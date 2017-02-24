Published: February 24, 2017 - 10:26 PM
Traffic disruptions — Feb. 27 February 25,2017 03:26 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+PC9wPjxwPkhlcmUgaXMgYSBsaXN0IG9mIHJvYWQgYW5kIGxhbmUgY2xvc2luZ3MgaW4gdGhl IEFrcm9uIGFyZWE6PC9wPjxwPk1ham9yIGhpZ2h3YXlzIGFicnVwdGx5IGNsb3NlZDogTm9uZS48 L3A+PHA+QUtST046PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SW50ZXJzdGF0ZSA3NiBsYW5lIHJlc3Ry aWN0aW9ucyBhbmQgcmFtcCBvcGVuaW5nczogSS03NiBiZXR3ZWVuIFNvdXRoIE1haW4gU3RyZWV0 IGFuZCB0aGUgY2VudHJhbCBpbnRlcmNoYW5nZSBoYXMgb2NjYXNpb25hbCBuaWdodGx5IGxhbmUg cmVzdHJpY3Rpb25zIGluIGJvdGggZGlyZWN0aW9ucyBmcm9tIDcgcC5tLiB0byA2IGEubS4gZm9y IHJvYWQgY29uc3RydWN0aW9uIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4 MjAxO1Blcm1hbmVudCByb2FkIGNsb3NpbmdzOiBUaGUgZm9sbG93aW5nIHJvYWRzIHdpbGwgYmUg cGVybWFuZW50bHkgY2xvc2VkOiBJLTc2IHdlc3Rib3VuZCByYW1wIHRvIE1haW4gU3RyZWV0L1Zv cmlzIFN0cmVldC4gRGV0b3VyIHdpbGwgYmUgSS03NiB3ZXN0Ym91bmQgdG8gU291dGggQnJvYWR3 YXkgdG8gVGhvcm50b24gU3RyZWV0IHRvIFNvdXRoIE1haW4gU3RyZWV0OyBFYXN0IFNvdXRoIFN0 cmVldCBiZXR3ZWVuIFNvdXRoIEJyb2Fkd2F5IGFuZCBNaWFtaSBTdHJlZXQuIERldG91ciB3aWxs IGJlIEVhc3QgTWlsbGVyIFN0cmVldCB0byBCZWxsb3dzIFN0cmVldCB0byBFYXN0IFNvdXRoIFN0 cmVldDsgU3dlaXR6ZXIgQXZlbnVlIGJldHdlZW4gRWFzdCBUaG9ybnRvbiBTdHJlZXQgYW5kIEVh c3QgQ3Jvc2llciBTdHJlZXQuIERldG91ciB3aWxsIGJlIEVhc3QgVGhvcm50b24gU3RyZWV0IHRv IEdyYW50IFN0cmVldCB0byBDcm9zaWVyIFN0cmVldCB0byBTd2VpdHplciBBdmVudWU7IGFuZCBF YXN0IFZvcmlzIFN0cmVldCBiZXR3ZWVuIFNvdXRoIEJyb2Fkd2F5IGFuZCBTb3V0aCBNYWluIFN0 cmVldC4gRGV0b3VyIHdpbGwgYmUgU291dGggQnJvYWR3YXkgdG8gVGhvcm50b24gdG8gU291dGgg TWFpbi48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtGaXJlc3RvbmUgUGFya3dheSwgYmV0d2VlbiBXZXN0 IEZpcmVzdG9uZSBCb3VsZXZhcmQgYW5kIFdlc3QgQnJvb2tzaWRlIEF2ZW51ZTogQ2xvc2VkIG9u IHRoZSBub3J0aGJvdW5kIHNpZGUgZm9yIGEgc2V3ZXIgbGluaW5nIHByb2plY3Qgc3RhcnRpbmcg TW9uZGF5IHVudGlsIGxhdGUgTWFyY2guIEEgZGV0b3VyIGlzIHBvc3RlZC4gVGhlIHNvdXRoYm91 bmQgc2lkZSB3aWxsIHJlbWFpbiBvcGVuIHRvIHRyYWZmaWMuIEVtZXJnZW5jeSB2ZWhpY2xlcyBo YXZlIGFjY2VzcyBhdCBhbGwgdGltZXMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7RWFzdCBGaXJlc3Rv bmUgQm91bGV2YXJkLCBhdCB0aGUgaW50ZXJzZWN0aW9uIG9mIFN3ZWl0emVyIEF2ZW51ZTogVGhl