Published: June 13, 2017 - 10:31 PM
Traffic disruptions — June 14 June 14,2017 02:31 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+PC9wPjxwPkhlcmUgaXMgYSBsaXN0IG9mIHJvYWQgYW5kIGxhbmUgY2xvc2luZ3MgaW4gdGhl IEFrcm9uIGFyZWE6PC9wPjxwPk1ham9yIGhpZ2h3YXlzIGFicnVwdGx5IGNsb3NlZDogTm9uZS48 L3A+PHA+QUtST046PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SW50ZXJzdGF0ZSA3NiwgYmV0d2VlbiBH cmFudCBTdHJlZXQgYW5kIFdvbGYgTGVkZ2VzIFBhcmt3YXk6IFJlZHVjZWQgdG8gb25lIGxhbmUg aW4gZWFjaCBkaXJlY3Rpb24gdGhyb3VnaCBtaWQtSnVuZSBmcm9tIDEwIHAubS4gdG8gNSBhLm0u IG5pZ2h0bHkuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7R3JhbnQgU3RyZWV0IG92ZXIgSS03NjogQ2xv c2VkIHN0YXJ0aW5nIFdlZG5lc2RheSB1bnRpbCB0aGUgZW5kIG9mIE9jdG9iZXIgZm9yIGJyaWRn ZSByZXBsYWNlbWVudC4gRGV0b3VyIHdpbGwgYmUgQ3Jvc2llciBTdHJlZXQgdG8gV29sZiBMZWRn ZXMgUGFya3dheSB0byBUaG9ybnRvbiBTdHJlZXQgdG8gR3JhbnQgU3RyZWV0LiBUaGUgZW50cmFu Y2UgYW5kIGV4aXQgcmFtcHMgYXQgR3JhbnQgU3RyZWV0IHdpbGwgYWxzbyBjbG9zZSBhbmQgcmVt YWluIGNsb3NlZCBwZXJtYW5lbnRseS4gRGV0b3VycyB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC48L3A+PHA+JiM4 MjI2OyYjODIwMTtJLTc2IGFuZCBTb3V0aCBNYWluIFN0cmVldDogVGhlIHJhbXBzIGZyb20gU291 dGggU3RyZWV0IHRvIEktNzYgZWFzdGJvdW5kIGFyZSBwZXJtYW5lbnRseSBjbG9zZWQuIEEgZGV0 b3VyIGlzIHBvc3RlZC4gU291dGggTWFpbiBhbmQgQnJvYWR3YXkgYmV0d2VlbiBNaWxsZXIgUm9h ZCBhbmQgQmFydGdlcyBTdHJlZXQgaGF2ZSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3Igcm9hZCBjb25z dHJ1Y3Rpb24gdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SS03Niwg YmV0d2VlbiBTb3V0aCBNYWluIFN0cmVldCBhbmQgdGhlIGNlbnRyYWwgaW50ZXJjaGFuZ2U6IE9j Y2FzaW9uYWwgbmlnaHRseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBpbiBib3RoIGRpcmVjdGlvbnMgZnJv bSA3IHAubS4gdG8gNiBhLm0uIGZvciByb2FkIGNvbnN0cnVjdGlvbiB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5v dGljZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtXZXN0IE1hcmtldCBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gTm9y dGggSGF3a2lucyBBdmVudWUgYW5kIE5vcnRoIFBvcnRhZ2UgUGF0aDogR2FzIG1haW4gcmVwbGFj ZW1lbnQgaXMgdW5kZXIgd2F5LiBUcmFmZmljIHdpbGwgYmUgc2hpZnRlZCBhcyB3b3JrIHByb2dy ZXNzZXMgZm9yIGFib3V0IHNpeCB3ZWVrcy4gVGhlIHNlY29uZCBwaGFzZSBvZiB0aGUgcHJvamVj dCwgYmV0d2VlbiBUd2luIE9ha3MgUm9hZCBhbmQgTm9ydGggUG9ydGFnZSBQYXRoLCB3aWxsIGJl Z2luIGFmdGVyIDkgYS5tLiBXZWRuZXNkYXkuIEVhc3Rib3VuZCB0cmFmZmljIHdpbGwgYmUgbWFp bnRhaW5lZC4gV2VzdGJvdW5kIHRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBkZXRvdXJlZCB1c2luZyBOb3J0aCBQ b3J0YWdlIFBhdGggdG8gVHdpbiBPYWtzIFJvYWQgYW5kIGJhY2sgdG8gV2VzdCBNYXJrZXQuIFVu bGVzcyB1bmZvcmVzZWVuIGNpcmN1bXN0YW5jZXMgcHJldmVudCBpdCBkdXJpbmcgbm9ud29yayBo b3VycywgYSBzZWNvbmQgbGFuZSB3aWxsIGJlIG9wZW5lZCB1cCB0byBhbGxvdyB3ZXN0Ym91bmQg dHJhdmVsIGZvciBsb2NhbCB0cmFmZmljIG9ubHkgd2l0aGluIHRoZSB3b3JrIGxpbWl0cy48L3A+ PHA+IFRoZSBwcm9qZWN0IGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIGJlIGNvbXBsZXRlZCBieSBBdWcuIDEuPC9w PjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7RWFzdCBFeGNoYW5nZSBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gU291dGggQXJs aW5ndG9uIFN0cmVldCBhbmQgQmxhY2sgU3RyZWV0OiBDbG9zZWQgdG8gYWxsIHRocm91Z2ggdHJh ZmZpYyBmb3IgYWJvdXQgb25lIG1vbnRoIGZvciBhIGNvbnRpbnVpbmcgc2V3ZXIgc2VwYXJhdGlv biBwcm9qZWN0LiBBY2Nlc3MgbWFpbnRhaW5lZCBmb3IgbG9jYWwgYnVzaW5lc3Nlcy4gVHJhZmZp YyB3aWxsIGJlIGRldG91cmVkIHZpYSBCZWF2ZXIgU3RyZWV0LCBDYXJyb2xsIFN0cmVldCBhbmQg RWFzdCBNYXJrZXQgU3RyZWV0LiBMZWZ0IHR1cm5zIHdpbGwgYmUgYWxsb3dlZCBmb3Igd2VzdGJv dW5kIHRyYWZmaWMgb24gRWFzdCBNYXJrZXQgU3RyZWV0IGF0IFNvdXRoIEFybGluZ3RvbiwgYnV0 IG9uY2UgdGhlIGludGVyc2VjdGlvbiBpcyBmdWxseSByZW9wZW5lZCB0byB0cmFmZmljLCBsZWZ0 IHR1cm5zIHdpbGwgbm8gbG9uZ2VyIGJlIHBlcm1pdHRlZCBhdCB0aGlzIGxvY2F0aW9uLiBBIG5v cnRoYm91bmQgYW5kIHNvdXRoYm91bmQgbGFuZSBoYXMgYmVlbiByZW9wZW5lZCB0aHJvdWdoIHRo ZSBpbnRlcnNlY3Rpb24gb2YgU291dGggQXJsaW5ndG9uIGFuZCBFYXN0IEV4Y2hhbmdlLiA8L3A+ PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtDYW50b24gUm9hZCwgYmV0d2VlbiBXb29kbWVyZSBBdmVudWUgYW5k IE9nZGVuIEF2ZW51ZTogTGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHNhbml0YXJ5IHNld2VyIHJlcGFp ciB3b3JrIGluIHRoZSByaWdodCBsYW5lIFdlZG5lc2RheSB0aHJvdWdoIEp1bmUgMjEuIFRyYWZm aWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkIGluIGJvdGggZGlyZWN0aW9ucyBidXQgc291dGhib3VuZCB0 cmFmZmljIHdpbGwgYmUgZnVubmVsZWQgaW50byB0aGUgbGVmdCBsYW5lIGFyb3VuZCB0aGUgd29y ayB6b25lLiBBY2Nlc3MgZm9yIGFsbCBidXNpbmVzc2VzIHdpbGwgYmUgbWFpbnRhaW5lZC48L3A+ PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtOb3J0aCBCcm9hZHdheSwgYmV0d2VlbiBFYXN0IE1hcmtldCBTdHJl ZXQgYW5kIE1MSyBKci4gQm91bGV2YXJkOiBMYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3IgaW5zdGFsbGF0 aW9uIG9mIHN0b3JtIGFuZCBzYW5pdGFyeSBzZXdlcnMgdW50aWwgRnJpZGF5LiBPbmUgbGFuZSBv ZiB0cmFmZmljIHdpbGwgYmUgbWFpbnRhaW5lZCBhdCBhbGwgdGltZXMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsm IzgyMDE7S2luZ3NsZXkgQXZlbnVlL05vcnRoIFBlcnNoaW5nIEF2ZW51ZSBhbmQgc3Vycm91bmRp bmcgbmVpZ2hib3Job29kOiBHYXMgbWFpbiBhbmQgc2VydmljZSBjb25uZWN0aW9uIHJlcGxhY2Vt