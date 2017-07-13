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Policing

Stow wants to rewrite ordinances to retrieve stolen property

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: July 13, 2017 - 09:10 PM | Updated: July 14, 2017 - 08:17 AM
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Nick Dolezal, a Stow Police Department detective, uses the LEADS (Law Enforcement Automated Data System) online database at the department Wednesday in Stow. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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