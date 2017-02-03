Area meetings — Feb. 6-10

PHA+PC9wPjxwPk1PTkRBWTwvcD48cD5TdW1taXQgQ291bnR5IDwvcD48cD5Ba3JvbiBDaXR5IENv
dW5jaWwgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIE11bmljaXBhbCBCdWlsZGluZyAoQ291bmNpbCBDaGFtYmVy
cyksIDE2NiBTLiBIaWdoIFN0LiwgMzMwLTM3NS0yMjU2LjwvcD48cD5CYXJiZXJ0b24gQ2l0eSBD
b3VuY2lsIENvbW1pdHRlZSBvZiB0aGUgV2hvbGUgJiM4MjEyOyA3OjMwIHAubS4gKGNvbW1pdHRl
ZXMgc3RhcnQgYXQgNiBwLm0uKSwgTXVuaWNpcGFsIEJ1aWxkaW5nLCA1NzYgVy4gUGFyayBBdmUu
LCAzMzAtODQ4LTY3MTkuIDwvcD48cD5CYXRoIFRvd25zaGlwIHRydXN0ZWVzICYjODIxMjsgNyBw
Lm0uLCBBZG1pbmlzdHJhdGl2ZSBPZmZpY2VzLCAzODY0IFcuIEJhdGggUm9hZCwgMzMwLTY2Ni01
Njk4LiA8L3A+PHA+Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgQ2l0eSBDb3VuY2lsIGFuZCBjb21taXR0ZWVzICYj
ODIxMjsgNjozMCBwLm0uLCBOYXRhdG9yaXVtIENvbW11bml0eSBSb29tLCAyMzQ1IEZvdXJ0aCBT
dC4sIDMzMC05NzEtODAwMC48L3A+PHA+RmFpcmxhd24gQ2l0eSBDb3VuY2lsICYjODIxMjsgNjoz
MCBwLm0uLCBDaXR5IEhhbGwsIDM0ODcgUy4gU21pdGggUm9hZCwgMzMwLTY2OC05NTAwLiA8L3A+
PHA+TGFrZW1vcmUgVmlsbGFnZSBDb3VuY2lsICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBNdW5pY2lwYWwgQnVp
bGRpbmcsIDE0MDAgTWFpbiBTdC4sIDMzMC03MzMtNjEyNS48L3A+PHA+Tm9ydGhmaWVsZCBDZW50
ZXIgVG93bnNoaXAgdHJ1c3RlZXMgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIFRvd24gSGFsbCwgOTU0NiBCcmFu
ZHl3aW5lIFJvYWQsIDMzMC00NjctNzY0Ni4gPC9wPjxwPk5vcnRvbiBDaXR5IENvdW5jaWwgQ29t
bWl0dGVlIG9mIHRoZSBXaG9sZSAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgU2FmZXR5ICZhbXA7IEFkbWluaXN0
cmF0aW9uIEJ1aWxkaW5nLCA0MDYwIENvbHVtYmlhIFdvb2RzIERyaXZlLCAzMzAtODI1LTc4MTUu
PC9wPjxwPlNpbHZlciBMYWtlIFZpbGxhZ2UgQ291bmNpbCAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgVmlsbGFn
ZSBIYWxsLCAyOTYxIEtlbnQgUm9hZCwgMzMwLTkyMy01MjMzLjwvcD48cD5TdW1taXQgQ291bnR5
IENvdW5jaWwgY29tbWl0dGVlcyAmIzgyMTI7IDQ6MzAgcC5tLiwgT2hpbyBCdWlsZGluZyAoQ291
