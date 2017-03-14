Published: March 14, 2017 - 08:09 PM
Traffic disruptions — March 15 March 15,2017 12:09 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+PC9wPjxwPkhlcmUgaXMgYSBsaXN0IG9mIHJvYWQgYW5kIGxhbmUgY2xvc2luZ3MgaW4gdGhl IEFrcm9uIGFyZWE6PC9wPjxwPk1ham9yIGhpZ2h3YXlzIGFicnVwdGx5IGNsb3NlZDogTm9uZS48 L3A+PHA+QUtST046PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SW50ZXJzdGF0ZSA3NiBhbmQgU291dGgg TWFpbiBTdHJlZXQ6IFN0YXJ0aW5nIFdlZG5lc2RheSB0aHJvdWdoIE1vbmRheSwgSS03NiB1bmRl ciBXb2xmIExlZGdlcyBQYXJrd2F5IHdpbGwgaGF2ZSBuaWdodGx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25z IGFuZCBicmllZiBwZXJpb2RzIG9mIHN0b3BwZWQgdHJhZmZpYyBubyBsb25nZXIgdGhhbiAxNSBt aW51dGVzIGZvciBicmlkZ2UgYmVhbSBwbGFjZW1lbnQuIFN0YXJ0aW5nIEZyaWRheSB1bnRpbCBm dXJ0aGVyIG5vdGljZSwgdGhlIHJhbXBzIGZyb20gU291dGggU3RyZWV0IHRvIEktNzYgZWFzdGJv dW5kIHdpbGwgYmUgcGVybWFuZW50bHkgY2xvc2VkLiBBIGRldG91ciB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC4g U291dGggTWFpbiBhbmQgQnJvYWR3YXkgYmV0d2VlbiBNaWxsZXIgUm9hZCBhbmQgQmFydGdlcyBT dHJlZXQgaGFzIGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciByb2FkIGNvbnN0cnVjdGlvbiB1bnRpbCBm dXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtJLTc2LCBiZXR3ZWVuIFNvdXRoIE1h aW4gU3RyZWV0IGFuZCB0aGUgY2VudHJhbCBpbnRlcmNoYW5nZTogT2NjYXNpb25hbCBuaWdodGx5 IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGluIGJvdGggZGlyZWN0aW9ucyBmcm9tIDcgcC5tLiB0byA2IGEu bS4gZm9yIHJvYWQgY29uc3RydWN0aW9uIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD4mIzgy MjY7JiM4MjAxO0ktNzcsIGJldHdlZW4gSS03Ni9LZW5tb3JlIGxlZyBhbmQgc3RhdGUgUm91dGUg MjYxL1Zlcm5vbiBPZG9tIEJvdWxldmFyZDogTGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZnJvbSAxMCBhLm0u IHRvIDMgcC5tLiBXZWRuZXNkYXkgZm9yIHJvYWQgY29uc3RydWN0aW9uLjwvcD48cD4mIzgyMjY7 JiM4MjAxO0ZhaXJiYW5rcyBQbGFjZSwgYmV0d2VlbiBTb3V0aCBBcmxpbmd0b24gU3RyZWV0IGFu ZCBCdWNraW5naGFtIFN0cmVldDogQSBwb3J0aW9uIG9mIHRoZSBzdHJlZXQgd2lsbCBiZSBjbG9z ZWQgZm9yIHNld2VyIHNlcGFyYXRpb24gd29yay4gRmFpcmJhbmtzIFBsYWNlIGlzIHVzdWFsbHkg b25lLXdheSB3ZXN0Ym91bmQgYnV0IHdpbGwgb3BlbiBib3RoIHdheXMgdG8gYWxsb3cgYWNjZXNz IGZvciBkZXRvdXJlZCB0cmFmZmljLiBXb3JrIHdpbGwgYmUgc3BsaXQgaW50byB0d28gcG9ydGlv bnMsIGJ1dCB0aGUgcHJvamVjdCB3aWxsIGJlIGNvbXBsZXRlZCBpbiBsYXRlIE1heS48L3A+PHA+ JiM4MjI2OyYjODIwMTtOb3J0aCBBZG9scGggU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIEVhc3QgTWFya2V0IFN0 cmVldCBhbmQgTm9ydGggRm9yZ2UgU3RyZWV0OiBBIHBvcnRpb24gb2YgdGhlIHN0cmVldCB3aWxs IGJlIGNsb3NlZCB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZSBmb3Igd2VzdCB0b3dlciBhZGRpdGlvbiBh dCBBa3JvbiBDaXR5IEhvc3BpdGFsLiBBY2Nlc3MgdG8gdGhlIFlNQ0EsIEFkb2xwaCBTdHJlZXQg cGFya2luZyBkZWNrIGFuZCByZWNlaXZpbmcgZGVjayB3aWxsIGJlIGF2YWlsYWJsZSBmcm9tIEVh c3QgTWFya2V0IG9ubHkuIEFsbCByZW1haW5pbmcgdHJhZmZpYyB3aWxsIGJlIGRldG91cmVkIHZp YSBFYXN0IE1hcmtldCwgRm91bnRhaW4gYW5kIE5vcnRoIEZvcmdlIHN0cmVldHMuPC9wPjxwPiYj