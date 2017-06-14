Published: June 14, 2017 - 08:21 PM
Traffic disruptions — June 15 June 15,2017 12:21 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+PC9wPjxwPkhlcmUgaXMgYSBsaXN0IG9mIHJvYWQgYW5kIGxhbmUgY2xvc2luZ3MgaW4gdGhl IEFrcm9uIGFyZWE6PC9wPjxwPk1ham9yIGhpZ2h3YXlzIGFicnVwdGx5IGNsb3NlZDogTm9uZS48 L3A+PHA+QUtST046PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SW50ZXJzdGF0ZSA3NyByYW1wIGNsb3Np bmdzIGFuZCBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9uczogRnJvbSA3IHAubS4gRnJpZGF5IHRocm91Z2ggNiBh Lm0uIE1vbmRheSwgdGhlIGZvbGxvd2luZyB3aWxsIG9jY3VyOiB0aGUgcmFtcCBmcm9tIEktNzcg c291dGhib3VuZCB0byBJLTc2L0tlbm1vcmUgbGVnIHdpbGwgYmUgY2xvc2VkLiBEZXRvdXIgd2ls bCBiZSBJLTc3IHNvdXRoYm91bmQgdG8gSS0yNzcgd2VzdGJvdW5kOyB0aGUgcmFtcCBmcm9tIHN0 YXRlIFJvdXRlIDI2MS9WZXJub24gT2RvbSBCb3VsZXZhcmQgdG8gSS03NyBzb3V0aGJvdW5kIHdp bGwgYmUgY2xvc2VkLiBEZXRvdXIgd2lsbCBiZSBTb3V0aCBIYXdraW5zIEF2ZW51ZSB0byBNb3Jz ZSBTdHJlZXQgdG8gRWFzdCBBdmVudWU7IGFuZCBJLTc3IHNvdXRoYm91bmQgYmV0d2VlbiBSb3V0 ZSAyNjEvVmVybm9uIE9kb20gQm91bGV2YXJkIGFuZCBJLTc2L0tlbm1vcmUgbGVnIHdpbGwgYmUg cmVkdWNlZCB0byBvbmUgbGFuZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtJLTc2LCBiZXR3ZWVuIEdy YW50IFN0cmVldCBhbmQgV29sZiBMZWRnZXMgUGFya3dheTogUmVkdWNlZCB0byBvbmUgbGFuZSBp biBlYWNoIGRpcmVjdGlvbiB0aHJvdWdoIG1pZC1KdW5lIGZyb20gMTAgcC5tLiB0byA1IGEubS4g bmlnaHRseS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtHcmFudCBTdHJlZXQgb3ZlciBJLTc2OiBDbG9z ZWQgdW50aWwgdGhlIGVuZCBvZiBPY3RvYmVyIGZvciBicmlkZ2UgcmVwbGFjZW1lbnQuIERldG91 ciB3aWxsIGJlIENyb3NpZXIgU3RyZWV0IHRvIFdvbGYgTGVkZ2VzIFBhcmt3YXkgdG8gVGhvcm50 b24gU3RyZWV0IHRvIEdyYW50IFN0cmVldC4gVGhlIGVudHJhbmNlIGFuZCBleGl0IHJhbXBzIGF0 IEdyYW50IFN0cmVldCB3aWxsIGFsc28gY2xvc2UgYW5kIHJlbWFpbiBjbG9zZWQgcGVybWFuZW50 bHkuIERldG91cnMgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SS03NiBhbmQg U291dGggTWFpbiBTdHJlZXQ6IFRoZSByYW1wcyBmcm9tIFNvdXRoIFN0cmVldCB0byBJLTc2IGVh c3Rib3VuZCBhcmUgcGVybWFuZW50bHkgY2xvc2VkLiBBIGRldG91ciBpcyBwb3N0ZWQuIFNvdXRo IE1haW4gYW5kIEJyb2Fkd2F5IGJldHdlZW4gTWlsbGVyIFJvYWQgYW5kIEJhcnRnZXMgU3RyZWV0 IGhhdmUgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHJvYWQgY29uc3RydWN0aW9uIHVudGlsIGZ1cnRo ZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0ktNzYsIGJldHdlZW4gU291dGggTWFpbiBT dHJlZXQgYW5kIHRoZSBjZW50cmFsIGludGVyY2hhbmdlOiBPY2Nhc2lvbmFsIG5pZ2h0bHkgbGFu ZSByZXN0cmljdGlvbnMgaW4gYm90aCBkaXJlY3Rpb25zIGZyb20gNyBwLm0uIHRvIDYgYS5tLiBm b3Igcm9hZCBjb25zdHJ1Y3Rpb24gdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UuPC9wPjxwPiYjODIyNjsm IzgyMDE7V2VzdCBNYXJrZXQgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIE5vcnRoIEhhd2tpbnMgQXZlbnVlIGFu ZCBOb3J0aCBQb3J0YWdlIFBhdGg6IEdhcyBtYWluIHJlcGxhY2VtZW50IGlzIHVuZGVyIHdheS4g VGhlIHNlY29uZCBwaGFzZSBvZiB0aGUgcHJvamVjdCwgYmV0d2VlbiBUd2luIE9ha3MgUm9hZCBh bmQgTm9ydGggUG9ydGFnZSBQYXRoLCBoYXMgYmVndW4uIFdlc3Rib3VuZCB0cmFmZmljIGZyb20g b3V0c2lkZSB0aGUgcHJvamVjdCBsaW1pdHMgd2lsbCBiZSBkZXRvdXJlZCB1c2luZyBOb3J0aCBQ b3J0YWdlIFBhdGggdG8gVHdpbiBPYWtzIFJvYWQgYW5kIGJhY2sgdG8gV2VzdCBNYXJrZXQuIEVh c3Rib3VuZCB0cmFmZmljIGFuZCBsb2NhbCB3ZXN0Ym91bmQgdHJhZmZpYyB3aWxsIGJlIG1haW50 YWluZWQsIGRheSBhbmQgbmlnaHQuIFNvbWUgd29yayB3aWxsIGNvbnRpbnVlIGJldHdlZW4gTm9y dGggSGF3a2lucyBhbmQgVHdpbiBPYWtzIFJvYWQsIHdpdGggb2NjYXNpb25hbCBzaG9ydD10ZXJt IGxhbmUgY2xvc2luZ3MgYW5kIHNoaWZ0aW5nIG9mIHRyYWZmaWMgYXMgdGhpcyBwb3J0aW9uIGlz IGJlaW5nIGNvbXBsZXRlZC4gRmxhZ2dlcnMgd2lsbCBoZWxwIG1haW50YWluIHRyYWZmaWMgYXJv dW5kIHRoZSB3b3JrIHpvbmVzIGR1cmluZyBkYXl0aW1lIGhvdXJzLiBUaGUgcHJvamVjdCBpcyBl eHBlY3RlZCB0byBiZSBjb21wbGV0ZWQgYnkgQXVnLiAxLiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtF YXN0IEV4Y2hhbmdlIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBTb3V0aCBBcmxpbmd0b24gU3RyZWV0IGFuZCBC bGFjayBTdHJlZXQ6IENsb3NlZCB0byBhbGwgdGhyb3VnaCB0cmFmZmljIGZvciBhYm91dCBvbmUg bW9udGggZm9yIGEgY29udGludWluZyBzZXdlciBzZXBhcmF0aW9uIHByb2plY3QuIEFjY2VzcyBt YWludGFpbmVkIGZvciBsb2NhbCBidXNpbmVzc2VzLiBUcmFmZmljIHdpbGwgYmUgZGV0b3VyZWQg dmlhIEJlYXZlciBTdHJlZXQsIENhcnJvbGwgU3RyZWV0IGFuZCBFYXN0IE1hcmtldCBTdHJlZXQu IExlZnQgdHVybnMgd2lsbCBiZSBhbGxvd2VkIGZvciB3ZXN0Ym91bmQgdHJhZmZpYyBvbiBFYXN0 IE1hcmtldCBTdHJlZXQgYXQgU291dGggQXJsaW5ndG9uLCBidXQgb25jZSB0aGUgaW50ZXJzZWN0 aW9uIGlzIGZ1bGx5IHJlb3BlbmVkIHRvIHRyYWZmaWMsIGxlZnQgdHVybnMgd2lsbCBubyBsb25n ZXIgYmUgcGVybWl0dGVkIGF0IHRoaXMgbG9jYXRpb24uIEEgbm9ydGhib3VuZCBhbmQgc291dGhi b3VuZCBsYW5lIGhhcyBiZWVuIHJlb3BlbmVkIHRocm91Z2ggdGhlIGludGVyc2VjdGlvbiBvZiBT b3V0aCBBcmxpbmd0b24gYW5kIEVhc3QgRXhjaGFuZ2UuIDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0Nh bnRvbiBSb2FkLCBiZXR3ZWVuIFdvb2RtZXJlIEF2ZW51ZSBhbmQgT2dkZW4gQXZlbnVlOiBMYW5l IHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3Igc2FuaXRhcnkgc2V3ZXIgcmVwYWlyIHdvcmsgaW4gdGhlIHJpZ2h0 IGxhbmUgdGhyb3VnaCBKdW5lIDIxLiBUcmFmZmljIHdpbGwgYmUgbWFpbnRhaW5lZCBpbiBib3Ro