bmNpbCBDaGFtYmVycyksIDE3NSBTLiBNYWluIFN0LiwgQWtyb24sIDMzMC02NDMtMjcyNS4gPC9w
PjxwPlR3aW5zYnVyZyBQbGFubmluZyBDb21taXNzaW9uICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBHb3Zlcm5t
ZW50IENlbnRlciwgMTAwNzUgUmF2ZW5uYSBSb2FkLCAzMzAtNDI1LTcxNjEuPC9wPjxwPk1lZGlu
YSBDb3VudHk8L3A+PHA+V2VzdGZpZWxkIFRvd25zaGlwIHRydXN0ZWVzICYjODIxMjsgNyBwLm0u
LCBUb3duc2hpcCBCdWlsZGluZywgNjY5OSBCdWZmaGFtIFJvYWQsIDMzMC04ODctNTU2Mi4gPC9w
PjxwPlBvcnRhZ2UgQ291bnR5IDwvcD48cD5SYXZlbm5hIENpdHkgQ291bmNpbCAmIzgyMTI7IDcg
cC5tLiwgQ2l0eSBIYWxsLCAyMTAgUGFya3dheSBEcml2ZSwgMzMwLTI5Ni0zODY0LjwvcD48cD5T
dGFyayBDb3VudHkgPC9wPjxwPkNhbnRvbiBDaXR5IENvdW5jaWwgJiM4MjEyOyA3OjMwIHAubS4s
IENpdHkgSGFsbCAoQ291bmNpbCBDaGFtYmVycyksIDIxOCBDbGV2ZWxhbmQgQXZlLiBTVywgMzMw
LTQ4OS0zMjIzLjwvcD48cD5Ob3J0aCBDYW50b24gQ2l0eSBDb3VuY2lsIENvbW1pdHRlZSBvZiB0
aGUgV2hvbGUgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIENpdHkgSGFsbCwgMTQ1IE4uIE1haW4gU3QuLCAzMzAt
NDk5LTM5ODYuPC9wPjxwPldheW5lIENvdW50eSA8L3A+PHA+V29vc3RlciBDaXR5IENvdW5jaWwg
JiM4MjEyOyA3OjMwIHAubS4sIE11bmljaXBhbCBCdWlsZGluZywgNTM4IE4uIE1hcmtldCBTdC4s
IDMzMC0yNjMtNTI0Ni48L3A+PHA+PC9wPjxwPlRVRVNEQVk8L3A+PHA+U3VtbWl0IENvdW50eSA8
L3A+PHA+Q2xpbnRvbiBWaWxsYWdlIENvdW5jaWwgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIFZpbGxhZ2UgSGFs
bCwgNzg3MSBNYWluIFN0LiwgMzMwLTg4Mi00NzgyLiA8L3A+PHA+Q292ZW50cnkgVG93bnNoaXAg
Qm9hcmQgb2YgWm9uaW5nIEFwcGVhbHMgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIFRvd25zaGlwIEhhbGwsIDY4
IFBvcnRhZ2UgTGFrZXMgRHJpdmUsIDMzMC02NDQtMDc4NS48L3A+PHA+SHVkc29uIENpdHkgQ291
bmNpbCAmIzgyMTI7IDc6MzAgcC5tLiwgVG93biBIYWxsLCAyNyBFLiBNYWluIFN0LiwgMzMwLTY1
MC0xNzk5LiA8L3A+PHA+TXVucm9lIEZhbGxzIENpdHkgQ291bmNpbCAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwg
Q2l0eSBIYWxsLCA0MyBNdW5yb2UgRmFsbHMgQXZlLiwgMzMwLTY4OC03NDkxLiA8L3A+PHA+Umlj
aGZpZWxkIFZpbGxhZ2UgQ291bmNpbCAmIzgyMTI7IDY6MzAgcC5tLiwgVG93biBIYWxsLCA0NDEw
