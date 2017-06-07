All CATEGORIES
☰ Menu

Read the Beacon Journal’s first published account of Alcoholics Anonymous in 1939

By Keyes Beech
Former Beacon Journal staff writer

Published: June 7, 2017 - 01:55 PM | Updated: June 9, 2017 - 05:16 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Founder's Day activities for the AA groups included tours to various locations including the Ardmore Street home of the late Dr. Bob Smith. (Beacon Journal file photo)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

macron11cut_1 - Akron Beacon Journal
Bryon Macron: The mystery of the Lafayette Township trustee’s death continues as his widow searches for clues

LAFAYETTE TWP.: A Christmas tree trimmed with white lights, a heart ornament and the word “hope” still stands in the front room of Bryon Macron’s tidy colonial at the end of a cul-de-sac outside Medina.

recovery11cut_05
Addiction specialist shares her husband’s battle to quit painkillers
dyer11cut_01
Bob Dyer: UA spent $60,000 just to find coach
911 call brings a discussion about journalistic ethics
poppins11_01
‘Mary Poppins’ takes flight as All-City Musical returns to Akron Civic Theatre
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next