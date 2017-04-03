Published: April 3, 2017 - 07:04 PM
Traffic disruptions — April 4 April 03,2017 11:04 PM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+PC9wPjxwPkhlcmUgaXMgYSBsaXN0IG9mIHJvYWQgYW5kIGxhbmUgY2xvc2luZ3MgaW4gdGhl IEFrcm9uIGFyZWE6PC9wPjxwPk1ham9yIGhpZ2h3YXlzIGFicnVwdGx5IGNsb3NlZDogTm9uZS48 L3A+PHA+QUtST046PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SW50ZXJzdGF0ZSA3NiBhbmQgU291dGgg TWFpbiBTdHJlZXQ6IFRoZSByYW1wcyBmcm9tIFNvdXRoIFN0cmVldCB0byBJLTc2IGVhc3Rib3Vu ZCBhcmUgcGVybWFuZW50bHkgY2xvc2VkLiBBIGRldG91ciBpcyBwb3N0ZWQuIFNvdXRoIE1haW4g YW5kIEJyb2Fkd2F5IGJldHdlZW4gTWlsbGVyIFJvYWQgYW5kIEJhcnRnZXMgU3RyZWV0IGhhdmUg bGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHJvYWQgY29uc3RydWN0aW9uIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90 aWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0ktNzYsIGJldHdlZW4gU291dGggTWFpbiBTdHJlZXQg YW5kIHRoZSBjZW50cmFsIGludGVyY2hhbmdlOiBPY2Nhc2lvbmFsIG5pZ2h0bHkgbGFuZSByZXN0 cmljdGlvbnMgaW4gYm90aCBkaXJlY3Rpb25zIGZyb20gNyBwLm0uIHRvIDYgYS5tLiBmb3Igcm9h ZCBjb25zdHJ1Y3Rpb24gdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7 V29sZiBMZWRnZXMgUGFya3dheSwgb3ZlciBJLTc2L0ktNzc6IENsb3NlZCB1bnRpbCBzdW1tZXIg Zm9yIGEgYnJpZGdlIHJlcGxhY2VtZW50LiBEZXRvdXIgd2lsbCBiZSBXb2xmIExlZGdlcyB0byBD cm9zaWVyIFN0cmVldCB0byBHcmFudCBTdHJlZXQgdG8gVGhvcm50b24gU3RyZWV0LjwvcD48cD4m IzgyMjY7JiM4MjAxO0NvcGxleSBSb2FkLCBhdCB0aGUgaW50ZXJzZWN0aW9uIG9mIFNhaW50IE1p Y2hhZWxzIEF2ZW51ZTogU2lnbmFsIHBvbGUgaW5zdGFsbGF0aW9uIGZvciBhYm91dCB0aHJlZSB3 ZWVrcy4gV29yayB3aWxsIHRoZW4gY29udGludWUgZWFzdHdhcmQgb24gQ29wbGV5IFJvYWQgdW50 aWwgSnVseS4gVGhlcmUgd2lsbCBiZSBzb21lIGxhbmUgY2xvc2luZ3MgYW5kIHNoaWZ0aW5nIG9m IHRyYWZmaWMsIGJ1dCB0cmFmZmljIHdpbGwgYmUgbWFpbnRhaW5lZCBpbiBhbGwgZGlyZWN0aW9u cy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtCeWUgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIFJvc2x5biBBdmVudWUg YW5kIEdyZWVud29vZCBBdmVudWU6IENsb3NlZCB0aHJvdWdoIEZyaWRheSBmb3Igc2FuaXRhcnkg c2V3ZXIgcmVjb25zdHJ1Y3Rpb24uIEEgZGV0b3VyIHdpbGwgYmUgcG9zdGVkLjwvcD48cD4mIzgy MjY7JiM4MjAxO0dyZWVud29vZCBBdmVudWUsIGJldHdlZW4gV2VzdCBTdW5zZXQgVmlldyBEcml2 ZSBhbmQgVGhvcm5kYWxlIEF2ZW51ZTogQ2xvc2VkIHRocm91Z2ggQXByaWwgMTEgZm9yIHNhbml0 YXJ5IHNld2VyIHJlY29uc3RydWN0aW9uLiBBIGRldG91ciB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC48L3A+PHA+ JiM4MjI2OyYjODIwMTtNb2dhZG9yZSBSb2FkLCBiZXR3ZWVuIFN0dWxsIEF2ZW51ZSBhbmQgTWVh ZG93cmlkZ2UgUm9hZDogQ2xvc2VkIGZvciBzYW5pdGFyeSBzZXdlciBpbnN0YWxsYXRpb24uIFRy YWZmaWMgd2lsbCBiZSBkZXRvdXJlZCB2aWEgU2tlbHRvbiBSb2FkIGFuZCBHaWxjaHJpc3QgUm9h ZC4gSXQgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gYmUgY29tcGxldGVkIGJ5IEp1bmUgMi48L3A+PHA+JiM4MjI2 