ZW50IGNvdmVyaW5nIHNldmVyYWwgc3RyZWV0cy4gT2NjYXNpb25hbCBsYW5lIGNsb3NpbmdzIGFu ZCBmbGFnZ2VycyB3aWxsIG1haW50YWluIHRyYWZmaWMgdW50aWwgbWlkLUF1Z3VzdC48L3A+PHA+ JiM4MjI2OyYjODIwMTtOb3J0aCBVbmlvbiBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gRWFzdCBNYXJrZXQgU3Ry ZWV0IGFuZCBQZXJraW5zIFN0cmVldDogRW1lcmdlbmN5IHNhbml0YXJ5IHNld2VyIHJlcGFpciB3 b3JrIHVudGlsIEp1bmUgMjMuIERldG91cnMgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuIEFjY2VzcyBtYWludGFp bmVkIGZvciBsb2NhbCBidXNpbmVzc2VzIGFuZCBlbWVyZ2VuY3kgdmVoaWNsZXMuPC9wPjxwPiYj ODIyNjsmIzgyMDE7Rm9ycmVzdCBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gRWFzdCBFeGNoYW5nZSBTdHJlZXQg YW5kIENyb3VzZSBTdHJlZXQ6IENsb3NlZCBmb3Igc2V3ZXIgc2VwYXJhdGlvbiB3b3JrIHVudGls IEp1bHkgNy4gQSBkZXRvdXIgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7R3Jh bnQgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIEVhc3QgTWFya2V0IFN0cmVldCBhbmQgV2hlZWxlciBTdHJlZXQ6 IENsb3NlZCB0aHJvdWdoIEZyaWRheSBkdXJpbmcgZGF5dGltZSBob3VycyBvbmx5IGZvciBpbnN0 YWxsYXRpb24gb2YgYW4gZWxlY3RyaWNhbCBkdWN0IGJhbmsuIERldG91cnMgd2lsbCBiZSBwb3N0 ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7QnJpdHRhaW4gUm9hZCwgYmV0d2VlbiBFYXN0IFRhbGxt YWRnZSBBdmVudWUgYW5kIE1hcmtzIEF2ZW51ZTogTGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIGluc3Rh bGxhdGlvbiBvZiBzaWduYWwgcG9sZSBmb3VuZGF0aW9ucyB0aHJvdWdoIEZyaWRheS4gVHJhZmZp YyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQgaW4gYWxsIGRpcmVjdGlvbnMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgy MDE7TWFyeWxhbmQgQXZlbnVlLCBiZXR3ZWVuIEZvdXJ0aCBTdHJlZXQgU291dGh3ZXN0IGFuZCBO aW50aCBTdHJlZXQgU291dGh3ZXN0OiBDbG9zZWQgZm9yIGEgZnVsbCBpbXByb3ZlbWVudCBwcm9q ZWN0IGV4cGVjdGVkIHRvIGxhc3QgdW50aWwgT2N0b2Jlci4gRGV0b3VycyB3aWxsIGJlIHBvc3Rl ZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtDbGFyayBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gV2lsbGV0IFN0cmVl dCBhbmQgTWF0dGhld3MgU3RyZWV0OiBDbG9zZWQgdW50aWwgSnVuZSAyMyBmb3Igc2V3ZXIgd29y ay4gQSBkZXRvdXIgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91 dGUgOTEgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnM6IEJldHdlZW4gV2VkZ2V3b29kIEF2ZW51ZSBhbmQgc3Rh dGUgUm91dGUgMTgvRWFzdCBNYXJrZXQgU3RyZWV0LCBhbmQgYmV0d2VlbiBHaWxjaHJpc3QgUm9h ZCBhbmQgRWFzdHdvb2QgQXZlbnVlIHRoZXJlIHdpbGwgYmUgZGFpbHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlv bnMgZm9yIHJlc3VyZmFjaW5nIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4 MjAxO0tpbmdzd29vZCBEcml2ZSwgYmV0d2VlbiBNZXJyaW1hbiBSb2FkIGFuZCBXb29kbGVkZ2Ug RHJpdmU6IENsb3NlZCBmb3Igc2V3ZXIgd29yayB1bnRpbCBKdW5lIDIzLiBEZXRvdXJzIGFyZSBw b3N0ZWQuIEVtZXJnZW5jeSB2ZWhpY2xlcyBhbmQgcmVzaWRlbnRzIHdpbGwgaGF2ZSBhY2Nlc3Mg dG8gYWxsIHByb3BlcnRpZXMgd2VzdCBvZiBXb29kbGVkZ2UgRHJpdmUgZnJvbSBNZXJyaW1hbiBS b2FkLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1JvYWQgY2xvc2luZ3MgYXQgU291dGggTWFpbiBTdHJl ZXQgZm9yIHJvYWQgY29uc3RydWN0aW9uOiBXZXN0IFNvdXRoIFN0cmVldCwgQnVjaHRlbCBBdmVu dWUgYW5kIFdlc3QgQ3Jvc2llciBTdHJlZXQgd2lsbCBiZSBjbG9zZWQgYXQgU291dGggTWFpbiB0 aHJvdWdoIGxhdGUgZmFsbC4gRGV0b3VyIHdpbGwgUHJpbmNldG9uIFN0cmVldCB0byBXZXN0IE1p bGxlciBBdmVudWUgdG8gU291dGggTWFpbiBTdHJlZXQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7QmFy dGdlcyBTdHJlZXQgZWFzdGJvdW5kLCBiZXR3ZWVuIFNvdXRoIE1haW4gYW5kIFNvdXRoIEhpZ2gg c3RyZWV0czogQ2xvc2VkIHRocm91Z2ggRGVjZW1iZXIgZm9yIHJvYWQgY29uc3RydWN0aW9uLiBE ZXRvdXIgZm9yIGVhc3Rib3VuZCBCYXJ0Z2VzIFN0cmVldCBpcyBTb3V0aCBNYWluIFN0cmVldCB0 byBDZWRhciBTdHJlZXQgdG8gU291dGggSGlnaCBTdHJlZXQsIGFuZCBmb3Igc291dGhib3VuZCBT b3V0aCBNYWluIGl0IHdpbGwgYmUgQmFydGdlcyB0byBSaG9hZGVzIEF2ZW51ZSB0byBUaG9ybnRv biBTdHJlZXQgdG8gU291dGggTWFpbi48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtFYXN0IEJhcnRnZXMg U3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIFNvdXRoIEhpZ2ggU3RyZWV0IGFuZCBCcm9hZHdheTogQ2xvc2VkIHRo cm91Z2ggU2VwdGVtYmVyIGZvciByb2FkIGNvbnN0cnVjdGlvbi4gRGV0b3VyIGZvciBlYXN0Ym91 bmQgV2VzdCBCYXJ0Z2VzIFN0cmVldCBpcyBNYWluIFN0cmVldCB0byBFYXN0IEV4Y2hhbmdlIFN0 cmVldCwgYW5kIGZyb20gU291dGggQnJvYWR3YXkgaXQgd2lsbCBiZSBFYXN0IEV4Y2hhbmdlIFN0 cmVldCB0byBTb3V0aCBNYWluIHRvIEJhcnRnZXMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7V29sZiBM ZWRnZXMgUGFya3dheSwgb3ZlciBJLTc2L0ktNzc6IENsb3NlZCB0aHJvdWdoIFdlZG5lc2RheSBm b3IgYSBicmlkZ2UgcmVwbGFjZW1lbnQuIERldG91ciBpcyBXb2xmIExlZGdlcyB0byBDcm9zaWVy IFN0cmVldCB0byBHcmFudCBTdHJlZXQgdG8gVGhvcm50b24gU3RyZWV0LjwvcD48cD4mIzgyMjY7 JiM4MjAxO0N1eWFob2dhIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBTb21tZXJzIENvdXJ0IGFuZCBOb3J0aCBI b3dhcmQgU3RyZWV0OiBDbG9zZWQgZm9yIHNld2VyIHdvcmsgb24gdGhlIEhvd2FyZCBTdHJlZXQg U3RvcmFnZSBCYXNpbi4gRGV0b3VyIHZpYSBOb3J0aCBIb3dhcmQsIFdlc3QgVGFsbG1hZGdlIEF2 ZW51ZSBhbmQgQ3V5YWhvZ2EgU3RyZWV0LiBUaGUgY2xvc2luZyBpcyBleHBlY3RlZCB0byBsYXN0 IHVudGlsIEZyaWRheSBhbmQgY29tcGxldGlvbiBvZiB0aGUgZW50aXJlIHByb2plY3QgaXMgcGxh bm5lZCBieSB0aGUgZW5kIG9mIHRoZSB5ZWFyLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO05vcnRoIEhv