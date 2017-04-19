Published: April 19, 2017 - 07:24 PM
Traffic disruptions — April 20 April 19,2017 11:24 PM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+PC9wPjxwPkhlcmUgaXMgYSBsaXN0IG9mIHJvYWQgYW5kIGxhbmUgY2xvc2luZ3MgaW4gdGhl IEFrcm9uIGFyZWE6PC9wPjxwPk1ham9yIGhpZ2h3YXlzIGFicnVwdGx5IGNsb3NlZDogTm9uZS48 L3A+PHA+QUtST046PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SW50ZXJzdGF0ZSA3NyBsYW5lIHJlc3Ry aWN0aW9ucyBhbmQgcmFtcCBjbG9zaW5nczogRnJvbSA3IHAubS4gRnJpZGF5IHRocm91Z2ggNiBh Lm0uIE1vbmRheSwgdGhlIGZvbGxvd2luZyB3aWxsIG9jY3VyIGZvciBjb25jcmV0ZSBwYXZlbWVu dCByZXBhaXJzOiBJLTc3IG5vcnRoYm91bmQgYmV0d2VlbiAgSS03Ni9LZW5tb3JlIGxlZyBhbmQg anVzdCBub3J0aCBvZiBzdGF0ZSBSb3V0ZSAyNjEvVmVybm9uIE9kb20gQm91bGV2YXJkIHdpbGwg YmUgcmVkdWNlZCB0byBvbmUgbGFuZTsgdGhlIHJhbXAgZnJvbSBJLTI3NyB3ZXN0Ym91bmQgdG8g SS03NiBLZW5tb3JlIGxlZyB3aWxsIGJlIGNsb3NlZC4gRGV0b3VyIHdpbGwgYmUgSS03NiB3ZXN0 Ym91bmQgdG8gc3RhdGUgUm91dGUgMjEgbm9ydGhib3VuZCB0byBJLTc3OyBhbmQgdGhlIHJhbXAg ZnJvbSBJLTc2IGVhc3Rib3VuZC9LZW5tb3JlIGxlZyB0byBJLTc3IG5vcnRoYm91bmQgd2lsbCBi ZSBjbG9zZWQuIERldG91ciB3aWxsIGJlIEktNzYgZWFzdGJvdW5kIHRvIEktNzcgc291dGhib3Vu ZCB0byBJLTI3NyB3ZXN0Ym91bmQgdG8gSS03NiB3ZXN0Ym91bmQgdG8gUm91dGUgMjEgbm9ydGhi b3VuZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtJLTc3IG5vcnRoYm91bmQsIGZyb20gSS03Ni9LZW5t b3JlIGxlZyB0byBqdXN0IG5vcnRoIG9mIHN0YXRlIFJvdXRlIDI2MS9WZXJub24gT2RvbSBCb3Vs ZXZhcmQ6IExhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZyb20gNyBwLm0uIFdlZG5lc2RheSB0byA2IGEubS4g VGh1cnNkYXkgZm9yIGNvbmNyZXRlIHBhdmVtZW50IHJlcGFpcnMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgy MDE7SS03NiBhbmQgU291dGggTWFpbiBTdHJlZXQ6IFRoZSByYW1wcyBmcm9tIFNvdXRoIFN0cmVl dCB0byBJLTc2IGVhc3Rib3VuZCBhcmUgcGVybWFuZW50bHkgY2xvc2VkLiBBIGRldG91ciBpcyBw b3N0ZWQuIFNvdXRoIE1haW4gYW5kIEJyb2Fkd2F5IGJldHdlZW4gTWlsbGVyIFJvYWQgYW5kIEJh cnRnZXMgU3RyZWV0IGhhdmUgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHJvYWQgY29uc3RydWN0aW9u IHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0ktNzYsIGJldHdlZW4g U291dGggTWFpbiBTdHJlZXQgYW5kIHRoZSBjZW50cmFsIGludGVyY2hhbmdlOiBPY2Nhc2lvbmFs IG5pZ2h0bHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgaW4gYm90aCBkaXJlY3Rpb25zIGZyb20gNyBwLm0u IHRvIDYgYS5tLiBmb3Igcm9hZCBjb25zdHJ1Y3Rpb24gdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UuPC9w PjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U291dGggU2VpYmVybGluZyBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gQXJjaHdv b2QgQXZlbnVlIGFuZCB0aGUgSW5ub3ZhdGlvbiBXYXkvU291dGggU2VpYmVybGluZyBTdHJlZXQg cm91bmRhYm91dDogTGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIG1pbGxpbmcgYW5kIHJlc3VyZmFjaW5n IHRocm91Z2ggRnJpZGF5LCB3ZWF0aGVyIHBlcm1pdHRpbmcuIFRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWlu dGFpbmVkIGluIGJvdGggZGlyZWN0aW9ucy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtCcm93biBTdHJl ZXQsIGJldHdlZW4gSm9obnN0b24gU3RyZWV0IGFuZCBTb3V0aCBTdHJlZXQ6IENsb3NlZCB0aHJv dWdoIGVhcmx5IE1heSBmb3IgYnJpZGdlIHBhaW50aW5nLiBBIGRldG91ciB3aWxsIGJlIHBvc3Rl ZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtSb2FkIGNsb3NpbmdzIGF0IFNvdXRoIE1haW4gU3RyZWV0 IGZvciByb2FkIGNvbnN0cnVjdGlvbjogV2VzdCBTb3V0aCBTdHJlZXQsIEJhY2h0ZWwgQXZlbnVl IGFuZCBXZXN0IENyb3NpZXIgU3RyZWV0IHdpbGwgYmUgY2xvc2VkIGF0IFNvdXRoIE1haW4gdGhy b3VnaCBsYXRlIGZhbGwuIERldG91ciB3aWxsIFByaW5jZXRvbiBTdHJlZXQgdG8gV2VzdCBNaWxs ZXIgQXZlbnVlIHRvIFNvdXRoIE1haW4gU3RyZWV0LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1dvbGYg TGVkZ2VzIFBhcmt3YXksIG92ZXIgSS03Ni9JLTc3OiBDbG9zZWQgdW50aWwgc3VtbWVyIGZvciBh