IFcuIFN0cmVldHNib3JvIFJvYWQsIDMzMC02NTktOTIwMS4gPC9wPjxwPk1lZGluYSBDb3VudHk8
L3A+PHA+R3VpbGZvcmQgVG93bnNoaXAgdHJ1c3RlZXMgJiM4MjEyOyA4IHAubS4sIFRvd25zaGlw
IEhhbGwsIDM4MDAgR3JlZW53aWNoIFJvYWQsIDMzMC03NjktMTkyOS4gPC9wPjxwPk1lZGluYSBD
b3VudHkgY29tbWlzc2lvbmVycyAmIzgyMTI7IDk6MzAgYS5tLiwgQ291bnR5IEFkbWluaXN0cmF0
aW9uIEJ1aWxkaW5nLCAxNDQgTi4gQnJvYWR3YXkgU3QuLCBNZWRpbmEsIDMzMC03MjItOTIwOC48
L3A+PHA+V2Fkc3dvcnRoIENpdHkgQ291bmNpbCwgaW5jbHVkZXMgcHVibGljIGhlYXJpbmcgcmVn
YXJkaW5nIHpvbmluZyBhbWVuZG1lbnQgJiM4MjEyOyA3OjMwIHAubS4sIENpdHkgSGFsbCwgMTIw
IE1hcGxlIFN0LiwgMzMwLTMzNS0xNTIxLjwvcD48cD5XYWRzd29ydGggVG93bnNoaXAgdHJ1c3Rl
ZXMsIGluY2x1ZGVzIHJlem9uaW5nIHB1YmxpYyBoZWFyaW5nICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBUb3du
c2hpcCBHYXJhZ2UsIDMyMCBDaGVzdG51dCBTdC4sIDMzMC0zMzYtNjE2MS48L3A+PHA+UG9ydGFn
ZSBDb3VudHkgPC9wPjxwPktlbnQgUGxhbm5pbmcgQ29tbWlzc2lvbiAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwg
RmlyZSBEZXBhcnRtZW50IGxvd2VyIGxldmVsLCAzMjAgUy4gRGVwZXlzdGVyIFN0LiwgMzMwLTY3
OC04MTA4LiA8L3A+PHA+UG9ydGFnZSBDb3VudHkgY29tbWlzc2lvbmVycyAmIzgyMTI7IDggYS5t
LiwgQWRtaW5pc3RyYXRpb24gQnVpbGRpbmcsIDQ0OSBTLiBNZXJpZGlhbiBTdC4gKHNldmVudGgg
Zmxvb3IpLCBSYXZlbm5hLCAzMzAtMjk3LTM2MDAuPC9wPjxwPlN0YXJrIENvdW50eSA8L3A+PHA+
Q2FuYWwgRnVsdG9uIENpdHkgQ291bmNpbCAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgQ2l0eSBIYWxsLCAxNTUg
TWFya2V0IFN0LiBORSwgMzMwLTg1NC0yMjI1LiA8L3A+PHA+SGFydHZpbGxlIFZpbGxhZ2UgQm9h
cmQgb2YgUHVibGljIEFmZmFpcnMgJiM4MjEyOyA1OjQ1IHAubS4sIFZpbGxhZ2UgSGFsbCwgMjAy
IFcuIE1hcGxlIFN0LiwgMzMwLTg3Ny05MjIyLiA8L3A+PHA+SGFydHZpbGxlIFZpbGxhZ2UgQ291
bmNpbCAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgVmlsbGFnZSBIYWxsLCAyMDIgVy4gTWFwbGUgU3QuLCAzMzAt
ODc3LTkyMjIuIDwvcD48cD5TdGFyayBDb3VudHkgUmVnaW9uYWwgUGxhbm5pbmcgQ29tbWlzc2lv
biAmIzgyMTI7IDc6MzAgcC5tLiwgMjAxIFRoaXJkIFN0LiBORSAoU3VpdGUgMjAxKSwgQ2FudG9u