IGludGVyc2VjdGlvbiB3aWxsIGJlIGNsb3NlZCB0byBhbGwgbm9ydGhib3VuZCwgc291dGhib3Vu ZCBhbmQgd2VzdGJvdW5kIHRyYWZmaWMgdW50aWwgbWlkLU1hcmNoLiBEZXRvdXJzIHdpbGwgYmUg cG9zdGVkLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0Vhc3QgRXhjaGFuZ2UgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVu IFNvdXRoIEFybGluZ3RvbiBTdHJlZXQgYW5kIEVhc3QgTWFya2V0IFN0cmVldDogQ2xvc2VkIHRv IGFsbCB0cmFmZmljIGluIHRoZSBlYXN0Ym91bmQgbGFuZXMgdW50aWwgbWlkLU1hcmNoLiBEZXRv dXIgdmlhIEVhc3QgRXhjaGFuZ2UsIFNvdXRoIEFybGluZ3RvbiBhbmQgRWFzdCBNYXJrZXQuIEVt ZXJnZW5jeSB2ZWhpY2xlcyBoYXZlIGNvbXBsZXRlIGFjY2Vzcy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIw MTtFYXN0IE1hcmtldCBTdHJlZXQsIGZyb20gQWRhbXMgU3RyZWV0IHRvIDkwMCBmZWV0IHdlc3Q6 IEEgcG9ydGlvbiBvZiB0aGUgd2VzdGJvdW5kIGN1cmIgbGFuZSB3aWxsIGJlIGNsb3NlZCB1bnRp bCBhYm91dCBGcmlkYXkgZm9yIGdhcyBtYWluIGluc3RhbGxhdGlvbi48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYj ODIwMTtMYW5lIGNsb3NpbmcgYXQgMTM4IFMuIEFybGluZ3RvbiBTdC46IFRoZSBzb3V0aGJvdW5k IGN1cmIgbGFuZSB3aWxsIGJlIGNsb3NlZCB1bnRpbCBhYm91dCBGcmlkYXkgIGZvciBlbWVyZ2Vu Y3kgbWFuaG9sZSByZXBhaXIuIFRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkIGFyb3VuZCB0aGUg d29yayB6b25lLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0xleGluZ3RvbiBBdmVudWUgYW5kIExpbmRl biBBdmVudWUsIGJldHdlZW4gRWFzdCBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBBdmVudWUgYW5kIFJpdmVyc2lk ZSBEcml2ZTogTGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIGEgZ2FzIG1haW4gcmVwbGFjZW1lbnQgcHJv amVjdC4gV29yayB3aWxsIGJlIG9uIHRoZSBlYXN0IHNpZGUgb2YgTGV4aW5ndG9uIGFuZCBib3Ro IHNpZGVzIG9mIExpbmRlbiwgYW5kIGFsb25nIHRoZSBub3J0aCBzaWRlIG9mIEVhc3QgQ3V5YWhv Z2EgRmFsbHMgQXZlbnVlIGJldHdlZW4gTGV4aW5ndG9uIGFuZCBDbGlmdG9uIGF2ZW51ZXMuIFdv cmsgem9uZXMgYW5kIHRyYWZmaWMgcGF0dGVybnMgd2lsbCBjaGFuZ2UgcGVyaW9kaWNhbGx5LiBG bGFnZ2VycyB3aWxsIG1haW50YWluIHRyYWZmaWMuIFRoZSBwcm9qZWN0IHdpbGwgbGFzdCBhYm91 dCB0aHJlZSBtb250aHMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Q3V5YWhvZ2EgU3RyZWV0LCBiZXR3 ZWVuIFNvbW1lcnMgQ291cnQgYW5kIE5vcnRoIEhvd2FyZCBTdHJlZXQ6IENsb3NlZCBmb3Igc2V3 ZXIgd29yayBvbiB0aGUgSG93YXJkIFN0cmVldCBTdG9yYWdlIEJhc2luLiBEZXRvdXIgdmlhIE5v cnRoIEhvd2FyZCwgV2VzdCBUYWxsbWFkZ2UgQXZlbnVlIGFuZCBDdXlhaG9nYSBTdHJlZXQuIFRo ZSBjbG9zaW5nIGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIGxhc3QgNjAgZGF5cyBhbmQgY29tcGxldGlvbiBvZiB0 