d2FyZCBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gR2xlbndvb2QgQXZlbnVlIGFuZCBDdXlhaG9nYSBTdHJlZXQ6 IExhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBzZXdlciB3b3JrIHVudGlsIEZyaWRheS4gPC9wPjxwPiYj ODIyNjsmIzgyMDE7Q29wbGV5IFJvYWQsIGF0IHRoZSBpbnRlcnNlY3Rpb24gb2YgU2FpbnQgTWlj aGFlbHMgQXZlbnVlOiBTaWduYWwgcG9sZSBpbnN0YWxsYXRpb24gd2lsbCBjb250aW51ZSBlYXN0 d2FyZCBvbiBDb3BsZXkgUm9hZCB1bnRpbCBKdWx5LiBUaGVyZSB3aWxsIGJlIHNvbWUgbGFuZSBj bG9zaW5ncyBhbmQgc2hpZnRpbmcgb2YgdHJhZmZpYywgYnV0IHRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWlu dGFpbmVkIGluIGFsbCBkaXJlY3Rpb25zLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO01vZ2Fkb3JlIFJv YWQsIGJldHdlZW4gU3R1bGwgQXZlbnVlIGFuZCBNYXJpb24gQXZlbnVlOiAgQ2xvc2VkIGZvciBz YW5pdGFyeSBzZXdlciBpbnN0YWxsYXRpb24uIFRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBkZXRvdXJlZCB2aWEg U2tlbHRvbiBSb2FkIGFuZCBHaWxjaHJpc3QgUm9hZC4gSXQgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gYmUgY29t cGxldGVkIGJ5IEp1bmUgMzAuIExvY2FsIHJlc2lkZW50cyBhbmQgZW1lcmdlbmN5IHZlaGljbGVz IHdpbGwgaGF2ZSBhY2Nlc3MuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7TGl0dGxlIFN0cmVldCwgYmV0 d2VlbiBTYWludCBNaWNoYWVscyBBdmVudWUgYW5kIFl1a29uIEF2ZW51ZTogQ2xvc2VkIHVudGls IEp1bmUgMzAgZm9yIHNhbml0YXJ5IHNld2VyIHJlY29uc3RydWN0aW9uLiBBIGRldG91ciBpcyBw b3N0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Qmx1ZmYgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIE5vcnRoIFN1 bW1pdCBTdHJlZXQgYW5kIE5vcnRoIENvbGxlZ2UgU3RyZWV0OiBDbG9zZWQgdW50aWwgQXVnLiA0 IGZvciBhIHNld2VyIHByb2plY3QuIEEgZGV0b3VyIHdpbGwgYmUgcG9zdGVkLjwvcD48cD4mIzgy MjY7JiM4MjAxO0ZhaXJiYW5rcyBQbGFjZSwgYmV0d2VlbiBTb3V0aCBBcmxpbmd0b24gU3RyZWV0 IGFuZCBCdWNraW5naGFtIFN0cmVldDogQSBwb3J0aW9uIG9mIHRoZSBzdHJlZXQgd2lsbCBiZSBj bG9zZWQgZm9yIHNld2VyIHNlcGFyYXRpb24gd29yay4gRmFpcmJhbmtzIFBsYWNlIGlzIHVzdWFs bHkgb25lLXdheSB3ZXN0Ym91bmQgYnV0IHdpbGwgb3BlbiBib3RoIHdheXMgdG8gYWxsb3cgYWNj ZXNzIGZvciBkZXRvdXJlZCB0cmFmZmljLiBXb3JrIHdpbGwgYmUgc3BsaXQgaW50byB0d28gcG9y dGlvbnMsIGJ1dCB0aGUgcHJvamVjdCB3aWxsIGJlIGNvbXBsZXRlZCBpbiBsYXRlIEp1bmUuPC9w PjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Tm9ydGggQWRvbHBoIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBFYXN0IE1hcmtl dCBTdHJlZXQgYW5kIE5vcnRoIEZvcmdlIFN0cmVldDogQSBwb3J0aW9uIG9mIHRoZSBzdHJlZXQg d2lsbCBiZSBjbG9zZWQgdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UgZm9yIHdlc3QgdG93ZXIgYWRkaXRp b24gYXQgQWtyb24gQ2l0eSBIb3NwaXRhbC4gQWNjZXNzIHRvIHRoZSBZTUNBLCBBZG9scGggU3Ry ZWV0IHBhcmtpbmcgZGVjayBhbmQgcmVjZWl2aW5nIGRlY2sgd2lsbCBiZSBhdmFpbGFibGUgZnJv bSBFYXN0IE1hcmtldCBvbmx5LiBBbGwgcmVtYWluaW5nIHRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBkZXRvdXJl ZCB2aWEgRWFzdCBNYXJrZXQsIEZvdW50YWluIGFuZCBOb3J0aCBGb3JnZSBzdHJlZXRzLjwvcD48 cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1dlc3QgQm93ZXJ5IFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBXZXN0IEV4Y2hhbmdl IFN0cmVldCBhbmQgV2VzdCBTdGF0ZSBTdHJlZXQ6IE9uZSBsYW5lIHdpbGwgYmUgY2xvc2VkIGlu IGVhY2ggZGlyZWN0aW9uIGZvciBhYm91dCAxOCBtb250aHMgZm9yIGNvbnN0cnVjdGlvbiBvZiBh IGJ1aWxkaW5nIGFkZGl0aW9uLiBUcmFmZmljIHdpbGwgYmUgbWFpbnRhaW5lZCBidXQgc2hpZnRl ZCB0byBwcm92aWRlIGEgcGF0aWVudCBkcm9wLW9mZiBhcmVhIGF0IEFrcm9uIENoaWxkcmVuJiM4 MjE3O3MgSG9zcGl0YWwuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7V2VzdCBFeGNoYW5nZSBTdHJlZXQs IGJldHdlZW4gV2F0ZXIgU3RyZWV0IGFuZCBXZXN0IEJvd2VyeSBTdHJlZXQ6IE9uZSB0aHJvdWdo IGxhbmUgYW5kIG1ldGVyZWQgcGFya2luZyBvbiB0aGUgbm9ydGggc2lkZSBvZiBXZXN0IEV4Y2hh bmdlIHdpbGwgYmUgY2xvc2VkIGluIGVhY2ggZGlyZWN0aW9uIGZvciBhYm91dCAxOCBtb250aHMg Zm9yIGNvbnN0cnVjdGlvbiBvZiBhIGJ1aWxkaW5nIGFkZGl0aW9uLiBBIG1pbmltdW0gb2YgdHdv IGxhbmVzIHdpbGwgYmUgbWFpbnRhaW5lZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtNTEsgSnIuIEJv dWxldmFyZC9Ob3J0aCBIb3dhcmQgU3RyZWV0L05vcnRoIE1haW4gU3RyZWV0IGludGVyc2VjdGlv bjogQ2xvc2VkIHVudGlsIEp1bHkgNyBmb3IgcmVsb2NhdGlvbiBvZiB1dGlsaXRpZXMgYW5kIGxv d2VyaW5nIG9mIHRoZSBpbnRlcnNlY3Rpb24uIERldG91cnMgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuIEFjY2Vz cyB0byBGdXJuYWNlIFN0cmVldCBhbmQgTm9ydGhzaWRlIERpc3RyaWN0IGJ1c2luZXNzZXMgd2ls bCByZW1haW4gYXZhaWxhYmxlIGZyb20gTm9ydGggSG93YXJkLCBOb3J0aCBTdW1taXQgYW5kIEVh c3QgTm9ydGggc3RyZWV0cy4gPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7QmVlY2ggU3RyZWV0LCB3ZXN0 IG9mIEhvd2FyZCBTdHJlZXQ6IENsb3NlZCB1bnRpbCBBdWd1c3QgZm9yIGEgc2V3ZXIgc2VwYXJh dGlvbiBwcm9qZWN0LiBBY2Nlc3Mgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkIHRvIGxvY2FsIGJ1c2luZXNz ZXMgYW5kIGFsc28gYmV0d2VlbiB0aGUgTm9ydGhzaWRlIENvbm5lY3RvciBUcmFpbCBhbmQgdGhl IE9oaW8gYW5kIEVyaWUgQ2FuYWwgVG93cGF0aC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtXZXN0IENl ZGFyIFN0cmVldCBhbmQgV2VzdCBFeGNoYW5nZSBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gU291dGggUG9ydGFn ZSBQYXRoIGFuZCBTb3V0aCBCcm9hZHdheTogU2lnbmFsaXphdGlvbiB3b3JrIGhhcyBiZWd1biBi ZXR3ZWVuIERhcnQgQXZlbnVlIGFuZCBTb3V0aCBCcm9hZHdheS4gQWxsIHRyYWZmaWMgaXMgc2hp ZnRlZCBpbnRvIHRoZSBsZWZ0IHR3byBsYW5lcyB0aHJvdWdoIGxhdGUgSnVseS4gV29yayBoYXMg