Published: December 21, 2016 - 07:26 PM
Traffic disruptions — Dec. 22 December 22,2016 12:26 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+PC9wPjxwPkhlcmUgaXMgYSBsaXN0IG9mIHJvYWQgYW5kIGxhbmUgY2xvc2luZ3MgaW4gdGhl IEFrcm9uIGFyZWE6PC9wPjxwPk1ham9yIGhpZ2h3YXlzIGFicnVwdGx5IGNsb3NlZDogTm9uZS48 L3A+PHA+QUtST046PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SW50ZXJzdGF0ZSA3NiBsYW5lIHJlc3Ry aWN0aW9ucyBhbmQgcmFtcCBvcGVuaW5nczogSS03NiBiZXR3ZWVuIFNvdXRoIE1haW4gU3RyZWV0 IGFuZCB0aGUgY2VudHJhbCBpbnRlcmNoYW5nZSBoYXMgb2NjYXNpb25hbCBuaWdodGx5IGxhbmUg cmVzdHJpY3Rpb25zIGluIGJvdGggZGlyZWN0aW9ucyBmcm9tIDcgcC5tLiB0byA2IGEubS4gZm9y IHJvYWQgY29uc3RydWN0aW9uIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4 MjAxO1Blcm1hbmVudCByb2FkIGNsb3NpbmdzOiBUaGUgZm9sbG93aW5nIHJvYWRzIHdpbGwgYmUg cGVybWFuZW50bHkgY2xvc2VkOiBJLTc2IHdlc3Rib3VuZCByYW1wIHRvIE1haW4gU3RyZWV0L1Zv cmlzIFN0cmVldC4gRGV0b3VyIHdpbGwgYmUgSS03NiB3ZXN0Ym91bmQgdG8gU291dGggQnJvYWR3 YXkgdG8gVGhvcm50b24gU3RyZWV0IHRvIFNvdXRoIE1haW4gU3RyZWV0OyBFYXN0IFNvdXRoIFN0 cmVldCBiZXR3ZWVuIFNvdXRoIEJyb2Fkd2F5IGFuZCBNaWFtaSBTdHJlZXQuIERldG91ciB3aWxs IGJlIEVhc3QgTWlsbGVyIFN0cmVldCB0byBCZWxsb3dzIFN0cmVldCB0byBFYXN0IFNvdXRoIFN0 cmVldDsgU3dlaXR6ZXIgQXZlbnVlIGJldHdlZW4gRWFzdCBUaG9ybnRvbiBTdHJlZXQgYW5kIEVh c3QgQ3Jvc2llciBTdHJlZXQuIERldG91ciB3aWxsIGJlIEVhc3QgVGhvcm50b24gU3RyZWV0IHRv IEdyYW50IFN0cmVldCB0byBDcm9zaWVyIFN0cmVldCB0byBTd2VpdHplciBBdmVudWU7IGFuZCBF YXN0IFZvcmlzIFN0cmVldCBiZXR3ZWVuIFNvdXRoIEJyb2Fkd2F5IGFuZCBTb3V0aCBNYWluIFN0 cmVldC4gRGV0b3VyIHdpbGwgYmUgU291dGggQnJvYWR3YXkgdG8gVGhvcm50b24gdG8gU291dGgg TWFpbi48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtGdXJuYWNlIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBOb3J0aCBI aWdoIFN0cmVldCBhbmQgTm9ydGggU3VtbWl0IFN0cmVldDogQ2xvc2VkIEZyaWRheSB0aHJvdWdo IGxhdGUgSmFudWFyeSBmb3Igd29yayBvbiB0aGUgT2xkIE1haW4gU2V3ZXIgU2VwYXJhdGlvbiBw cm9qZWN0LiBEZXRvdXIgdmlhIE5vcnRoIEhvd2FyZCBTdHJlZXQgYW5kIEVhc3QgTm9ydGggU3Ry ZWV0LiBBY2Nlc3MgbWFpbnRhaW5lZCB0byByZXN0YXVyYW50cywgc2hvcHMgYW5kIGhvdGVsIHdp dGhpbiBOb3J0aHNpZGUgRGlzdHJpY3QgZnJvbSBOb3J0aCBIb3dhcmQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsm IzgyMDE7UmlkZ2UgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIE5vcnRoIEhvd2FyZCBTdHJlZXQgdG8gRnVybmFj