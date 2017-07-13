All CATEGORIES
☰ Menu

Policing

Stow wants to rewrite ordinances to retrieve stolen property

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: July 13, 2017 - 09:10 PM | Updated: July 14, 2017 - 08:17 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Nick Dolezal, a Stow Police Department detective, uses the LEADS (Law Enforcement Automated Data System) online database at the department Wednesday in Stow. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

foreclose16cut_01 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Foreclosures could give tenants opportunity to become homeowners

Rainahja Wray-Johnson doesn’t let her 3-year-old daughter play in the kitchen.

mural16_03
Clean: Whether you’re talking clothing or sobriety, Downtown Laundromat’s new mural has it covered
County officials coordinate on relief for tenants
Military cyber operations headed for revamp after long delay
wounded16_01
Wounded Warriors softball team visits Canal Park
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next