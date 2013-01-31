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Akron native Fritz Graf, 90, readies for Super Bowl, an event he officiated in four times

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 31, 2013 - 05:02 PM | Updated: February 3, 2013 - 11:33 AM
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Fritz Graf, an Akron native and former NFL field judge, talks about his officiating career. Graf worked four Super Bowls and numerous NFL/AFL championship games. (Ed Suba Jr./Akron Beacon Journal)

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