ZSBTdHJlZXQ6IENsb3NlZCB0aHJvdWdoIEZyaWRheSBmb3IgYSBzZXdlciBzZXBhcmF0aW9uIHBy b2plY3QuIFRyYWZmaWMgd2lsbCBkZXRvdXIgdmlhIEZ1cm5hY2UgU3RyZWV0IGFuZCBOb3J0aCBI b3dhcmQgU3RyZWV0LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1JpdmVyc2lkZSBEcml2ZSwgYmV0d2Vl biBMaW5kZW4gQXZlbnVlIGFuZCBDbGlmdG9uIEF2ZW51ZTogQ2xvc2VkIHRocm91Z2ggSmFuLiA2 IGZvciBhIHNhbml0YXJ5IHNld2VyIHJlcGFpciBwcm9qZWN0LiBUcmFmZmljIHdpbGwgZGV0b3Vy IHZpYSBSaXZlcnNpZGUgRHJpdmUsIEVhc3QgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgQXZlbnVlIGFuZCBNdXJy YXkgQXZlbnVlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0Vhc3QgQmFydGdlcyBTdHJlZXQsIGJldHdl ZW4gU291dGggSGlnaCBTdHJlZXQgYW5kIEJyb2Fkd2F5OiBDbG9zZWQgdGhyb3VnaCBTZXB0ZW1i ZXIgMjAxNyBmb3Igcm9hZCBjb25zdHJ1Y3Rpb24uIERldG91ciBmb3IgZWFzdGJvdW5kIFdlc3Qg QmFydGdlcyBTdHJlZXQgaXMgTWFpbiBTdHJlZXQgdG8gRWFzdCBFeGNoYW5nZSBTdHJlZXQgYW5k IGZyb20gU291dGggQnJvYWR3YXkgaXQgd2lsbCBiZSBFYXN0IEV4Y2hhbmdlIFN0cmVldCB0byBT b3V0aCBNYWluIHRvIEJhcnRnZXMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SS03NiwgYmV0d2VlbiBE YXJ0IEF2ZW51ZSBhbmQgV29sZiBMZWRnZXMgUGFya3dheTogTmlnaHRseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0 aW9ucyBmcm9tIDggcC5tLiB0byA2IGEubS4gdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UgZm9yIHJvYWQg Y29uc3RydWN0aW9uLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1dvbGYgTGVkZ2VzIFBhcmt3YXksIG92 ZXIgSS03Ni9JLTc3OiBDbG9zZWQgdW50aWwgbmV4dCBzdW1tZXIgZm9yIGEgYnJpZGdlIHJlcGxh Y2VtZW50LiBEZXRvdXIgd2lsbCBiZSBXb2xmIExlZGdlcyB0byBDcm9zaWVyIFN0cmVldCB0byBH cmFudCBTdHJlZXQgdG8gVGhvcm50b24gU3RyZWV0LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0ktNzYg ZWFzdGJvdW5kIHJhbXAsIHRvIFdvbGYgTGVkZ2VzIFBhcmt3YXk6IENsb3NlZCBwZXJtYW5lbnRs eS4gVHJhZmZpYyB3aWxsIHVzZSB0aGUgU291dGggTWFpbiBTdHJlZXQgZXhpdC48L3A+PHA+JiM4 MjI2OyYjODIwMTtCZWVjaCBTdHJlZXQsIHdlc3Qgb2YgSG93YXJkIFN0cmVldDogQ2xvc2VkIHRo cm91Z2ggdGhlIGVuZCBvZiBKYW51YXJ5IGZvciBhIHNld2VyIHNlcGFyYXRpb24gcHJvamVjdC4g QWNjZXNzIHdpbGwgYmUgbWFpbnRhaW5lZCB0byBsb2NhbCBidXNpbmVzc2VzIGFuZCBhbHNvIGJl dHdlZW4gdGhlIE5vcnRoc2lkZSBDb25uZWN0b3IgVHJhaWwgYW5kIHRoZSBPaGlvIGFuZCBFcmll IENhbmFsIFRvd3BhdGguPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7RXZhbnMgQXZlbnVlLCBiZXR3ZWVu