YmVndW4gb24gdGhlIHNvdXRoIHNpZGUgb2YgV2VzdCBFeGNoYW5nZSBTdHJlZXQgYmV0d2VlbiBT b3V0aCBQb3J0YWdlIFBhdGggYW5kIFJob2RlcyBBdmVudWUuIFRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWlu dGFpbmVkIGluIHRoZSBsZWZ0IGxhbmUgdW50aWwgY29tcGxldGlvbiBpbiBlYXJseSBBdWd1c3Qu IEluc3RhbGxhdGlvbiBvZiBzaWduYWwgcG9sZSBmb3VuZGF0aW9ucyBhbmQgY29uZHVpdCBjb250 aW51ZXMgb24gV2VzdCBDZWRhciBhbmQgV2VzdCBFeGNoYW5nZS4gV29yayBhdCB0aGUgaW50ZXJz ZWN0aW9uIG9mIFdlc3QgQ2VkYXIgYW5kIFdlc3QgQm93ZXJ5IFN0cmVldCBzaG91bGQgYmUgZmlu aXNoZWQgYnkgRnJpZGF5LiBUcmFmZmljIHdpbGwgYmUgbWFpbnRhaW5lZCB3aXRoIHNvbWUgdGVt cG9yYXJ5IGxhbmUgY2xvc2luZ3MgYW5kIHNoaWZ0aW5nIG9mIHRyYWZmaWMuIDwvcD48cD4mIzgy MjY7JiM4MjAxO1JpdmVyIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBFYXN0IEV4Y2hhbmdlIFN0cmVldCBhbmQg U291dGggQ2FzZSBBdmVudWU6IENsb3NlZCB1bnRpbCBPY3RvYmVyIGZvciBidWlsZGluZyBkZW1v bGl0aW9uIHdvcmsuIEEgZGV0b3VyIGlzIHBvc3RlZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtSYW5k IEF2ZW51ZSBhbmQgRGFydCBBdmVudWUsIGJldHdlZW4gRXVjbGlkIEF2ZW51ZSBhbmQgV2VzdCBN YXJrZXQgU3RyZWV0OiBCb3RoIGxhbmVzIG9uIGVhY2ggb2YgdGhlIHN0cmVldHMgaGF2ZSBiZWVu IHJlb3BlbmVkIHRvIHRyYWZmaWMuIE9jY2FzaW9uYWwgc2hpZnRpbmcgb2YgdHJhZmZpYyB3aWxs IG9jY3VyIGFzIHdvcmsgY29udGludWVzLiBUcmFmZmljIGNvbnRpbnVlcyB0byBiZSBtYWludGFp bmVkIG9uIFdlc3QgTWlsbCBTdHJlZXQgb3ZlciBzdGF0ZSBSb3V0ZSA1OSB0b3dhcmQgUmFuZCBB dmVudWUsIGJ1dCBpdCB3aWxsIGJlIHNoaWZ0ZWQgb250byB0aGUgcmlnaHQgc2lkZSBhcyBvdGhl ciB3b3JrIGlzIGJlaW5nIGRvbmUgaW4gdGhlIGFyZWEuIFRoZSBEb3dudG93bi9DYXNjYWRlIFBh cmtpbmcvTWFya2V0IFN0cmVldCBleGl0IHJhbXAgaXMgY2xvc2VkIHVudGlsIEp1bmUgMzAuIFJv dXRlIDU5IEVhc3QgdHJhZmZpYyB3aWxsIHRha2UgdGhlIENlZGFyIFN0cmVldC9FeGNoYW5nZSBT dHJlZXQgZXhpdCByYW1wIG9udG8gRGFydCBBdmVudWUuIFRoZSBSb3V0ZSA1OSBXZXN0IGVudHJh bmNlIHJhbXAgZnJvbSBSYW5kIEF2ZW51ZS9XZXN0IENlZGFyIFN0cmVldCB3aWxsIHJlbWFpbiBj bG9zZWQgZm9yIGRlbW9saXRpb24gYW5kIHJlY29uc3RydWN0aW9uIHVudGlsIEp1bHkgMjguIERl dG91cnMgYXJlIHBvc3RlZC4gVGhpcyBpcyBpbiBwcmVwYXJhdGlvbiBmb3IgdGhlIHJlbW92YWwg b2Ygc3RhdGUgUm91dGUgNTkgYmV0d2VlbiBXZXN0IEV4Y2hhbmdlIGFuZCBXZXN0IE1hcmtldC4g VHJhZmZpYyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQuIDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0dsZW5kYWxl IEF2ZW51ZSwgZnJvbSBSYW5kIEF2ZW51ZSB0byB0aGUgaW50ZXJzZWN0aW9uIG9mIExvY3VzdCBT dHJlZXQ6IENsb3NlZCB1bnRpbCBsYXRlIDIwMTggZm9yIHdvcmsgb24gdGhlIGNvbWJpbmVkIHNl d2VyIG92ZXJmbG93cyBwcm9qZWN0IGF0IHRoZSBPaGlvIENhbmFsIEludGVyY2VwdG9yIFR1bm5l bC4gRGV0b3VycyB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC4gVGhlIHJpZ2h0IGxhbmUgb2YgV2VzdCBNaWxsIFN0 cmVldCwgd2VzdCBvZiBEYXJ0IEF2ZW51ZSBhbmQgdGhlIHNvdXRoIDE1MCBmZWV0IG9mIEJhdGVz IFN0cmVldCB3aWxsIGFsc28gYmUgY2xvc2VkLiBEZXRvdXJzIHdpbGwgYmUgcG9zdGVkLjwvcD48 cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0hpY2tvcnkgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIE5vcnRoIFN0cmVldCBhbmQg TWVtb3JpYWwgUGFya3dheTogQ2xvc2VkIHVudGlsIGxhdGUgMjAxOCB0byBwcmVwYXJlIGZvciB3 b3JrIG9uIHRoZSBPaGlvIENhbmFsIEludGVyY2VwdG9yIFR1bm5lbC4gSXQgaW5jbHVkZXMgdGhl IHRlbXBvcmFyeSByZWxvY2F0aW9uIG9mIHRoZSBUb3dwYXRoIFRyYWlsIHRvIEhpY2tvcnkgU3Ry ZWV0IGZyb20gTWFwbGUgU3RyZWV0IHRvIG5lYXIgTWVtb3JpYWwgUGFya3dheS48L3A+PHA+T3Ro ZXIgcm9hZCBjb25zdHJ1Y3Rpb246PC9wPjxwPkVsc2V3aGVyZSBpbiBTdW1taXQgQ291bnR5Ojwv cD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0xhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBtaWNyb3N1cmZhY2luZyBv biB0aGUgZm9sbG93aW5nIHJvYWRzIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlOiBTdGF0ZSBSb3V0ZSA4 IGJldHdlZW4gc3RhdGUgUm91dGUgODIgYW5kIExlZGdlIFJvYWQ7IHN0YXRlIFJvdXRlIDU5IGJl dHdlZW4gT2FrIFBhcmsgQm91bGV2YXJkIGFuZCB0aGUgU2lsdmVyIExha2UgbGltaXRzOyBhbmQg SS0yNzEgYmV0d2VlbiBCb3N0b24gTWlsbHMgUm9hZCBhbmQganVzdCBzb3V0aCBvZiBSb3V0ZSA4 LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0xhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBtaWNyb3N1cmZhY2lu ZyBvbiB0aGUgZm9sbG93aW5nIHJvYWRzIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlOiBVLlMuIDIyNCwg ZnJvbSBqdXN0IGVhc3Qgb2YgSS03NyB0byBqdXN0IGVhc3Qgb2YgS2VsbHkgQXZlbnVlIGFuZCBm cm9tIGp1c3QgZWFzdCBvZiBIaWxiaXNoIEF2ZW51ZSB0byBqdXN0IGVhc3Qgb2YgU2hhbmFmZWx0 IEF2ZW51ZTsgc3RhdGUgUm91dGUgOTMsIGZyb20ganVzdCBzb3V0aCBvZiBTdGF0ZSBSb2FkIHRv IGp1c3Qgbm9ydGggb2YgTGluZGEgRHJpdmU7IGFuZCBzdGF0ZSBSb3V0ZSAyNDEsIGZyb20ganVz dCBzb3V0aCBvZiBCZXJ5bCBSb2FkIHRvIE9ha2VzIERyaXZlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAx O0ktNzcsIGJldHdlZW4gc3RhdGUgUm91dGUgMjEgYW5kIENsZXZlbGFuZC1NYXNzaWxsb24gUm9h ZCBpbiBDb3BsZXkgVG93bnNoaXA6IE5pZ2h0bHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZnJvbSA3IHAu bS4gdG8gNyBhLm0uIGZvciByZXN1cmZhY2luZyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+ JiM4MjI2OyYjODIwMTtTdGF0ZSBSb3V0ZSAyMSwgYmV0d2VlbiBJLTc3IGFuZCB0aGUgbm9ydGhl cm4gTm9ydG9uIGxpbWl0czogRGFpbHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHJlc3VyZmFjaW5n IHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1NoZWxsaGFydCBBdmVu