All CATEGORIES
☰ Menu

Summit prosecutor campaign reaches out to victims in different languages

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: March 21, 2017 - 11:22 PM | Updated: March 22, 2017 - 05:41 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Summit County Prosecutor Sherri Bevan Walsh (left) and victim advocates from her office check out the Prosecutor's Office's advertisements on display in a Metro bus informing crime victims who to call for help. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

markets23cut_05 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Final housing study provides shocking statistics on where higher-paid workers live and how cheap Akron houses really are

Akron now has the last of three housing studies. And some findings have floored even its experts.

mingo23cut_01
Akron man sentenced to 10 years in prison for shooting death after emotional hearing
amuse23cut_08
Crazy rides and critters: I-X Indoor Amusement Park offers cure for chilly weather blues
Bob Dyer: Snipers get a comedy discount
census23map_600
Northeast Ohio continues to lose population
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next