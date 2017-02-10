Published: February 10, 2017 - 11:02 PM
Traffic disruptions — Feb. 13 February 11,2017 04:02 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+PC9wPjxwPkhlcmUgaXMgYSBsaXN0IG9mIHJvYWQgYW5kIGxhbmUgY2xvc2luZ3MgaW4gdGhl IEFrcm9uIGFyZWE6PC9wPjxwPk1ham9yIGhpZ2h3YXlzIGFicnVwdGx5IGNsb3NlZDogTm9uZS48 L3A+PHA+QUtST046PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SW50ZXJzdGF0ZSA3NiAoS2VubW9yZSBs ZWcpIGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zOiBTdGFydGluZyBhdCAxMCBhLm0uIE1vbmRheSwgdGhlIHJh bXAgdG8gSS03NyBub3J0aGJvdW5kIHdpbGwgYmUgcmVzdHJpY3RlZCB0byBvbmUgbGFuZSBmb3Ig cmVwYWlycyB0aHJvdWdoIDMgcC5tLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0ktNzYgbGFuZSByZXN0 cmljdGlvbnMgYW5kIHJhbXAgb3BlbmluZ3M6IEktNzYgYmV0d2VlbiBTb3V0aCBNYWluIFN0cmVl dCBhbmQgdGhlIGNlbnRyYWwgaW50ZXJjaGFuZ2UgaGFzIG9jY2FzaW9uYWwgbmlnaHRseSBsYW5l IHJlc3RyaWN0aW9ucyBpbiBib3RoIGRpcmVjdGlvbnMgZnJvbSA3IHAubS4gdG8gNiBhLm0uIGZv ciByb2FkIGNvbnN0cnVjdGlvbiB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYj ODIwMTtQZXJtYW5lbnQgcm9hZCBjbG9zaW5nczogVGhlIGZvbGxvd2luZyByb2FkcyB3aWxsIGJl IHBlcm1hbmVudGx5IGNsb3NlZDogSS03NiB3ZXN0Ym91bmQgcmFtcCB0byBNYWluIFN0cmVldC9W b3JpcyBTdHJlZXQuIERldG91ciB3aWxsIGJlIEktNzYgd2VzdGJvdW5kIHRvIFNvdXRoIEJyb2Fk d2F5IHRvIFRob3JudG9uIFN0cmVldCB0byBTb3V0aCBNYWluIFN0cmVldDsgRWFzdCBTb3V0aCBT dHJlZXQgYmV0d2VlbiBTb3V0aCBCcm9hZHdheSBhbmQgTWlhbWkgU3RyZWV0LiBEZXRvdXIgd2ls bCBiZSBFYXN0IE1pbGxlciBTdHJlZXQgdG8gQmVsbG93cyBTdHJlZXQgdG8gRWFzdCBTb3V0aCBT dHJlZXQ7IFN3ZWl0emVyIEF2ZW51ZSBiZXR3ZWVuIEVhc3QgVGhvcm50b24gU3RyZWV0IGFuZCBF YXN0IENyb3NpZXIgU3RyZWV0LiBEZXRvdXIgd2lsbCBiZSBFYXN0IFRob3JudG9uIFN0cmVldCB0 byBHcmFudCBTdHJlZXQgdG8gQ3Jvc2llciBTdHJlZXQgdG8gU3dlaXR6ZXIgQXZlbnVlOyBhbmQg RWFzdCBWb3JpcyBTdHJlZXQgYmV0d2VlbiBTb3V0aCBCcm9hZHdheSBhbmQgU291dGggTWFpbiBT dHJlZXQuIERldG91ciB3aWxsIGJlIFNvdXRoIEJyb2Fkd2F5IHRvIFRob3JudG9uIHRvIFNvdXRo