OyYjODIwMTtOb3J0aCBTdW1taXQgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIEVhc3QgTWFya2V0IFN0cmVldCBh bmQgUGVya2lucyBTdHJlZXQ6IENsb3NlZCBmb3IgYSBzZXdlciBzZXBhcmF0aW9uIHByb2plY3Qg dW50aWwgQXByaWwgMjEuIERldG91cnMgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgy MDE7TGl0dGxlIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBTYWludCBNaWNoYWVscyBBdmVudWUgYW5kIFl1a29u IEF2ZW51ZTogQ2xvc2VkIHVudGlsIEFwcmlsIDE0IGZvciBzYW5pdGFyeSBzZXdlciByZWNvbnN0 cnVjdGlvbi4gQSBkZXRvdXIgaXMgcG9zdGVkLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0tpbmdzd29v ZCBEcml2ZSwgYmV0d2VlbiBNZXJyaW1hbiBSb2FkIGFuZCBXb29kbGVkZ2UgRHJpdmU6IENsb3Nl ZCB1bnRpbCBhYm91dCBGcmlkYXkgIGZvciBzZXdlciB3b3JrLiBBIGRldG91ciB3aWxsIGJlIHBv c3RlZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtCbHVmZiBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gTm9ydGggU3Vt bWl0IFN0cmVldCBhbmQgTm9ydGggUHJvc3BlY3QgU3RyZWV0OiBDbG9zZWQgdW50aWwgQXByaWwg MTQgZm9yIGEgc2V3ZXIgcHJvamVjdC4gQSBkZXRvdXIgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuPC9wPjxwPiYj ODIyNjsmIzgyMDE7RmFpcmJhbmtzIFBsYWNlLCBiZXR3ZWVuIFNvdXRoIEFybGluZ3RvbiBTdHJl ZXQgYW5kIEJ1Y2tpbmdoYW0gU3RyZWV0OiBBIHBvcnRpb24gb2YgdGhlIHN0cmVldCB3aWxsIGJl IGNsb3NlZCBmb3Igc2V3ZXIgc2VwYXJhdGlvbiB3b3JrLiBGYWlyYmFua3MgUGxhY2UgaXMgdXN1 YWxseSBvbmUtd2F5IHdlc3Rib3VuZCBidXQgd2lsbCBvcGVuIGJvdGggd2F5cyB0byBhbGxvdyBh Y2Nlc3MgZm9yIGRldG91cmVkIHRyYWZmaWMuIFdvcmsgd2lsbCBiZSBzcGxpdCBpbnRvIHR3byBw b3J0aW9ucywgYnV0IHRoZSBwcm9qZWN0IHdpbGwgYmUgY29tcGxldGVkIGluIGxhdGUgTWF5Ljwv cD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO05vcnRoIEFkb2xwaCBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gRWFzdCBNYXJr ZXQgU3RyZWV0IGFuZCBOb3J0aCBGb3JnZSBTdHJlZXQ6IEEgcG9ydGlvbiBvZiB0aGUgc3RyZWV0 IHdpbGwgYmUgY2xvc2VkIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlIGZvciB3ZXN0IHRvd2VyIGFkZGl0 aW9uIGF0IEFrcm9uIENpdHkgSG9zcGl0YWwuIEFjY2VzcyB0byB0aGUgWU1DQSwgQWRvbHBoIFN0 cmVldCBwYXJraW5nIGRlY2sgYW5kIHJlY2VpdmluZyBkZWNrIHdpbGwgYmUgYXZhaWxhYmxlIGZy b20gRWFzdCBNYXJrZXQgb25seS4gQWxsIHJlbWFpbmluZyB0cmFmZmljIHdpbGwgYmUgZGV0b3Vy ZWQgdmlhIEVhc3QgTWFya2V0LCBGb3VudGFpbiBhbmQgTm9ydGggRm9yZ2Ugc3RyZWV0cy48L3A+ PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtXZXN0IEJvd2VyeSBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gV2VzdCBFeGNoYW5n ZSBTdHJlZXQgYW5kIFdlc3QgU3RhdGUgU3RyZWV0OiBPbmUgbGFuZSB3aWxsIGJlIGNsb3NlZCBp biBlYWNoIGRpcmVjdGlvbiBmb3IgYWJvdXQgMTggbW9udGhzIGZvciBjb25zdHJ1Y3Rpb24gb2Yg YSBidWlsZGluZyBhZGRpdGlvbi4gVHJhZmZpYyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQgYnV0IHNoaWZ0 ZWQgdG8gcHJvdmlkZSBhIHBhdGllbnQgZHJvcC1vZmYgYXJlYSBhdCBBa3JvbiBDaGlsZHJlbiYj ODIxNztzIEhvc3BpdGFsLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1dlc3QgRXhjaGFuZ2UgU3RyZWV0 LCBiZXR3ZWVuIFdhdGVyIFN0cmVldCBhbmQgV2VzdCBCb3dlcnkgU3RyZWV0OiBPbmUgdGhyb3Vn