IGRpcmVjdGlvbnMgYnV0IHNvdXRoYm91bmQgdHJhZmZpYyB3aWxsIGJlIGZ1bm5lbGVkIGludG8g dGhlIGxlZnQgbGFuZSBhcm91bmQgdGhlIHdvcmsgem9uZS4gQWNjZXNzIGZvciBhbGwgYnVzaW5l c3NlcyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Tm9ydGggQnJvYWR3 YXksIGJldHdlZW4gRWFzdCBNYXJrZXQgU3RyZWV0IGFuZCBNTEsgSnIuIEJvdWxldmFyZDogTGFu ZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIGluc3RhbGxhdGlvbiBvZiBzdG9ybSBhbmQgc2FuaXRhcnkgc2V3 ZXJzIHVudGlsIEZyaWRheS4gT25lIGxhbmUgb2YgdHJhZmZpYyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQg YXQgYWxsIHRpbWVzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0tpbmdzbGV5IEF2ZW51ZS9Ob3J0aCBQ ZXJzaGluZyBBdmVudWUgYW5kIHN1cnJvdW5kaW5nIG5laWdoYm9yaG9vZDogR2FzIG1haW4gYW5k IHNlcnZpY2UgY29ubmVjdGlvbiByZXBsYWNlbWVudCBjb3ZlcmluZyBzZXZlcmFsIHN0cmVldHMu IE9jY2FzaW9uYWwgbGFuZSBjbG9zaW5ncyBhbmQgZmxhZ2dlcnMgd2lsbCBtYWludGFpbiB0cmFm ZmljIHVudGlsIG1pZC1BdWd1c3QuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Tm9ydGggVW5pb24gU3Ry ZWV0LCBiZXR3ZWVuIEVhc3QgTWFya2V0IFN0cmVldCBhbmQgUGVya2lucyBTdHJlZXQ6IEVtZXJn ZW5jeSBzYW5pdGFyeSBzZXdlciByZXBhaXIgd29yayB1bnRpbCBKdW5lIDIzLiBEZXRvdXJzIHdp bGwgYmUgcG9zdGVkLiBBY2Nlc3MgbWFpbnRhaW5lZCBmb3IgbG9jYWwgYnVzaW5lc3NlcyBhbmQg ZW1lcmdlbmN5IHZlaGljbGVzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0ZvcnJlc3QgU3RyZWV0LCBi ZXR3ZWVuIEVhc3QgRXhjaGFuZ2UgU3RyZWV0IGFuZCBDcm91c2UgU3RyZWV0OiBDbG9zZWQgZm9y IHNld2VyIHNlcGFyYXRpb24gd29yayB1bnRpbCBKdWx5IDcuIEEgZGV0b3VyIHdpbGwgYmUgcG9z dGVkLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0dyYW50IFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBFYXN0IE1hcmtl dCBTdHJlZXQgYW5kIFdoZWVsZXIgU3RyZWV0OiBDbG9zZWQgdGhyb3VnaCBGcmlkYXkgZHVyaW5n IGRheXRpbWUgaG91cnMgb25seSBmb3IgaW5zdGFsbGF0aW9uIG9mIGFuIGVsZWN0cmljYWwgZHVj dCBiYW5rLiBEZXRvdXJzIHdpbGwgYmUgcG9zdGVkLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0JyaXR0 YWluIFJvYWQsIGJldHdlZW4gRWFzdCBUYWxsbWFkZ2UgQXZlbnVlIGFuZCBNYXJrcyBBdmVudWU6 IExhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBpbnN0YWxsYXRpb24gb2Ygc2lnbmFsIHBvbGUgZm91bmRh dGlvbnMgdGhyb3VnaCBGcmlkYXkuIFRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkIGluIGFsbCBk aXJlY3Rpb25zLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO01hcnlsYW5kIEF2ZW51ZSwgYmV0d2VlbiBG b3VydGggU3RyZWV0IFNvdXRod2VzdCBhbmQgTmludGggU3RyZWV0IFNvdXRod2VzdDogQ2xvc2Vk IGZvciBhIGZ1bGwgaW1wcm92ZW1lbnQgcHJvamVjdCBleHBlY3RlZCB0byBsYXN0IHVudGlsIE9j dG9iZXIuIERldG91cnMgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Q2xhcmsg U3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIFdpbGxldCBTdHJlZXQgYW5kIE1hdHRoZXdzIFN0cmVldDogQ2xvc2Vk IHVudGlsIEp1bmUgMjMgZm9yIHNld2VyIHdvcmsuIEEgZGV0b3VyIHdpbGwgYmUgcG9zdGVkLjwv cD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N0YXRlIFJvdXRlIDkxIGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zOiBCZXR3 ZWVuIFdlZGdld29vZCBBdmVudWUgYW5kIHN0YXRlIFJvdXRlIDE4L0Vhc3QgTWFya2V0IFN0cmVl dCwgYW5kIGJldHdlZW4gR2lsY2hyaXN0IFJvYWQgYW5kIEVhc3R3b29kIEF2ZW51ZSB0aGVyZSB3 aWxsIGJlIGRhaWx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciByZXN1cmZhY2luZyB1bnRpbCBmdXJ0 aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtLaW5nc3dvb2QgRHJpdmUsIGJldHdlZW4g TWVycmltYW4gUm9hZCBhbmQgV29vZGxlZGdlIERyaXZlOiBDbG9zZWQgZm9yIHNld2VyIHdvcmsg dW50aWwgSnVuZSAyMy4gRGV0b3VycyBhcmUgcG9zdGVkLiBFbWVyZ2VuY3kgdmVoaWNsZXMgYW5k IHJlc2lkZW50cyB3aWxsIGhhdmUgYWNjZXNzIHRvIGFsbCBwcm9wZXJ0aWVzIHdlc3Qgb2YgV29v ZGxlZGdlIERyaXZlIGZyb20gTWVycmltYW4gUm9hZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtSb2Fk IGNsb3NpbmdzIGF0IFNvdXRoIE1haW4gU3RyZWV0IGZvciByb2FkIGNvbnN0cnVjdGlvbjogV2Vz dCBTb3V0aCBTdHJlZXQsIEJ1Y2h0ZWwgQXZlbnVlIGFuZCBXZXN0IENyb3NpZXIgU3RyZWV0IHdp bGwgYmUgY2xvc2VkIGF0IFNvdXRoIE1haW4gdGhyb3VnaCBsYXRlIGZhbGwuIERldG91ciB3aWxs IFByaW5jZXRvbiBTdHJlZXQgdG8gV2VzdCBNaWxsZXIgQXZlbnVlIHRvIFNvdXRoIE1haW4gU3Ry ZWV0LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0JhcnRnZXMgU3RyZWV0IGVhc3Rib3VuZCwgYmV0d2Vl biBTb3V0aCBNYWluIGFuZCBTb3V0aCBIaWdoIHN0cmVldHM6IENsb3NlZCB0aHJvdWdoIERlY2Vt YmVyIGZvciByb2FkIGNvbnN0cnVjdGlvbi4gRGV0b3VyIGZvciBlYXN0Ym91bmQgQmFydGdlcyBT dHJlZXQgaXMgU291dGggTWFpbiBTdHJlZXQgdG8gQ2VkYXIgU3RyZWV0IHRvIFNvdXRoIEhpZ2gg U3RyZWV0LCBhbmQgZm9yIHNvdXRoYm91bmQgU291dGggTWFpbiBpdCB3aWxsIGJlIEJhcnRnZXMg dG8gUmhvYWRlcyBBdmVudWUgdG8gVGhvcm50b24gU3RyZWV0IHRvIFNvdXRoIE1haW4uPC9wPjxw PiYjODIyNjsmIzgyMDE7RWFzdCBCYXJ0Z2VzIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBTb3V0aCBIaWdoIFN0 cmVldCBhbmQgQnJvYWR3YXk6IENsb3NlZCB0aHJvdWdoIFNlcHRlbWJlciBmb3Igcm9hZCBjb25z dHJ1Y3Rpb24uIERldG91ciBmb3IgZWFzdGJvdW5kIFdlc3QgQmFydGdlcyBTdHJlZXQgaXMgTWFp biBTdHJlZXQgdG8gRWFzdCBFeGNoYW5nZSBTdHJlZXQsIGFuZCBmcm9tIFNvdXRoIEJyb2Fkd2F5 IGl0IHdpbGwgYmUgRWFzdCBFeGNoYW5nZSBTdHJlZXQgdG8gU291dGggTWFpbiB0byBCYXJ0Z2Vz LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0N1eWFob2dhIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBTb21tZXJzIENv