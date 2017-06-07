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Read the Beacon Journal’s first published account of Alcoholics Anonymous in 1939

By Keyes Beech
Former Beacon Journal staff writer

Published: June 7, 2017 - 01:55 PM | Updated: June 9, 2017 - 05:16 PM
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Founder's Day activities for the AA groups included tours to various locations including the Ardmore Street home of the late Dr. Bob Smith. (Beacon Journal file photo)

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