IGJyaWRnZSByZXBsYWNlbWVudC4gRGV0b3VyIHdpbGwgYmUgV29sZiBMZWRnZXMgdG8gQ3Jvc2ll ciBTdHJlZXQgdG8gR3JhbnQgU3RyZWV0IHRvIFRob3JudG9uIFN0cmVldC48L3A+PHA+JiM4MjI2 OyYjODIwMTtFdmFucyBBdmVudWUsIGJldHdlZW4gSG9tZSBBdmVudWUgYW5kIEJyaXR0YWluIFJv YWQ6IENsb3NlZCBmb3Igc3Rvcm0gc2V3ZXIgdGllLWluIGFuZCByZXN0b3JhdGlvbiB3b3JrIGZv ciBhYm91dCBvbmUgbW9udGguIEEgZGV0b3VyIHdpbGwgYmUgcG9zdGVkLiBMb2NhbCB0cmFmZmlj IG1haW50YWluZWQgdXAgdG8gY2xvc3VyZSBwb2ludC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtXZXN0 IE1hcmtldCBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gTm9ydGggSGF3a2lucyBBdmVudWUgYW5kIE5vcnRoIFBv cnRhZ2UgUGF0aDogR2FzIG1haW4gcmVwbGFjZW1lbnQgaXMgdW5kZXIgd2F5LiBPbmUgbGFuZSBv ZiB0cmFmZmljIHdpbGwgYmUgbWFpbnRhaW5lZCBpbiBlYWNoIGRpcmVjdGlvbiBkdXJpbmcgdGhl IGRheSBidXQgd2lsbCBiZSBzaGlmdGVkIGFzIHdvcmsgcHJvZ3Jlc3NlcyBmb3IgYWJvdXQgdGhl IG5leHQgc2l4IHdlZWtzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO05vcnRoIEZvcmdlIFN0cmVldCwg YmV0d2VlbiBFYXN0IE1hcmtldCBTdHJlZXQgYW5kIEdvb2RraXJrIFN0cmVldDogQ2xvc2VkIGZv ciBzYW5pdGFyeSBzZXdlciByZXBhaXIgdGhyb3VnaCBGcmlkYXkuIERldG91cnMgd2lsbCBiZSBw b3N0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7QmxhY2sgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIEpvaG5zdG9u IFN0cmVldCBhbmQgQ2xhcmsgU3RyZWV0OiBDbG9zZWQgZm9yIGFib3V0IHR3byB3ZWVrcyBmb3Ig c2V3ZXIgc2VwYXJhdGlvbiB3b3JrLiBBIGRldG91ciB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC48L3A+PHA+JiM4 MjI2OyYjODIwMTtDdXlhaG9nYSBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gU29tbWVycyBDb3VydCBhbmQgTm9y dGggSG93YXJkIFN0cmVldDogQ2xvc2VkIGZvciBzZXdlciB3b3JrIG9uIHRoZSBIb3dhcmQgU3Ry ZWV0IFN0b3JhZ2UgQmFzaW4uIERldG91ciB2aWEgTm9ydGggSG93YXJkLCBXZXN0IFRhbGxtYWRn ZSBBdmVudWUgYW5kIEN1eWFob2dhIFN0cmVldC4gVGhlIGNsb3NpbmcgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8g bGFzdCA2MCBkYXlzIGFuZCBjb21wbGV0aW9uIG9mIHRoZSBlbnRpcmUgcHJvamVjdCBpcyBwbGFu bmVkIGJ5IHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIHllYXIuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7RWFzdCBFeGNo YW5nZSBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gU291dGggQXJsaW5ndG9uIFN0cmVldCBhbmQgUml2ZXIgU3Ry ZWV0OiBDbG9zZWQgZm9yIGFib3V0IGZvdXIgd2Vla3MgZm9yIHNld2VyIHNlcGFyYXRpb24gd29y ay4gVHJhZmZpYyB3aWxsIGJlIGRldG91cmVkIHZpYSBTb3V0aCBBcmxpbmd0b24gYW5kIEVhc3Qg TWFya2V0IHN0cmVldHMgaW4gYm90aCBkaXJlY3Rpb25zLiBMb2NhbCByZXNpZGVudHMgYW5kIGVt ZXJnZW5jeSB2ZWhpY2xlcyB3aWxsIGhhdmUgYWNjZXNzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO01j R293YW4gU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIEdhZ2UgU3RyZWV0IGFuZCBKb2huc3RvbiBTdHJlZXQ6IENs b3NlZCBmb3IgYWJvdXQgZm91ciB3ZWVrcyBmb3Igc2V3ZXIgc2VwYXJhdGlvbiB3b3JrLiBMb2Nh bCByZXNpZGVudHMgYW5kIGVtZXJnZW5jeSB2ZWhpY2xlcyB3aWxsIGhhdmUgYWNjZXNzLjwvcD48 cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0NvcGxleSBSb2FkLCBhdCB0aGUgaW50ZXJzZWN0aW9uIG9mIFNhaW50 IE1pY2hhZWxzIEF2ZW51ZTogU2lnbmFsIHBvbGUgaW5zdGFsbGF0aW9uIHdpbGwgY29udGludWUg ZWFzdHdhcmQgb24gQ29wbGV5IFJvYWQgdW50aWwgSnVseS4gVGhlcmUgd2lsbCBiZSBzb21lIGxh bmUgY2xvc2luZ3MgYW5kIHNoaWZ0aW5nIG9mIHRyYWZmaWMsIGJ1dCB0cmFmZmljIHdpbGwgYmUg bWFpbnRhaW5lZCBpbiBhbGwgZGlyZWN0aW9ucy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtNb2dhZG9y ZSBSb2FkLCBiZXR3ZWVuIFN0dWxsIEF2ZW51ZSBhbmQgTWVhZG93cmlkZ2UgUm9hZDogQ2xvc2Vk IGZvciBzYW5pdGFyeSBzZXdlciBpbnN0YWxsYXRpb24uIFRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBkZXRvdXJl ZCB2aWEgU2tlbHRvbiBSb2FkIGFuZCBHaWxjaHJpc3QgUm9hZC4gSXQgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8g YmUgY29tcGxldGVkIGJ5IEp1bmUgMi48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtOb3J0aCBTdW1taXQg