IE1haW4uPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7TUxLIEpyLiBCb3VsZXZhcmQvTm9ydGggSG93YXJk IFN0cmVldC9Ob3J0aCBNYWluIFN0cmVldCBpbnRlcnNlY3Rpb246IENsb3NlZCB1bnRpbCBNYXkg Zm9yIHJlbG9jYXRpb24gb2YgdXRpbGl0aWVzIGFuZCBsb3dlcmluZyBvZiB0aGUgaW50ZXJzZWN0 aW9uLiBEZXRvdXJzIHdpbGwgYmUgcG9zdGVkLiBBY2Nlc3MgdG8gRnVybmFjZSBTdHJlZXQgYW5k IE5vcnRoc2lkZSBEaXN0cmljdCBidXNpbmVzc2VzIHdpbGwgcmVtYWluIGF2YWlsYWJsZSBmcm9t IE5vcnRoIEhvd2FyZCwgTm9ydGggU3VtbWl0IGFuZCBFYXN0IE5vcnRoIHN0cmVldHMuPC9wPjxw PiYjODIyNjsmIzgyMDE7U291dGggTWFpbiBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gV2VzdCBCcm9va3NpZGUg QXZlbnVlIGFuZCBXZXN0IEZpcmVzdG9uZSBCb3VsZXZhcmQ6IExhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZv ciBhIHNld2VyIGxpbmluZyBwcm9qZWN0IHN0YXJ0aW5nIE1vbmRheS4gQWxsIHdvcmsgaXMgZXhw ZWN0ZWQgdG8gYmUgY29tcGxldGVkIGJ5IEZyaWRheS4gQWxsIGxhbmVzIGFyZSBleHBlY3RlZCB0 byBiZSByZW9wZW5lZCB0byB0cmFmZmljIGJ5IHRoZSBlbmQgb2YgZWFjaCBkYXkuPC9wPjxwPiYj ODIyNjsmIzgyMDE7RWFzdCBBdmVudWUsIGJldHdlZW4gTGVlc2VyIEF2ZW51ZSBhbmQgQW5uYSBB dmVudWU6IExhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBzYW5pdGFyeSBzZXdlciByZXBhaXIgd29yayBv biB0aGUgc291dGh3ZXN0IGJvdW5kIHNpZGUgdW50aWwgRmViLiAyNC4gVHJhZmZpYyB3aWxsIGJl IHRlbXBvcmFyaWx5IHNoaWZ0ZWQgYnV0IG1haW50YWluZWQgaW4gYm90aCBkaXJlY3Rpb25zLiBB bGwgbGFuZXMgd2lsbCBiZSByZW9wZW5lZCB0byB0cmFmZmljIGJ5IHRoZSBlbmQgb2YgZWFjaCBk YXkuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7RWFzdCBBdmVudWUsIGJldHdlZW4gTWFuY2hlc3RlciBS b2FkIGFuZCBXZXN0IFRob3JudG9uIFN0cmVldDogTGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHNhbml0 YXJ5IHNld2VyIHJlcGFpciB3b3JrIHVudGlsIEZlYi4gMjQuIERldG91cnMgd2lsbCBiZSBwb3N0 ZWQgYXMgbmVjZXNzYXJ5LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0pvaG5zdG9uIFN0cmVldCwgYmV0 d2VlbiBTb3V0aCBBcmxpbmd0b24gU3RyZWV0IGFuZCBNY0dvd2FuIFN0cmVldDogQ2xvc2VkIHRv IGFsbCB0cmFmZmljIGJldHdlZW4gU291dGggQXJsaW5ndG9uIGFuZCBCcnVuZXIgU3RyZWV0IHVu dGlsIEZyaWRheSBmb3Igc2V3ZXIgc2VwYXJhdGlvbiB3b3JrLiBBZnRlciB0aGF0LCB0aGUgY29u c3RydWN0aW9uIHpvbmUgd2lsbCBjb250aW51ZSB0byBzaGlmdCB3ZXN0d2FyZCB1bnRpbCBpdCBy