dWUsIG9uIHRoZSB3ZXN0IHNpZGUgb2YgQ2xldmVsYW5kLU1hc3NpbGxvbiBSb2FkIGluIE5vcnRv bjogQ2xvc2VkIHRocm91Z2ggbWlkLUp1bHkgZm9yIHJvYWQgd2lkZW5pbmcuIERldG91ciB3aWxs IGJlIENsZXZlbGFuZC1NYXNzaWxsb24gUm9hZCB0byBHcmVlbmZhbGwgUm9hZCB0byBFYXN0b24g Um9hZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtDbGV2ZWxhbmQtTWFzc2lsbG9uIFJvYWQsIGJldHdl ZW4gR3JlZW5yaWRnZSBSb2FkIGFuZCBQbGVhc2FudCBEcml2ZSBpbiBOb3J0b246IExhbmUgcmVz dHJpY3Rpb25zIGR1cmluZyBvZmYtcGVhayBob3VycyB0aHJvdWdoIFNlcHRlbWJlciBmb3Igcm9h ZCB3aWRlbmluZy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTdGF0ZSBSb3V0ZSA4IGV4aXQgcmFtcHMg aW4gYm90aCBkaXJlY3Rpb25zIGF0IEhvd2UgQXZlbnVlIGluIEN1eWFob2dhIEZhbGxzOiBOaWdo dGx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIHRvIGxlbmd0aGVuIHRoZSByYW1wcyB1bnRpbCBmdXJ0aGVy IG5vdGljZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTdGF0ZSBSb3V0ZSA4LCBiZXR3ZWVuIEhvd2Ug QXZlbnVlIGFuZCBHcmFoYW0gUm9hZCBpbiBDdXlhaG9nYSBGYWxsczogRGFpbHkgYW5kIG5pZ2h0 bHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIGJyaWRnZSByZXBhaXJzIGZyb20gOCBhLm0uIHRvIDMg cC5tLiBhbmQgNyBwLm0uIHRvIDYgYS5tLiB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+JiM4 MjI2OyYjODIwMTtJLTc2IHdlc3Rib3VuZCByYW1wIHRvIHN0YXRlIFJvdXRlIDIxIG5vcnRoYm91 bmQgaW4gTm9ydG9uIGFuZCBCYXJiZXJ0b246IENsb3NlZCB0aHJvdWdoIGxhdGUgSnVseSBmb3Ig cm9hZCBjb25zdHJ1Y3Rpb24uIERldG91ciB3aWxsIGJlIEktNzYgd2VzdGJvdW5kIHRvIHN0YXRl IFJvdXRlIDI2MSB0byBJLTc2IGVhc3Rib3VuZCB0byBSb3V0ZSAyMSBub3J0aGJvdW5kLjwvcD48 cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0ktNzYgdHJhZmZpYyBjaGFuZ2VzIGFuZCByYW1wIGNsb3NpbmcgaW4g Tm9ydG9uIGFuZCBCYXJiZXJ0b246IEktNzYgd2VzdGJvdW5kIGZyb20ganVzdCB3ZXN0IG9mIHN0 YXRlIFJvdXRlIDYxOS9Xb29zdGVyIFJvYWQgdG8gc3RhdGUgUm91dGUgOTQgd2lsbCBoYXZlIGEg YmlkaXJlY3Rpb25hbCB0cmFmZmljIHBhdHRlcm4uIFR3byBsYW5lcyB3aWxsIGJlIG1haW50YWlu ZWQgaW4gZWFjaCBkaXJlY3Rpb24gb24gSS03NiBidXQgd2VzdGJvdW5kIHRyYWZmaWMgd2lsbCBi ZSBzcGxpdCB3aXRoIG9uZSBsYW5lIGNyb3NzZWQgb3ZlciBvbnRvIEktNzYgZWFzdGJvdW5kIHdo aWxlIHRoZSBzZWNvbmQgbGFuZSB3aWxsIHJlbWFpbiBvbiBJLTc2IHdlc3Rib3VuZC4gTW90b3Jp c3RzIHdpc2hpbmcgdG8gZXhpdCBhdCBCYXJiZXIgUm9hZCwgQ2xldmVsYW5kLU1hc3NpbGxvbiBS b2FkLCBzdGF0ZSBSb3V0ZSAyMSBhbmQgc3RhdGUgUm91dGUgMjYxIHNob3VsZCByZW1haW4gaW4g dGhlIHJpZ2h0IGxhbmUuIEFsc28sIHRoZSByYW1wIGZyb20gUm91dGUgNjE5L1dvb3N0ZXIgUm9h ZCB0byBJLTc2IHdlc3Rib3VuZCB3aWxsIGJlIGNsb3NlZCB0aHJvdWdoIG1pZC1PY3RvYmVyLiBE ZXRvdXIgdmlhIFN0YXRlIFN0cmVldC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtJLTc2IGluIE5vcnRv biBhbmQgQmFyYmVydG9uOiBUaGUgZm9sbG93aW5nIHJlc3RyaWN0aW9ucyBhcmUgaW4gcGxhY2Ug dGhyb3VnaCBtaWQtT2N0b2JlciBmb3IgcmVjb25zdHJ1Y3Rpb24gb2YgdGhlIENsZXZlbGFuZC1N YXNzaWxsb24gUm9hZCBicmlkZ2Ugb3ZlciBJLTc2OiBDbGV2ZWxhbmQtTWFzc2lsbG9uIFJvYWQg b3ZlciBJLTc2IGlzIHJlZHVjZWQgdG8gb25lIGxhbmUgaW4gZWFjaCBkaXJlY3Rpb247IE9zZXIg Um9hZCBhdCBDbGV2ZWxhbmQtTWFzc2lsbG9uIFJvYWQgaXMgY2xvc2VkLiBEZXRvdXIgaXMgQ2xl dmVsYW5kLU1hc3NpbGxvbiBSb2FkIHRvIEdyZWVuZmFsbCBSb2FkIHRvIEVhc3RvbiBSb2FkOyB0 aGUgSS03NiBlYXN0Ym91bmQgZXhpdCByYW1wIHRvIENsZXZlbGFuZC1NYXNzaWxsb24gUm9hZCBp cyByZXN0cmljdGVkIHRvIHJpZ2h0IHR1cm4gb25seTsgYW5kIEktNzYgd2VzdGJvdW5kIHRvIENs ZXZlbGFuZC1NYXNzaWxsb24gUm9hZCBpcyByZXN0cmljdGVkIHRvIGEgcmlnaHQgdHVybiBvbmx5 IGZvciB0cnVja3MuIERldG91cnMgYXJlIHBvc3RlZC4gPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SS03 NiwgYmV0d2VlbiB0aGUgTWVkaW5hIENvdW50eSBsaW5lIGFuZCBDZW50cmFsIEF2ZW51ZSBpbiBO b3J0b24gYW5kIEJhcmJlcnRvbjogTmlnaHRseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyB1bnRpbCBmdXJ0 aGVyIG5vdGljZSBmb3IgcGF2ZW1lbnQgcmVwYWlycy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtJLTI3 MSwgYmV0d2VlbiBmcm9tIGp1c3Qgbm9ydGggb2YgIHRoZSBNZWRpbmEgQ291bnR5IGxpbmUgdG8g dGhlIE9oaW8gVHVybnBpa2UgaW4gUmljaGZpZWxkIFRvd25zaGlwIGFuZCBSaWNoZmllbGQ6IExh bmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGR1cmluZyBub25wZWFrIGhvdXJzIGZvciByZXN1cmZhY2luZyB1bnRp bCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtJLTI3MSwgYmV0d2VlbiB0aGUg TWVkaW5hIENvdW50eSBsaW5lIGFuZCBCcmVja3N2aWxsZSBSb2FkIGluIFJpY2hmaWVsZCBUb3du c2hpcCBhbmQgUmljaGZpZWxkOiBMYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBkdXJpbmcgbm9ucGVhayBob3Vy cyBmb3IgYnJpZGdlIHBhaW50aW5nLiBJLTc3IHVuZGVyIEktMjcxIHdpbGwgaGF2ZSBuaWdodGx5 IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBicmlkZ2UgcGFpbnRpbmcgZnJvbSA3IHAubS4gdG8gNiBh Lm0uIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N0YXRlIFJvdXRl IDE4L01lZGluYSBSb2FkLCBiZXR3ZWVuIHRoZSBNZWRpbmEgQ291bnR5IGxpbmUgYW5kIEhhbWV0 b3duIFJvYWQgaW4gQmF0aCBhbmQgQ29wbGV5IHRvd25zaGlwczogVGhlcmUgd2lsbCBiZSBkYWls eSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3Igcm9hZCBtaWxsaW5nIGFuZCByZXN1cmZhY2luZyB1bnRp bCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+TUVESU5BIENPVU5UWTo8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIw MTtJLTc2LCBhdCBpdHMgaW50ZXJjaGFuZ2Ugd2l0aCBzdGF0ZSBSb3V0ZSA5NCAoSGlnaCBTdHJl ZXQpIGluIFdhZHN3b3J0aDogVGhlIGluc2lkZSBhbmQgb3V0c2lkZSBzaG91bGRlcnMgYXJlIGNs