aCBsYW5lIGFuZCBtZXRlcmVkIHBhcmtpbmcgb24gdGhlIG5vcnRoIHNpZGUgb2YgV2VzdCBFeGNo YW5nZSB3aWxsIGJlIGNsb3NlZCBpbiBlYWNoIGRpcmVjdGlvbiBmb3IgYWJvdXQgMTggbW9udGhz IGZvciBjb25zdHJ1Y3Rpb24gb2YgYSBidWlsZGluZyBhZGRpdGlvbi4gQSBtaW5pbXVtIG9mIHR3 byBsYW5lcyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7RWFzdCBFeGNo YW5nZSBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gU291dGggQXJsaW5ndG9uIFN0cmVldCBhbmQgRWFzdCBNYXJr ZXQgU3RyZWV0OiBDbG9zZWQgdG8gYWxsIHRyYWZmaWMgaW4gdGhlIGVhc3Rib3VuZCBsYW5lcyB1 bnRpbCBBcHJpbCAxMC4gRGV0b3VyIHZpYSBFYXN0IEV4Y2hhbmdlLCBTb3V0aCBBcmxpbmd0b24g YW5kIEVhc3QgTWFya2V0LiBFbWVyZ2VuY3kgdmVoaWNsZXMgaGF2ZSBjb21wbGV0ZSBhY2Nlc3Mu PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7TGV4aW5ndG9uIEF2ZW51ZSBhbmQgTGluZGVuIEF2ZW51ZSwg YmV0d2VlbiBFYXN0IEN1eWFob2dhIEZhbGxzIEF2ZW51ZSBhbmQgUml2ZXJzaWRlIERyaXZlOiBM YW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3IgYSBnYXMgbWFpbiByZXBsYWNlbWVudCBwcm9qZWN0LiBXb3Jr IHdpbGwgYmUgb24gdGhlIGVhc3Qgc2lkZSBvZiBMZXhpbmd0b24gYW5kIGJvdGggc2lkZXMgb2Yg TGluZGVuLCBhbmQgYWxvbmcgdGhlIG5vcnRoIHNpZGUgb2YgRWFzdCBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBB dmVudWUgYmV0d2VlbiBMZXhpbmd0b24gYW5kIENsaWZ0b24gYXZlbnVlcy4gV29yayB6b25lcyBh bmQgdHJhZmZpYyBwYXR0ZXJucyB3aWxsIGNoYW5nZSBwZXJpb2RpY2FsbHkuIEZsYWdnZXJzIHdp bGwgbWFpbnRhaW4gdHJhZmZpYy4gVGhlIHByb2plY3Qgd2lsbCBsYXN0IGFib3V0IHRocmVlIG1v bnRocy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtDdXlhaG9nYSBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gU29tbWVy cyBDb3VydCBhbmQgTm9ydGggSG93YXJkIFN0cmVldDogQ2xvc2VkIGZvciBzZXdlciB3b3JrIG9u IHRoZSBIb3dhcmQgU3RyZWV0IFN0b3JhZ2UgQmFzaW4uIERldG91ciB2aWEgTm9ydGggSG93YXJk LCBXZXN0IFRhbGxtYWRnZSBBdmVudWUgYW5kIEN1eWFob2dhIFN0cmVldC4gVGhlIGNsb3Npbmcg aXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gbGFzdCA2MCBkYXlzIGFuZCBjb21wbGV0aW9uIG9mIHRoZSBlbnRpcmUg cHJvamVjdCBpcyBwbGFubmVkIGJ5IHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIHllYXIuPC9wPjxwPiYjODIyNjsm IzgyMDE7TUxLIEpyLiBCb3VsZXZhcmQvTm9ydGggSG93YXJkIFN0cmVldC9Ob3J0aCBNYWluIFN0 cmVldCBpbnRlcnNlY3Rpb246IENsb3NlZCB1bnRpbCBNYXkgZm9yIHJlbG9jYXRpb24gb2YgdXRp bGl0aWVzIGFuZCBsb3dlcmluZyBvZiB0aGUgaW50ZXJzZWN0aW9uLiBEZXRvdXJzIHdpbGwgYmUg cG9zdGVkLiBBY2Nlc3MgdG8gRnVybmFjZSBTdHJlZXQgYW5kIE5vcnRoc2lkZSBEaXN0cmljdCBi dXNpbmVzc2VzIHdpbGwgcmVtYWluIGF2YWlsYWJsZSBmcm9tIE5vcnRoIEhvd2FyZCwgTm9ydGgg U3VtbWl0IGFuZCBFYXN0IE5vcnRoIHN0cmVldHMuIFRoZSBlYXN0Ym91bmQgc2lkZSBvZiBNTEsv UGVya2lucyBpcyBjbG9zZWQgYmV0d2VlbiBOb3J0aCBIaWdoIFN0cmVldCBhbmQgTm9ydGggQnJv YWR3YXkgZm9yIHNld2VyIHdvcmsuIEFzIHdvcmsgcHJvZ3Jlc3NlcyB0b3dhcmQgU291dGggU3Vt bWl0IFN0cmVldCwgbW9yZSBvZiB0aGUgZWFzdGJvdW5kIHNpZGUgb2YgUGVya2lucyB3aWxsIG5l ZWQgdG8gYmUgY2xvc2VkLiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTb3V0aCBNYWluIFN0cmVldCwg