ZWFjaGVzIE1jR293YW4gU3RyZWV0LCBvbmUgb3IgdHdvIGJsb2NrcyBhdCBhIHRpbWUgdW50aWwg bWlkLUFwcmlsLiBEZXRvdXJzIGFyZSBwb3N0ZWQuIEFjY2VzcyBtYWludGFpbmVkIGZvciByZXNp ZGVudHMgYW5kIGVtZXJnZW5jeSB2ZWhpY2xlcy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtFYXN0IEJh cnRnZXMgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIFNvdXRoIEhpZ2ggU3RyZWV0IGFuZCBCcm9hZHdheTogQ2xv c2VkIHRocm91Z2ggU2VwdGVtYmVyIGZvciByb2FkIGNvbnN0cnVjdGlvbi4gRGV0b3VyIGZvciBl YXN0Ym91bmQgV2VzdCBCYXJ0Z2VzIFN0cmVldCBpcyBNYWluIFN0cmVldCB0byBFYXN0IEV4Y2hh bmdlIFN0cmVldCBhbmQgZnJvbSBTb3V0aCBCcm9hZHdheSBpdCB3aWxsIGJlIEVhc3QgRXhjaGFu Z2UgU3RyZWV0IHRvIFNvdXRoIE1haW4gdG8gQmFydGdlcy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtJ LTc2LCBiZXR3ZWVuIERhcnQgQXZlbnVlIGFuZCBXb2xmIExlZGdlcyBQYXJrd2F5OiBOaWdodGx5 IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZyb20gOCBwLm0uIHRvIDYgYS5tLiB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5v dGljZSBmb3Igcm9hZCBjb25zdHJ1Y3Rpb24uPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7RWFzdCBXaWxi ZXRoIFJvYWQsIGJldHdlZW4gU291dGggTWFpbiBTdHJlZXQgYW5kIEhhbW1lbCBTdHJlZXQ6IFRo ZSByb2FkIGlzIG9wZW4gdG8gYWxsIHRyYWZmaWMsIHRob3VnaCBzb21lIHVuZmluaXNoZWQgd29y ayBtYXkgY2F1c2Ugb2NjYXNpb25hbCBzaGlmdGluZyBvZiB0cmFmZmljIGFzIG5lZWRlZCB0aHJv dWdoIHdpbnRlci48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtXb2xmIExlZGdlcyBQYXJrd2F5LCBvdmVy IEktNzYvSS03NzogQ2xvc2VkIHVudGlsIHN1bW1lciBmb3IgYSBicmlkZ2UgcmVwbGFjZW1lbnQu IERldG91ciB3aWxsIGJlIFdvbGYgTGVkZ2VzIHRvIENyb3NpZXIgU3RyZWV0IHRvIEdyYW50IFN0 cmVldCB0byBUaG9ybnRvbiBTdHJlZXQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SS03NiBlYXN0Ym91 bmQgcmFtcCwgdG8gV29sZiBMZWRnZXMgUGFya3dheTogQ2xvc2VkIHBlcm1hbmVudGx5LiBUcmFm ZmljIHdpbGwgdXNlIHRoZSBTb3V0aCBNYWluIFN0cmVldCBleGl0LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4 MjAxO0JlZWNoIFN0cmVldCwgd2VzdCBvZiBIb3dhcmQgU3RyZWV0OiBDbG9zZWQgdW50aWwgTWF5 IGZvciBhIHNld2VyIHNlcGFyYXRpb24gcHJvamVjdC4gQWNjZXNzIHdpbGwgYmUgbWFpbnRhaW5l ZCB0byBsb2NhbCBidXNpbmVzc2VzIGFuZCBhbHNvIGJldHdlZW4gdGhlIE5vcnRoc2lkZSBDb25u