U3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIEVhc3QgTWFya2V0IFN0cmVldCBhbmQgUGVya2lucyBTdHJlZXQ6IENs b3NlZCBmb3IgYSBzZXdlciBzZXBhcmF0aW9uIHByb2plY3QgdW50aWwgRnJpZGF5LiAgRGV0b3Vy cyB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtMaXR0bGUgU3RyZWV0LCBiZXR3 ZWVuIFNhaW50IE1pY2hhZWxzIEF2ZW51ZSBhbmQgWXVrb24gQXZlbnVlOiBDbG9zZWQgdW50aWwg TWF5IDUgZm9yIHNhbml0YXJ5IHNld2VyIHJlY29uc3RydWN0aW9uLiBBIGRldG91ciBpcyBwb3N0 ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Qmx1ZmYgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIE5vcnRoIFN1bW1p dCBTdHJlZXQgYW5kIE5vcnRoIFByb3NwZWN0IFN0cmVldDogQ2xvc2VkIHVudGlsIEZyaWRheSBm b3IgYSBzZXdlciBwcm9qZWN0LiBBIGRldG91ciB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC48L3A+PHA+JiM4MjI2 OyYjODIwMTtGYWlyYmFua3MgUGxhY2UsIGJldHdlZW4gU291dGggQXJsaW5ndG9uIFN0cmVldCBh bmQgQnVja2luZ2hhbSBTdHJlZXQ6IEEgcG9ydGlvbiBvZiB0aGUgc3RyZWV0IHdpbGwgYmUgY2xv c2VkIGZvciBzZXdlciBzZXBhcmF0aW9uIHdvcmsuIEZhaXJiYW5rcyBQbGFjZSBpcyB1c3VhbGx5 IG9uZS13YXkgd2VzdGJvdW5kIGJ1dCB3aWxsIG9wZW4gYm90aCB3YXlzIHRvIGFsbG93IGFjY2Vz cyBmb3IgZGV0b3VyZWQgdHJhZmZpYy4gV29yayB3aWxsIGJlIHNwbGl0IGludG8gdHdvIHBvcnRp b25zLCBidXQgdGhlIHByb2plY3Qgd2lsbCBiZSBjb21wbGV0ZWQgaW4gbGF0ZSBNYXkuPC9wPjxw PiYjODIyNjsmIzgyMDE7Tm9ydGggQWRvbHBoIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBFYXN0IE1hcmtldCBT dHJlZXQgYW5kIE5vcnRoIEZvcmdlIFN0cmVldDogQSBwb3J0aW9uIG9mIHRoZSBzdHJlZXQgd2ls bCBiZSBjbG9zZWQgdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UgZm9yIHdlc3QgdG93ZXIgYWRkaXRpb24g YXQgQWtyb24gQ2l0eSBIb3NwaXRhbC4gQWNjZXNzIHRvIHRoZSBZTUNBLCBBZG9scGggU3RyZWV0 IHBhcmtpbmcgZGVjayBhbmQgcmVjZWl2aW5nIGRlY2sgd2lsbCBiZSBhdmFpbGFibGUgZnJvbSBF YXN0IE1hcmtldCBvbmx5LiBBbGwgcmVtYWluaW5nIHRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBkZXRvdXJlZCB2 aWEgRWFzdCBNYXJrZXQsIEZvdW50YWluIGFuZCBOb3J0aCBGb3JnZSBzdHJlZXRzLjwvcD48cD4m IzgyMjY7JiM4MjAxO1dlc3QgQm93ZXJ5IFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBXZXN0IEV4Y2hhbmdlIFN0 cmVldCBhbmQgV2VzdCBTdGF0ZSBTdHJlZXQ6IE9uZSBsYW5lIHdpbGwgYmUgY2xvc2VkIGluIGVh Y2ggZGlyZWN0aW9uIGZvciBhYm91dCAxOCBtb250aHMgZm9yIGNvbnN0cnVjdGlvbiBvZiBhIGJ1 aWxkaW5nIGFkZGl0aW9uLiBUcmFmZmljIHdpbGwgYmUgbWFpbnRhaW5lZCBidXQgc2hpZnRlZCB0 byBwcm92aWRlIGEgcGF0aWVudCBkcm9wLW9mZiBhcmVhIGF0IEFrcm9uIENoaWxkcmVuJiM4MjE3 O3MgSG9zcGl0YWwuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7V2VzdCBFeGNoYW5nZSBTdHJlZXQsIGJl dHdlZW4gV2F0ZXIgU3RyZWV0IGFuZCBXZXN0IEJvd2VyeSBTdHJlZXQ6IE9uZSB0aHJvdWdoIGxh bmUgYW5kIG1ldGVyZWQgcGFya2luZyBvbiB0aGUgbm9ydGggc2lkZSBvZiBXZXN0IEV4Y2hhbmdl IHdpbGwgYmUgY2xvc2VkIGluIGVhY2ggZGlyZWN0aW9uIGZvciBhYm91dCAxOCBtb250aHMgZm9y IGNvbnN0cnVjdGlvbiBvZiBhIGJ1aWxkaW5nIGFkZGl0aW9uLiBBIG1pbmltdW0gb2YgdHdvIGxh bmVzIHdpbGwgYmUgbWFpbnRhaW5lZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtMZXhpbmd0b24gQXZl bnVlIGFuZCBMaW5kZW4gQXZlbnVlLCBiZXR3ZWVuIEVhc3QgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgQXZlbnVl IGFuZCBSaXZlcnNpZGUgRHJpdmU6IExhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBhIGdhcyBtYWluIHJl cGxhY2VtZW50IHByb2plY3QuIFdvcmsgd2lsbCBiZSBvbiB0aGUgZWFzdCBzaWRlIG9mIExleGlu Z3RvbiBhbmQgYm90aCBzaWRlcyBvZiBMaW5kZW4sIGFuZCBhbG9uZyB0aGUgbm9ydGggc2lkZSBv ZiBFYXN0IEN1eWFob2dhIEZhbGxzIEF2ZW51ZSBiZXR3ZWVuIExleGluZ3RvbiBhbmQgQ2xpZnRv biBhdmVudWVzLiBXb3JrIHpvbmVzIGFuZCB0cmFmZmljIHBhdHRlcm5zIHdpbGwgY2hhbmdlIHBl cmlvZGljYWxseS4gRmxhZ2dlcnMgd2lsbCBtYWludGFpbiB0cmFmZmljLiBUaGUgcHJvamVjdCB3 aWxsIGxhc3QgYWJvdXQgdGhyZWUgbW9udGhzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO01MSyBKci4g Qm91bGV2YXJkL05vcnRoIEhvd2FyZCBTdHJlZXQvTm9ydGggTWFpbiBTdHJlZXQgaW50ZXJzZWN0 