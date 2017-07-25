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Presidential visit

President Trump returns to Youngstown to campaign for a race he’s already won

By Doug Livingston
Beacon Journal staff reporter

Published: July 25, 2017 - 09:03 PM | Updated: July 25, 2017 - 10:26 PM
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President Donald Trump enjoys the crowds reaction as he arrives at a Make America Great Again rally at the Covelli Centre on Tuesday in Youngstown. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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