dXJ0IGFuZCBOb3J0aCBIb3dhcmQgU3RyZWV0OiBDbG9zZWQgZm9yIHNld2VyIHdvcmsgb24gdGhl IEhvd2FyZCBTdHJlZXQgU3RvcmFnZSBCYXNpbi4gRGV0b3VyIHZpYSBOb3J0aCBIb3dhcmQsIFdl c3QgVGFsbG1hZGdlIEF2ZW51ZSBhbmQgQ3V5YWhvZ2EgU3RyZWV0LiBUaGUgY2xvc2luZyBpcyBl eHBlY3RlZCB0byBsYXN0IHVudGlsIEZyaWRheSBhbmQgY29tcGxldGlvbiBvZiB0aGUgZW50aXJl IHByb2plY3QgaXMgcGxhbm5lZCBieSB0aGUgZW5kIG9mIHRoZSB5ZWFyLjwvcD48cD4mIzgyMjY7 JiM4MjAxO05vcnRoIEhvd2FyZCBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gR2xlbndvb2QgQXZlbnVlIGFuZCBD dXlhaG9nYSBTdHJlZXQ6IExhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBzZXdlciB3b3JrIHVudGlsIEZy aWRheS4gPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Q29wbGV5IFJvYWQsIGF0IHRoZSBpbnRlcnNlY3Rp b24gb2YgU2FpbnQgTWljaGFlbHMgQXZlbnVlOiBTaWduYWwgcG9sZSBpbnN0YWxsYXRpb24gd2ls bCBjb250aW51ZSBlYXN0d2FyZCBvbiBDb3BsZXkgUm9hZCB1bnRpbCBKdWx5LiBUaGVyZSB3aWxs IGJlIHNvbWUgbGFuZSBjbG9zaW5ncyBhbmQgc2hpZnRpbmcgb2YgdHJhZmZpYywgYnV0IHRyYWZm aWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkIGluIGFsbCBkaXJlY3Rpb25zLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4 MjAxO01vZ2Fkb3JlIFJvYWQsIGJldHdlZW4gU3R1bGwgQXZlbnVlIGFuZCBNYXJpb24gQXZlbnVl OiAgQ2xvc2VkIGZvciBzYW5pdGFyeSBzZXdlciBpbnN0YWxsYXRpb24uIFRyYWZmaWMgd2lsbCBi ZSBkZXRvdXJlZCB2aWEgU2tlbHRvbiBSb2FkIGFuZCBHaWxjaHJpc3QgUm9hZC4gSXQgaXMgZXhw ZWN0ZWQgdG8gYmUgY29tcGxldGVkIGJ5IEp1bmUgMzAuIExvY2FsIHJlc2lkZW50cyBhbmQgZW1l cmdlbmN5IHZlaGljbGVzIHdpbGwgaGF2ZSBhY2Nlc3MuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7TGl0 dGxlIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBTYWludCBNaWNoYWVscyBBdmVudWUgYW5kIFl1a29uIEF2ZW51 ZTogQ2xvc2VkIHVudGlsIEp1bmUgMzAgZm9yIHNhbml0YXJ5IHNld2VyIHJlY29uc3RydWN0aW9u LiBBIGRldG91ciBpcyBwb3N0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Qmx1ZmYgU3RyZWV0LCBi ZXR3ZWVuIE5vcnRoIFN1bW1pdCBTdHJlZXQgYW5kIE5vcnRoIENvbGxlZ2UgU3RyZWV0OiBDbG9z ZWQgdW50aWwgQXVnLiA0IGZvciBhIHNld2VyIHByb2plY3QuIEEgZGV0b3VyIHdpbGwgYmUgcG9z dGVkLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0ZhaXJiYW5rcyBQbGFjZSwgYmV0d2VlbiBTb3V0aCBB cmxpbmd0b24gU3RyZWV0IGFuZCBCdWNraW5naGFtIFN0cmVldDogQSBwb3J0aW9uIG9mIHRoZSBz dHJlZXQgd2lsbCBiZSBjbG9zZWQgZm9yIHNld2VyIHNlcGFyYXRpb24gd29yay4gRmFpcmJhbmtz IFBsYWNlIGlzIHVzdWFsbHkgb25lLXdheSB3ZXN0Ym91bmQgYnV0IHdpbGwgb3BlbiBib3RoIHdh eXMgdG8gYWxsb3cgYWNjZXNzIGZvciBkZXRvdXJlZCB0cmFmZmljLiBXb3JrIHdpbGwgYmUgc3Bs aXQgaW50byB0d28gcG9ydGlvbnMsIGJ1dCB0aGUgcHJvamVjdCB3aWxsIGJlIGNvbXBsZXRlZCBp biBsYXRlIEp1bmUuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Tm9ydGggQWRvbHBoIFN0cmVldCwgYmV0 d2VlbiBFYXN0IE1hcmtldCBTdHJlZXQgYW5kIE5vcnRoIEZvcmdlIFN0cmVldDogQSBwb3J0aW9u IG9mIHRoZSBzdHJlZXQgd2lsbCBiZSBjbG9zZWQgdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UgZm9yIHdl c3QgdG93ZXIgYWRkaXRpb24gYXQgQWtyb24gQ2l0eSBIb3NwaXRhbC4gQWNjZXNzIHRvIHRoZSBZ TUNBLCBBZG9scGggU3RyZWV0IHBhcmtpbmcgZGVjayBhbmQgcmVjZWl2aW5nIGRlY2sgd2lsbCBi ZSBhdmFpbGFibGUgZnJvbSBFYXN0IE1hcmtldCBvbmx5LiBBbGwgcmVtYWluaW5nIHRyYWZmaWMg d2lsbCBiZSBkZXRvdXJlZCB2aWEgRWFzdCBNYXJrZXQsIEZvdW50YWluIGFuZCBOb3J0aCBGb3Jn ZSBzdHJlZXRzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1dlc3QgQm93ZXJ5IFN0cmVldCwgYmV0d2Vl biBXZXN0IEV4Y2hhbmdlIFN0cmVldCBhbmQgV2VzdCBTdGF0ZSBTdHJlZXQ6IE9uZSBsYW5lIHdp bGwgYmUgY2xvc2VkIGluIGVhY2ggZGlyZWN0aW9uIGZvciBhYm91dCAxOCBtb250aHMgZm9yIGNv bnN0cnVjdGlvbiBvZiBhIGJ1aWxkaW5nIGFkZGl0aW9uLiBUcmFmZmljIHdpbGwgYmUgbWFpbnRh aW5lZCBidXQgc2hpZnRlZCB0byBwcm92aWRlIGEgcGF0aWVudCBkcm9wLW9mZiBhcmVhIGF0IEFr cm9uIENoaWxkcmVuJiM4MjE3O3MgSG9zcGl0YWwuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7V2VzdCBF eGNoYW5nZSBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gV2F0ZXIgU3RyZWV0IGFuZCBXZXN0IEJvd2VyeSBTdHJl ZXQ6IE9uZSB0aHJvdWdoIGxhbmUgYW5kIG1ldGVyZWQgcGFya2luZyBvbiB0aGUgbm9ydGggc2lk ZSBvZiBXZXN0IEV4Y2hhbmdlIHdpbGwgYmUgY2xvc2VkIGluIGVhY2ggZGlyZWN0aW9uIGZvciBh Ym91dCAxOCBtb250aHMgZm9yIGNvbnN0cnVjdGlvbiBvZiBhIGJ1aWxkaW5nIGFkZGl0aW9uLiBB IG1pbmltdW0gb2YgdHdvIGxhbmVzIHdpbGwgYmUgbWFpbnRhaW5lZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYj ODIwMTtNTEsgSnIuIEJvdWxldmFyZC9Ob3J0aCBIb3dhcmQgU3RyZWV0L05vcnRoIE1haW4gU3Ry ZWV0IGludGVyc2VjdGlvbjogQ2xvc2VkIHVudGlsIEp1bHkgNyBmb3IgcmVsb2NhdGlvbiBvZiB1 dGlsaXRpZXMgYW5kIGxvd2VyaW5nIG9mIHRoZSBpbnRlcnNlY3Rpb24uIERldG91cnMgd2lsbCBi ZSBwb3N0ZWQuIEFjY2VzcyB0byBGdXJuYWNlIFN0cmVldCBhbmQgTm9ydGhzaWRlIERpc3RyaWN0 IGJ1c2luZXNzZXMgd2lsbCByZW1haW4gYXZhaWxhYmxlIGZyb20gTm9ydGggSG93YXJkLCBOb3J0 aCBTdW1taXQgYW5kIEVhc3QgTm9ydGggc3RyZWV0cy4gPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7QmVl Y2ggU3RyZWV0LCB3ZXN0IG9mIEhvd2FyZCBTdHJlZXQ6IENsb3NlZCB1bnRpbCBBdWd1c3QgZm9y IGEgc2V3ZXIgc2VwYXJhdGlvbiBwcm9qZWN0LiBBY2Nlc3Mgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkIHRv IGxvY2FsIGJ1c2luZXNzZXMgYW5kIGFsc28gYmV0d2VlbiB0aGUgTm9ydGhzaWRlIENvbm5lY3Rv ciBUcmFpbCBhbmQgdGhlIE9oaW8gYW5kIEVyaWUgQ2FuYWwgVG93cGF0aC48L3A+PHA+JiM4MjI2 