YmV0d2VlbiBXZXN0IEJyb29rc2lkZSBBdmVudWUgYW5kIFdlc3QgRmlyZXN0b25lIEJvdWxldmFy ZDogTGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIGEgc2V3ZXIgbGluaW5nIHByb2plY3QgdW50aWwgRnJp ZGF5LiBBbGwgbGFuZXMgYXJlIGV4cGVjdGVkIHRvIGJlIHJlb3BlbmVkIHRvIHRyYWZmaWMgYnkg dGhlIGVuZCBvZiBlYWNoIGRheS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtKb2huc3RvbiBTdHJlZXQs IGJldHdlZW4gU291dGggQXJsaW5ndG9uIFN0cmVldCBhbmQgTWNHb3dhbiBTdHJlZXQ6IENsb3Nl ZCBmb3Igc2V3ZXIgc2VwYXJhdGlvbiB3b3JrIGJldHdlZW4gZnJvbSBDaGFtcGxhaW4gU3RyZWV0 IHRvIE1hdHRoZXdzIFN0cmVldCB1bnRpbCBBcHJpbCAxNC4gSXQgd2lsbCBjb250aW51ZSB0byBz aGlmdCB3ZXN0d2FyZCBhIGNvdXBsZSBibG9ja3MgYXQgYSB0aW1lIHVudGlsIGl0IHJlYWNoZXMg TWNHb3dhbiBTdHJlZXQgaW4gbWlkLUFwcmlsLiBEZXRvdXJzIGFyZSBwb3N0ZWQuIEFjY2VzcyBt YWludGFpbmVkIGZvciByZXNpZGVudHMgYW5kIGVtZXJnZW5jeSB2ZWhpY2xlcy4gPC9wPjxwPiYj ODIyNjsmIzgyMDE7RWFzdCBCYXJ0Z2VzIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBTb3V0aCBIaWdoIFN0cmVl dCBhbmQgQnJvYWR3YXk6IENsb3NlZCB0aHJvdWdoIFNlcHRlbWJlciBmb3Igcm9hZCBjb25zdHJ1 Y3Rpb24uIERldG91ciBmb3IgZWFzdGJvdW5kIFdlc3QgQmFydGdlcyBTdHJlZXQgaXMgTWFpbiBT dHJlZXQgdG8gRWFzdCBFeGNoYW5nZSBTdHJlZXQgYW5kIGZyb20gU291dGggQnJvYWR3YXkgaXQg d2lsbCBiZSBFYXN0IEV4Y2hhbmdlIFN0cmVldCB0byBTb3V0aCBNYWluIHRvIEJhcnRnZXMuPC9w PjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7QmVlY2ggU3RyZWV0LCB3ZXN0IG9mIEhvd2FyZCBTdHJlZXQ6IENs b3NlZCB1bnRpbCBNYXkgZm9yIGEgc2V3ZXIgc2VwYXJhdGlvbiBwcm9qZWN0LiBBY2Nlc3Mgd2ls bCBiZSBtYWludGFpbmVkIHRvIGxvY2FsIGJ1c2luZXNzZXMgYW5kIGFsc28gYmV0d2VlbiB0aGUg Tm9ydGhzaWRlIENvbm5lY3RvciBUcmFpbCBhbmQgdGhlIE9oaW8gYW5kIEVyaWUgQ2FuYWwgVG93 cGF0aC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtXZXN0IENlZGFyIFN0cmVldCBhbmQgV2VzdCBFeGNo YW5nZSBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gU291dGggUG9ydGFnZSBQYXRoIGFuZCBTb3V0aCBCcm9hZHdh eTogTGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHNpZ25hbGl6YXRpb24gd29yayB1bnRpbCBsYXRlIDIw MTcuIFdvcmsgaGFzIGJlZ3VuIGFsb25nIHRoZSBub3J0aCBzaWRlIG9mIFdlc3QgQ2VkYXIgYmV0 d2VlbiBSaG9kZXMgYW5kIFJhbmQgYXZlbnVlcy4gVHJhZmZpYyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQg YnV0IHNoaWZ0ZWQgaW50byB0aGUgdHdvIHJpZ2h0IGxhbmVzIHVudGlsIGxhdGUgTWF5LiBUaGVy ZSB3aWxsIGJlIHRlbXBvcmFyeSBsYW5lIGNsb3NpbmdzIGFuZCBzaGlmdGluZyBvZiB0cmFmZmlj LiBXb3JrIGF0IHRoZSBpbnRlcnNlY3Rpb24gb2YgV2VzdCBFeGNoYW5nZSBTdHJlZXQvUmhvZGVz IEF2ZW51ZSBoYXMgYmVndW4gYW5kIGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIGJlIGNvbXBsZXRlZCBieSBXZWRu ZXNkYXkuIFdvcmsgd2lsbCB0aGVuIHN0YXJ0IGF0IHRoZSBXZXN0IEV4Y2hhbmdlL1JhbmQgQXZl bnVlIGludGVyc2VjdGlvbiBmb3IgYWJvdXQgMTAgZGF5cy4gPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7 UmlkZ2VjcmVzdCBSb2FkLCBiZXR3ZWVuIE1heWZhaXIgUm9hZCBhbmQgU3VubnlzaWRlIEF2ZW51 ZTogQ2xvc2VkIHVudGlsIG1pZC1BcHJpbCBmb3Igc2V3ZXIgd29yay4gQSBkZXRvdXIgaXMgcG9z dGVkLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1dlc3QgRW1lcmxpbmcgQXZlbnVlLCBiZXR3ZWVuIFNv dXRoIE1haW4gU3RyZWV0IGFuZCBGaXJlc3RvbmUgUGFya3dheTogQ2xvc2VkIHRvIHRyYWZmaWMg dW50aWwgTWF5IGZvciBhIGZ1bGwgaW1wcm92ZW1lbnQgcHJvamVjdC4gQSBkZXRvdXIgaXMgcG9z dGVkLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1JpdmVyIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBFYXN0IEV4Y2hh bmdlIFN0cmVldCBhbmQgU291dGggQ2FzZSBBdmVudWU6IENsb3NlZCB1bnRpbCBPY3RvYmVyIGZv ciBidWlsZGluZyBkZW1vbGl0aW9uIHdvcmsuIEEgZGV0b3VyIGlzIHBvc3RlZC48L3A+PHA+JiM4 MjI2OyYjODIwMTtFYXRvbiBBdmVudWUsIGJldHdlZW4gTmV3cG9ydCBhbmQgTWVycmltYW4gcm9h ZHM6IENsb3NlZCBmb3Igc2V2ZXJhbCBtb250aHMgZm9yIHdhdGVyIG1haW4gd29yay4gQSBkZXRv dXIgaXMgcG9zdGVkLiBFbWVyZ2VuY3kgdmVoaWNsZXMgaGF2ZSBjb21wbGV0ZSBhY2Nlc3MgYXQg YWxsIHRpbWVzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1JhbmQgQXZlbnVlIGFuZCBEYXJ0IEF2ZW51 ZSwgYmV0d2VlbiBFdWNsaWQgQXZlbnVlIGFuZCBXZXN0IE1hcmtldCBTdHJlZXQ6IEJvdGggbGFu ZXMgb24gZWFjaCBvZiB0aGUgc3RyZWV0cyBoYXZlIGJlZW4gcmVvcGVuZWQgdG8gdHJhZmZpYy4g T2NjYXNpb25hbCBzaGlmdGluZyBvZiB0cmFmZmljIHdpbGwgb2NjdXIgYXMgd29yayBjb250aW51 ZXMuIFRoZSBEb3dudG93bi9DYXNjYWRlIFBhcmtpbmcvTWFya2V0IFN0cmVldCBleGl0IHJhbXAg aXMgY2xvc2VkIGZvciBhYm91dCBmb3VyIG1vbnRocy4gUm91dGUgNTkgRWFzdCB0cmFmZmljIHdp bGwgdGFrZSB0aGUgQ2VkYXIgU3RyZWV0L0V4Y2hhbmdlIFN0cmVldCBleGl0IHJhbXAgb250byBE YXJ0IEF2ZW51ZS4gVGhlIFJvdXRlIDU5IFdlc3QgZW50cmFuY2UgcmFtcCBmcm9tIFJhbmQgQXZl bnVlL1dlc3QgQ2VkYXIgU3RyZWV0IHdpbGwgcmVtYWluIGNsb3NlZCBmb3IgZGVtb2xpdGlvbiBh bmQgcmVjb25zdHJ1Y3Rpb24gdW50aWwgSnVuZSA5LiBEZXRvdXJzIGFyZSBwb3N0ZWQuIFRoaXMg aXMgaW4gcHJlcGFyYXRpb24gZm9yIHRoZSByZW1vdmFsIG9mIHN0YXRlIFJvdXRlIDU5IGJldHdl ZW4gV2VzdCBFeGNoYW5nZSBhbmQgV2VzdCBNYXJrZXQgd2hpY2ggaXMgcGxhbm5lZCBmb3IgZWFy bHkgc3ByaW5nLiBUcmFmZmljIHdpbGwgYmUgbWFpbnRhaW5lZC4gPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgy MDE7R2xlbmRhbGUgQXZlbnVlLCBmcm9tIFJhbmQgQXZlbnVlIHRvIHRoZSBpbnRlcnNlY3Rpb24g b2YgTG9jdXN0IFN0cmVldDogQ2xvc2VkIHVudGlsIGxhdGUgMjAxOCBmb3Igd29yayBvbiB0aGUg Y29tYmluZWQgc2V3ZXIgb3ZlcmZsb3dzIHByb2plY3QgYXQgdGhlIE9oaW8gQ2FuYWwgSW50ZXJj ZXB0b3IgVHVubmVsLiBEZXRvdXJzIHdpbGwgYmUgcG9zdGVkLiBUaGUgcmlnaHQgbGFuZSBvZiBX ZXN0IE1pbGwgU3RyZWV0LCB3ZXN0IG9mIERhcnQgQXZlbnVlIGFuZCB0aGUgc291dGggMTUwIGZl ZXQgb2YgQmF0ZXMgU3RyZWV0IHdpbGwgYWxzbyBiZSBjbG9zZWQuIERldG91cnMgd2lsbCBiZSBw b3N0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SGlja29yeSBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gTm9ydGgg U3RyZWV0IGFuZCBNZW1vcmlhbCBQYXJrd2F5OiBDbG9zZWQgdW50aWwgbGF0ZSAyMDE4IHRvIHBy ZXBhcmUgZm9yIHdvcmsgb24gdGhlIE9oaW8gQ2FuYWwgSW50ZXJjZXB0b3IgVHVubmVsLiBJdCBp bmNsdWRlcyB0aGUgdGVtcG9yYXJ5IHJlbG9jYXRpb24gb2YgdGhlIFRvd3BhdGggVHJhaWwgdG8g SGlja29yeSBTdHJlZXQgZnJvbSBNYXBsZSBTdHJlZXQgdG8gbmVhciBNZW1vcmlhbCBQYXJrd2F5 