ZWN0b3IgVHJhaWwgYW5kIHRoZSBPaGlvIGFuZCBFcmllIENhbmFsIFRvd3BhdGguPC9wPjxwPiYj ODIyNjsmIzgyMDE7Vm9yaXMgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIFN3ZWl0emVyIEF2ZW51ZSBhbmQgU291 dGggQnJvYWR3YXk6IFBlcm1hbmVudGx5IGNsb3NlZC4gRGV0b3VyIHdpbGwgYmUgTWlsbGVyIFN0 cmVldCB0byBCZWxsb3dzIFN0cmVldCB0byBFYXN0IFNvdXRoIFN0cmVldCB0byBHcmFudCBTdHJl ZXQgdG8gVm9yaXMgU3RyZWV0LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0Nyb3NpZXIgU3RyZWV0LCBi ZXR3ZWVuIFNvdXRoIE1haW4gU3RyZWV0IGFuZCBTb3V0aCBCcm9hZHdheTogUGVybWFuZW50bHkg Y2xvc2VkLiBEZXRvdXIgaXMgU291dGggTWFpbiB0byBMb25nIFN0cmVldCB0byBCcm9hZHdheS48 L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTb3V0aCBDYXNlIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBFYXN0IE1hcmtl dCBTdHJlZXQgYW5kIFNvdXRoIEFybGluZ3RvbiBTdHJlZXQ6IENsb3NlZCB1bnRpbCBtaWQtTWFy Y2ggZm9yIHNld2VyIHdvcmsuIEEgZGV0b3VyIHdpbGwgYmUgcG9zdGVkLiBFbWVyZ2VuY3kgdmVo aWNsZXMgd2lsbCBoYXZlIGFjY2VzcyBhdCBhbGwgdGltZXMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7 Q292ZW50cnkgU3RyZWV0IGFuZCBIaWdodmlldyBBdmVudWUsIGJldHdlZW4gUGFsbWV0dG8gQXZl bnVlIGFuZCBFYXN0IFdhdGVybG9vIFJvYWQ6IEdhcyBtYWluIHJlcGxhY2VtZW50IGhhcyBiZWVu IGNvbXBsZXRlZCwgYnV0IHRoZXJlIG1heSBiZSBvY2Nhc2lvbmFsIGxhbmUgY2xvc2luZyBhbmQg c2hpZnRpbmcgb2YgdHJhZmZpYyB0aHJvdWdoIEFwcmlsIGZvciBtaW5vciByZXN0b3JhdGlvbiB3 b3JrLiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtDdXlhaG9nYSBTdHJlZXQsIG9uIHRoZSBzb3V0aCBz aWRlIHdlc3Qgb2YgTm9ydGggSG93YXJkIFN0cmVldDogTW9zdCBvZiB0aGUgZWFzdGJvdW5kIHJp Z2h0IHR1cm4gbGFuZSB3aWxsIGJlIGNsb3NlZCwgYnV0IHJpZ2h0IHR1cm5zIHdpbGwgYmUgcGVy bWl0dGVkIG9udG8gTm9ydGggSG93YXJkIHVudGlsIGxhdGUgdGhpcyB5ZWFyIGZvciB3b3JrIG9u IHRoZSBIb3dhcmQgU3RyZWV0IFN0b3JhZ2UgQmFzaW4uIFRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFp bmVkIGluIGJvdGggZGlyZWN0aW9ucy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtXZXN0IENlZGFyIFN0 cmVldCBhbmQgV2VzdCBFeGNoYW5nZSBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gU291dGggUG9ydGFnZSBQYXRo