aW9uOiBDbG9zZWQgdW50aWwgTWF5IGZvciByZWxvY2F0aW9uIG9mIHV0aWxpdGllcyBhbmQgbG93 ZXJpbmcgb2YgdGhlIGludGVyc2VjdGlvbi4gRGV0b3VycyB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC4gQWNjZXNz IHRvIEZ1cm5hY2UgU3RyZWV0IGFuZCBOb3J0aHNpZGUgRGlzdHJpY3QgYnVzaW5lc3NlcyB3aWxs IHJlbWFpbiBhdmFpbGFibGUgZnJvbSBOb3J0aCBIb3dhcmQsIE5vcnRoIFN1bW1pdCBhbmQgRWFz dCBOb3J0aCBzdHJlZXRzLiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTb3V0aCBNYWluIFN0cmVldCwg YmV0d2VlbiBXZXN0IEJyb29rc2lkZSBBdmVudWUgYW5kIFdlc3QgRmlyZXN0b25lIEJvdWxldmFy ZDogTGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIGEgc2V3ZXIgbGluaW5nIHByb2plY3QgdW50aWwgRnJp ZGF5LiBBbGwgbGFuZXMgYXJlIGV4cGVjdGVkIHRvIGJlIHJlb3BlbmVkIHRvIHRyYWZmaWMgYnkg dGhlIGVuZCBvZiBlYWNoIGRheS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtKb2huc3RvbiBTdHJlZXQs IGJldHdlZW4gU291dGggQXJsaW5ndG9uIFN0cmVldCBhbmQgTWNHb3dhbiBTdHJlZXQ6IENsb3Nl ZCBmb3Igc2V3ZXIgc2VwYXJhdGlvbiB3b3JrIGJldHdlZW4gZnJvbSBDaGFtcGxhaW4gU3RyZWV0 IHRvIE1hdHRoZXdzIFN0cmVldCB1bnRpbCBGcmlkYXkuIEl0IHdpbGwgY29udGludWUgdG8gc2hp ZnQgd2VzdHdhcmQgYSBjb3VwbGUgYmxvY2tzIGF0IGEgdGltZSB1bnRpbCBpdCByZWFjaGVzIE1j R293YW4gU3RyZWV0IGluIG1pZC1BcHJpbC4gRGV0b3VycyBhcmUgcG9zdGVkLiBBY2Nlc3MgbWFp bnRhaW5lZCBmb3IgcmVzaWRlbnRzIGFuZCBlbWVyZ2VuY3kgdmVoaWNsZXMuIDwvcD48cD4mIzgy MjY7JiM4MjAxO0Vhc3QgQmFydGdlcyBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gU291dGggSGlnaCBTdHJlZXQg YW5kIEJyb2Fkd2F5OiBDbG9zZWQgdGhyb3VnaCBTZXB0ZW1iZXIgZm9yIHJvYWQgY29uc3RydWN0 aW9uLiBEZXRvdXIgZm9yIGVhc3Rib3VuZCBXZXN0IEJhcnRnZXMgU3RyZWV0IGlzIE1haW4gU3Ry ZWV0IHRvIEVhc3QgRXhjaGFuZ2UgU3RyZWV0IGFuZCBmcm9tIFNvdXRoIEJyb2Fkd2F5IGl0IHdp bGwgYmUgRWFzdCBFeGNoYW5nZSBTdHJlZXQgdG8gU291dGggTWFpbiB0byBCYXJ0Z2VzLjwvcD48 cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0JlZWNoIFN0cmVldCwgd2VzdCBvZiBIb3dhcmQgU3RyZWV0OiBDbG9z ZWQgdW50aWwgTWF5IGZvciBhIHNld2VyIHNlcGFyYXRpb24gcHJvamVjdC4gQWNjZXNzIHdpbGwg YmUgbWFpbnRhaW5lZCB0byBsb2NhbCBidXNpbmVzc2VzIGFuZCBhbHNvIGJldHdlZW4gdGhlIE5v cnRoc2lkZSBDb25uZWN0b3IgVHJhaWwgYW5kIHRoZSBPaGlvIGFuZCBFcmllIENhbmFsIFRvd3Bh dGguPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7V2VzdCBDZWRhciBTdHJlZXQgYW5kIFdlc3QgRXhjaGFu Z2UgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIFNvdXRoIFBvcnRhZ2UgUGF0aCBhbmQgU291dGggQnJvYWR3YXk6 IExhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBzaWduYWxpemF0aW9uIHdvcmsgdW50aWwgbGF0ZSAyMDE3 LiBXb3JrIGNvbnRpbnVlcyBhbG9uZyB0aGUgbm9ydGggc2lkZSBvZiBXZXN0IENlZGFyIGJldHdl ZW4gUmhvZGVzIGFuZCBSYW5kIGF2ZW51ZXMuIFRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkIGJ1 dCBzaGlmdGVkIGludG8gdGhlIHR3byByaWdodCBsYW5lcyB1bnRpbCBsYXRlIE1heS4gV29yayBo YXMgYmVndW4gYWxvbmcgdGhlIG5vcnRoIHNpZGUgb2YgV2VzdCBFeGNoYW5nZSBiZXR3ZWVuIFNv dXRoIE1hcGxlIFN0cmVldCBhbmQgU291dGggUG9ydGFnZSBQYXRoLiBBIHNpbmdsZSB3ZXN0Ym91 bmQgbGFuZSB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQgdW50aWwgd29yayBpcyBjb21wbGV0ZWQgaW4gbWlk LUp1bmUuIEluc3RhbGxhdGlvbiBvZiBzaWduYWwgcG9sZSBmb3VuZGF0aW9ucyBhbmQgY29uZHVp dCBjb250aW51ZXMgb24gV2VzdCBDZWRhciBhbmQgV2VzdCBFeGNoYW5nZS4gV29yayBpcyB1bmRl cndheSBhdCB0aGUgV2VzdCBFeGNoYW5nZS9SYW5kIEF2ZW51ZSBpbnRlcnNlY3Rpb24gYW5kIHdp bGwgZXZlbnR1YWxseSBzaGlmdCBlYXN0IHRvIHRoZSBpbnRlcnNlY3Rpb24gb2YgRGFydCBBdmVu dWUuIFRoZXJlIHdpbGwgYmUgdGVtcG9yYXJ5IGxhbmUgY2xvc2luZ3MgYW5kIHNoaWZ0aW5nIG9m IHRyYWZmaWMuIDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1JpZGdlY3Jlc3QgUm9hZCwgYmV0d2VlbiBN YXlmYWlyIFJvYWQgYW5kIFN1bm55c2lkZSBBdmVudWU6IENsb3NlZCB1bnRpbCBGcmlkYXkgZm9y IHNld2VyIHdvcmsuIEEgZGV0b3VyIGlzIHBvc3RlZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtXZXN0 