LjwvcD48cD5PdGhlciByb2FkIGNvbnN0cnVjdGlvbjo8L3A+PHA+RWxzZXdoZXJlIGluIFN1bW1p dCBDb3VudHk6PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7TGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIG1pY3Jv c3VyZmFjaW5nIG9uIHRoZSBmb2xsb3dpbmcgcm9hZHMgdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2U6IFUu UywgMjI0LCBmcm9tIGp1c3QgZWFzdCBvZiBJLTc3IHRvIGp1c3QgZWFzdCBvZiBLZWxseSBBdmVu dWUgYW5kIGZyb20ganVzdCBlYXN0IG9mIEhpbGJpc2ggQXZlbnVlIHRvIGp1c3QgZWFzdCBvZiBT aGFuYWZlbHQgQXZlbnVlOyBzdGF0ZSBSb3V0ZSA5MSwgZnJvbSBqdXN0IHNvdXRoIG9mIEhpZ2gg R3JvdmUgQm91bGV2YXJkIHRvIGp1c3Qgbm9ydGggb2YgUmhvYWRlc2RhbGUgQXZlbnVlOyBzdGF0 ZSBSb3V0ZSA5MywgZnJvbSBqdXN0IHNvdXRoIG9mIFN0YXRlIFJvYWQgdG8ganVzdCBub3J0aCBv ZiBMaW5kYSBEcml2ZTsgYW5kIHN0YXRlIFJvdXRlIDI0MSwgZnJvbSBqdXN0IHNvdXRoIG9mIEJl cnlsIFJvYWQgdG8gT2FrZXMgRHJpdmUuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUg OCwgYmV0d2VlbiBIb3dlIEF2ZW51ZSBhbmQgR3JhaGFtIFJvYWQgaW4gQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHM6 IERhaWx5IGFuZCBuaWdodGx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBicmlkZ2UgcmVwYWlycyBm cm9tIDggYS5tLiB0byAzIHAubS4gYW5kIDcgcC5tLiB0byA2IGEubS4gdW50aWwgZnVydGhlciBu b3RpY2UuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Q2xldmVsYW5kLU1hc3NpbGxvbiBSb2FkLCBiZXR3 ZWVuIEdyZWVucmlkZ2UgUm9hZCBhbmQgUGxlYXNhbnQgRHJpdmUgaW4gTm9ydG9uOiBMYW5lIHJl c3RyaWN0aW9ucyBkdXJpbmcgb2ZmLXBlYWsgaG91cnMgdGhyb3VnaCBtaWQtSnVuZSBmb3Igcm9h ZCB3aWRlbmluZy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTdGF0ZSBSb3V0ZSAyMSBzb3V0aGJvdW5k LCBqdXN0IG5vcnRoIG9mIE1pbm9yIFJvYWQgaW4gQ29wbGV5IFRvd25zaGlwOiBEYWlseSBsYW5l IHJlc3RyaWN0aW9ucyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZSBmb3IgYnJpZGdlIHJlcGFpcnMuPC9w PjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SS03NiwgYmV0d2VlbiB0aGUgTWVkaW5hIENvdW50eSBsaW5lIGFu ZCBDZW50cmFsIEF2ZW51ZSBpbiBOb3J0b24gYW5kIEJhcmJlcnRvbjogTmlnaHRseSBsYW5lIHJl c3RyaWN0aW9ucyB0aHJvdWdoIE1heSBmb3IgcGF2ZW1lbnQgcmVwYWlycy48L3A+PHA+JiM4MjI2 OyYjODIwMTtJLTI3MSwgYmV0d2VlbiB0aGUgTWVkaW5hIENvdW50eSBsaW5lIGFuZCBJLTc3IGlu IFJpY2hmaWVsZCBUb3duc2hpcCBhbmQgUmljaGZpZWxkOiBMYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBkdXJp bmcgbm9ucGVhayBob3VycyBmb3IgYnJpZGdlIHBhaW50aW5nLiBJLTc3IHVuZGVyIEktMjcxIHdp bGwgaGF2ZSBuaWdodGx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBicmlkZ2UgcGFpbnRpbmcgZnJv bSA3IHAubS4gdG8gNiBhLm0uIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4 MjAxO0ktMjcxIHNvdXRoYm91bmQsIG9uZSBtaWxlIHNvdXRoIG9mIHN0YXRlIFJvdXRlIDggaW4g Tm9ydGhmaWVsZCBDZW50ZXIgVG93bnNoaXA6IERhaWx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBz bG9wZSByZXBhaXIgdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3Rh dGUgUm91dGUgMTgvTWVkaW5hIFJvYWQsIGJldHdlZW4gSS03NyBhbmQgSGFtZXRvd24gUm9hZCBp