IGFuZCBTb3V0aCBCcm9hZHdheTogTGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHJvYWQgd2lkZW5pbmcg YW5kIHVuZGVyZ3JvdW5kIHV0aWxpdHkgd29yayB1bnRpbCBsYXRlIDIwMTcuIEluc3RhbGxhdGlv biBvZiBuZXcgc2lnbmFsIHBvbGUgZm91bmRhdGlvbnMgaXMgdW5kZXJ3YXkgb24gYm90aCBzdHJl ZXRzLiBUaGVyZSB3aWxsIGJlIHNvbWUgdGVtcG9yYXJ5IGxhbmUgY2xvc2luZ3MgYW5kIHNoaWZ0 aW5nIG9mIHRyYWZmaWMuIDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1JpZGdlY3Jlc3QgUm9hZCwgYmV0 d2VlbiBNYXlmYWlyIFJvYWQgYW5kIFN1bm55c2lkZSBBdmVudWU6IENsb3NlZCB1bnRpbCBlYXJs eSBGZWJydWFyeSBmb3Igc2V3ZXIgd29yay4gQSBkZXRvdXIgaXMgcG9zdGVkLjwvcD48cD4mIzgy MjY7JiM4MjAxO1dlc3QgRW1lcmxpbmcgQXZlbnVlLCBiZXR3ZWVuIFNvdXRoIE1haW4gU3RyZWV0 IGFuZCBGaXJlc3RvbmUgUGFya3dheTogQ2xvc2VkIHRvIHRyYWZmaWMgdW50aWwgbGF0ZSBNYXJj aCBmb3IgYSBmdWxsIGltcHJvdmVtZW50IHByb2plY3QuIEEgZGV0b3VyIGlzIHBvc3RlZC48L3A+ PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtSaXZlciBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gRWFzdCBFeGNoYW5nZSBTdHJl ZXQgYW5kIFNvdXRoIENhc2UgQXZlbnVlOiBDbG9zZWQgdW50aWwgT2N0b2JlciBmb3IgYnVpbGRp bmcgZGVtb2xpdGlvbiB3b3JrLiBBIGRldG91ciBpcyBwb3N0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgy MDE7TWVycmltYW4gUm9hZCwgYmV0d2VlbiBNZW1vcmlhbCBQYXJrd2F5IGFuZCBLaW5nc3dvb2Qg RHJpdmU6IENsb3NlZCBmb3IgYSBnYXMgbWFpbiByZXBsYWNlbWVudCBhbmQgc2V3ZXIgc2VwYXJh dGlvbiBwcm9qZWN0LiBEZXRvdXIgdmlhIE1lbW9yaWFsIFBhcmt3YXkgYW5kIE5vcnRoIFBvcnRh Z2UgUGF0aC4gSXQgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gYmUgY2xvc2VkIHVudGlsIE1hcmNoIDE3LjwvcD48 cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0VhdG9uIEF2ZW51ZSwgYmV0d2VlbiBOZXdwb3J0IGFuZCBNZXJyaW1h biByb2FkczogQ2xvc2VkIGZvciBzZXZlcmFsIG1vbnRocyBmb3Igd2F0ZXIgbWFpbiB3b3JrLiBB IGRldG91ciBpcyBwb3N0ZWQuIEVtZXJnZW5jeSB2ZWhpY2xlcyBoYXZlIGNvbXBsZXRlIGFjY2Vz cyBhdCBhbGwgdGltZXMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7UmFuZCBBdmVudWUgYW5kIERhcnQg QXZlbnVlLCBiZXR3ZWVuIEV1Y2xpZCBBdmVudWUgYW5kIFdlc3QgTWFya2V0IFN0cmVldDogQm90 aCBsYW5lcyBvbiBlYWNoIG9mIHRoZSBzdHJlZXRzIGhhdmUgYmVlbiByZW9wZW5lZCB0byB0cmFm