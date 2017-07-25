By Doug Livingston
Beacon Journal staff reporter
President Trump returns to Youngstown to campaign for a race he’s already won July 26,2017 02:26 AM GMT Doug Livingston Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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