IEhvbWUgQXZlbnVlIGFuZCBCcml0dGFpbiBSb2FkOiBDbG9zZWQgdW50aWwgYWJvdXQgRnJpZGF5 IGF0IHRoZSBTdG9yYWdlIEJhc2luIFNpdGUgZWFzdCBvZiB0aGUgcmFpbHJvYWQgY3Jvc3Npbmcg Zm9yIHdhdGVyIHNlcnZpY2UgdGllLWlucy4gTG9jYWwgdHJhZmZpYyB3aWxsIGJlIG1haW50YWlu ZWQgdXAgdG8gdGhlIGNsb3N1cmUgZnJvbSBCcml0dGFpbiBSb2FkIG9yIEhvbWUgQXZlbnVlLiBE ZXRvdXJzIGFyZSBwb3N0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U291dGggTWFpbiBTdHJlZXQg YW5kIFNvdXRoIEJyb2Fkd2F5LCBiZXR3ZWVuIE1pbGxlciBBdmVudWUgYW5kIFNvdXRoIFN0cmVl dDogTGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIGdhcyBtYWluIGFuZCBzZXJ2aWNlIHJlbG9jYXRpb24g dW50aWwgVGh1cnNkYXkuIDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1ZvcmlzIFN0cmVldCwgYmV0d2Vl biBTd2VpdHplciBBdmVudWUgYW5kIFNvdXRoIEJyb2Fkd2F5OiBQZXJtYW5lbnRseSBjbG9zZWQu IERldG91ciB3aWxsIGJlIE1pbGxlciBTdHJlZXQgdG8gQmVsbG93cyBTdHJlZXQgdG8gRWFzdCBT b3V0aCBTdHJlZXQgdG8gR3JhbnQgU3RyZWV0IHRvIFZvcmlzIFN0cmVldC48L3A+PHA+JiM4MjI2 OyYjODIwMTtDcm9zaWVyIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBTb3V0aCBNYWluIFN0cmVldCBhbmQgU291 dGggQnJvYWR3YXk6IFBlcm1hbmVudGx5IGNsb3NlZC4gRGV0b3VyIGlzIFNvdXRoIE1haW4gdG8g TG9uZyBTdHJlZXQgdG8gQnJvYWR3YXkuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U291dGggQ2FzZSBT dHJlZXQsIGJldHdlZW4gRWFzdCBNYXJrZXQgU3RyZWV0IGFuZCBTb3V0aCBBcmxpbmd0b24gU3Ry ZWV0OiBDbG9zZWQgdW50aWwgbGF0ZSBKYW51YXJ5IGZvciBzZXdlciB3b3JrLiBBIGRldG91ciB3 aWxsIGJlIHBvc3RlZC4gRW1lcmdlbmN5IHZlaGljbGVzIHdpbGwgaGF2ZSBhY2Nlc3MgYXQgYWxs IHRpbWVzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0NvdmVudHJ5IFN0cmVldCBhbmQgSGlnaHZpZXcg QXZlbnVlLCBiZXR3ZWVuIFBhbG1ldHRvIEF2ZW51ZSBhbmQgRWFzdCBXYXRlcmxvbyBSb2FkOiBH YXMgbWFpbiByZXBsYWNlbWVudCBoYXMgYmVlbiBjb21wbGV0ZWQsIGJ1dCB0aGVyZSBtYXkgYmUg b2NjYXNpb25hbCBsYW5lIGNsb3NpbmcgYW5kIHNoaWZ0aW5nIG9mIHRyYWZmaWMgdGhyb3VnaCBB cHJpbCBmb3IgbWlub3IgcmVzdG9yYXRpb24gd29yay4gPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VHJp cGxldHQgQm91bGV2YXJkIGFuZCBMaW5kc2F5IEF2ZW51ZSwgYmV0d2VlbiBTb3V0aCBBcmxpbmd0 b24gU3RyZWV0IGFuZCBLZWxseSBBdmVudWU6IExhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBnYXMgbWFp biByZXBsYWNlbWVudCB0aHJvdWdoIEZyaWRheS4gQSBtaW5pbXVtIG9mIG9uZSBsYW5lIG9mIHRy YWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkIGluIGJvdGggZGlyZWN0aW9ucywgZXhjZXB0IGZvciBh