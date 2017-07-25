All CATEGORIES
☰ Menu

Presidential visit

Youngstown crowd cheers for President Trump like rock star

By Doug Livingston
Beacon Journal staff reporter

Published: July 25, 2017 - 09:03 PM | Updated: July 26, 2017 - 08:00 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

President Donald Trump enjoys the crowds reaction as he arrives at a Make America Great Again rally at the Covelli Centre on Tuesday in Youngstown. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

chill27cut_1 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Chill has the ice cream thrills in Akron and Medina - 6:46 PM

It is hard to be “chill” at Chill Artisan Ice Cream Co.

Extra! Extra! Chill Ice Cream to offer limited edition Beacon Journal-inspired flavor - 6:46 PM
phillips27cut_1
UPDATE: Witness describes Wednesday’s execution of Ronald Phillips who raped and killed 3-year-old Akron girl in 1993 - 5:28 PM
phillips26cut_01
Ronald Phillips set to be executed Wednesday for 1993 rape, murder of 3-year-old Akron girl
ftaylor26_web
Akron teen sentenced to 18 years to life in prison for shooting death of friend; Fred Taylor maintains his innocence
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next