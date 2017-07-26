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Akron landmark

Stan Hywet executive director announces she is leaving post

Beacon Journal staff writer

Published: July 26, 2017 - 05:07 PM | Updated: July 27, 2017 - 08:47 AM
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Linda Conrad, will step down from her post as President and Executive Director of Stan Hywet Hall and Gardens in October and retire from the organization in February. (Beacon Journal file photo)


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