IHBvcnRpb24gb2YgdGhlIHdvcmsgdGhhdCB3aWxsIHJlcXVpcmUgdGhlIGVhc3QgZW5kIG9mIExp bmRzYXkgQXZlbnVlIHRvIGJlIGNsb3NlZC4gV29yayB6b25lcyB3aWxsIGNoYW5nZSBhcyB0aGUg cHJvamVjdCBwcm9ncmVzc2VzIHNvIHRyYWZmaWMgcGF0dGVybnMgbWF5IGNoYW5nZS48L3A+PHA+ JiM4MjI2OyYjODIwMTtFYXN0IE1hcmtldCBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gU291dGggQXJsaW5ndG9u IFJvYWQgYW5kIFNvdXRoIENhc2UgQXZlbnVlOiBUaGUgcmlnaHQgbGFuZSBlYXN0Ym91bmQgaW4g ZnJvbnQgb2YgMTAwNCBFYXN0IE1hcmtldCBTdHJlZXQgd2lsbCBiZSBjbG9zZWQgdW50aWwgRmVi cnVhcnkgZm9yIGJ1aWxkaW5nIGRlbW9saXRpb24gYW5kIHBhcmsgY29uc3RydWN0aW9uLiBUaGUg d29yayBpcyBwYXJ0IG9mIGEgc2V3ZXIgc2VwYXJhdGlvbiBwcm9qZWN0LiBUcmFmZmljIHdpbGwg YmUgbWFpbnRhaW5lZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTb3V0aCBBcmxpbmd0b24gU3RyZWV0 LCBiZXR3ZWVuIEVhc3QgRXhjaGFuZ2UgU3RyZWV0IGFuZCBDbGFyayBTdHJlZXQ6IENsb3NlZCB1 bnRpbCBtaWQtTWFyY2ggZm9yIGEgc2V3ZXIgc2VwYXJhdGlvbiBwcm9qZWN0LiBUaGUgaW50ZXJz ZWN0aW9uIG9mIEpvaG5zdG9uIGFuZCBBcmxpbmd0b24gc3RyZWV0cyB3aWxsIGJlIGNsb3NlZCB0 byB0cmFmZmljIGF0IHRoZSBzYW1lIHRpbWUuIERldG91cnMgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuPC9wPjxw PiYjODIyNjsmIzgyMDE7V2VzdCBOb3J0aCBTdHJlZXQsIGZyb20gTm9ydGggSG93YXJkIFN0cmVl dCB0byAzMDAgZmVldCB3ZXN0OiBDbG9zZWQgdW50aWwgbGF0ZSBKYW51YXJ5IGZvciBpbnN0YWxs YXRpb24gb2YgbmV3IGN1cmIgYW5kIGNhdGNoIGJhc2lucyBhbmQgcGxhY2VtZW50IG9mIG5ldyBw YXZlbWVudC4gRWFzdGJvdW5kIHRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkIGFuZCBkZXRvdXJz IHdpbGwgYmUgc2V0IHVwIGZvciB3ZXN0Ym91bmQgdHJhZmZpYy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIw MTtDbGFyayBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gV2lsbGV0IFN0cmVldCBhbmQgTWF0dGhld3MgU3RyZWV0 OiBDbG9zZWQgdW50aWwgbWlkLUphbnVhcnkgZm9yIHNld2VyIHdvcmsuIFRoZSBCbGFjayBTdHJl ZXQgaW50ZXJzZWN0aW9uIHdpbGwgcmVtYWluIG9wZW4gdG8gY3Jvc3MgdHJhZmZpYy4gRGV0b3Vy cyB3aWxsIHVzZSBJbm1hbiBTdHJlZXQsIEpvaG5zdG9uIFN0cmVldCBhbmQgTWF0dGhld3MgU3Ry ZWV0LiBFbWVyZ2VuY3kgdmVoaWNsZXMgaGF2ZSBhY2Nlc3MgYXQgYWxsIHRpbWVzLjwvcD48cD4m IzgyMjY7JiM4MjAxO0N1eWFob2dhIFN0cmVldCwgb24gdGhlIHNvdXRoIHNpZGUgd2VzdCBvZiBO b3J0aCBIb3dhcmQgU3RyZWV0OiBNb3N0IG9mIHRoZSBlYXN0Ym91bmQgcmlnaHQgdHVybiBsYW5l IHdpbGwgYmUgY2xvc2VkLCBidXQgcmlnaHQgdHVybnMgd2lsbCBiZSBwZXJtaXR0ZWQgb250byBO b3J0aCBIb3dhcmQgdW50aWwgbGF0ZSBuZXh0IHllYXIgZm9yIHdvcmsgb24gdGhlIEhvd2FyZCBT