b3NlZC4gTmlnaHRseSBsYW5lIGNsb3NpbmdzIGFyZSBwb3NzaWJsZSB0aGlzIHdlZWsuIEhpZ2gg U3RyZWV0LCBmcm9tIGp1c3Qgbm9ydGggb2YgVmFsbGV5IFZpZXcgRHJpdmUgdG8gU21va2VyaXNl IERyaXZlLCBoYXMgdHdvIGxhbmVzIG9mIHRocm91Z2ggdHJhZmZpYyBub3J0aGJvdW5kIGFuZCBv bmUgbGFuZSBvZiB0aHJvdWdoIHRyYWZmaWMgc291dGhib3VuZCB3aXRoIGEgY2VudGVyIGxlZnQg dHVybiBsYW5lIGFsb25nIHRoZSBwcm9qZWN0IGNvcnJpZG9yIGZvciB3aWRlbmluZyB3b3JrIG9u IHRoZSB3ZXN0IHNpZGUgb2YgdGhlIHJvYWQuIEdyZWF0IExha2VzIFRyYWlsIGJldHdlZW4gSGln aCBTdHJlZXQgYW5kIEZyZWVkb20gRHJpdmUgd2lsbCBiZSByZWR1Y2VkIHRvIG9uZSBsYW5lIGlu IGVhY2ggZGlyZWN0aW9uLiBNaWxsaW5nIGFuZCBwYXZpbmcgd29yayBpcyBleHBlY3RlZCB0byBi ZWdpbiBvbiBSb3V0ZSA5NCBhbmQgdHJhZmZpYyB3aWxsIGJlIHNoaWZ0ZWQuIEFkZGl0aW9uYWwg bGFuZSBjbG9zaW5ncyBhcmUgcG9zc2libGUgdGhyb3VnaG91dCB0aGUgbGVuZ3RoIG9mIHRoZSBw cm9qZWN0IGZvciB3aWRlbmluZy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtNYXJrcyBSb2FkLCBiZXR3 ZWVuIEhhbWlsdG9uIFJvYWQgYW5kIENlbnRlciBSb2FkIGluIExpdmVycG9vbCwgQnJ1bnN3aWNr LCBNZWRpbmEgYW5kIFlvcmsgdG93bnNoaXBzOiBDbG9zZWQgZm9yIGEgcGF2aW5nIHByb2plY3Qg dGhyb3VnaCBKdWx5IDcuIEFjY2VzcyB3aWxsIGJlIHByb3ZpZGVkIGZvciBsb2NhbCB0cmFmZmlj LCBzY2hvb2wgYnVzZXMgYW5kIGVtZXJnZW5jeSB2ZWhpY2xlcy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIw MTtVLlMuIDQyIChQZWFybCBSb2FkKSwgZnJvbSBqdXN0IHNvdXRoIG9mIEhhcmRpbmcgU3RyZWV0 IHRvIFJlYWdhbiBQYXJrd2F5IGluIE1lZGluYTogSW50ZXJtaXR0ZW50IGxhbmUgY2xvc2luZ3Mg YWxvbmcgdGhlIHByb2plY3QgY29ycmlkb3IgZm9yIHdhdGVybGluZSBhbmQgc3Rvcm0gc2V3ZXIg bGluZSBwbGFjZW1lbnQuIExlZnQgdHVybnMgbm9ydGhib3VuZCB3aWxsIGJlIHBlcm1pdHRlZCBv biBSZWFnYW4gUGFya3dheSBhdCBpdHMgaW50ZXJzZWN0aW9uIHdpdGggVS5TLiA0Mi4gTGFuZXMg d2lsbCB2YXJ5IGluIHdpZHRoIGJ1dCB3aWxsIGJlIDEwIGZlZXQgYXQgdGhlIG5hcnJvd2VzdC4g SGlsbHZpZXcgUm9hZCByZW1haW5zIGNsb3NlZCBmcm9tIHRoZSBEdW5raW4gRG9udXRzIGRyaXZl d2F5IHRvIFUuIFMuIDQyIGZvciAzMCBkYXlzIGZvciByZWNvbnN0cnVjdGlvbi4gV29yayB3aWxs IGNvbnRpbnVlIG9uIFJlYWdhbiBQYXJrd2F5IHRocm91Z2hvdXQgdGhlIHdlZWssIHdoaWNoIHdp bGwgcG9zdHBvbmUgdGhlIGNsb3Npbmcgb2YgU3RvbmVnYXRlIERyaXZlIHVudGlsIGxhdGVyIGlu IEp1bmUuIDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N0YXRlIFJvdXRlIDk0L0dyYW5nZXIgUm9hZCBp bnRlcnNlY3Rpb24gaW4gR3JhbmdlciBUb3duc2hpcDogQ2xvc2VkIHRvIGltcHJvdmUgdGhlIGlu dGVyc2VjdGlvbi4gQSBkZXRvdXIgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuIEl0IGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIHJl b3BlbiBpbiBBdWd1c3QuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91ZSAyNjEsIGZyb20g c3RhdGUgUm91dGUgOTQgdG8gdGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgbGluZTogU2luZ2xlLWxhbmUgY2xv c2luZ3MgZm9yIHJlc3VyZmFjaW5nIHVudGlsIFNlcHRlbWJlci48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIw MTtDb3VudHkgUm9hZCA0MiAoR3JhZnRvbiBSb2FkKSwgYmV0d2VlbiBFcmhhcnQgTm9ydGhlcm4g Um9hZCBhbmQgU3RhdGlvbiBSb2FkIGluIExpdmVycG9vbCBUb3duc2hpcDogQ2xvc2VkIGZvciBh IGJyaWRnZSByZXBsYWNlbWVudC4gSXQgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gcmVvcGVuIGxhdGVyIGluIEp1 bmUuIEEgZGV0b3VyIHdpbGwgYmUgcG9zdGVkLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0NvdW50eSBS b2FkIDMyIChPbGQgV2V5bW91dGggUm9hZCksIGp1c3QgZWFzdCBvZiBzdGF0ZSBSb3V0ZSAzOiBD bG9zZWQgZm9yIGEgYnJpZGdlIHJlcGxhY2VtZW50LiBBIGxvY2FsIGRldG91ciBpcyBwb3N0ZWQu IEl0IGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIHJlb3BlbiBpbiBKdWx5LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0Nv dW50eSBSb2FkIDQ0IChTdGF0ZSBSb2FkKSwganVzdCBub3J0aCBvZiBMZWRnZSBSb2FkIGluIEhp bmNrbGV5IFRvd25zaGlwOiBDbG9zZWQgZm9yIGJyaWRnZSByZXBsYWNlbWVudCB1bnRpbCBsYXRl ciBpbiBKdW5lLiBBY2Nlc3MgdG8gV2hpcHBzIExlZGdlcyB3aWxsIGJlIGFjY2Vzc2libGUgZnJv bSB0aGUgbm9ydGguIFRoZSBwYXJraW5nIGFyZWEgbmVhciB0aGUgYnJpZGdlIHdpbGwgYmUgb3Bl biBhbmQgYWNjZXNzaWJsZSBmcm9tIHRoZSBzb3V0aC4gQWRqYWNlbnQgd2Fsa2luZyBwYXRoIGFu ZCBwZWRlc3RyaWFuIGJyaWRnZSB3aWxsIHJlbWFpbiBvcGVuIGF0IGFsbCB0aW1lcy4gQSBkZXRv dXIgaXMgcG9zdGVkLiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUb3duc2hpcCBSb2FkIDE2NCAoTXVu dHogUm9hZCksIGJldHdlZW4gQWJiZXl2aWxsZSBSb2FkIGFuZCBFYXN0IExhdyBSb2FkOiBDbG9z ZWQgZm9yIDQ1IGRheXMgZm9yIGEgYnJpZGdlIHJlcGxhY2VtZW50LiBBIGRldG91ciBpcyBwb3N0 ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUgMTYyLCBmcm9tIHRoZSBTcGVuY2Vy IHZpbGxhZ2UgbGltaXRzIHRvIExhZmF5ZXR0ZSBSb2FkOiBTaW5nbGUtbGFuZSBjbG9zaW5ncyBm b3IgcmVzdXJmYWNpbmcuIFRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkIHdpdGggZmxhZ2dlcnMg YW5kIHRlbXBvcmFyeSB0cmFmZmljIHNpZ25hbHMgYXQgYWxsIHRpbWVzLiBJdCBpcyBleHBlY3Rl ZCB0byBiZSBjb21wbGV0ZWQgaW4gT2N0b2Jlci48L3A+PHA+UE9SVEFHRSBDT1VOVFk6PC9wPjxw PiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUgNDMgb3ZlciBJLTc2IGluIEJyaW1maWVsZCBhbmQg U3VmZmllbGQgdG93bnNoaXBzOiBSZWR1Y2VkIHRvIG9uZSBsYW5lIGluIGVhY2ggZGlyZWN0aW9u IG5pZ2h0bHkgZnJvbSA3IHAubS4gdG8gNiBhLm0uIGZvciBicmlkZ2UgZGVjayBzZWFsaW5nIHVu dGlsIFdlZG5lc2RheS4gSS03NiB1bmRlciBSb3V0ZSA0MyB3aWxsIGFsc28gaGF2ZSByZXN0cmlj dGlvbnMuIDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N0YXRlIFJvdXRlIDQzLCBmcm9tIHRoZSBTdGFy