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Employment

Program gives summer work to kids with disabilities; city of Stow among the employers

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: July 17, 2017 - 04:32 PM | Updated: July 18, 2017 - 02:19 PM
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Summit DD Summer Youth Work Program supervisor Matt Magaw helps King Mills 18, of Sagamore Hills, with his painting technique while working on a fire hydrant on Algonquin Trail in Stow. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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