aGUgZW50aXJlIHByb2plY3QgaXMgcGxhbm5lZCBieSB0aGUgZW5kIG9mIHRoZSB5ZWFyLjwvcD48 cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO01MSyBKci4gQm91bGV2YXJkL05vcnRoIEhvd2FyZCBTdHJlZXQvTm9y dGggTWFpbiBTdHJlZXQgaW50ZXJzZWN0aW9uOiBDbG9zZWQgdW50aWwgTWF5IGZvciByZWxvY2F0 aW9uIG9mIHV0aWxpdGllcyBhbmQgbG93ZXJpbmcgb2YgdGhlIGludGVyc2VjdGlvbi4gRGV0b3Vy cyB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC4gQWNjZXNzIHRvIEZ1cm5hY2UgU3RyZWV0IGFuZCBOb3J0aHNpZGUg RGlzdHJpY3QgYnVzaW5lc3NlcyB3aWxsIHJlbWFpbiBhdmFpbGFibGUgZnJvbSBOb3J0aCBIb3dh cmQsIE5vcnRoIFN1bW1pdCBhbmQgRWFzdCBOb3J0aCBzdHJlZXRzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4 MjAxO1NvdXRoIE1haW4gU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIFdlc3QgQnJvb2tzaWRlIEF2ZW51ZSBhbmQg V2VzdCBGaXJlc3RvbmUgQm91bGV2YXJkOiBMYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3IgYSBzZXdlciBs aW5pbmcgcHJvamVjdCB1bnRpbCBtaWQtTWFyY2guIEFsbCBsYW5lcyBhcmUgZXhwZWN0ZWQgdG8g YmUgcmVvcGVuZWQgdG8gdHJhZmZpYyBieSB0aGUgZW5kIG9mIGVhY2ggZGF5LjwvcD48cD4mIzgy MjY7JiM4MjAxO0pvaG5zdG9uIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBTb3V0aCBBcmxpbmd0b24gU3RyZWV0 IGFuZCBNY0dvd2FuIFN0cmVldDogQ2xvc2VkIGZvciBzZXdlciBzZXBhcmF0aW9uIHdvcmsgb25l IG9yIHR3byBibG9ja3MgYXQgYSB0aW1lIGFzIHRoZSBjb25zdHJ1Y3Rpb24gem9uZSB3aWxsIGNv bnRpbnVlIHRvIHNoaWZ0IHdlc3R3YXJkIHVudGlsIGl0IHJlYWNoZXMgTWNHb3dhbiBTdHJlZXQg aW4gbWlkLUFwcmlsLiBEZXRvdXJzIGFyZSBwb3N0ZWQuIEFjY2VzcyBtYWludGFpbmVkIGZvciBy ZXNpZGVudHMgYW5kIGVtZXJnZW5jeSB2ZWhpY2xlcy4gPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7RWFz dCBCYXJ0Z2VzIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBTb3V0aCBIaWdoIFN0cmVldCBhbmQgQnJvYWR3YXk6 IENsb3NlZCB0aHJvdWdoIFNlcHRlbWJlciBmb3Igcm9hZCBjb25zdHJ1Y3Rpb24uIERldG91ciBm b3IgZWFzdGJvdW5kIFdlc3QgQmFydGdlcyBTdHJlZXQgaXMgTWFpbiBTdHJlZXQgdG8gRWFzdCBF eGNoYW5nZSBTdHJlZXQgYW5kIGZyb20gU291dGggQnJvYWR3YXkgaXQgd2lsbCBiZSBFYXN0IEV4 Y2hhbmdlIFN0cmVldCB0byBTb3V0aCBNYWluIHRvIEJhcnRnZXMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgy MDE7SS03NiwgYmV0d2VlbiBEYXJ0IEF2ZW51ZSBhbmQgV29sZiBMZWRnZXMgUGFya3dheTogTmln aHRseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmcm9tIDggcC5tLiB0byA2IGEubS4gdW50aWwgZnVydGhl