dHJlZXQgU3RvcmFnZSBCYXNpbi4gVHJhZmZpYyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQgaW4gYm90aCBk aXJlY3Rpb25zLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1dlc3QgQ2VkYXIgU3RyZWV0IGFuZCBXZXN0 IEV4Y2hhbmdlIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBSaG9kZXMgQXZlbnVlIGFuZCBSYW5kIEF2ZW51ZTog TGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHJvYWQgd2lkZW5pbmcgYW5kIHVuZGVyZ3JvdW5kIHV0aWxp dHkgd29yayB1bnRpbCBsYXRlIDIwMTcuIFRyYWZmaWMgaGFzIGJlZW4gc2hpZnRlZCBpbnRvIHRo ZSBsZWZ0IGxhbmVzIGFuZCBhY2Nlc3MgdG8gYWxsIG9mIHRoZSBzaWRlIHN0cmVldHMgaXMgYmVp bmcgbWFpbnRhaW5lZC4gIDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1JpZGdlY3Jlc3QgUm9hZCwgYmV0 d2VlbiBNYXlmYWlyIFJvYWQgYW5kIFN1bm55c2lkZSBBdmVudWU6IENsb3NlZCB1bnRpbCBtaWQt SmFudWFyeSBmb3Igc2V3ZXIgd29yayBmb3IgYWJvdXQgZm91ciBtb250aHMuIEEgZGV0b3VyIGlz IHBvc3RlZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtXZXN0IEVtZXJsaW5nIEF2ZW51ZSwgYmV0d2Vl biBTb3V0aCBNYWluIFN0cmVldCBhbmQgRmlyZXN0b25lIFBhcmt3YXk6IENsb3NlZCB0byB0cmFm ZmljIHVudGlsIEZyaWRheSBmb3IgYSBmdWxsIGltcHJvdmVtZW50IHByb2plY3QuIEEgZGV0b3Vy IGlzIHBvc3RlZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtSaXZlciBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gRWFz dCBFeGNoYW5nZSBTdHJlZXQgYW5kIFNvdXRoIENhc2UgQXZlbnVlOiBDbG9zZWQgdW50aWwgYWJv dXQgbGF0ZSBKYW51YXJ5IGZvciBidWlsZGluZyBkZW1vbGl0aW9uIHdvcmsuIEEgZGV0b3VyIGlz IHBvc3RlZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtNZXJyaW1hbiBSb2FkLCBiZXR3ZWVuIE1lbW9y aWFsIFBhcmt3YXkgYW5kIEtpbmdzd29vZCBEcml2ZTogQ2xvc2VkIGZvciBhIGdhcyBtYWluIHJl cGxhY2VtZW50IGFuZCBzZXdlciBzZXBhcmF0aW9uIHByb2plY3QuIERldG91ciB2aWEgTWVtb3Jp YWwgUGFya3dheSBhbmQgTm9ydGggUG9ydGFnZSBQYXRoLiBJdCBpcyBleHBlY3RlZCB0byBiZSBj bG9zZWQgdW50aWwgbGF0ZSBKYW51YXJ5LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0JhbmsgU3RyZWV0 IGJyaWRnZSwgYmV0d2VlbiBOb3J0aCBDYXNlIEF2ZW51ZSBhbmQgV2lsbGlhbXMgU3RyZWV0OiBD bG9zZWQgdW50aWwgRnJpZGF5IGZvciBhIGJyaWRnZSByZXBsYWNlbWVudC4gQSBkZXRvdXIgd2ls bCBiZSBwb3N0ZWQuIExvY2FsIHRyYWZmaWMgc2hvdWxkIHVzZSBLZW50IFN0cmVldCBhbmQgV2ls bGlhbXMgU3RyZWV0IHRvIGF2b2lkIGNvbnN0cnVjdGlvbi48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtF YXRvbiBBdmVudWUsIGJldHdlZW4gTmV3cG9ydCBhbmQgTWVycmltYW4gcm9hZHM6IENsb3NlZCBm