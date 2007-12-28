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Macy's to close Rolling Acres and Canton Centre stores

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: December 28, 2007 - 04:31 PM | Updated: June 17, 2011 - 12:12 PM
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The Macy's store at Rolling Acres Mall in Akron will close along with stores in the Canton Centre Mall and North Randall. The three Northeast Ohio stores are among nine that the Cincinnati-based chain said are underperforming and in slow-growth areas. (Ken Love/Akron Beacon Journal)


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