ciBub3RpY2UgZm9yIHJvYWQgY29uc3RydWN0aW9uLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0Vhc3Qg V2lsYmV0aCBSb2FkLCBiZXR3ZWVuIFNvdXRoIE1haW4gU3RyZWV0IGFuZCBIYW1tZWwgU3RyZWV0 OiBUaGUgcm9hZCBpcyBvcGVuIHRvIGFsbCB0cmFmZmljLCB0aG91Z2ggc29tZSB1bmZpbmlzaGVk IHdvcmsgbWF5IGNhdXNlIG9jY2FzaW9uYWwgc2hpZnRpbmcgb2YgdHJhZmZpYyBhcyBuZWVkZWQg dGhyb3VnaCB3aW50ZXIuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7V29sZiBMZWRnZXMgUGFya3dheSwg b3ZlciBJLTc2L0ktNzc6IENsb3NlZCB1bnRpbCBzdW1tZXIgZm9yIGEgYnJpZGdlIHJlcGxhY2Vt ZW50LiBEZXRvdXIgd2lsbCBiZSBXb2xmIExlZGdlcyB0byBDcm9zaWVyIFN0cmVldCB0byBHcmFu dCBTdHJlZXQgdG8gVGhvcm50b24gU3RyZWV0LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0ktNzYgZWFz dGJvdW5kIHJhbXAsIHRvIFdvbGYgTGVkZ2VzIFBhcmt3YXk6IENsb3NlZCBwZXJtYW5lbnRseS4g VHJhZmZpYyB3aWxsIHVzZSB0aGUgU291dGggTWFpbiBTdHJlZXQgZXhpdC48L3A+PHA+JiM4MjI2 OyYjODIwMTtCZWVjaCBTdHJlZXQsIHdlc3Qgb2YgSG93YXJkIFN0cmVldDogQ2xvc2VkIHVudGls IE1heSBmb3IgYSBzZXdlciBzZXBhcmF0aW9uIHByb2plY3QuIEFjY2VzcyB3aWxsIGJlIG1haW50 YWluZWQgdG8gbG9jYWwgYnVzaW5lc3NlcyBhbmQgYWxzbyBiZXR3ZWVuIHRoZSBOb3J0aHNpZGUg Q29ubmVjdG9yIFRyYWlsIGFuZCB0aGUgT2hpbyBhbmQgRXJpZSBDYW5hbCBUb3dwYXRoLjwvcD48 cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1ZvcmlzIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBTd2VpdHplciBBdmVudWUgYW5k IFNvdXRoIEJyb2Fkd2F5OiBQZXJtYW5lbnRseSBjbG9zZWQuIERldG91ciB3aWxsIGJlIE1pbGxl ciBTdHJlZXQgdG8gQmVsbG93cyBTdHJlZXQgdG8gRWFzdCBTb3V0aCBTdHJlZXQgdG8gR3JhbnQg U3RyZWV0IHRvIFZvcmlzIFN0cmVldC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtDcm9zaWVyIFN0cmVl dCwgYmV0d2VlbiBTb3V0aCBNYWluIFN0cmVldCBhbmQgU291dGggQnJvYWR3YXk6IFBlcm1hbmVu dGx5IGNsb3NlZC4gRGV0b3VyIGlzIFNvdXRoIE1haW4gdG8gTG9uZyBTdHJlZXQgdG8gQnJvYWR3 YXkuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U291dGggQ2FzZSBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gRWFzdCBN YXJrZXQgU3RyZWV0IGFuZCBTb3V0aCBBcmxpbmd0b24gU3RyZWV0OiBDbG9zZWQgdW50aWwgbWlk LU1hcmNoIGZvciBzZXdlciB3b3JrLiBBIGRldG91ciB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC4gRW1lcmdlbmN5 IHZlaGljbGVzIHdpbGwgaGF2ZSBhY2Nlc3MgYXQgYWxsIHRpbWVzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4 MjAxO0NvdmVudHJ5IFN0cmVldCBhbmQgSGlnaHZpZXcgQXZlbnVlLCBiZXR3ZWVuIFBhbG1ldHRv IEF2ZW51ZSBhbmQgRWFzdCBXYXRlcmxvbyBSb2FkOiBHYXMgbWFpbiByZXBsYWNlbWVudCBoYXMg