b3Igc2V2ZXJhbCBtb250aHMgZm9yIHdhdGVyIG1haW4gd29yay4gQSBkZXRvdXIgaXMgcG9zdGVk LiBFbWVyZ2VuY3kgdmVoaWNsZXMgaGF2ZSBjb21wbGV0ZSBhY2Nlc3MgYXQgYWxsIHRpbWVzLjwv cD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1JhbmQgQXZlbnVlIGFuZCBEYXJ0IEF2ZW51ZSwgYmV0d2VlbiBX ZXN0IEV4Y2hhbmdlIFN0cmVldCBhbmQgV2VzdCBNYXJrZXQgU3RyZWV0OiBCb3RoIGxhbmVzIG9u IGVhY2ggb2YgdGhlIHN0cmVldHMgaGF2ZSBiZWVuIHJlb3BlbmVkIHRvIHRyYWZmaWMuIE9jY2Fz aW9uYWwgc2hpZnRpbmcgb2YgdHJhZmZpYyB3aWxsIG9jY3VyIGFzIHdvcmsgY29udGludWVzIHVu dGlsIHRoZSBlbmQgb2YgRGVjZW1iZXIuIFRoZSBlbnRyYW5jZSByYW1wIHRvIHN0YXRlIFJvdXRl IDU5IEVhc3QgZnJvbSBXZXN0IEV4Y2hhbmdlIFN0cmVldCBoYXMgYmVlbiBjbG9zZWQgcGVybWFu ZW50bHkuIERldG91ciBpcyBEYXJ0IEF2ZW51ZSBub3J0aCB0byB0aGUgZW50cmFuY2UgcmFtcC4g VGhlIGV4aXQgcmFtcCBmcm9tIFJvdXRlIDU5IEVhc3QgdG8gZG93bnRvd24vV2VzdCBNYXJrZXQg U3RyZWV0IGhhcyBiZWVuIHJlb3BlbmVkIHRvIHRyYWZmaWMuIFRoaXMgaXMgaW4gcHJlcGFyYXRp b24gZm9yIHRoZSByZW1vdmFsIG9mIHN0YXRlIFJvdXRlIDU5IGJldHdlZW4gV2VzdCBFeGNoYW5n ZSBhbmQgV2VzdCBNYXJrZXQgd2hpY2ggaXMgcGxhbm5lZCBmb3IgZWFybHkgMjAxNy4gVHJhZmZp YyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQuIDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1dlc3QgV2F0ZXJsb28g Um9hZCwgYmV0d2VlbiBFYWdvbiBTdHJlZXQgYW5kIDMwdGggU3RyZWV0IFNvdXRod2VzdDogQ2xv c2VkIGZvciBzZXdlciByZWNvbnN0cnVjdGlvbiB1bnRpbCBlYXJseSBKYW51YXJ5LiBBIGRldG91 ciBpcyBwb3N0ZWQuIEVtZXJnZW5jeSB2ZWhpY2xlcyB3aWxsIGhhdmUgYWNjZXNzIGF0IGFsbCB0 aW1lcy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtHbGVuZGFsZSBBdmVudWUsIGZyb20gUmFuZCBBdmVu dWUgdG8gdGhlIGludGVyc2VjdGlvbiBvZiBMb2N1c3QgU3RyZWV0OiBDbG9zZWQgdW50aWwgbGF0 ZSAyMDE4IGZvciB3b3JrIG9uIHRoZSBjb21iaW5lZCBzZXdlciBvdmVyZmxvd3MgcHJvamVjdCBh dCB0aGUgT2hpbyBDYW5hbCBJbnRlcmNlcHRvciBUdW5uZWwuIERldG91cnMgd2lsbCBiZSBwb3N0 ZWQuIFRoZSByaWdodCBsYW5lIG9mIFdlc3QgTWlsbCBTdHJlZXQsIHdlc3Qgb2YgRGFydCBBdmVu dWUsIGFuZCB0aGUgc291dGggMTUwIGZlZXQgb2YgQmF0ZXMgU3RyZWV0IHdpbGwgYWxzbyBiZSBj bG9zZWQuIERldG91cnMgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SGlja29y eSBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gTm9ydGggU3RyZWV0IGFuZCBNZW1vcmlhbCBQYXJrd2F5OiBDbG9z ZWQgdW50aWwgbGF0ZSAyMDE4IHRvIHByZXBhcmUgZm9yIHdvcmsgb24gdGhlIE9oaW8gQ2FuYWwg SW50ZXJjZXB0b3IgVHVubmVsLiBJdCBpbmNsdWRlcyB0aGUgdGVtcG9yYXJ5IHJlbG9jYXRpb24g