OyYjODIwMTtXZXN0IENlZGFyIFN0cmVldCBhbmQgV2VzdCBFeGNoYW5nZSBTdHJlZXQsIGJldHdl ZW4gU291dGggUG9ydGFnZSBQYXRoIGFuZCBTb3V0aCBCcm9hZHdheTogU2lnbmFsaXphdGlvbiB3 b3JrIGhhcyBiZWd1biBiZXR3ZWVuIERhcnQgQXZlbnVlIGFuZCBTb3V0aCBCcm9hZHdheS4gQWxs IHRyYWZmaWMgaXMgc2hpZnRlZCBpbnRvIHRoZSBsZWZ0IHR3byBsYW5lcyB0aHJvdWdoIGxhdGUg SnVseS4gV29yayBoYXMgYmVndW4gb24gdGhlIHNvdXRoIHNpZGUgb2YgV2VzdCBFeGNoYW5nZSBT dHJlZXQgYmV0d2VlbiBTb3V0aCBQb3J0YWdlIFBhdGggYW5kIFJob2RlcyBBdmVudWUuIFRyYWZm aWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkIGluIHRoZSBsZWZ0IGxhbmUgdW50aWwgY29tcGxldGlvbiBp biBlYXJseSBBdWd1c3QuIEluc3RhbGxhdGlvbiBvZiBzaWduYWwgcG9sZSBmb3VuZGF0aW9ucyBh bmQgY29uZHVpdCBjb250aW51ZXMgb24gV2VzdCBDZWRhciBhbmQgV2VzdCBFeGNoYW5nZS4gV29y ayBhdCB0aGUgaW50ZXJzZWN0aW9uIG9mIFdlc3QgQ2VkYXIgYW5kIFdlc3QgQm93ZXJ5IFN0cmVl dCBzaG91bGQgYmUgZmluaXNoZWQgYnkgRnJpZGF5LiBUcmFmZmljIHdpbGwgYmUgbWFpbnRhaW5l ZCB3aXRoIHNvbWUgdGVtcG9yYXJ5IGxhbmUgY2xvc2luZ3MgYW5kIHNoaWZ0aW5nIG9mIHRyYWZm aWMuIDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1JpdmVyIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBFYXN0IEV4Y2hh bmdlIFN0cmVldCBhbmQgU291dGggQ2FzZSBBdmVudWU6IENsb3NlZCB1bnRpbCBPY3RvYmVyIGZv ciBidWlsZGluZyBkZW1vbGl0aW9uIHdvcmsuIEEgZGV0b3VyIGlzIHBvc3RlZC48L3A+PHA+JiM4 MjI2OyYjODIwMTtSYW5kIEF2ZW51ZSBhbmQgRGFydCBBdmVudWUsIGJldHdlZW4gRXVjbGlkIEF2 ZW51ZSBhbmQgV2VzdCBNYXJrZXQgU3RyZWV0OiBCb3RoIGxhbmVzIG9uIGVhY2ggb2YgdGhlIHN0 cmVldHMgaGF2ZSBiZWVuIHJlb3BlbmVkIHRvIHRyYWZmaWMuIE9jY2FzaW9uYWwgc2hpZnRpbmcg b2YgdHJhZmZpYyB3aWxsIG9jY3VyIGFzIHdvcmsgY29udGludWVzLiBUcmFmZmljIGNvbnRpbnVl cyB0byBiZSBtYWludGFpbmVkIG9uIFdlc3QgTWlsbCBTdHJlZXQgb3ZlciBzdGF0ZSBSb3V0ZSA1 OSB0b3dhcmQgUmFuZCBBdmVudWUsIGJ1dCBpdCB3aWxsIGJlIHNoaWZ0ZWQgb250byB0aGUgcmln aHQgc2lkZSBhcyBvdGhlciB3b3JrIGlzIGJlaW5nIGRvbmUgaW4gdGhlIGFyZWEuIFRoZSBEb3du dG93bi9DYXNjYWRlIFBhcmtpbmcvTWFya2V0IFN0cmVldCBleGl0IHJhbXAgaXMgY2xvc2VkIHVu dGlsIEp1bmUgMzAuIFJvdXRlIDU5IEVhc3QgdHJhZmZpYyB3aWxsIHRha2UgdGhlIENlZGFyIFN0 cmVldC9FeGNoYW5nZSBTdHJlZXQgZXhpdCByYW1wIG9udG8gRGFydCBBdmVudWUuIFRoZSBSb3V0 ZSA1OSBXZXN0IGVudHJhbmNlIHJhbXAgZnJvbSBSYW5kIEF2ZW51ZS9XZXN0IENlZGFyIFN0cmVl dCB3aWxsIHJlbWFpbiBjbG9zZWQgZm9yIGRlbW9saXRpb24gYW5kIHJlY29uc3RydWN0aW9uIHVu dGlsIEp1bHkgMjguIERldG91cnMgYXJlIHBvc3RlZC4gVGhpcyBpcyBpbiBwcmVwYXJhdGlvbiBm b3IgdGhlIHJlbW92YWwgb2Ygc3RhdGUgUm91dGUgNTkgYmV0d2VlbiBXZXN0IEV4Y2hhbmdlIGFu ZCBXZXN0IE1hcmtldC4gVHJhZmZpYyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQuIDwvcD48cD4mIzgyMjY7 JiM4MjAxO0dsZW5kYWxlIEF2ZW51ZSwgZnJvbSBSYW5kIEF2ZW51ZSB0byB0aGUgaW50ZXJzZWN0 aW9uIG9mIExvY3VzdCBTdHJlZXQ6IENsb3NlZCB1bnRpbCBsYXRlIDIwMTggZm9yIHdvcmsgb24g dGhlIGNvbWJpbmVkIHNld2VyIG92ZXJmbG93cyBwcm9qZWN0IGF0IHRoZSBPaGlvIENhbmFsIElu dGVyY2VwdG9yIFR1bm5lbC4gRGV0b3VycyB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC4gVGhlIHJpZ2h0IGxhbmUg b2YgV2VzdCBNaWxsIFN0cmVldCwgd2VzdCBvZiBEYXJ0IEF2ZW51ZSBhbmQgdGhlIHNvdXRoIDE1 MCBmZWV0IG9mIEJhdGVzIFN0cmVldCB3aWxsIGFsc28gYmUgY2xvc2VkLiBEZXRvdXJzIHdpbGwg YmUgcG9zdGVkLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0hpY2tvcnkgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIE5v cnRoIFN0cmVldCBhbmQgTWVtb3JpYWwgUGFya3dheTogQ2xvc2VkIHVudGlsIGxhdGUgMjAxOCB0 byBwcmVwYXJlIGZvciB3b3JrIG9uIHRoZSBPaGlvIENhbmFsIEludGVyY2VwdG9yIFR1bm5lbC4g SXQgaW5jbHVkZXMgdGhlIHRlbXBvcmFyeSByZWxvY2F0aW9uIG9mIHRoZSBUb3dwYXRoIFRyYWls IHRvIEhpY2tvcnkgU3RyZWV0IGZyb20gTWFwbGUgU3RyZWV0IHRvIG5lYXIgTWVtb3JpYWwgUGFy a3dheS48L3A+PHA+T3RoZXIgcm9hZCBjb25zdHJ1Y3Rpb246PC9wPjxwPkVsc2V3aGVyZSBpbiBT dW1taXQgQ291bnR5OjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0xhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBt aWNyb3N1cmZhY2luZyBvbiB0aGUgZm9sbG93aW5nIHJvYWRzIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNl OiBTdGF0ZSBSb3V0ZSA4IGJldHdlZW4gc3RhdGUgUm91dGUgODIgYW5kIExlZGdlIFJvYWQ7IHN0 YXRlIFJvdXRlIDU5IGJldHdlZW4gT2FrIFBhcmsgQm91bGV2YXJkIGFuZCB0aGUgU2lsdmVyIExh a2UgbGltaXRzOyBhbmQgSS0yNzEgYmV0d2VlbiBCb3N0b24gTWlsbHMgUm9hZCBhbmQganVzdCBz b3V0aCBvZiBSb3V0ZSA4LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0xhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZv ciBtaWNyb3N1cmZhY2luZyBvbiB0aGUgZm9sbG93aW5nIHJvYWRzIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90 aWNlOiBVLlMuIDIyNCwgZnJvbSBqdXN0IGVhc3Qgb2YgSS03NyB0byBqdXN0IGVhc3Qgb2YgS2Vs bHkgQXZlbnVlIGFuZCBmcm9tIGp1c3QgZWFzdCBvZiBIaWxiaXNoIEF2ZW51ZSB0byBqdXN0IGVh c3Qgb2YgU2hhbmFmZWx0IEF2ZW51ZTsgc3RhdGUgUm91dGUgOTMsIGZyb20ganVzdCBzb3V0aCBv ZiBTdGF0ZSBSb2FkIHRvIGp1c3Qgbm9ydGggb2YgTGluZGEgRHJpdmU7IGFuZCBzdGF0ZSBSb3V0 ZSAyNDEsIGZyb20ganVzdCBzb3V0aCBvZiBCZXJ5bCBSb2FkIHRvIE9ha2VzIERyaXZlLjwvcD48 cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0ktNzcsIGJldHdlZW4gc3RhdGUgUm91dGUgMjEgYW5kIENsZXZlbGFu ZC1NYXNzaWxsb24gUm9hZCBpbiBDb3BsZXkgVG93bnNoaXA6IE5pZ2h0bHkgbGFuZSByZXN0cmlj dGlvbnMgZnJvbSA3IHAubS4gdG8gNyBhLm0uIGZvciByZXN1cmZhY2luZyB1bnRpbCBmdXJ0aGVy