IEVtZXJsaW5nIEF2ZW51ZSwgYmV0d2VlbiBTb3V0aCBNYWluIFN0cmVldCBhbmQgRmlyZXN0b25l IFBhcmt3YXk6IENsb3NlZCB0byB0cmFmZmljIHVudGlsIE1heSBmb3IgYSBmdWxsIGltcHJvdmVt ZW50IHByb2plY3QuIEEgZGV0b3VyIGlzIHBvc3RlZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtSaXZl ciBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gRWFzdCBFeGNoYW5nZSBTdHJlZXQgYW5kIFNvdXRoIENhc2UgQXZl bnVlOiBDbG9zZWQgdW50aWwgT2N0b2JlciBmb3IgYnVpbGRpbmcgZGVtb2xpdGlvbiB3b3JrLiBB IGRldG91ciBpcyBwb3N0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7RWF0b24gQXZlbnVlLCBiZXR3 ZWVuIE5ld3BvcnQgYW5kIE1lcnJpbWFuIHJvYWRzOiBDbG9zZWQgZm9yIHNldmVyYWwgbW9udGhz IGZvciB3YXRlciBtYWluIHdvcmsuIEEgZGV0b3VyIGlzIHBvc3RlZC4gRW1lcmdlbmN5IHZlaGlj bGVzIGhhdmUgY29tcGxldGUgYWNjZXNzIGF0IGFsbCB0aW1lcy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIw MTtSYW5kIEF2ZW51ZSBhbmQgRGFydCBBdmVudWUsIGJldHdlZW4gRXVjbGlkIEF2ZW51ZSBhbmQg V2VzdCBNYXJrZXQgU3RyZWV0OiBCb3RoIGxhbmVzIG9uIGVhY2ggb2YgdGhlIHN0cmVldHMgaGF2 ZSBiZWVuIHJlb3BlbmVkIHRvIHRyYWZmaWMuIE9jY2FzaW9uYWwgc2hpZnRpbmcgb2YgdHJhZmZp YyB3aWxsIG9jY3VyIGFzIHdvcmsgY29udGludWVzLiBUcmFmZmljIGNvbnRpbnVlcyB0byBiZSBt YWludGFpbmVkIG9uIFdlc3QgTWlsbCBTdHJlZXQgb3ZlciBzdGF0ZSBSb3V0ZSA1OSB0b3dhcmQg UmFuZCBBdmVudWUsIGJ1dCBpdCB3aWxsIGJlIHNoaWZ0ZWQgb250byB0aGUgcmlnaHQgc2lkZSBh cyBvdGhlciB3b3JrIGlzIGJlaW5nIGRvbmUgaW4gdGhlIGFyZWEuIFRoZSBEb3dudG93bi9DYXNj YWRlIFBhcmtpbmcvTWFya2V0IFN0cmVldCBleGl0IHJhbXAgaXMgY2xvc2VkIGZvciBhYm91dCBm b3VyIG1vbnRocy4gUm91dGUgNTkgRWFzdCB0cmFmZmljIHdpbGwgdGFrZSB0aGUgQ2VkYXIgU3Ry ZWV0L0V4Y2hhbmdlIFN0cmVldCBleGl0IHJhbXAgb250byBEYXJ0IEF2ZW51ZS4gVGhlIFJvdXRl IDU5IFdlc3QgZW50cmFuY2UgcmFtcCBmcm9tIFJhbmQgQXZlbnVlL1dlc3QgQ2VkYXIgU3RyZWV0 IHdpbGwgcmVtYWluIGNsb3NlZCBmb3IgZGVtb2xpdGlvbiBhbmQgcmVjb25zdHJ1Y3Rpb24gdW50 aWwgSnVuZSA5LiBEZXRvdXJzIGFyZSBwb3N0ZWQuIFRoaXMgaXMgaW4gcHJlcGFyYXRpb24gZm9y IHRoZSByZW1vdmFsIG9mIHN0YXRlIFJvdXRlIDU5IGJldHdlZW4gV2VzdCBFeGNoYW5nZSBhbmQg V2VzdCBNYXJrZXQuIFRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkLiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYj ODIwMTtHbGVuZGFsZSBBdmVudWUsIGZyb20gUmFuZCBBdmVudWUgdG8gdGhlIGludGVyc2VjdGlv biBvZiBMb2N1c3QgU3RyZWV0OiBDbG9zZWQgdW50aWwgbGF0ZSAyMDE4IGZvciB3b3JrIG9uIHRo ZSBjb21iaW5lZCBzZXdlciBvdmVyZmxvd3MgcHJvamVjdCBhdCB0aGUgT2hpbyBDYW5hbCBJbnRl cmNlcHRvciBUdW5uZWwuIERldG91cnMgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuIFRoZSByaWdodCBsYW5lIG9m IFdlc3QgTWlsbCBTdHJlZXQsIHdlc3Qgb2YgRGFydCBBdmVudWUgYW5kIHRoZSBzb3V0aCAxNTAg ZmVldCBvZiBCYXRlcyBTdHJlZXQgd2lsbCBhbHNvIGJlIGNsb3NlZC4gRGV0b3VycyB3aWxsIGJl IHBvc3RlZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtIaWNrb3J5IFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBOb3J0 aCBTdHJlZXQgYW5kIE1lbW9yaWFsIFBhcmt3YXk6IENsb3NlZCB1bnRpbCBsYXRlIDIwMTggdG8g cHJlcGFyZSBmb3Igd29yayBvbiB0aGUgT2hpbyBDYW5hbCBJbnRlcmNlcHRvciBUdW5uZWwuIEl0 IGluY2x1ZGVzIHRoZSB0ZW1wb3JhcnkgcmVsb2NhdGlvbiBvZiB0aGUgVG93cGF0aCBUcmFpbCB0 byBIaWNrb3J5IFN0cmVldCBmcm9tIE1hcGxlIFN0cmVldCB0byBuZWFyIE1lbW9yaWFsIFBhcmt3 YXkuPC9wPjxwPk90aGVyIHJvYWQgY29uc3RydWN0aW9uOjwvcD48cD5FbHNld2hlcmUgaW4gU3Vt bWl0IENvdW50eTo8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtMYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3IgbWlj cm9zdXJmYWNpbmcgb24gdGhlIGZvbGxvd2luZyByb2FkcyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZTog VS5TLiAyMjQsIGZyb20ganVzdCBlYXN0IG9mIEktNzcgdG8ganVzdCBlYXN0IG9mIEtlbGx5IEF2 ZW51ZSBhbmQgZnJvbSBqdXN0IGVhc3Qgb2YgSGlsYmlzaCBBdmVudWUgdG8ganVzdCBlYXN0IG9m IFNoYW5hZmVsdCBBdmVudWU7IHN0YXRlIFJvdXRlIDkxLCBmcm9tIGp1c3Qgc291dGggb2YgSGln aCBHcm92ZSBCb3VsZXZhcmQgdG8ganVzdCBub3J0aCBvZiBSaG9hZGVzZGFsZSBBdmVudWU7IHN0 