b2YgdGhlIFRvd3BhdGggVHJhaWwgdG8gSGlja29yeSBTdHJlZXQgZnJvbSBNYXBsZSBTdHJlZXQg dG8gbmVhciBNZW1vcmlhbCBQYXJrd2F5LjwvcD48cD5PdGhlciByb2FkIGNvbnN0cnVjdGlvbjo8 L3A+PHA+RWxzZXdoZXJlIGluIFN1bW1pdCBDb3VudHk6PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SS03 NiwgYmV0d2VlbiB0aGUgTWVkaW5hIENvdW50eSBsaW5lIGFuZCBDZW50cmFsIEF2ZW51ZSBpbiBO b3J0b24gYW5kIEJhcmJlcnRvbjogTmlnaHRseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyB0aHJvdWdoIEFw cmlsIGZvciBwYXZlbWVudCByZXBhaXJzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0NsZXZlbGFuZC1N YXNzaWxsb24gUm9hZCwgYmV0d2VlbiBHcmVlbnJpZGdlIFJvYWQgYW5kIFBsZWFzYW50IERyaXZl IGluIE5vcnRvbjogT2NjYXNpb25hbCBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBkdXJpbmcgb2ZmLXBlYWsg aG91cnMgdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UgZm9yIHJvYWQgd2lkZW5pbmcuIDwvcD48cD4mIzgy MjY7JiM4MjAxO1N0YXRlIFJvdXRlIDE4L01lZGluYSBSb2FkIGluIEJhdGggYW5kIENvcGxleSB0 b3duc2hpcHM6IFJvdXRlIDE4L01lZGluYSBSb2FkIGJldHdlZW4gSS03NyBhbmQgTWVkaW5hIExp bmUgUm9hZCBoYXMgb2NjYXNpb25hbCBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3Igcm9hZCBjb25zdHJ1 Y3Rpb24uIDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N0YXRlIFJvdXRlIDkxLCBiZXR3ZWVuIFBvc3Qg Um9hZCBhbmQgR2xlbndvb2QgRHJpdmUgaW4gVHdpbnNidXJnOiBEYWlseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0 aW9ucyBmb3Igd2lkZW5pbmcgb2YgdGhlIHNvdXRoYm91bmQgc2lkZSBvZiBzdGF0ZSBSb3V0ZSA5 MSB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS4gVGhlIHByb2plY3QgYWxzbyBpbmNsdWRlcyBkcmFpbmFn ZSByZXBhaXJzIGFuZCBpbnN0YWxsYXRpb24gb2YgYSByb3VuZGFib3V0IG9uIFJvdXRlIDkxIGFu ZCBHbGVud29vZCBEcml2ZS48L3A+PHA+TUVESU5BIENPVU5UWTo8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIw MTtJLTc2LCBhdCBpdHMgaW50ZXJjaGFuZ2Ugd2l0aCBzdGF0ZSBSb3V0ZSA5NCAoSGlnaCBTdHJl ZXQpIGluIFdhZHN3b3J0aDogSW50ZXJtaXR0ZW50IHNpbmdsZS1sYW5lIGNsb3NpbmdzIG9uIFJv dXRlIDk0IChIaWdoIFN0cmVldCkgYXMgcGFydCBvZiB0aGUgUm91dGUgOTQgY29ycmlkb3IgaW1w cm92ZW1lbnQgcHJvamVjdC4gV29yayB3aWxsIGNvbnRpbnVlIG9uIHRoZSBzdHJ1Y3R1cmUgb3Zl ciBJLTc2IGFzIHdlbGwgYXMgZHJhaW5hZ2Ugd29yayBvbiBSb3V0ZSA5NCB0aHJvdWdoIHRoZSB3 aW50ZXIuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VS5TLiA0MiAoUGVhcmwgUm9hZCksIGZyb20ganVz