IG5vdGljZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTdGF0ZSBSb3V0ZSAyMSwgYmV0d2VlbiBJLTc3 IGFuZCB0aGUgbm9ydGhlcm4gTm9ydG9uIGxpbWl0czogRGFpbHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMg Zm9yIHJlc3VyZmFjaW5nIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAx O1NoZWxsaGFydCBBdmVudWUsIG9uIHRoZSB3ZXN0IHNpZGUgb2YgQ2xldmVsYW5kLU1hc3NpbGxv biBSb2FkIGluIE5vcnRvbjogQ2xvc2VkIHRocm91Z2ggbWlkLUp1bHkgZm9yIHJvYWQgd2lkZW5p bmcuIERldG91ciB3aWxsIGJlIENsZXZlbGFuZC1NYXNzaWxsb24gUm9hZCB0byBHcmVlbmZhbGwg Um9hZCB0byBFYXN0b24gUm9hZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtDbGV2ZWxhbmQtTWFzc2ls bG9uIFJvYWQsIGJldHdlZW4gR3JlZW5yaWRnZSBSb2FkIGFuZCBQbGVhc2FudCBEcml2ZSBpbiBO b3J0b246IExhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGR1cmluZyBvZmYtcGVhayBob3VycyB0aHJvdWdoIFNl cHRlbWJlciBmb3Igcm9hZCB3aWRlbmluZy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTdGF0ZSBSb3V0 ZSA4IGV4aXQgcmFtcHMgaW4gYm90aCBkaXJlY3Rpb25zIGF0IEhvd2UgQXZlbnVlIGluIEN1eWFo b2dhIEZhbGxzOiBOaWdodGx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIHRvIGxlbmd0aGVuIHRoZSByYW1w cyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTdGF0ZSBSb3V0ZSA4 LCBiZXR3ZWVuIEhvd2UgQXZlbnVlIGFuZCBHcmFoYW0gUm9hZCBpbiBDdXlhaG9nYSBGYWxsczog RGFpbHkgYW5kIG5pZ2h0bHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIGJyaWRnZSByZXBhaXJzIGZy b20gOCBhLm0uIHRvIDMgcC5tLiBhbmQgNyBwLm0uIHRvIDYgYS5tLiB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5v dGljZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtJLTc2IHdlc3Rib3VuZCByYW1wIHRvIHN0YXRlIFJv dXRlIDIxIG5vcnRoYm91bmQgaW4gTm9ydG9uIGFuZCBCYXJiZXJ0b246IENsb3NlZCB0aHJvdWdo IGxhdGUgSnVseSBmb3Igcm9hZCBjb25zdHJ1Y3Rpb24uIERldG91ciB3aWxsIGJlIEktNzYgd2Vz dGJvdW5kIHRvIHN0YXRlIFJvdXRlIDI2MSB0byBJLTc2IGVhc3Rib3VuZCB0byBSb3V0ZSAyMSBu b3J0aGJvdW5kLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0ktNzYgdHJhZmZpYyBjaGFuZ2VzIGFuZCBy YW1wIGNsb3NpbmcgaW4gTm9ydG9uIGFuZCBCYXJiZXJ0b246IEktNzYgd2VzdGJvdW5kIGZyb20g anVzdCB3ZXN0IG9mIHN0YXRlIFJvdXRlIDYxOS9Xb29zdGVyIFJvYWQgdG8gc3RhdGUgUm91dGUg OTQgd2lsbCBoYXZlIGEgYmlkaXJlY3Rpb25hbCB0cmFmZmljIHBhdHRlcm4uIFR3byBsYW5lcyB3 aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQgaW4gZWFjaCBkaXJlY3Rpb24gb24gSS03NiBidXQgd2VzdGJvdW5k IHRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBzcGxpdCB3aXRoIG9uZSBsYW5lIGNyb3NzZWQgb3ZlciBvbnRvIEkt NzYgZWFzdGJvdW5kIHdoaWxlIHRoZSBzZWNvbmQgbGFuZSB3aWxsIHJlbWFpbiBvbiBJLTc2IHdl c3Rib3VuZC4gTW90b3Jpc3RzIHdpc2hpbmcgdG8gZXhpdCBhdCBCYXJiZXIgUm9hZCwgQ2xldmVs YW5kLU1hc3NpbGxvbiBSb2FkLCBzdGF0ZSBSb3V0ZSAyMSBhbmQgc3RhdGUgUm91dGUgMjYxIHNo b3VsZCByZW1haW4gaW4gdGhlIHJpZ2h0IGxhbmUuIEFsc28sIHRoZSByYW1wIGZyb20gUm91dGUg NjE5L1dvb3N0ZXIgUm9hZCB0byBJLTc2IHdlc3Rib3VuZCB3aWxsIGJlIGNsb3NlZCB0aHJvdWdo IG1pZC1PY3RvYmVyLiBEZXRvdXIgdmlhIFN0YXRlIFN0cmVldC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIw MTtJLTc2IGluIE5vcnRvbiBhbmQgQmFyYmVydG9uOiBUaGUgZm9sbG93aW5nIHJlc3RyaWN0aW9u cyBhcmUgaW4gcGxhY2UgdGhyb3VnaCBtaWQtT2N0b2JlciBmb3IgcmVjb25zdHJ1Y3Rpb24gb2Yg dGhlIENsZXZlbGFuZC1NYXNzaWxsb24gUm9hZCBicmlkZ2Ugb3ZlciBJLTc2OiBDbGV2ZWxhbmQt TWFzc2lsbG9uIFJvYWQgb3ZlciBJLTc2IGlzIHJlZHVjZWQgdG8gb25lIGxhbmUgaW4gZWFjaCBk aXJlY3Rpb247IE9zZXIgUm9hZCBhdCBDbGV2ZWxhbmQtTWFzc2lsbG9uIFJvYWQgaXMgY2xvc2Vk LiBEZXRvdXIgaXMgQ2xldmVsYW5kLU1hc3NpbGxvbiBSb2FkIHRvIEdyZWVuZmFsbCBSb2FkIHRv IEVhc3RvbiBSb2FkOyB0aGUgSS03NiBlYXN0Ym91bmQgZXhpdCByYW1wIHRvIENsZXZlbGFuZC1N YXNzaWxsb24gUm9hZCBpcyByZXN0cmljdGVkIHRvIHJpZ2h0IHR1cm4gb25seTsgYW5kIEktNzYg d2VzdGJvdW5kIHRvIENsZXZlbGFuZC1NYXNzaWxsb24gUm9hZCBpcyByZXN0cmljdGVkIHRvIGEg cmlnaHQgdHVybiBvbmx5IGZvciB0cnVja3MuIERldG91cnMgYXJlIHBvc3RlZC4gPC9wPjxwPiYj ODIyNjsmIzgyMDE7SS03NiwgYmV0d2VlbiB0aGUgTWVkaW5hIENvdW50eSBsaW5lIGFuZCBDZW50 cmFsIEF2ZW51ZSBpbiBOb3J0b24gYW5kIEJhcmJlcnRvbjogTmlnaHRseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0 aW9ucyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZSBmb3IgcGF2ZW1lbnQgcmVwYWlycy48L3A+PHA+JiM4 MjI2OyYjODIwMTtJLTI3MSwgYmV0d2VlbiBmcm9tIGp1c3Qgbm9ydGggb2YgIHRoZSBNZWRpbmEg Q291bnR5IGxpbmUgdG8gdGhlIE9oaW8gVHVybnBpa2UgaW4gUmljaGZpZWxkIFRvd25zaGlwIGFu ZCBSaWNoZmllbGQ6IExhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGR1cmluZyBub25wZWFrIGhvdXJzIGZvciBy ZXN1cmZhY2luZyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtJLTI3 MSwgYmV0d2VlbiB0aGUgTWVkaW5hIENvdW50eSBsaW5lIGFuZCBCcmVja3N2aWxsZSBSb2FkIGlu IFJpY2hmaWVsZCBUb3duc2hpcCBhbmQgUmljaGZpZWxkOiBMYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBkdXJp bmcgbm9ucGVhayBob3VycyBmb3IgYnJpZGdlIHBhaW50aW5nLiBJLTc3IHVuZGVyIEktMjcxIHdp bGwgaGF2ZSBuaWdodGx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBicmlkZ2UgcGFpbnRpbmcgZnJv bSA3IHAubS4gdG8gNiBhLm0uIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4 MjAxO1N0YXRlIFJvdXRlIDE4L01lZGluYSBSb2FkLCBiZXR3ZWVuIHRoZSBNZWRpbmEgQ291bnR5 IGxpbmUgYW5kIEhhbWV0b3duIFJvYWQgaW4gQmF0aCBhbmQgQ29wbGV5IHRvd25zaGlwczogVGhl cmUgd2lsbCBiZSBkYWlseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3Igcm9hZCBtaWxsaW5nIGFuZCBy ZXN1cmZhY2luZyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+TUVESU5BIENPVU5UWTo8L3A+ PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtJLTc2LCBhdCBpdHMgaW50ZXJjaGFuZ2Ugd2l0aCBzdGF0ZSBSb3V0 ZSA5NCAoSGlnaCBTdHJlZXQpIGluIFdhZHN3b3J0aDogVGhlIGluc2lkZSBhbmQgb3V0c2lkZSBz aG91bGRlcnMgYXJlIGNsb3NlZC4gTmlnaHRseSBsYW5lIGNsb3NpbmdzIGFyZSBwb3NzaWJsZSB0 aGlzIHdlZWsuIEhpZ2ggU3RyZWV0LCBmcm9tIGp1c3Qgbm9ydGggb2YgVmFsbGV5IFZpZXcgRHJp dmUgdG8gU21va2VyaXNlIERyaXZlLCBoYXMgdHdvIGxhbmVzIG9mIHRocm91Z2ggdHJhZmZpYyBu b3J0aGJvdW5kIGFuZCBvbmUgbGFuZSBvZiB0aHJvdWdoIHRyYWZmaWMgc291dGhib3VuZCB3aXRo IGEgY2VudGVyIGxlZnQgdHVybiBsYW5lIGFsb25nIHRoZSBwcm9qZWN0IGNvcnJpZG9yIGZvciB3 aWRlbmluZyB3b3JrIG9uIHRoZSB3ZXN0IHNpZGUgb2YgdGhlIHJvYWQuIEdyZWF0IExha2VzIFRy YWlsIGJldHdlZW4gSGlnaCBTdHJlZXQgYW5kIEZyZWVkb20gRHJpdmUgd2lsbCBiZSByZWR1Y2Vk IHRvIG9uZSBsYW5lIGluIGVhY2ggZGlyZWN0aW9uLiBNaWxsaW5nIGFuZCBwYXZpbmcgd29yayBp cyBleHBlY3RlZCB0byBiZWdpbiBvbiBSb3V0ZSA5NCBhbmQgdHJhZmZpYyB3aWxsIGJlIHNoaWZ0 ZWQuIEFkZGl0aW9uYWwgbGFuZSBjbG9zaW5ncyBhcmUgcG9zc2libGUgdGhyb3VnaG91dCB0aGUg bGVuZ3RoIG9mIHRoZSBwcm9qZWN0IGZvciB3aWRlbmluZy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtN YXJrcyBSb2FkLCBiZXR3ZWVuIEhhbWlsdG9uIFJvYWQgYW5kIENlbnRlciBSb2FkIGluIExpdmVy cG9vbCwgQnJ1bnN3aWNrLCBNZWRpbmEgYW5kIFlvcmsgdG93bnNoaXBzOiBDbG9zZWQgZm9yIGEg cGF2aW5nIHByb2plY3QgdGhyb3VnaCBKdWx5IDcuIEFjY2VzcyB3aWxsIGJlIHByb3ZpZGVkIGZv ciBsb2NhbCB0cmFmZmljLCBzY2hvb2wgYnVzZXMgYW5kIGVtZXJnZW5jeSB2ZWhpY2xlcy48L3A+ PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtVLlMuIDQyIChQZWFybCBSb2FkKSwgZnJvbSBqdXN0IHNvdXRoIG9m IEhhcmRpbmcgU3RyZWV0IHRvIFJlYWdhbiBQYXJrd2F5IGluIE1lZGluYTogSW50ZXJtaXR0ZW50 IGxhbmUgY2xvc2luZ3MgYWxvbmcgdGhlIHByb2plY3QgY29ycmlkb3IgZm9yIHdhdGVybGluZSBh bmQgc3Rvcm0gc2V3ZXIgbGluZSBwbGFjZW1lbnQuIExlZnQgdHVybnMgbm9ydGhib3VuZCB3aWxs IGJlIHBlcm1pdHRlZCBvbiBSZWFnYW4gUGFya3dheSBhdCBpdHMgaW50ZXJzZWN0aW9uIHdpdGgg VS5TLiA0Mi4gTGFuZXMgd2lsbCB2YXJ5IGluIHdpZHRoIGJ1dCB3aWxsIGJlIDEwIGZlZXQgYXQg dGhlIG5hcnJvd2VzdC4gSGlsbHZpZXcgUm9hZCByZW1haW5zIGNsb3NlZCBmcm9tIHRoZSBEdW5r aW4gRG9udXRzIGRyaXZld2F5IHRvIFUuIFMuIDQyIGZvciAzMCBkYXlzIGZvciByZWNvbnN0cnVj dGlvbi4gV29yayB3aWxsIGNvbnRpbnVlIG9uIFJlYWdhbiBQYXJrd2F5IHRocm91Z2hvdXQgdGhl IHdlZWssIHdoaWNoIHdpbGwgcG9zdHBvbmUgdGhlIGNsb3Npbmcgb2YgU3RvbmVnYXRlIERyaXZl IHVudGlsIGxhdGVyIGluIEp1bmUuIDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N0YXRlIFJvdXRlIDk0 L0dyYW5nZXIgUm9hZCBpbnRlcnNlY3Rpb24gaW4gR3JhbmdlciBUb3duc2hpcDogQ2xvc2VkIHRv IGltcHJvdmUgdGhlIGludGVyc2VjdGlvbi4gQSBkZXRvdXIgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuIEl0IGlz IGV4cGVjdGVkIHRvIHJlb3BlbiBpbiBBdWd1c3QuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUg Um91ZSAyNjEsIGZyb20gc3RhdGUgUm91dGUgOTQgdG8gdGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgbGluZTog U2luZ2xlLWxhbmUgY2xvc2luZ3MgZm9yIHJlc3VyZmFjaW5nIHVudGlsIFNlcHRlbWJlci48L3A+ PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtDb3VudHkgUm9hZCA0MiAoR3JhZnRvbiBSb2FkKSwgYmV0d2VlbiBF cmhhcnQgTm9ydGhlcm4gUm9hZCBhbmQgU3RhdGlvbiBSb2FkIGluIExpdmVycG9vbCBUb3duc2hp cDogQ2xvc2VkIGZvciBhIGJyaWRnZSByZXBsYWNlbWVudC4gSXQgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gcmVv cGVuIGxhdGVyIGluIEp1bmUuIEEgZGV0b3VyIHdpbGwgYmUgcG9zdGVkLjwvcD48cD4mIzgyMjY7 JiM4MjAxO0NvdW50eSBSb2FkIDMyIChPbGQgV2V5bW91dGggUm9hZCksIGp1c3QgZWFzdCBvZiBz dGF0ZSBSb3V0ZSAzOiBDbG9zZWQgZm9yIGEgYnJpZGdlIHJlcGxhY2VtZW50LiBBIGxvY2FsIGRl dG91ciBpcyBwb3N0ZWQuIEl0IGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIHJlb3BlbiBpbiBKdWx5LjwvcD48cD4m IzgyMjY7JiM4MjAxO0NvdW50eSBSb2FkIDQ0IChTdGF0ZSBSb2FkKSwganVzdCBub3J0aCBvZiBM ZWRnZSBSb2FkIGluIEhpbmNrbGV5IFRvd25zaGlwOiBDbG9zZWQgZm9yIGJyaWRnZSByZXBsYWNl bWVudCB1bnRpbCBsYXRlciBpbiBKdW5lLiBBY2Nlc3MgdG8gV2hpcHBzIExlZGdlcyB3aWxsIGJl IGFjY2Vzc2libGUgZnJvbSB0aGUgbm9ydGguIFRoZSBwYXJraW5nIGFyZWEgbmVhciB0aGUgYnJp ZGdlIHdpbGwgYmUgb3BlbiBhbmQgYWNjZXNzaWJsZSBmcm9tIHRoZSBzb3V0aC4gQWRqYWNlbnQg d2Fsa2luZyBwYXRoIGFuZCBwZWRlc3RyaWFuIGJyaWRnZSB3aWxsIHJlbWFpbiBvcGVuIGF0IGFs bCB0aW1lcy4gQSBkZXRvdXIgaXMgcG9zdGVkLiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUb3duc2hp cCBSb2FkIDE2NCAoTXVudHogUm9hZCksIGJldHdlZW4gQWJiZXl2aWxsZSBSb2FkIGFuZCBFYXN0 IExhdyBSb2FkOiBDbG9zZWQgZm9yIDQ1IGRheXMgZm9yIGEgYnJpZGdlIHJlcGxhY2VtZW50LiBB IGRldG91ciBpcyBwb3N0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUgMTYyLCBm cm9tIHRoZSBTcGVuY2VyIHZpbGxhZ2UgbGltaXRzIHRvIExhZmF5ZXR0ZSBSb2FkOiBTaW5nbGUt bGFuZSBjbG9zaW5ncyBmb3IgcmVzdXJmYWNpbmcuIFRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVk IHdpdGggZmxhZ2dlcnMgYW5kIHRlbXBvcmFyeSB0cmFmZmljIHNpZ25hbHMgYXQgYWxsIHRpbWVz LiBJdCBpcyBleHBlY3RlZCB0byBiZSBjb21wbGV0ZWQgaW4gT2N0b2Jlci48L3A+PHA+UE9SVEFH RSBDT1VOVFk6PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUgNDMsIGZyb20gdGhlIFN0 