YmVlbiBjb21wbGV0ZWQsIGJ1dCB0aGVyZSBtYXkgYmUgb2NjYXNpb25hbCBsYW5lIGNsb3Npbmcg YW5kIHNoaWZ0aW5nIG9mIHRyYWZmaWMgdGhyb3VnaCBBcHJpbCBmb3IgbWlub3IgcmVzdG9yYXRp b24gd29yay4gPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7V2VzdCBDZWRhciBTdHJlZXQgYW5kIFdlc3Qg RXhjaGFuZ2UgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIFNvdXRoIFBvcnRhZ2UgUGF0aCBhbmQgU291dGggQnJv YWR3YXk6IExhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciByb2FkIHdpZGVuaW5nIGFuZCB1bmRlcmdyb3Vu ZCB1dGlsaXR5IHdvcmsgdW50aWwgbGF0ZSAyMDE3LiBJbnN0YWxsYXRpb24gb2YgbmV3IHNpZ25h bCBwb2xlIGZvdW5kYXRpb25zIGlzIHVuZGVyd2F5IG9uIGJvdGggc3RyZWV0cy4gVGhlcmUgd2ls bCBiZSBzb21lIHRlbXBvcmFyeSBsYW5lIGNsb3NpbmdzIGFuZCBzaGlmdGluZyBvZiB0cmFmZmlj LiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtSaWRnZWNyZXN0IFJvYWQsIGJldHdlZW4gTWF5ZmFpciBS b2FkIGFuZCBTdW5ueXNpZGUgQXZlbnVlOiBDbG9zZWQgdW50aWwgZWFybHkgTWFyY2ggZm9yIHNl d2VyIHdvcmsuIEEgZGV0b3VyIGlzIHBvc3RlZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtXZXN0IEVt ZXJsaW5nIEF2ZW51ZSwgYmV0d2VlbiBTb3V0aCBNYWluIFN0cmVldCBhbmQgRmlyZXN0b25lIFBh cmt3YXk6IENsb3NlZCB0byB0cmFmZmljIHVudGlsIGxhdGUgTWFyY2ggZm9yIGEgZnVsbCBpbXBy b3ZlbWVudCBwcm9qZWN0LiBBIGRldG91ciBpcyBwb3N0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7 Uml2ZXIgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIEVhc3QgRXhjaGFuZ2UgU3RyZWV0IGFuZCBTb3V0aCBDYXNl IEF2ZW51ZTogQ2xvc2VkIHVudGlsIE9jdG9iZXIgZm9yIGJ1aWxkaW5nIGRlbW9saXRpb24gd29y ay4gQSBkZXRvdXIgaXMgcG9zdGVkLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO01lcnJpbWFuIFJvYWQs IGJldHdlZW4gTWVtb3JpYWwgUGFya3dheSBhbmQgS2luZ3N3b29kIERyaXZlOiBDbG9zZWQgZm9y IGEgZ2FzIG1haW4gcmVwbGFjZW1lbnQgYW5kIHNld2VyIHNlcGFyYXRpb24gcHJvamVjdC4gRGV0 b3VyIHZpYSBNZW1vcmlhbCBQYXJrd2F5IGFuZCBOb3J0aCBQb3J0YWdlIFBhdGguIEl0IGlzIGV4 cGVjdGVkIHRvIGJlIGNsb3NlZCB1bnRpbCBNYXJjaCAxNy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtF YXRvbiBBdmVudWUsIGJldHdlZW4gTmV3cG9ydCBhbmQgTWVycmltYW4gcm9hZHM6IENsb3NlZCBm b3Igc2V2ZXJhbCBtb250aHMgZm9yIHdhdGVyIG1haW4gd29yay4gQSBkZXRvdXIgaXMgcG9zdGVk LiBFbWVyZ2VuY3kgdmVoaWNsZXMgaGF2ZSBjb21wbGV0ZSBhY2Nlc3MgYXQgYWxsIHRpbWVzLjwv cD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1JhbmQgQXZlbnVlIGFuZCBEYXJ0IEF2ZW51ZSwgYmV0d2VlbiBF dWNsaWQgQXZlbnVlIGFuZCBXZXN0IE1hcmtldCBTdHJlZXQ6IEJvdGggbGFuZXMgb24gZWFjaCBv