LCAzMzAtNDUxLTczODkuPC9wPjxwPjwvcD48cD5XRURORVNEQVkgPC9wPjxwPlN1bW1pdCBDb3Vu
dHkgPC9wPjxwPkJvc3RvbiBUb3duc2hpcCB0cnVzdGVlcyAmIzgyMTI7IDY6MzAgcC5tLiwgVG93
bnNoaXAgSGFsbCwgMTc3NSBNYWluIFN0LiAoUm91dGUgMzAzIGFuZCBSaXZlcnZpZXcgUm9hZCks
IDMzMC02NTctMjYwMC48L3A+PHA+Q292ZW50cnkgQm9hcmQgb2YgRWR1Y2F0aW9uICYjODIxMjsg
NiBwLm0uLCBMYWtldmlldyBEaXN0cmljdCBPZmZpY2UsIDI5MTAgUy4gTWFpbiBTdC4sIDMzMC02
NDQtODQ4OS48L3A+PHA+Tm9ydGhmaWVsZCBWaWxsYWdlIENvdW5jaWwgJiM4MjEyOyA3OjMwIHAu
bS4sIFZpbGxhZ2UgSGFsbCwgMTA0NTUgTm9ydGhmaWVsZCBSb2FkLCAzMzAtNDY3LTcxMzkuPC9w
PjxwPlN1bW1pdCBDb3VudHkgVmV0ZXJhbnMgU2VydmljZSBDb21taXNzaW9uICYjODIxMjsgMSBw
Lm0uLCAxMDYwIEUuIFdhdGVybG9vIFJvYWQsIEFrcm9uLCAzMzAtNjQzLTI4MzcuPC9wPjxwPlBv
cnRhZ2UgQ291bnR5IDwvcD48cD5CcmFkeSBMYWtlIFZpbGxhZ2UgQ291bmNpbCAmIzgyMTI7IDcg
cC5tLiwgVmlsbGFnZSBIYWxsLCA2NTAwIExha2V2aWV3IERyaXZlLCAzMzAtNjczLTU5OTguIDwv
cD48cD5TdGFyayBDb3VudHkgPC9wPjxwPk5vcnRoIENhbnRvbiBQbGFubmluZyBDb21taXNzaW9u
ICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBDaXR5IEhhbGwsIDE0NSBOLiBNYWluIFN0LiwgMzMwLTQ5OS0zNDY1
LiA8L3A+PHA+UGxhaW4gQm9hcmQgb2YgRWR1Y2F0aW9uICYjODIxMjsgNjozMCBwLm0uLCBNaWRk
bGVicmFuY2ggRWxlbWVudGFyeSBTY2hvb2wsIDc1MDAgTWlkZGxlYnJhbmNoIEF2ZS4gTkUsIFBs
YWluIFRvd25zaGlwLCAzMzAtNDkyLTM1MDAuPC9wPjxwPlN0YXJrIENvdW50eSBjb21taXNzaW9u
ZXJzICYjODIxMjsgMTozMCBwLm0uLCBDb3VudHkgT2ZmaWNlIEJ1aWxkaW5nIChzZWNvbmQgZmxv
b3IpLCAxMTAgQ2VudHJhbCBQbGF6YSBTb3V0aCwgQ2FudG9uLCAzMzAtNDUxLTczNzEuPC9wPjxw
PldheW5lIENvdW50eSA8L3A+PHA+V2F5bmUgQ291bnR5IGNvbW1pc3Npb25lcnMgJiM4MjEyOyA5
IGEubS4sIEFkbWluaXN0cmF0aW9uIEJ1aWxkaW5nLCA0MjggVy4gTGliZXJ0eSBTdC4gKHNlY29u
ZCBmbG9vciksIFdvb3N0ZXIsIDMzMC0yODctNTQwMC48L3A+PHA+PC9wPjxwPlRIVVJTREFZIDwv
cD48cD5TdW1taXQgQ291bnR5PC9wPjxwPkJhcmJlcnRvbiBQYXJrcyAmYW1wOyBSZWNyZWF0aW9u
IENvbW1pc3Npb24gJiM4MjEyOyA0OjMwIHAubS4gQWN0aXZlIEFkdWx0IENlbnRlciwgNTAwIFcu
IEhvcG9jYW4gQXZlLiwgMzMwLTg0OC02NzE5LiA8L3A+PHA+Q292ZW50cnkgVG93bnNoaXAgdHJ1