YXJrIENvdW50eSBsaW5lIHRvIGp1c3Qgc291dGggb2YgVGFsbG1hZGdlIFJvYWQsIGFuZCBmcm9t IEktNzYgdG8gQnJpbWZpZWxkIERyaXZlOiBEYWlseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3IgcmVz dXJmYWNpbmcgYW5kIGJyaWRnZSByZXBhaXJzIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD4m IzgyMjY7JiM4MjAxO0xhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBtaWNyb3N1cmZhY2luZyBpbiBEZWVy ZmllbGQgYW5kIE1hbnR1YSB0b3duc2hpcHM6IFRoZSBmb2xsb3dpbmcgcm9hZHMgd2lsbCBoYXZl IHJlc3RyaWN0aW9ucyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZTogc3RhdGUgUm91dGUgNDQgYmV0d2Vl biBzdGF0ZSBSb3V0ZSA4MiBhbmQgdGhlIEdlYXVnYSBDb3VudHkgbGluZTsgc3RhdGUgUm91dGUg ODIgYmV0d2VlbiB0aGUgZWFzdGVybiBBdXJvcmEgbGltaXRzIGFuZCBzdGF0ZSBSb3V0ZSA0NDsg YW5kIHN0YXRlIFJvdXRlIDIyNSBiZXR3ZWVuIHRoZSBTdGFyayBDb3VudHkgbGluZSBhbmQgVS5T LiAyMjQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7TGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHJlc3VyZmFj aW5nIGluIEdhcnJldHRzdmlsbGUsIEZyZWVkb20gYW5kIFdpbmRoYW0gdG93bnNoaXBzOiBUaGUg Zm9sbG93aW5nIHJvYWRzIHdpbGwgaGF2ZSByZXN0cmljdGlvbnMgdW50aWwgZnVydGhlciBub3Rp Y2U6IHN0YXRlIFJvdXRlIDg4IGJldHdlZW4gdGhlIHNvdXRoZXJuIEdhcnJldHRzdmlsbGUgbGlt aXRzIGFuZCBzdGF0ZSBSb3V0ZSA4MjsgUm91dGUgODggYmV0d2VlbiB0aGUgbm9ydGhlcm4gR2Fy cmV0dHN2aWxsZSBsaW1pdHMgYW5kIHN0YXRlIFJvdXRlIDMwNTsgYW5kIHN0YXRlIFJvdXRlIDMw MyBiZXR3ZWVuIFJvdXRlIDg4IGFuZCB0aGUgd2VzdGVybiBXaW5kaGFtIGxpbWl0cy48L3A+PHA+ JiM4MjI2OyYjODIwMTtTdGF0ZSBSb3V0ZSAyNjEsIGp1c3QgZWFzdCBvZiBNb2dhZG9yZSBSb2Fk IGluIEtlbnQ6IE9jY2FzaW9uYWwgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIG1pbm9yIGJyaWRnZSBy ZXBhaXJzIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0Zyb3N0IFJv YWQsIGJldHdlZW4gRWxsc3dvcnRoIFJvYWQgYW5kIFBoaWxsaXBzIFBhcmt3YXkgYW5kIGF0IHRo ZSBpbnRlcnNlY3Rpb24gb2Ygc3RhdGUgUm91dGUgNDMgaW4gU3RyZWV0c2Jvcm86IE9jY2FzaW9u YWwgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHJvYWQgd2lkZW5pbmcgdW50aWwgZnVydGhlciBub3Rp Y2UuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUgODgsIGJldHdlZW4gc3RhdGUgUm91 dGUgMzA1IGFuZCB0aGUgR2VhdWdhIENvdW50eSBsaW5lIGluIE5lbHNvbiBUb3duc2hpcDogRGFp bHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIGNoaXAgc2VhbGluZyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGlj ZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtVLlMuIDQyMiwgYmV0d2VlbiB0aGUgVHJ1bWJ1bGwgQ291 bnR5IGxpbmUgYW5kIHRoZSBHZWF1Z2EgQ291bnR5IGxpbmUgaW4gTmVsc29uIFRvd25zaGlwOiBE YWlseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBpbiBib3RoIGRpcmVjdGlvbnMgZm9yIHJlc3VyZmFjaW5n IHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLiBVLlMuIDQyMiBlYXN0Ym91bmQgd2lsbCBiZSBjbG9zZWQg Zm9yIGZvdXIgY3VsdmVydCByZXBsYWNlbWVudHMuIERldG91ciB3aWxsIGJlIHN0YXRlIFJvdXRl IDI4MiB0byBzdGF0ZSBSb3V0ZSAzMDUuIDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N0YXRlIFJvdXRl IDIyNSwgYmV0d2VlbiBzdGF0ZSBSb3V0ZSA1IGFuZCBJLTc2IGluIFBhcmlzIGFuZCBQYWxteXJh IHRvd25zaGlwczogRGFpbHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIGNoaXAgc2VhbCB3b3JrIHVu dGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD5TVEFSSyBDT1VOVFk6PC9wPjxwPiAgJiM4MjI2OyYj ODIwMTtJLTc3IGFuZCBzdGF0ZSBSb3V0ZSA2ODcgaW4gQ2FudG9uIGFuZCBKYWNrc29uLCBQbGFp biBhbmQgQ2FudG9uIHRvd25zaGlwczogVW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UsIHRoZSBmb2xsb3dp bmcgcm9hZHMgd2lsbCBoYXZlIG5pZ2h0bHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIG1pY3Jvc3Vy ZmFjaW5nOiBJLTc3IGJldHdlZW4gTmF2YXJyZSBSb2FkIGFuZCBqdXN0IG5vcnRoIG9mIDEydGgg U3RyZWV0OyBzdGF0ZSBSb3V0ZSA2ODcgYmV0d2VlbiBzdGF0ZSBSb3V0ZSAyNDEgYW5kIEZveGNo YXNlIEF2ZW51ZTsgYW5kIFJvdXRlIDY4NyBiZXR3ZWVuIEV2ZXJoYXJkIFJvYWQgYW5kIEktNzcu PC9wPjxwPiYjODIyNjtTdGF0ZSBSb3V0ZSA2ODcsIGJldHdlZW4gRm94Y2hhc2UgQXZlbnVlIGFu ZCBFdmVyaGFyZCBSb2FkIGluIEphY2tzb24gVG93bnNoaXA6IERhaWx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rp b25zIGZvciByZXN1cmZhY2luZyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYj ODIwMTtTdGF0ZSBSb3V0ZSA2MTksIGJldHdlZW4gS2F1Zm1hbiBBdmVudWUgYW5kIE1pbGFuIEF2 ZW51ZSBpbiBIYXJ0dmlsbGUgYW5kIExha2UgVG93bnNoaXA6IERhaWx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rp b25zIGZvciByb2FkIGNvbnN0cnVjdGlvbiB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS4gVGhlIHByb2pl Y3QgYWxzbyBpbmNsdWRlcyBwbGFjZW1lbnRzIG9mIHJvdW5kYWJvdXRzIGF0IHRoZSBpbnRlcnNl Y3Rpb25zIG9mIEthdWZtYW4gQXZlbnVlIGFuZCBSb3V0ZSA2MTkgYW5kIEtpbmcgQ2h1cmNoIEF2 ZW51ZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTdGF0ZSBSb3V0ZSAyMzYsIGJldHdlZW4gdGhlIG5v cnRoZXJuIE1hc3NpbGxvbiBsaW1pdHMgYW5kIFBvcnRhZ2UgU3RyZWV0IGluIFBlcnJ5LCBMYXdy ZW5jZSBhbmQgSmFja3NvbiB0b3duc2hpcHM6IERhaWx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBy ZXN1cmZhY2luZyBhbmQgYnJpZGdlIHJlcGFpcnMgdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UuPC9wPjxw PiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUgMjEsIGZyb20gdGhlIG5vcnRoZXJuIE1hc3NpbGxv biBsaW1pdHMgdG8ganVzdCBlYXN0IG9mIHN0YXRlIFJvdXRlIDkzOiBEYWlseSBsYW5lIHJlc3Ry