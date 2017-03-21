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Summit prosecutor campaign reaches out to victims in different languages

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: March 21, 2017 - 11:22 PM | Updated: March 22, 2017 - 05:41 PM
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Summit County Prosecutor Sherri Bevan Walsh (left) and victim advocates from her office check out the Prosecutor's Office's advertisements on display in a Metro bus informing crime victims who to call for help. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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