c3RlZXMgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIFRvd25zaGlwIEhhbGwsIDY4IFBvcnRhZ2UgTGFrZXMgRHJp
dmUsIDMzMC02NDQtMDc4NS4gPC9wPjxwPkN1eWFob2dhIEZhbGxzIFBhcmtzICZhbXA7IFJlY3Jl
YXRpb24gQm9hcmQgJiM4MjEyOyA1IHAubS4sIE5hdGF0b3JpdW0gY29tbXVuaXR5IHJvb20sIDIz
NDUgRm91cnRoIFN0LiwgMzMwLTk3MS04MjI1LjwvcD48cD5GYWlybGF3biBQbGFubmluZyBDb21t
aXNzaW9uICYjODIxMjsgNTozMCBwLm0uLCBDaXR5IEhhbGwsIDM0ODcgUy4gU21pdGggUm9hZCwg
MzMwLTMzMC02NjgtOTUwMC4gPC9wPjxwPk1hY2Vkb25pYSBDaXR5IENvdW5jaWwgJiM4MjEyOyA3
OjMwIHAubS4sIENpdHkgSGFsbCwgOTY5MSBWYWxsZXkgVmlldyBSb2FkLCAzMzAtNDY4LTEzMDAu
PC9wPjxwPlNwcmluZ2ZpZWxkIFRvd25zaGlwIHRydXN0ZWVzICYjODIxMjsgNiBwLm0uLCBUb3du
IEhhbGwsIDI0NTkgQ2FuZmllbGQgUm9hZCwgMzMwLTc5NC0xNzM5LiA8L3A+PHA+U3RvdyBDaXR5
IENvdW5jaWwgQ29tbWl0dGVlIG9mIHRoZSBXaG9sZSAmIzgyMTI7IDY6MzAgcC5tLiwgQ2l0eSBI
YWxsLCAzNzYwIERhcnJvdyBSb2FkLCAzMzAtNjg5LTI4NTEuPC9wPjxwPlRhbGxtYWRnZSBDaXR5
IENvdW5jaWwgQ29tbWl0dGVlIG9mIHRoZSBXaG9sZSwgZm9sbG93ZWQgYnkgcmVndWxhciBjb3Vu
Y2lsIG1lZXRpbmcgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIENpdHkgSGFsbCwgNDYgTm9ydGggQXZlLiwgMzMw
LTYzMy0wODU2LiA8L3A+PHA+TWVkaW5hIENvdW50eTwvcD48cD5NZWRpbmEgUGxhbm5pbmcgQ29t
bWlzc2lvbiAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgQ2l0eSBIYWxsLCAxMzIgRWxtd29vZCBBdmUuLCAzMzAt
NzI1LTg4NjEuIDwvcD48cD5NZWRpbmEgVG93bnNoaXAgdHJ1c3RlZXMgJiM4MjEyOyA3IHAubS4s
IFRvd25zaGlwIEhhbGwsIDM3OTkgSHVmZm1hbiBSb2FkLCAzMzAtNzI1LTU3MTMuPC9wPjxwPlBv
cnRhZ2UgQ291bnR5IDwvcD48cD5Qb3J0YWdlIENvdW50eSBjb21taXNzaW9uZXJzICYjODIxMjsg
OSBhLm0uLCBBZG1pbmlzdHJhdGlvbiBCdWlsZGluZywgNDQ5IFMuIE1lcmlkaWFuIFN0LiAoc2V2
ZW50aCBmbG9vciksIFJhdmVubmEsIDMzMC0yOTctMzYwMC48L3A+PHA+U3RyZWV0c2Jvcm8gQm9h
cmQgb2YgRWR1Y2F0aW9uICYjODIxMjsgNjo0NSBwLm0uLCBEZWZlciBJbnRlcm1lZGlhdGUgU2No
b29sLCAxODk1IEFubmFsYW5lIERyaXZlLCAzMzAtNjI2LTQ5MDAuPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.