ZiB0aGUgc3RyZWV0cyBoYXZlIGJlZW4gcmVvcGVuZWQgdG8gdHJhZmZpYy4gT2NjYXNpb25hbCBz aGlmdGluZyBvZiB0cmFmZmljIHdpbGwgb2NjdXIgYXMgd29yayBjb250aW51ZXMuIFRoZSBlbnRy YW5jZSByYW1wIHRvIHN0YXRlIFJvdXRlIDU5IEVhc3QgZnJvbSBFdWNsaWQgQXZlbnVlL0RhcnQg QXZlbnVlIGFuZCB0aGUgZXhpdCByYW1wIGZyb20gUm91dGUgNTkgV2VzdCB0byBWZXJub24gT2Rv bSBCb3VsZXZhcmQgaGF2ZSBiZWVuIGNsb3NlZCBwZXJtYW5lbnRseS4gVHJhZmZpYyB3aWxsIG5l ZWQgdG8gY29udGludWUgbm9ydGggb24gRGFydCBBdmVudWUuIEFsc28sIHRoZSBleGl0IHJhbXAg ZnJvbSBSb3V0ZSA1OSBFYXN0IHRvIENlZGFyIFN0cmVldC9FeGNoYW5nZSBTdHJlZXQgYW5kIHRo ZSBSb3V0ZSA1OSBXZXN0IGVudHJhbmNlIHJhbXAgZnJvbSBSYW5kIEF2ZW51ZS9XZXN0IENlZGFy IFN0cmVldCB3aWxsIGJlIGJvdGggYmUgY2xvc2VkIGZvciBkZW1vbGl0aW9uIGFuZCByZWNvbnN0 cnVjdGlvbi4gRGV0b3VycyB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC4gVGhpcyBpcyBpbiBwcmVwYXJhdGlvbiBm b3IgdGhlIHJlbW92YWwgb2Ygc3RhdGUgUm91dGUgNTkgYmV0d2VlbiBXZXN0IEV4Y2hhbmdlIGFu ZCBXZXN0IE1hcmtldCB3aGljaCBpcyBwbGFubmVkIGZvciBsYXRlIHdpbnRlciBvciBlYXJseSBz cHJpbmcuIFRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkLiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtH bGVuZGFsZSBBdmVudWUsIGZyb20gUmFuZCBBdmVudWUgdG8gdGhlIGludGVyc2VjdGlvbiBvZiBM b2N1c3QgU3RyZWV0OiBDbG9zZWQgdW50aWwgbGF0ZSAyMDE4IGZvciB3b3JrIG9uIHRoZSBjb21i aW5lZCBzZXdlciBvdmVyZmxvd3MgcHJvamVjdCBhdCB0aGUgT2hpbyBDYW5hbCBJbnRlcmNlcHRv ciBUdW5uZWwuIERldG91cnMgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuIFRoZSByaWdodCBsYW5lIG9mIFdlc3Qg TWlsbCBTdHJlZXQsIHdlc3Qgb2YgRGFydCBBdmVudWUgYW5kIHRoZSBzb3V0aCAxNTAgZmVldCBv ZiBCYXRlcyBTdHJlZXQgd2lsbCBhbHNvIGJlIGNsb3NlZC4gRGV0b3VycyB3aWxsIGJlIHBvc3Rl ZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtIaWNrb3J5IFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBOb3J0aCBTdHJl ZXQgYW5kIE1lbW9yaWFsIFBhcmt3YXk6IENsb3NlZCB1bnRpbCBsYXRlIDIwMTggdG8gcHJlcGFy ZSBmb3Igd29yayBvbiB0aGUgT2hpbyBDYW5hbCBJbnRlcmNlcHRvciBUdW5uZWwuIEl0IGluY2x1 ZGVzIHRoZSB0ZW1wb3JhcnkgcmVsb2NhdGlvbiBvZiB0aGUgVG93cGF0aCBUcmFpbCB0byBIaWNr b3J5IFN0cmVldCBmcm9tIE1hcGxlIFN0cmVldCB0byBuZWFyIE1lbW9yaWFsIFBhcmt3YXkuPC9w PjxwPk90aGVyIHJvYWQgY29uc3RydWN0aW9uOjwvcD48cD5FbHNld2hlcmUgaW4gU3VtbWl0IENv dW50eTo8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtJLTc2LCBiZXR3ZWVuIHRoZSBNZWRpbmEgQ291bnR5 