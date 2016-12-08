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U.S. census

Summit County going gray as population ages, census figures confirm

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: December 8, 2016 - 12:03 AM
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Marci Paolucci (left) exercises with other seniors during a Silver Fitness class at the Cuyahoga Falls Natatorium Wednesday. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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