biBCYXRoIGFuZCBDb3BsZXkgdG93bnNoaXBzOiBUaGVyZSB3aWxsIGJlIG9jY2FzaW9uYWwgbGFu ZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHJvYWQgY29uc3RydWN0aW9uIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNl LjwvcD48cD5NRURJTkEgQ09VTlRZOjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0ktNzYsIGF0IGl0cyBp bnRlcmNoYW5nZSB3aXRoIHN0YXRlIFJvdXRlIDk0IChIaWdoIFN0cmVldCkgaW4gV2Fkc3dvcnRo OiBUaGUgaW5zaWRlIGFuZCBvdXRzaWRlIHNob3VsZGVycyBhcmUgY2xvc2VkLiBOaWdodGx5IGxh bmUgY2xvc2luZ3MgYXJlIHBvc3NpYmxlIHRoaXMgd2Vlay4gSGlnaCBTdHJlZXQsIGZyb20ganVz dCBub3J0aCBvZiBWYWxsZXkgVmlldyBEcml2ZSB0byBTbW9rZXJpc2UgRHJpdmUsIGhhcyB0d28g bGFuZXMgb2YgdGhyb3VnaCB0cmFmZmljIG5vcnRoYm91bmQgYW5kIG9uZSBsYW5lIG9mIHRocm91 Z2ggdHJhZmZpYyBzb3V0aGJvdW5kIHdpdGggYSBjZW50ZXIgbGVmdCB0dXJuIGxhbmUgYWxvbmcg dGhlIHByb2plY3QgY29ycmlkb3IgZm9yIHdpZGVuaW5nIHdvcmsgb24gdGhlIHdlc3Qgc2lkZSBv ZiB0aGUgcm9hZC4gQWRkaXRpb25hbCBsYW5lIGNsb3NpbmdzIGFyZSBwb3NzaWJsZSB0aHJvdWdo b3V0IHRoZSBsZW5ndGggb2YgdGhlIHByb2plY3QgZm9yIHdpZGVuaW5nLiA8L3A+PHA+JiM4MjI2 OyYjODIwMTtVLlMuIDQyIChQZWFybCBSb2FkKSwgZnJvbSBqdXN0IHNvdXRoIG9mIEhhcmRpbmcg U3RyZWV0IHRvIGp1c3Qgc291dGggb2YgRmVubiBSb2FkIGluIE1lZGluYTogRGF5dGltZSBsYW5l IGNsb3NpbmdzIGFsb25nIHRoZSBwcm9qZWN0IGNvcnJpZG9yIGZvciB3YXRlcmxpbmUgYW5kIHN0 b3JtIHNld2VyIGxpbmUgcGxhY2VtZW50LiBUaGVyZSB3aWxsIGJlIHBvc3NpYmxlIG5pZ2h0dGlt ZSBkcmFpbmFnZSB3b3JrIG9uIFUuUy4gNDIgbmVhciBGb3Jlc3QgTWVhZG93IERyaXZlIGZvciBz dG9ybSBzZXdlciBhbmQgdXRpbGl0eSBzaGFmdHMuIEN1bHZlcnQgd29yayBvbiBVLlMuIDQyIHdp bGwgdGFrZSBwbGFjZSBqdXN0IHNvdXRoIG9mIFJlYWdhbiBQYXJrd2F5LiBQb3VyaW5nIG9mIHRl bXBvcmFyeSBjb25jcmV0ZSBwYXZlbWVudCBmcm9tIFJlYWdhbiB0byB0aGUgbm9ydGggZW5kIG9m IHRoZSBwcm9qZWN0IHdpbGwgY29udGludWUgdGhpcyB3ZWVrLiBJbmNsdWRlcyByZW1vdmluZyBv ZiBvbGQgaHlkcmFudHMsIGFiYW5kb25pbmcgd2F0ZXJsaW5lcyBhbmQgcGxhY2luZyBzZXJ2aWNl cyBmb3IgbWVkaWFuIGlzbGFuZHMgYW5kIHJlcGxhY2luZyBzdG9ybSBzZXdlcnMuIDwvcD48cD4m IzgyMjY7JiM4MjAxO0ZpeGxlciBSb2FkLCBiZXR3ZWVuIEJvbmV0YSBSb2FkIGFuZCBCZWVjaCBS b2FkOiBDbG9zZWQgVHVlc2RheSBmcm9tIDkgYS5tLiB0byAzOjMwIHAubS4gZm9yIHRyZWUgcmVt b3ZhbC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtDb3VudHkgUm9hZCA0NCAoU3RhdGUgUm9hZCksIGp1 c3Qgbm9ydGggb2YgTGVkZ2UgUm9hZCBpbiBIaW5ja2xleSBUb3duc2hpcDogQ2xvc2VkIGZvciBi cmlkZ2UgcmVwbGFjZW1lbnQgdW50aWwgSnVuZSAyNi4gQSBkZXRvdXIgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQu PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUgMTYyLCBmcm9tIHRoZSBTcGVuY2VyIHZp bGxhZ2UgbGltaXRzIHRvIExhZmF5ZXR0ZSBSb2FkOiBTaW5nbGUtbGFuZSBjbG9zaW5ncyBmb3Ig cGFydCBvZiBhIHJlc3VyZmFjaW5nIHByb2plY3QuIFRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVk IHdpdGggZmxhZ2dlcnMgYW5kIHRlbXBvcmFyeSB0cmFmZmljIHNpZ25hbHMgYXQgYWxsIHRpbWVz LiBJdCBpcyBleHBlY3RlZCB0byBiZSBjb21wbGV0ZWQgaW4gT2N0b2Jlci48L3A+PHA+UE9SVEFH