ayBDb3VudHkgbGluZSB0byBqdXN0IHNvdXRoIG9mIFRhbGxtYWRnZSBSb2FkLCBhbmQgZnJvbSBJ LTc2IHRvIEJyaW1maWVsZCBEcml2ZTogRGFpbHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHJlc3Vy ZmFjaW5nIGFuZCBicmlkZ2UgcmVwYWlycyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+JiM4 MjI2OyYjODIwMTtMYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3IgbWljcm9zdXJmYWNpbmcgaW4gRGVlcmZp ZWxkIGFuZCBNYW50dWEgdG93bnNoaXBzOiBUaGUgZm9sbG93aW5nIHJvYWRzIHdpbGwgaGF2ZSBy ZXN0cmljdGlvbnMgdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2U6IHN0YXRlIFJvdXRlIDQ0IGJldHdlZW4g c3RhdGUgUm91dGUgODIgYW5kIHRoZSBHZWF1Z2EgQ291bnR5IGxpbmU7IHN0YXRlIFJvdXRlIDgy IGJldHdlZW4gdGhlIGVhc3Rlcm4gQXVyb3JhIGxpbWl0cyBhbmQgc3RhdGUgUm91dGUgNDQ7IGFu ZCBzdGF0ZSBSb3V0ZSAyMjUgYmV0d2VlbiB0aGUgU3RhcmsgQ291bnR5IGxpbmUgYW5kIFUuUy4g MjI0LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0xhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciByZXN1cmZhY2lu ZyBpbiBHYXJyZXR0c3ZpbGxlLCBGcmVlZG9tIGFuZCBXaW5kaGFtIHRvd25zaGlwczogVGhlIGZv bGxvd2luZyByb2FkcyB3aWxsIGhhdmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNl OiBzdGF0ZSBSb3V0ZSA4OCBiZXR3ZWVuIHRoZSBzb3V0aGVybiBHYXJyZXR0c3ZpbGxlIGxpbWl0 cyBhbmQgc3RhdGUgUm91dGUgODI7IFJvdXRlIDg4IGJldHdlZW4gdGhlIG5vcnRoZXJuIEdhcnJl dHRzdmlsbGUgbGltaXRzIGFuZCBzdGF0ZSBSb3V0ZSAzMDU7IGFuZCBzdGF0ZSBSb3V0ZSAzMDMg YmV0d2VlbiBSb3V0ZSA4OCBhbmQgdGhlIHdlc3Rlcm4gV2luZGhhbSBsaW1pdHMuPC9wPjxwPiYj ODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUgMjYxLCBqdXN0IGVhc3Qgb2YgTW9nYWRvcmUgUm9hZCBp biBLZW50OiBPY2Nhc2lvbmFsIGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBtaW5vciBicmlkZ2UgcmVw YWlycyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtGcm9zdCBSb2Fk LCBiZXR3ZWVuIEVsbHN3b3J0aCBSb2FkIGFuZCBQaGlsbGlwcyBQYXJrd2F5IGFuZCBhdCB0aGUg aW50ZXJzZWN0aW9uIG9mIHN0YXRlIFJvdXRlIDQzIGluIFN0cmVldHNib3JvOiBPY2Nhc2lvbmFs IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciByb2FkIHdpZGVuaW5nIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNl LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N0YXRlIFJvdXRlIDg4LCBiZXR3ZWVuIHN0YXRlIFJvdXRl IDMwNSBhbmQgdGhlIEdlYXVnYSBDb3VudHkgbGluZSBpbiBOZWxzb24gVG93bnNoaXA6IERhaWx5 IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBjaGlwIHNlYWxpbmcgdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2Uu PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VS5TLiA0MjIsIGJldHdlZW4gdGhlIFRydW1idWxsIENvdW50 eSBsaW5lIGFuZCB0aGUgR2VhdWdhIENvdW50eSBsaW5lIGluIE5lbHNvbiBUb3duc2hpcDogRGFp bHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgaW4gYm90aCBkaXJlY3Rpb25zIGZvciByZXN1cmZhY2luZyB1 bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS4gVS5TLiA0MjIgZWFzdGJvdW5kIHdpbGwgYmUgY2xvc2VkIGZv ciBmb3VyIGN1bHZlcnQgcmVwbGFjZW1lbnRzLiBEZXRvdXIgd2lsbCBiZSBzdGF0ZSBSb3V0ZSAy ODIgdG8gc3RhdGUgUm91dGUgMzA1LiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTdGF0ZSBSb3V0ZSAy MjUsIGJldHdlZW4gc3RhdGUgUm91dGUgNSBhbmQgSS03NiBpbiBQYXJpcyBhbmQgUGFsbXlyYSB0 b3duc2hpcHM6IERhaWx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBjaGlwIHNlYWwgd29yayB1bnRp bCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+U1RBUksgQ09VTlRZOjwvcD48cD4gICYjODIyNjsmIzgy MDE7SS03NyBhbmQgc3RhdGUgUm91dGUgNjg3IGluIENhbnRvbiBhbmQgSmFja3NvbiwgUGxhaW4g YW5kIENhbnRvbiB0b3duc2hpcHM6IFVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLCB0aGUgZm9sbG93aW5n IHJvYWRzIHdpbGwgaGF2ZSBuaWdodGx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBtaWNyb3N1cmZh Y2luZzogSS03NyBiZXR3ZWVuIE5hdmFycmUgUm9hZCBhbmQganVzdCBub3J0aCBvZiAxMnRoIFN0 cmVldDsgc3RhdGUgUm91dGUgNjg3IGJldHdlZW4gc3RhdGUgUm91dGUgMjQxIGFuZCBGb3hjaGFz ZSBBdmVudWU7IGFuZCBSb3V0ZSA2ODcgYmV0d2VlbiBFdmVyaGFyZCBSb2FkIGFuZCBJLTc3Ljwv cD48cD4mIzgyMjY7U3RhdGUgUm91dGUgNjg3LCBiZXR3ZWVuIEZveGNoYXNlIEF2ZW51ZSBhbmQg RXZlcmhhcmQgUm9hZCBpbiBKYWNrc29uIFRvd25zaGlwOiBEYWlseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9u cyBmb3IgcmVzdXJmYWNpbmcgdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgy MDE7U3RhdGUgUm91dGUgNjE5LCBiZXR3ZWVuIEthdWZtYW4gQXZlbnVlIGFuZCBNaWxhbiBBdmVu dWUgaW4gSGFydHZpbGxlIGFuZCBMYWtlIFRvd25zaGlwOiBEYWlseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9u cyBmb3Igcm9hZCBjb25zdHJ1Y3Rpb24gdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UuIFRoZSBwcm9qZWN0 IGFsc28gaW5jbHVkZXMgcGxhY2VtZW50cyBvZiByb3VuZGFib3V0cyBhdCB0aGUgaW50ZXJzZWN0 aW9ucyBvZiBLYXVmbWFuIEF2ZW51ZSBhbmQgUm91dGUgNjE5IGFuZCBLaW5nIENodXJjaCBBdmVu dWUuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUgMjM2LCBiZXR3ZWVuIHRoZSBub3J0 aGVybiBNYXNzaWxsb24gbGltaXRzIGFuZCBQb3J0YWdlIFN0cmVldCBpbiBQZXJyeSwgTGF3cmVu Y2UgYW5kIEphY2tzb24gdG93bnNoaXBzOiBEYWlseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3IgcmVz dXJmYWNpbmcgYW5kIGJyaWRnZSByZXBhaXJzIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD4m IzgyMjY7JiM4MjAxO1N0YXRlIFJvdXRlIDIxLCBmcm9tIHRoZSBub3J0aGVybiBNYXNzaWxsb24g bGltaXRzIHRvIGp1c3QgZWFzdCBvZiBzdGF0ZSBSb3V0ZSA5MzogRGFpbHkgbGFuZSByZXN0cmlj