YXRlIFJvdXRlIDkzLCBmcm9tIGp1c3Qgc291dGggb2YgU3RhdGUgUm9hZCB0byBqdXN0IG5vcnRo IG9mIExpbmRhIERyaXZlOyBhbmQgc3RhdGUgUm91dGUgMjQxLCBmcm9tIGp1c3Qgc291dGggb2Yg QmVyeWwgUm9hZCB0byBPYWtlcyBEcml2ZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtJLTc3LCBiZXR3 ZWVuIHN0YXRlIFJvdXRlIDIxIGFuZCBDbGV2ZWxhbmQtTWFzc2lsbG9uIFJvYWQgaW4gQ29wbGV5 IFRvd25zaGlwOiBOaWdodGx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZyb20gNyBwLm0uIHRvIDcgYS5t LiBmb3IgcmVzdXJmYWNpbmcgdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgy MDE7U3RhdGUgUm91dGUgMjEgc291dGhib3VuZCwganVzdCBub3J0aCBvZiBNaW5vciBSb2FkIGlu IENvcGxleSBUb3duc2hpcDogRGFpbHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIGJyaWRnZSByZXBh aXJzIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0NsZXZlbGFuZC1N YXNzaWxsb24gUm9hZCwgYmV0d2VlbiBHcmVlbnJpZGdlIFJvYWQgYW5kIFBsZWFzYW50IERyaXZl IGluIE5vcnRvbjogTGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZHVyaW5nIG9mZi1wZWFrIGhvdXJzIHRocm91 Z2ggbWlkLUp1bmUgZm9yIHJvYWQgd2lkZW5pbmcuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U2hlbGxo YXJ0IEF2ZW51ZSwgb24gdGhlIHdlc3Qgc2lkZSBvZiBDbGV2ZWxhbmQtTWFzc2lsbG9uIFJvYWQg aW4gTm9ydG9uOiBDbG9zZWQgdGhyb3VnaCBtaWQtSnVseSBmb3Igcm9hZCB3aWRlbmluZy4gRGV0 b3VyIHdpbGwgYmUgQ2xldmVsYW5kLU1hc3NpbGxvbiBSb2FkIHRvIEdyZWVuZmFsbCBSb2FkIHRv IEVhc3RvbiBSb2FkLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N0YXRlIFJvdXRlIDgsIGJldHdlZW4g SG93ZSBBdmVudWUgYW5kIEdyYWhhbSBSb2FkIGluIEN1eWFob2dhIEZhbGxzOiBEYWlseSBhbmQg bmlnaHRseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3IgYnJpZGdlIHJlcGFpcnMgZnJvbSA4IGEubS4g dG8gMyBwLm0uIGFuZCA3IHAubS4gdG8gNiBhLm0uIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48 cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0NsZXZlbGFuZC1NYXNzaWxsb24gUm9hZCwgYmV0d2VlbiBHcmVlbnJp ZGdlIFJvYWQgYW5kIFBsZWFzYW50IERyaXZlIGluIE5vcnRvbjogTGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMg ZHVyaW5nIG9mZi1wZWFrIGhvdXJzIHRocm91Z2ggbWlkLUp1bmUgZm9yIHJvYWQgd2lkZW5pbmcu PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SS03NiwgYmV0d2VlbiB0aGUgTWVkaW5hIENvdW50eSBsaW5l IGFuZCBDZW50cmFsIEF2ZW51ZSBpbiBOb3J0b24gYW5kIEJhcmJlcnRvbjogTmlnaHRseSBsYW5l IHJlc3RyaWN0aW9ucyB0aHJvdWdoIE1heSBmb3IgcGF2ZW1lbnQgcmVwYWlycy48L3A+PHA+JiM4 MjI2OyYjODIwMTtJLTI3MSwgYmV0d2VlbiBmcm9tIGp1c3Qgbm9ydGggb2YgIHRoZSBNZWRpbmEg Q291bnR5IGxpbmUgdG8gdGhlIE9oaW8gVHVybnBpa2UgaW4gUmljaGZpZWxkIFRvd25zaGlwIGFu ZCBSaWNoZmllbGQ6IExhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGR1cmluZyBub25wZWFrIGhvdXJzIGZvciBy ZXN1cmZhY2luZyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtJLTI3 MSwgYmV0d2VlbiB0aGUgTWVkaW5hIENvdW50eSBsaW5lIGFuZCBJLTc3IGluIFJpY2hmaWVsZCBU b3duc2hpcCBhbmQgUmljaGZpZWxkOiBMYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBkdXJpbmcgbm9ucGVhayBo b3VycyBmb3IgYnJpZGdlIHBhaW50aW5nLiBJLTc3IHVuZGVyIEktMjcxIHdpbGwgaGF2ZSBuaWdo dGx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBicmlkZ2UgcGFpbnRpbmcgZnJvbSA3IHAubS4gdG8g NiBhLm0uIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0ktMjcxIHNv dXRoYm91bmQsIG9uZSBtaWxlIHNvdXRoIG9mIHN0YXRlIFJvdXRlIDggaW4gTm9ydGhmaWVsZCBD ZW50ZXIgVG93bnNoaXA6IERhaWx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBzbG9wZSByZXBhaXIg dW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUgMTgv TWVkaW5hIFJvYWQsIGJldHdlZW4gdGhlIE1lZGluYSBDb3VudHkgbGluZSBhbmQgSGFtZXRvd24g Um9hZCBpbiBCYXRoIGFuZCBDb3BsZXkgdG93bnNoaXBzOiBUaGVyZSB3aWxsIGJlIGRhaWx5IGxh bmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciByb2FkIG1pbGxpbmcgYW5kIHJlc3VyZmFjaW5nIHVudGlsIGZ1 cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD5NRURJTkEgQ09VTlRZOjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0kt