RSBDT1VOVFk6PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUgMjYxLCBqdXN0IGVhc3Qg b2YgTW9nYWRvcmUgUm9hZCBpbiBLZW50OiBPY2Nhc2lvbmFsIGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZv ciBtaW5vciBicmlkZ2UgcmVwYWlycyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+U1RBUksg Q09VTlRZOjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxOzM4dGggU3RyZWV0IE5vcnRod2VzdCB3ZXN0Ym91 bmQsIGJldHdlZW4gQ2xldmVsYW5kIEF2ZW51ZSBOb3J0aHdlc3QgYW5kIEd1aWxmb3JkIFJvYWQg Tm9ydGh3ZXN0IGluIENhbnRvbjogQ2xvc2VkIGZvciB3YXRlciBtYWluIHJlcGxhY2VtZW50IGFu ZCByb2FkIHJlY29uc3RydWN0aW9uLiBJdCBpcyBleHBlY3RlZCB0byBjb250aW51ZSB0aHJvdWdo IFNlcHRlbWJlci4gRGV0b3VycyB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC4gRWFzdGJvdW5kIHRyYWZmaWMgd2ls bCBiZSBtYWludGFpbmVkIHRocm91Z2ggdGhlIGR1cmF0aW9uIG9mIHRoZSBwcm9qZWN0LiBMb2Nh bCB0cmFmZmljIHdpbGwgYmUgbWFpbnRhaW5lZCB0byByZXNpZGVuY2VzIGFuZCBidXNpbmVzc2Vz LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1UuUy4gMzAgYW5kIHN0YXRlIFJvdXRlIDI5NyBpbiBQZXJy eSBhbmQgQ2FudG9uIHRvd25zaGlwczogVGhlIGZvbGxvd2luZyByb2FkcyB1bmRlciBVLlMuIDMw IHdpbGwgaGF2ZSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3IgYnJpZGdlIHJlcGFpcnMgdW50aWwgZnVy dGhlciBub3RpY2U6IFdoaXBwbGUgQXZlbnVlLCBHZW5vYSBBdmVudWUgYW5kIHN0YXRlIFJvdXRl IDYyNy4gVW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UsIFUuUy4gMzAgb3ZlciBzdGF0ZSBSb3V0ZSAyMSBp biBib3RoIGRpcmVjdGlvbnMgd2lsbCBoYXZlIGRhaWx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZyb20g NyBhLm0uIHRvIDcgcC5tLiBmb3IgcGF2aW5nLiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTdGF0ZSBS b3V0ZSA0MywgYmV0d2VlbiA1NXRoIFN0cmVldCBhbmQgU2NobmVpZGVyIFN0cmVldCBpbiBOb3J0 aCBDYW50b24gYW5kIFBsYWluIFRvd25zaGlwOiBEYWlseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3Ig ZHJhaW5hZ2UgcmVwYWlycyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIw MTtSZW5vIERyaXZlLCBqdXN0IHdlc3Qgb2Ygc3RhdGUgUm91dGUgNDQgaW4gTG91aXN2aWxsZTog Q2xvc2VkIHRocm91Z2ggbGF0ZSBNYXkgZm9yIGEgYnJpZGdlIHJlcGxhY2VtZW50LiBEZXRvdXIg d2lsbCBiZSBSb3V0ZSA0NCB0byBGcmFuYSBDbGFyYSBTdHJlZXQgdG8gQmFpZXIgQXZlbnVlLjwv cD48cD5XQVlORSBDT1VOVFk6PC9wPjxwPk5vIGN1cnJlbnQgcHJvamVjdHMgdG8gcmVwb3J0Ljwv cD48cD5FbHNld2hlcmUgaW4gTm9ydGhlYXN0IE9oaW86PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SS03 NyBzb3V0aGJvdW5kLCBiZXR3ZWVuIE9ha2VzIFJvYWQgYW5kIHRoZSBPaGlvIFR1cm5waWtlIGlu IEJyZWNrc3ZpbGxlIGFuZCBSaWNoZmllbGQ6IENsb3NlZCBmcm9tIDggcC5tLiB0byA2IGEubS4g bmlnaHRseSB0aHJvdWdoIFNhdHVyZGF5ICh3ZWF0aGVyIHBlcm1pdHRpbmcpIGZvciBzaG91bGRl ciBzdGFiaWxpemF0aW9uLiBTcGVlZHMgd2lsbCBiZSByZWR1Y2VkIHdoaWxlIHdvcmtlcnMgYXJl IHByZXNlbnQgd2l0aCB2YXJpYWJsZSBmbGFzaGluZyBzcGVlZCBsaW1pdCBzaWducy48L3A+PHA+ VHJhZmZpYyBwbGFubmVyczogUGxlYXNlIGZheCB0cmFmZmljIHVwZGF0ZXMgdG8gMzMwLTk5Ni0z MDMzLiA8L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.