dGlvbnMgZm9yIHJlc3VyZmFjaW5nIGFuZCBicmlkZ2UgcmVwYWlycyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5v dGljZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTdGF0ZSBSb3V0ZSA0MywganVzdCBzb3V0aCBvZiBL aW5nc2NvdGUgQ2lyY2xlIGluIE5vcnRoIENhbnRvbiBhbmQgUGxhaW4gVG93bnNoaXA6IENsb3Nl ZCB0aHJvdWdoIGxhdGUgSnVuZSBmb3IgaW5zdGFsbGF0aW9uIG9mIGEgYmlrZSBhbmQgcGVkZXN0 cmlhbiB0dW5uZWwuIERldG91ciB3aWxsIGJlIFUuUy4gNjIgdG8gc3RhdGUgUm91dGUgNDQgdG8g c3RhdGUgUm91dGUgNjE5LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N0YXRlIFJvdXRlIDQzLCBiZXR3 ZWVuIDU1dGggU3RyZWV0IGFuZCBFYXN0b24gU3RyZWV0IGluIE5vcnRoIENhbnRvbiBhbmQgUGxh aW4gVG93bnNoaXA6IERhaWx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciByb2FkIHdpZGVuaW5nIHVu dGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxOzM4dGggU3RyZWV0IE5XIHdl c3Rib3VuZCwgYmV0d2VlbiBDbGV2ZWxhbmQgQXZlbnVlIE5vcnRod2VzdCBhbmQgR3VpbGZvcmQg Um9hZCBOb3J0aHdlc3QgaW4gQ2FudG9uOiBDbG9zZWQgZm9yIHdhdGVyIG1haW4gcmVwbGFjZW1l bnQgYW5kIHJvYWQgcmVjb25zdHJ1Y3Rpb24uIEl0IGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIGNvbnRpbnVlIHRo cm91Z2ggU2VwdGVtYmVyLiBEZXRvdXJzIHdpbGwgYmUgcG9zdGVkLiBFYXN0Ym91bmQgdHJhZmZp YyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQgdGhyb3VnaCB0aGUgZHVyYXRpb24gb2YgdGhlIHByb2plY3Qu IExvY2FsIHRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkIHRvIHJlc2lkZW5jZXMgYW5kIGJ1c2lu ZXNzZXMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VS5TLiAzMCByYW1wIGNsb3NpbmdzIGFuZCBsYW5l IHJlc3RyaWN0aW9ucyBpbiBDYW50b24gYW5kIENhbnRvbiBUb3duc2hpcDogVGhlIHJhbXAgZnJv bSBVLlMuIDMwIHdlc3QgdG8gSS03NyBzb3V0aCB3aWxsIGJlIGNsb3NlZCB0aHJvdWdoIEp1bmUg MzAgZm9yIGJyaWRnZSByZWhhYmlsaXRhdGlvbi4gQSBkZXRvdXIgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuIFRo ZSByYW1wICBmcm9tIENoZXJyeSBTdHJlZXQgdG8gVS5TLiAzMCB3ZXN0Ym91bmQgd2lsbCBiZSBh bHNvIGNsb3NlZCB1bnRpbCBKdW5lIDMwLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1UuUy4gMzAsIGJl dHdlZW4gSGFycmlzb24gQXZlbnVlIGFuZCBXYXluZXNidXJnIERyaXZlL3N0YXRlIFJvdXRlIDQz IGluIENhbnRvbiBhbmQgQ2FudG9uIFRvd25zaGlwOiBPY2Nhc2lvbmFsIGxhbmUgcmVzdHJpY3Rp b25zIGluIGJvdGggZGlyZWN0aW9ucyBmb3Igcm9hZCBjb25zdHJ1Y3Rpb24gdW50aWwgZnVydGhl ciBub3RpY2UuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VS5TLiAzMCByYW1wIGNsb3NpbmdzIGluIFBl cnJ5IGFuZCBDYW50b24gdG93bnNoaXBzOiBUaGUgcmFtcCBmcm9tIFUuUy4gMzAgd2VzdGJvdW5k IHRvIHN0YXRlIFJvdXRlIDIxIHNvdXRoYm91bmQgaXMgY2xvc2VkIHRocm91Z2ggSnVuZSAyMC4g RGV0b3VyIHdpbGwgYmUgVS5TLiAzMCB3ZXN0Ym91bmQgdG8gc3RhdGUgUm91dGUgMjQxIHRvIFUu Uy4gMzAgZWFzdGJvdW5kOyBhbmQgdGhlIHJhbXAgZnJvbSBSb3V0ZSAyMSBub3J0aGJvdW5kIHRv IFUuUy4gMzAgd2VzdGJvdW5kIGlzIGNsb3NlZC4gRGV0b3VyIHdpbGwgYmUgUm91dGUgMjEgbm9y dGhib3VuZCB0byBFcmllIFN0cmVldCB0byBSb3V0ZSAyMSBzb3V0aGJvdW5kLiBVLlMuIHdlc3Ri b3VuZCBvdmVyIFJvdXRlIDIxIGlzIHJlZHVjZWQgdG8gb25lIGxhbmUuPC9wPjxwPiYjODIyNjsm IzgyMDE7VS5TLiAzMCBpbiBQZXJyeSBhbmQgQ2FudG9uIHRvd25zaGlwczogVS5TLiAzMCBiZXR3 ZWVuIHN0YXRlIFJvdXRlIDIxIGFuZCBXaGlwcGxlIEF2ZW51ZSB3aWxsIGhhdmUgZGFpbHkgbGFu ZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIGJyaWRnZSByZXBhaXJzLiBUaGUgZm9sbG93aW5nIHJvYWRzIHVu ZGVyIFUuUy4gMzAgd2lsbCBoYXZlIGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBicmlkZ2UgcmVwYWly cyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZTogc3RhdGUgUm91dGUgMjEsIFdoaXBwbGUgQXZlbnVlLCBH ZW5vYSBBdmVudWUsIFBlcnJ5IFN0cmVldCBhbmQgc3RhdGUgUm91dGUgNjI3L1JpY2h2aWxsZSBE cml2ZS4gPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VS5TLiA2MiwgYmV0d2VlbiBzdGF0ZSBSb3V0ZSA0 NCBhbmQgc3RhdGUgUm91dGUgMTczIGluIFdhc2hpbmd0b24gYW5kIE5pbWlzaGlsbGVuIHRvd25z aGlwczogRGFpbHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHJlc3VyZmFjaW5nIHVudGlsIGZ1cnRo ZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N0YXRlIFJvdXRlIDI0MSwgYmV0d2VlbiB0 aGUgV2F5bmUgQ291bnR5IGxpbmUgYW5kIHN0YXRlIFJvdXRlIDkzIGluIFR1c2NhcmF3YXMgVG93 bnNoaXA6IERhaWx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciByZXN1cmZhY2luZyBzdGFydGluZyBU aHVyc2RheSB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+V0FZTkUgQ09VTlRZOjwvcD48cD4m IzgyMjY7JiM4MjAxO1N0YXRlIFJvdXRlIDU3LCBiZXR3ZWVuIFdlc3QgQ2hlc3RudXQgU3RyZWV0 IGFuZCBXZXN0IE1hcmtldCBTdHJlZXQgaW4gT3JydmlsbGU6IENsb3NlZCB0aHJvdWdoIEZyaWRh eSBmb3IgcmFpbHJvYWQgY3Jvc3NpbmcgcmVwYWlyLiBBIGRldG91ciB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC48 L3A+PHA+RWxzZXdoZXJlIGluIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvOjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0kt Nzcgc291dGhib3VuZCBiZXR3ZWVuIE9ha2VzIFJvYWQgYW5kIHRoZSBPaGlvIFR1cm5waWtlIGlu IEJyZWNrc3ZpbGxlIGFuZCBSaWNoZmllbGQ6IFRocm91Z2ggZmFsbCwgYWxsIGxhbmVzIG9mIEkt NzcgaW4gYm90aCBkaXJlY3Rpb25zIGJldHdlZW4gdGhlIHR1cm5waWtlIGFuZCBPYWtlcyBSb2Fk IHdpbGwgYmUgc2hpZnRlZCB0byB0aGUgcmlnaHQgbGFuZSBhbmQgc2hvdWxkZXIgZm9yIHdpZGVu aW5nIHdvcmsgaW4gdGhlIG1lZGlhbi4gPC9wPjxwPlRyYWZmaWMgcGxhbm5lcnM6IFBsZWFzZSBm YXggdHJhZmZpYyB1cGRhdGVzIHRvIDMzMC05OTYtMzAzMy4gPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.