IGxpbmUgYW5kIENlbnRyYWwgQXZlbnVlIGluIE5vcnRvbiBhbmQgQmFyYmVydG9uOiBOaWdodGx5 IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIHRocm91Z2ggQXByaWwgZm9yIHBhdmVtZW50IHJlcGFpcnMuPC9w PjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUgMTgvTWVkaW5hIFJvYWQgaW4gQmF0aCBhbmQg Q29wbGV5IHRvd25zaGlwczogUm91dGUgMTgvTWVkaW5hIFJvYWQgYmV0d2VlbiBJLTc3IGFuZCBN ZWRpbmEgTGluZSBSb2FkIGhhcyBvY2Nhc2lvbmFsIGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciByb2Fk IGNvbnN0cnVjdGlvbi4gPC9wPjxwPk1FRElOQSBDT1VOVFk6PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7 SS03NiwgYXQgaXRzIGludGVyY2hhbmdlIHdpdGggc3RhdGUgUm91dGUgOTQgKEhpZ2ggU3RyZWV0 KSBpbiBXYWRzd29ydGg6IEludGVybWl0dGVudCBzaW5nbGUtbGFuZSBjbG9zaW5ncyBvbiBSb3V0 ZSA5NCAoSGlnaCBTdHJlZXQpIGFzIHBhcnQgb2YgdGhlIFJvdXRlIDk0IGNvcnJpZG9yIGltcHJv dmVtZW50IHByb2plY3QuIFdvcmsgd2lsbCBjb250aW51ZSBvbiB0aGUgc3RydWN0dXJlIG92ZXIg SS03NiBhcyB3ZWxsIGFzIGRyYWluYWdlIHdvcmsgb24gUm91dGUgOTQgdGhyb3VnaCB0aGUgd2lu dGVyLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1UuUy4gNDIgKFBlYXJsIFJvYWQpLCBmcm9tIGp1c3Qg c291dGggb2YgSGFyZGluZyBTdHJlZXQgdG8ganVzdCBzb3V0aCBvZiBGZW5uIFJvYWQgaW4gTWVk aW5hOiBJbnRlcm1pdHRlbnQgZGF5dGltZSBsYW5lIGNsb3NpbmdzIGFsb25nIHRoZSBwcm9qZWN0 IGNvcnJpZG9yIGZvciB3YXRlcmxpbmUgYW5kIHN0b3JtIHNld2VyIGxpbmUgcGxhY2VtZW50LiBU aGVyZSB3aWxsIGJlIG5hcnJvd2VkIGxhbmVzIG9mIHRyYWZmaWMgdGhvdWdob3V0IHRoZSBwcm9q ZWN0IGNvcnJpZG9yLiA8L3A+PHA+UE9SVEFHRSBDT1VOVFk6PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7 U3RhdGUgUm91dGUgMTQgYXQgTGFrZSBSb2Nrd2VsbCBpbiBTdHJlZXRzYm9ybzogQ2xvc2VkIHVu dGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlIGZvciBlbWVyZ2VuY3kgYnJpZGdlIHJlcGxhY2VtZW50LiBEZXRv dXIgaXMgc3RhdGUgUm91dGUgMzAzIHRvIHN0YXRlIFJvdXRlIDQ0LjwvcD48cD5TVEFSSyBDT1VO VFk6PC9wPjxwPk5vIGN1cnJlbnQgcHJvamVjdHMgdG8gcmVwb3J0LjwvcD48cD5XQVlORSBDT1VO VFk6PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUgMy84MyBzb3V0aGJvdW5kIGVudHJh bmNlIHJhbXAgZnJvbSBDbGV2ZWxhbmQgUm9hZDogQ2xvc2VkIHN0YXJ0aW5nIE1vbmRheSBmb3Ig Y3VsdmVydCByZXBhaXIuIERldG91ciB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC4gSXQgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8g cmVvcGVuIE1hcmNoIDEzLjwvcD48cD5UcmFmZmljIHBsYW5uZXJzOiBQbGVhc2UgZmF4IHRyYWZm aWMgdXBkYXRlcyB0byAzMzAtOTk2LTMwMzMuIDwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.