NzYsIGF0IGl0cyBpbnRlcmNoYW5nZSB3aXRoIHN0YXRlIFJvdXRlIDk0IChIaWdoIFN0cmVldCkg aW4gV2Fkc3dvcnRoOiBUaGUgaW5zaWRlIGFuZCBvdXRzaWRlIHNob3VsZGVycyBhcmUgY2xvc2Vk LiBOaWdodGx5IGxhbmUgY2xvc2luZ3MgYXJlIHBvc3NpYmxlIHRoaXMgd2Vlay4gSGlnaCBTdHJl ZXQsIGZyb20ganVzdCBub3J0aCBvZiBWYWxsZXkgVmlldyBEcml2ZSB0byBTbW9rZXJpc2UgRHJp dmUsIGhhcyB0d28gbGFuZXMgb2YgdGhyb3VnaCB0cmFmZmljIG5vcnRoYm91bmQgYW5kIG9uZSBs YW5lIG9mIHRocm91Z2ggdHJhZmZpYyBzb3V0aGJvdW5kIHdpdGggYSBjZW50ZXIgbGVmdCB0dXJu IGxhbmUgYWxvbmcgdGhlIHByb2plY3QgY29ycmlkb3IgZm9yIHdpZGVuaW5nIHdvcmsgb24gdGhl IHdlc3Qgc2lkZSBvZiB0aGUgcm9hZC4gQWRkaXRpb25hbCBsYW5lIGNsb3NpbmdzIGFyZSBwb3Nz aWJsZSB0aHJvdWdob3V0IHRoZSBsZW5ndGggb2YgdGhlIHByb2plY3QgZm9yIHdpZGVuaW5nLiA8 L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtVLlMuIDQyIChQZWFybCBSb2FkKSwgZnJvbSBqdXN0IHNvdXRo IG9mIEhhcmRpbmcgU3RyZWV0IHRvIGp1c3Qgc291dGggb2YgRmVubiBSb2FkIGluIE1lZGluYTog RGF5dGltZSBsYW5lIGNsb3NpbmdzIGFsb25nIHRoZSBwcm9qZWN0IGNvcnJpZG9yIGZvciB3YXRl cmxpbmUgYW5kIHN0b3JtIHNld2VyIGxpbmUgcGxhY2VtZW50LiBUaGVyZSB3aWxsIGJlIHBvc3Np YmxlIG5pZ2h0dGltZSBkcmFpbmFnZSB3b3JrIG9uIFUuUy4gNDIgbmVhciBGb3Jlc3QgTWVhZG93 IERyaXZlIGZvciBzdG9ybSBzZXdlciBhbmQgdXRpbGl0eSBzaGFmdHMuIEN1bHZlcnQgd29yayBv biBVLlMuIDQyIHdpbGwgdGFrZSBwbGFjZSBqdXN0IHNvdXRoIG9mIFJlYWdhbiBQYXJrd2F5LiBQ b3VyaW5nIG9mIHRlbXBvcmFyeSBjb25jcmV0ZSBwYXZlbWVudCBmcm9tIFJlYWdhbiB0byB0aGUg bm9ydGggZW5kIG9mIHRoZSBwcm9qZWN0IHdpbGwgY29udGludWUgdGhpcyB3ZWVrLiBJbmNsdWRl cyByZW1vdmluZyBvZiBvbGQgaHlkcmFudHMsIGFiYW5kb25pbmcgd2F0ZXJsaW5lcyBhbmQgcGxh Y2luZyBzZXJ2aWNlcyBmb3IgbWVkaWFuIGlzbGFuZHMgYW5kIHJlcGxhY2luZyBzdG9ybSBzZXdl cnMuIDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0NvdW50eSBSb2FkIDQ0IChTdGF0ZSBSb2FkKSwganVz dCBub3J0aCBvZiBMZWRnZSBSb2FkIGluIEhpbmNrbGV5IFRvd25zaGlwOiBDbG9zZWQgZm9yIGJy aWRnZSByZXBsYWNlbWVudCB1bnRpbCBKdW5lIDI2LiBBIGRldG91ciB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC48 L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTdGF0ZSBSb3V0ZSAxNjIsIGZyb20gdGhlIFNwZW5jZXIgdmls bGFnZSBsaW1pdHMgdG8gTGFmYXlldHRlIFJvYWQ6IFNpbmdsZS1sYW5lIGNsb3NpbmdzIGZvciBw YXJ0IG9mIGEgcmVzdXJmYWNpbmcgcHJvamVjdC4gVHJhZmZpYyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQg d2l0aCBmbGFnZ2VycyBhbmQgdGVtcG9yYXJ5IHRyYWZmaWMgc2lnbmFscyBhdCBhbGwgdGltZXMu IEl0IGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIGJlIGNvbXBsZXRlZCBpbiBPY3RvYmVyLjwvcD48cD5QT1JUQUdF IENPVU5UWTo8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtBbGxlbiBEcml2ZSwgYmV0d2VlbiBFcmluIERy aXZlIGFuZCBWZXJvbmEgQXZlbnVlIGluIEtlbnQ6IERhaWx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIHRo cm91Z2ggZWFybHkgTWF5IGZvciBicmlkZ2UgY29uc3RydWN0aW9uLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4 MjAxO1N0YXRlIFJvdXRlIDI2MSwganVzdCBlYXN0IG9mIE1vZ2Fkb3JlIFJvYWQgaW4gS2VudDog T2NjYXNpb25hbCBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3IgbWlub3IgYnJpZGdlIHJlcGFpcnMgdW50 aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7RnJvc3QgUm9hZCwgYmV0d2Vl biBFbGxzd29ydGggUm9hZCBhbmQgUGhpbGxpcHMgUGFya3dheSBhbmQgYXQgdGhlIGludGVyc2Vj dGlvbiBvZiBzdGF0ZSBSb3V0ZSA0MyBpbiBTdHJlZXRzYm9ybzogT2NjYXNpb25hbCBsYW5lIHJl c3RyaWN0aW9ucyBmb3Igcm9hZCB3aWRlbmluZyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+ JiM4MjI2OyYjODIwMTtTdGF0ZSBSb3V0ZSAzMDMsIGJldHdlZW4gU3RhbmxleSBSb2FkIGFuZCBC cnlhbnQgUm9hZCBpbiBXaW5kaGFtIFRvd25zaGlwOiBDbG9zZWQgdGhyb3VnaCBGcmlkYXkgZm9y IGEgY3VsdmVydCByZXBsYWNlbWVudC4gRGV0b3VyIHdpbGwgYmUgc3RhdGUgUm91dGUgODggdG8g c3RhdGUgUm91dGUgODIgdG8gUm91dGUgMzAzLjwvcD48cD5TVEFSSyBDT1VOVFk6PC9wPjxwPiYj