ZmljLiBPY2Nhc2lvbmFsIHNoaWZ0aW5nIG9mIHRyYWZmaWMgd2lsbCBvY2N1ciBhcyB3b3JrIGNv bnRpbnVlcy4gVGhlIGVudHJhbmNlIHJhbXAgdG8gc3RhdGUgUm91dGUgNTkgRWFzdCBmcm9tIEV1 Y2xpZCBBdmVudWUvRGFydCBBdmVudWUgYW5kIHRoZSBleGl0IHJhbXAgZnJvbSBSb3V0ZSA1OSBX ZXN0IHRvIFZlcm5vbiBPZG9tIEJvdWxldmFyZCBoYXZlIGJlZW4gY2xvc2VkIHBlcm1hbmVudGx5 LiBUcmFmZmljIHdpbGwgbmVlZCB0byBjb250aW51ZSBub3J0aCBvbiBEYXJ0IEF2ZW51ZS4gQWxz bywgdGhlIGV4aXQgcmFtcCBmcm9tIFJvdXRlIDU5IEVhc3QgdG8gQ2VkYXIgU3RyZWV0L0V4Y2hh bmdlIFN0cmVldCBhbmQgdGhlIFJvdXRlIDU5IFdlc3QgZW50cmFuY2UgcmFtcCBmcm9tIFJhbmQg QXZlbnVlL1dlc3QgQ2VkYXIgU3RyZWV0IHdpbGwgYmUgYm90aCBiZSBjbG9zZWQgZm9yIGRlbW9s aXRpb24gYW5kIHJlY29uc3RydWN0aW9uLiBEZXRvdXJzIHdpbGwgYmUgcG9zdGVkLiBUaGlzIGlz IGluIHByZXBhcmF0aW9uIGZvciB0aGUgcmVtb3ZhbCBvZiBzdGF0ZSBSb3V0ZSA1OSBiZXR3ZWVu IFdlc3QgRXhjaGFuZ2UgYW5kIFdlc3QgTWFya2V0IHdoaWNoIGlzIHBsYW5uZWQgZm9yIGxhdGUg d2ludGVyIG9yIGVhcmx5IHNwcmluZy4gVHJhZmZpYyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQuIDwvcD48 cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0dsZW5kYWxlIEF2ZW51ZSwgZnJvbSBSYW5kIEF2ZW51ZSB0byB0aGUg aW50ZXJzZWN0aW9uIG9mIExvY3VzdCBTdHJlZXQ6IENsb3NlZCB1bnRpbCBsYXRlIDIwMTggZm9y IHdvcmsgb24gdGhlIGNvbWJpbmVkIHNld2VyIG92ZXJmbG93cyBwcm9qZWN0IGF0IHRoZSBPaGlv IENhbmFsIEludGVyY2VwdG9yIFR1bm5lbC4gRGV0b3VycyB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC4gVGhlIHJp Z2h0IGxhbmUgb2YgV2VzdCBNaWxsIFN0cmVldCwgd2VzdCBvZiBEYXJ0IEF2ZW51ZSBhbmQgdGhl IHNvdXRoIDE1MCBmZWV0IG9mIEJhdGVzIFN0cmVldCB3aWxsIGFsc28gYmUgY2xvc2VkLiBEZXRv dXJzIHdpbGwgYmUgcG9zdGVkLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0hpY2tvcnkgU3RyZWV0LCBi ZXR3ZWVuIE5vcnRoIFN0cmVldCBhbmQgTWVtb3JpYWwgUGFya3dheTogQ2xvc2VkIHVudGlsIGxh dGUgMjAxOCB0byBwcmVwYXJlIGZvciB3b3JrIG9uIHRoZSBPaGlvIENhbmFsIEludGVyY2VwdG9y IFR1bm5lbC4gSXQgaW5jbHVkZXMgdGhlIHRlbXBvcmFyeSByZWxvY2F0aW9uIG9mIHRoZSBUb3dw YXRoIFRyYWlsIHRvIEhpY2tvcnkgU3RyZWV0IGZyb20gTWFwbGUgU3RyZWV0IHRvIG5lYXIgTWVt b3JpYWwgUGFya3dheS48L3A+PHA+T3RoZXIgcm9hZCBjb25zdHJ1Y3Rpb246PC9wPjxwPkVsc2V3 