aWN0aW9ucyBmb3IgcmVzdXJmYWNpbmcgYW5kIGJyaWRnZSByZXBhaXJzIHVudGlsIGZ1cnRoZXIg bm90aWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N0YXRlIFJvdXRlIDQzLCBqdXN0IHNvdXRoIG9m IEtpbmdzY290ZSBDaXJjbGUgaW4gTm9ydGggQ2FudG9uIGFuZCBQbGFpbiBUb3duc2hpcDogQ2xv c2VkIHRocm91Z2ggbGF0ZSBKdW5lIGZvciBpbnN0YWxsYXRpb24gb2YgYSBiaWtlIGFuZCBwZWRl c3RyaWFuIHR1bm5lbC4gRGV0b3VyIHdpbGwgYmUgVS5TLiA2MiB0byBzdGF0ZSBSb3V0ZSA0NCB0 byBzdGF0ZSBSb3V0ZSA2MTkuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUgNDMsIGJl dHdlZW4gNTV0aCBTdHJlZXQgYW5kIEVhc3RvbiBTdHJlZXQgaW4gTm9ydGggQ2FudG9uIGFuZCBQ bGFpbiBUb3duc2hpcDogRGFpbHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHJvYWQgd2lkZW5pbmcg dW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Mzh0aCBTdHJlZXQgTlcg d2VzdGJvdW5kLCBiZXR3ZWVuIENsZXZlbGFuZCBBdmVudWUgTm9ydGh3ZXN0IGFuZCBHdWlsZm9y ZCBSb2FkIE5vcnRod2VzdCBpbiBDYW50b246IENsb3NlZCBmb3Igd2F0ZXIgbWFpbiByZXBsYWNl bWVudCBhbmQgcm9hZCByZWNvbnN0cnVjdGlvbi4gSXQgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gY29udGludWUg dGhyb3VnaCBTZXB0ZW1iZXIuIERldG91cnMgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuIEVhc3Rib3VuZCB0cmFm ZmljIHdpbGwgYmUgbWFpbnRhaW5lZCB0aHJvdWdoIHRoZSBkdXJhdGlvbiBvZiB0aGUgcHJvamVj dC4gTG9jYWwgdHJhZmZpYyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQgdG8gcmVzaWRlbmNlcyBhbmQgYnVz aW5lc3Nlcy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtVLlMuIDMwIHJhbXAgY2xvc2luZ3MgYW5kIGxh bmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGluIENhbnRvbiBhbmQgQ2FudG9uIFRvd25zaGlwOiBUaGUgcmFtcCBm cm9tIFUuUy4gMzAgd2VzdCB0byBJLTc3IHNvdXRoIHdpbGwgYmUgY2xvc2VkIHRocm91Z2ggSnVu ZSAzMCBmb3IgYnJpZGdlIHJlaGFiaWxpdGF0aW9uLiBBIGRldG91ciB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC4g VGhlIHJhbXAgIGZyb20gQ2hlcnJ5IFN0cmVldCB0byBVLlMuIDMwIHdlc3Rib3VuZCB3aWxsIGJl IGFsc28gY2xvc2VkIHVudGlsIEp1bmUgMzAuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VS5TLiAzMCwg YmV0d2VlbiBIYXJyaXNvbiBBdmVudWUgYW5kIFdheW5lc2J1cmcgRHJpdmUvc3RhdGUgUm91dGUg NDMgaW4gQ2FudG9uIGFuZCBDYW50b24gVG93bnNoaXA6IE9jY2FzaW9uYWwgbGFuZSByZXN0cmlj dGlvbnMgaW4gYm90aCBkaXJlY3Rpb25zIGZvciByb2FkIGNvbnN0cnVjdGlvbiB1bnRpbCBmdXJ0 aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtVLlMuIDMwIHJhbXAgY2xvc2luZ3MgaW4g UGVycnkgYW5kIENhbnRvbiB0b3duc2hpcHM6IFRoZSByYW1wIGZyb20gVS5TLiAzMCB3ZXN0Ym91 bmQgdG8gc3RhdGUgUm91dGUgMjEgc291dGhib3VuZCBpcyBjbG9zZWQgdGhyb3VnaCBUdWVzZGF5 LiBEZXRvdXIgd2lsbCBiZSBVLlMuIDMwIHdlc3Rib3VuZCB0byBzdGF0ZSBSb3V0ZSAyNDEgdG8g VS5TLiAzMCBlYXN0Ym91bmQ7IGFuZCB0aGUgcmFtcCBmcm9tIFJvdXRlIDIxIG5vcnRoYm91bmQg dG8gVS5TLiAzMCB3ZXN0Ym91bmQgaXMgY2xvc2VkLiBEZXRvdXIgd2lsbCBiZSBSb3V0ZSAyMSBu b3J0aGJvdW5kIHRvIEVyaWUgU3RyZWV0IHRvIFJvdXRlIDIxIHNvdXRoYm91bmQuIFUuUy4gd2Vz dGJvdW5kIG92ZXIgUm91dGUgMjEgaXMgcmVkdWNlZCB0byBvbmUgbGFuZS48L3A+PHA+JiM4MjI2 OyYjODIwMTtVLlMuIDMwIGluIFBlcnJ5IGFuZCBDYW50b24gdG93bnNoaXBzOiBVLlMuIDMwIGJl dHdlZW4gc3RhdGUgUm91dGUgMjEgYW5kIFdoaXBwbGUgQXZlbnVlIHdpbGwgaGF2ZSBkYWlseSBs YW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3IgYnJpZGdlIHJlcGFpcnMuIFRoZSBmb2xsb3dpbmcgcm9hZHMg dW5kZXIgVS5TLiAzMCB3aWxsIGhhdmUgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIGJyaWRnZSByZXBh aXJzIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlOiBzdGF0ZSBSb3V0ZSAyMSwgV2hpcHBsZSBBdmVudWUs IEdlbm9hIEF2ZW51ZSwgUGVycnkgU3RyZWV0IGFuZCBzdGF0ZSBSb3V0ZSA2MjcvUmljaHZpbGxl IERyaXZlLiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtVLlMuIDYyLCBiZXR3ZWVuIHN0YXRlIFJvdXRl IDQ0IGFuZCBzdGF0ZSBSb3V0ZSAxNzMgaW4gV2FzaGluZ3RvbiBhbmQgTmltaXNoaWxsZW4gdG93 bnNoaXBzOiBEYWlseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3IgcmVzdXJmYWNpbmcgdW50aWwgZnVy dGhlciBub3RpY2UuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUgMjQxLCBiZXR3ZWVu IHRoZSBXYXluZSBDb3VudHkgbGluZSBhbmQgc3RhdGUgUm91dGUgOTMgaW4gVHVzY2FyYXdhcyBU b3duc2hpcDogRGFpbHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHJlc3VyZmFjaW5nIHN0YXJ0aW5n IFRodXJzZGF5IHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD5XQVlORSBDT1VOVFk6PC9wPjxw PiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUgNTcsIGJldHdlZW4gV2VzdCBDaGVzdG51dCBTdHJl ZXQgYW5kIFdlc3QgTWFya2V0IFN0cmVldCBpbiBPcnJ2aWxsZTogQ2xvc2VkIHRocm91Z2ggRnJp ZGF5IGZvciByYWlscm9hZCBjcm9zc2luZyByZXBhaXIuIEEgZGV0b3VyIHdpbGwgYmUgcG9zdGVk LjwvcD48cD5FbHNld2hlcmUgaW4gTm9ydGhlYXN0IE9oaW86PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7 SS03NyBzb3V0aGJvdW5kIGJldHdlZW4gT2FrZXMgUm9hZCBhbmQgdGhlIE9oaW8gVHVybnBpa2Ug aW4gQnJlY2tzdmlsbGUgYW5kIFJpY2hmaWVsZDogVGhyb3VnaCBmYWxsLCBhbGwgbGFuZXMgb2Yg SS03NyBpbiBib3RoIGRpcmVjdGlvbnMgYmV0d2VlbiB0aGUgdHVybnBpa2UgYW5kIE9ha2VzIFJv YWQgd2lsbCBiZSBzaGlmdGVkIHRvIHRoZSByaWdodCBsYW5lIGFuZCBzaG91bGRlciBmb3Igd2lk ZW5pbmcgd29yayBpbiB0aGUgbWVkaWFuLiA8L3A+PHA+VHJhZmZpYyBwbGFubmVyczogUGxlYXNl IGZheCB0cmFmZmljIHVwZGF0ZXMgdG8gMzMwLTk5Ni0zMDMzLiA8L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.