dCBzb3V0aCBvZiBIYXJkaW5nIFN0cmVldCB0byBqdXN0IHNvdXRoIG9mIEZlbm4gUm9hZDogSW50 ZXJtaXR0ZW50IGRheXRpbWUgbGFuZSBjbG9zaW5ncyBhbG9uZyB0aGUgcHJvamVjdCBjb3JyaWRv ciBmb3Igd2F0ZXJsaW5lIHBsYWNlbWVudCB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS4gPC9wPjxwPlBP UlRBR0UgQ09VTlRZOjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0FsbGVuIERyaXZlLCBiZXR3ZWVuIEVy aW4gRHJpdmUgYW5kIFZlcm9uYSBBdmVudWUgaW4gS2VudDogQ2xvc2VkIHRocm91Z2ggbGF0ZSBE ZWNlbWJlciBmb3IgYSBicmlkZ2UgcmVwbGFjZW1lbnQuIERldG91ciB3aWxsIGJlIEVyaW4gRHJp dmUgdG8gRmFpcmNoaWxkIEF2ZW51ZSB0byBIdWRzb24gUm9hZCB0byBXaGV0c3RvbmUgRHJpdmUg dG8gVmVyb25hIEF2ZW51ZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTdGF0ZSBSb3V0ZSAxNCBhdCBM YWtlIFJvY2t3ZWxsIGluIFN0cmVldHNib3JvOiBDbG9zZWQgdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2Ug Zm9yIGVtZXJnZW5jeSBicmlkZ2UgcmVwbGFjZW1lbnQuIERldG91ciBpcyBzdGF0ZSBSb3V0ZSAz MDMgdG8gc3RhdGUgUm91dGUgNDQuPC9wPjxwPlNUQVJLIENPVU5UWTo8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYj ODIwMTtTdGF0ZSBSb3V0ZSA0MywgYmV0d2VlbiA1NXRoIFN0cmVldCBhbmQgU2NobmVpZGVyIFN0 cmVldCBpbiBOb3J0aCBDYW50b24gYW5kIFBsYWluIFRvd25zaGlwOiBEYWlseSBsYW5lIHJlc3Ry aWN0aW9ucyBmb3IgZHJhaW5hZ2UgcmVwYWlycyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS4gIDwvcD48 cD5XQVlORSBDT1VOVFk6PC9wPjxwPk5vIGN1cnJlbnQgcHJvamVjdHMgdG8gcmVwb3J0LjwvcD48 cD5FbHNld2hlcmUgaW4gTm9ydGhlYXN0IE9oaW86PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SS03MSBu b3J0aGJvdW5kLCBiZXR3ZWVuIFBlYXJsIFJvYWQgYW5kIFNub3cgUm9hZCBpbiBNaWRkbGVidXJn IEhlaWdodHM6IE5vaXNlIGJhcnJpZXIgcmVwbGFjZW1lbnQgdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2Uu IFNob3VsZGVyIGNsb3NpbmdzIGFuZCBvZmYtcGVhayBsYW5lIGNsb3NpbmdzIHNob3VsZCBiZSBl eHBlY3RlZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtJLTcxIHNsaXAgcmFtcHMsIGJldHdlZW4gRnVs dG9uIFJvYWQgYW5kIFBlYXJsIFJvYWQ6IFRoZSBzaG91bGRlcnMgd2lsbCBiZSBjbG9zZWQgZm9y IGJhcnJpZXIgcmVwYWlycyB0aHJvdWdoIERlY2VtYmVyLCBhbG9uZyB3aXRoIHRoZSBXZXN0IDE0 dGggU3RyZWV0IGVudHJhbmNlIHJhbXAgdG8gSS03MSBzb3V0aGJvdW5kLiBEYWlseSBzaW5nbGUt bGFuZSBjbG9zaW5ncyBzaG91bGQgYmUgZXhwZWN0ZWQgZHVyaW5nIG9mZi1wZWFrIHRyYXZlbCB0 aW1lcy4gPC9wPjxwPlRyYWZmaWMgcGxhbm5lcnM6IFBsZWFzZSBmYXggdHJhZmZpYyB1cGRhdGVz IHRvIDMzMC05OTYtMzAzMy4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.