ODIyNjsmIzgyMDE7MTd0aCBTdHJlZXQsIGp1c3Qgc291dGggb2YgSGFua2lucyBSb2FkIGluIE1h c3NpbGxvbjogQ2xvc2VkIHRocm91Z2ggbGF0ZSBNYXkgZm9yIGEgYnJpZGdlIHJlcGxhY2VtZW50 LiBEZXRvdXIgd2lsbCBiZSBIYW5raW5zIFJvYWQgTm9ydGhlYXN0IHRvIFBoaWxsaXBzIFJvYWQg Tm9ydGhlYXN0IHRvIFNpcHBvIEJvdWxldmFyZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTszOHRoIFN0 cmVldCBOb3J0aHdlc3Qgd2VzdGJvdW5kLCBiZXR3ZWVuIENsZXZlbGFuZCBBdmVudWUgTm9ydGh3 ZXN0IGFuZCBHdWlsZm9yZCBSb2FkIE5vcnRod2VzdCBpbiBDYW50b246IENsb3NlZCBmb3Igd2F0 ZXIgbWFpbiByZXBsYWNlbWVudCBhbmQgcm9hZCByZWNvbnN0cnVjdGlvbi4gSXQgaXMgZXhwZWN0 ZWQgdG8gY29udGludWUgdGhyb3VnaCBTZXB0ZW1iZXIuIERldG91cnMgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQu IEVhc3Rib3VuZCB0cmFmZmljIHdpbGwgYmUgbWFpbnRhaW5lZCB0aHJvdWdoIHRoZSBkdXJhdGlv biBvZiB0aGUgcHJvamVjdC4gTG9jYWwgdHJhZmZpYyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQgdG8gcmVz aWRlbmNlcyBhbmQgYnVzaW5lc3Nlcy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtVLlMuIDMwLCBiZXR3 ZWVuIEhhcnJpc29uIEF2ZW51ZSBhbmQgV2F5bmVzYnVyZyBEcml2ZS9zdGF0ZSBSb3V0ZSA0MyBp biBDYW50b24gYW5kIENhbnRvbiBUb3duc2hpcDogT2NjYXNpb25hbCBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9u cyBpbiBib3RoIGRpcmVjdGlvbnMgZm9yIHJvYWQgY29uc3RydWN0aW9uIHVudGlsIGZ1cnRoZXIg bm90aWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0hhcnJpc29uIEF2ZW51ZSByYW1wIHRvIFUuUy4g MzAgZWFzdGJvdW5kIGluIENhbnRvbjogQ2xvc2VkIGZyb20gNiBwLm0uIFRodXJzZGF5IHRvIDcg YS5tLiBNb25kYXkgZm9yIGJyaWRnZSBkZWNrIG92ZXJsYXlzIGFuZCBicmlkZ2UgZGVjayBzZWFs aW5nLiBEZXRvdXIgd2lsbCBiZSBIYXJyaXNvbiBBdmVudWUgdG8gTmF2YXJyZSBSb2FkIHRvIDEx dGggU3RyZWV0IHRvIFUuUy4gMzAuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VS5TLiAzMCBlYXN0Ym91 bmQgcmFtcHMgdG8gSS03NyBpbiBib3RoIGRpcmVjdGlvbnMgaW4gQ2FudG9uOiBDbG9zZWQgZnJv bSA2IHAubS4gVGh1cnNkYXkgdW50aWwgNyBhLm0uIE1vbmRheSBmb3IgYnJpZGdlIGRlY2sgb3Zl cmxheXMgYW5kIGJyaWRnZSBkZWNrIHNlYWxpbmcuIERldG91ciB3aWxsIGJlIFUuUy4gMzAgZWFz dGJvdW5kIHRvIHN0YXRlIFJvdXRlIDQzIG5vcnRoIHRvIFUuUy4gMzAgd2VzdGJvdW5kIHRvIEkt NzcuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VS5TLiAzMCBhbmQgc3RhdGUgUm91dGUgMjk3IGluIFBl cnJ5IGFuZCBDYW50b24gdG93bnNoaXBzOiBVLlMuIDMwIG92ZXIgUm91dGUgNjI3IGFuZCBHZW5v YSBBdmVudWUgd2lsbCBoYXZlIGRhaWx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIHRocm91Z2ggbGF0ZSBB cHJpbCBmb3IgYnJpZGdlIGRlY2sgcmVwYWlycy4gVGhlIGZvbGxvd2luZyByb2FkcyB1bmRlciBV LlMuIDMwIHdpbGwgaGF2ZSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3IgYnJpZGdlIHJlcGFpcnMgdW50 aWwgZnVydGhlciBub3RpY2U6IFdoaXBwbGUgQXZlbnVlLCBHZW5vYSBBdmVudWUgYW5kIHN0YXRl IFJvdXRlIDYyNy4gVW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UsIFUuUy4gMzAgb3ZlciBzdGF0ZSBSb3V0 ZSAyMSBpbiBib3RoIGRpcmVjdGlvbnMgd2lsbCBoYXZlIGRhaWx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25z IGZyb20gNyBhLm0uIHRvIDcgcC5tLiBmb3IgcGF2aW5nLiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtT dGF0ZSBSb3V0ZSA0MywgYmV0d2VlbiA1NXRoIFN0cmVldCBhbmQgQXBwbGVncm92ZSBTdHJlZXQg aW4gTm9ydGggQ2FudG9uIGFuZCBQbGFpbiBUb3duc2hpcDogRGFpbHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlv bnMgZm9yIGRyYWluYWdlIHJlcGFpcnMgdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UuPC9wPjxwPiYjODIy NjsmIzgyMDE7UmVubyBEcml2ZSwganVzdCB3ZXN0IG9mIHN0YXRlIFJvdXRlIDQ0IGluIExvdWlz dmlsbGU6IENsb3NlZCB0aHJvdWdoIGxhdGUgTWF5IGZvciBhIGJyaWRnZSByZXBsYWNlbWVudC4g RGV0b3VyIHdpbGwgYmUgUm91dGUgNDQgdG8gRnJhbmEgQ2xhcmEgU3RyZWV0IHRvIEJhaWVyIEF2 ZW51ZS48L3A+PHA+V0FZTkUgQ09VTlRZOjwvcD48cD5ObyBjdXJyZW50IHByb2plY3RzIHRvIHJl cG9ydC48L3A+PHA+VHJhZmZpYyBwbGFubmVyczogUGxlYXNlIGZheCB0cmFmZmljIHVwZGF0ZXMg dG8gMzMwLTk5Ni0zMDMzLiA8L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.