aGVyZSBpbiBTdW1taXQgQ291bnR5OjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0ktNzYsIGJldHdlZW4g dGhlIE1lZGluYSBDb3VudHkgbGluZSBhbmQgQ2VudHJhbCBBdmVudWUgaW4gTm9ydG9uIGFuZCBC YXJiZXJ0b246IE5pZ2h0bHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgdGhyb3VnaCBBcHJpbCBmb3IgcGF2 ZW1lbnQgcmVwYWlycy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTdGF0ZSBSb3V0ZSAxOC9NZWRpbmEg Um9hZCBpbiBCYXRoIGFuZCBDb3BsZXkgdG93bnNoaXBzOiBSb3V0ZSAxOC9NZWRpbmEgUm9hZCBi ZXR3ZWVuIEktNzcgYW5kIE1lZGluYSBMaW5lIFJvYWQgaGFzIG9jY2FzaW9uYWwgbGFuZSByZXN0 cmljdGlvbnMgZm9yIHJvYWQgY29uc3RydWN0aW9uLiA8L3A+PHA+TUVESU5BIENPVU5UWTo8L3A+ PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtJLTc2LCBhdCBpdHMgaW50ZXJjaGFuZ2Ugd2l0aCBzdGF0ZSBSb3V0 ZSA5NCAoSGlnaCBTdHJlZXQpIGluIFdhZHN3b3J0aDogSW50ZXJtaXR0ZW50IHNpbmdsZS1sYW5l IGNsb3NpbmdzIG9uIFJvdXRlIDk0IChIaWdoIFN0cmVldCkgYXMgcGFydCBvZiB0aGUgUm91dGUg OTQgY29ycmlkb3IgaW1wcm92ZW1lbnQgcHJvamVjdC4gV29yayB3aWxsIGNvbnRpbnVlIG9uIHRo ZSBzdHJ1Y3R1cmUgb3ZlciBJLTc2IGFzIHdlbGwgYXMgZHJhaW5hZ2Ugd29yayBvbiBSb3V0ZSA5 NCB0aHJvdWdoIHRoZSB3aW50ZXIuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VS5TLiA0MiAoUGVhcmwg Um9hZCksIGZyb20ganVzdCBzb3V0aCBvZiBIYXJkaW5nIFN0cmVldCB0byBqdXN0IHNvdXRoIG9m IEZlbm4gUm9hZCBpbiBNZWRpbmE6IEludGVybWl0dGVudCBkYXl0aW1lIGxhbmUgY2xvc2luZ3Mg YWxvbmcgdGhlIHByb2plY3QgY29ycmlkb3IgZm9yIHdhdGVybGluZSBhbmQgc3Rvcm0gc2V3ZXIg bGluZSBwbGFjZW1lbnQuICA8L3A+PHA+UE9SVEFHRSBDT1VOVFk6PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgy MDE7U3RhdGUgUm91dGUgMTQgYXQgTGFrZSBSb2Nrd2VsbCBpbiBTdHJlZXRzYm9ybzogQ2xvc2Vk IHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlIGZvciBlbWVyZ2VuY3kgYnJpZGdlIHJlcGxhY2VtZW50LiBE ZXRvdXIgaXMgc3RhdGUgUm91dGUgMzAzIHRvIHN0YXRlIFJvdXRlIDQ0LjwvcD48cD5TVEFSSyBD T1VOVFk6PC9wPjxwPk5vIGN1cnJlbnQgcHJvamVjdHMgdG8gcmVwb3J0LjwvcD48cD5XQVlORSBD T1VOVFk6PC9wPjxwPk5vIGN1cnJlbnQgcHJvamVjdHMgdG8gcmVwb3J0LjwvcD48cD5UcmFmZmlj IHBsYW5uZXJzOiBQbGVhc2UgZmF4IHRyYWZmaWMgdXBkYXRlcyB0byAzMzAtOTk2LTMwMzMuIDwv cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.