ODIyNjsmIzgyMDE7V2VzdCBCb3dlcnkgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIFdlc3QgRXhjaGFuZ2UgU3Ry ZWV0IGFuZCBXZXN0IFN0YXRlIFN0cmVldDogT25lIGxhbmUgd2lsbCBiZSBjbG9zZWQgaW4gZWFj aCBkaXJlY3Rpb24gZm9yIGFib3V0IDE4IG1vbnRocyBmb3IgY29uc3RydWN0aW9uIG9mIGEgYnVp bGRpbmcgYWRkaXRpb24uIFRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkIGJ1dCBzaGlmdGVkIHRv IHByb3ZpZGUgYSBwYXRpZW50IGRyb3Atb2ZmIGFyZWEgYXQgQWtyb24gQ2hpbGRyZW4mIzgyMTc7 cyBIb3NwaXRhbC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtXZXN0IEV4Y2hhbmdlIFN0cmVldCwgYmV0 d2VlbiBXYXRlciBTdHJlZXQgYW5kIFdlc3QgQm93ZXJ5IFN0cmVldDogT25lIHRocm91Z2ggbGFu ZSBhbmQgbWV0ZXJlZCBwYXJraW5nIG9uIHRoZSBub3J0aCBzaWRlIG9mIFdlc3QgRXhjaGFuZ2Ug d2lsbCBiZSBjbG9zZWQgaW4gZWFjaCBkaXJlY3Rpb24gZm9yIGFib3V0IDE4IG1vbnRocyBmb3Ig Y29uc3RydWN0aW9uIG9mIGEgYnVpbGRpbmcgYWRkaXRpb24uIEEgbWluaW11bSBvZiB0d28gbGFu ZXMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0Vhc3QgTWFya2V0IFN0 cmVldCwgZnJvbSBBZGFtcyBTdHJlZXQgdG8gOTAwIGZlZXQgd2VzdDogQSBwb3J0aW9uIG9mIHRo ZSB3ZXN0Ym91bmQgY3VyYiBsYW5lIHdpbGwgYmUgY2xvc2VkIHVudGlsIGFib3V0IEZyaWRheSBm b3IgZ2FzIG1haW4gaW5zdGFsbGF0aW9uLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0ZpcmVzdG9uZSBQ YXJrd2F5LCBiZXR3ZWVuIFdlc3QgRmlyZXN0b25lIEJvdWxldmFyZCBhbmQgV2VzdCBCcm9va3Np ZGUgQXZlbnVlOiBDbG9zZWQgb24gdGhlIG5vcnRoYm91bmQgc2lkZSBmb3IgYSBzZXdlciBsaW5p bmcgcHJvamVjdCB1bnRpbCBsYXRlIE1hcmNoLiBBIGRldG91ciBpcyBwb3N0ZWQuIFRoZSBzb3V0 aGJvdW5kIHNpZGUgd2lsbCByZW1haW4gb3BlbiB0byB0cmFmZmljLiBFbWVyZ2VuY3kgdmVoaWNs ZXMgaGF2ZSBhY2Nlc3MgYXQgYWxsIHRpbWVzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0Vhc3QgRmly ZXN0b25lIEJvdWxldmFyZCwgYXQgdGhlIGludGVyc2VjdGlvbiBvZiBTd2VpdHplciBBdmVudWU6 IFRoZSBpbnRlcnNlY3Rpb24gd2lsbCBiZSBjbG9zZWQgdG8gYWxsIG5vcnRoYm91bmQsIHNvdXRo Ym91bmQgYW5kIHdlc3Rib3VuZCB0cmFmZmljIHVudGlsIEZyaWRheS4gRGV0b3VycyB3aWxsIGJl IHBvc3RlZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtFYXN0IEV4Y2hhbmdlIFN0cmVldCwgYmV0d2Vl biBTb3V0aCBBcmxpbmd0b24gU3RyZWV0IGFuZCBFYXN0IE1hcmtldCBTdHJlZXQ6IENsb3NlZCB0 byBhbGwgdHJhZmZpYyBpbiB0aGUgZWFzdGJvdW5kIGxhbmVzIHVudGlsIEZyaWRheS4gRGV0b3Vy IHZpYSBFYXN0IEV4Y2hhbmdlLCBTb3V0aCBBcmxpbmd0b24gYW5kIEVhc3QgTWFya2V0LiBFbWVy Z2VuY3kgdmVoaWNsZXMgaGF2ZSBjb21wbGV0ZSBhY2Nlc3MuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7 TGV4aW5ndG9uIEF2ZW51ZSBhbmQgTGluZGVuIEF2ZW51ZSwgYmV0d2VlbiBFYXN0IEN1eWFob2dh IEZhbGxzIEF2ZW51ZSBhbmQgUml2ZXJzaWRlIERyaXZlOiBMYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3Ig YSBnYXMgbWFpbiByZXBsYWNlbWVudCBwcm9qZWN0LiBXb3JrIHdpbGwgYmUgb24gdGhlIGVhc3Qg c2lkZSBvZiBMZXhpbmd0b24gYW5kIGJvdGggc2lkZXMgb2YgTGluZGVuLCBhbmQgYWxvbmcgdGhl IG5vcnRoIHNpZGUgb2YgRWFzdCBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBBdmVudWUgYmV0d2VlbiBMZXhpbmd0 b24gYW5kIENsaWZ0b24gYXZlbnVlcy4gV29yayB6b25lcyBhbmQgdHJhZmZpYyBwYXR0ZXJucyB3 aWxsIGNoYW5nZSBwZXJpb2RpY2FsbHkuIEZsYWdnZXJzIHdpbGwgbWFpbnRhaW4gdHJhZmZpYy4g VGhlIHByb2plY3Qgd2lsbCBsYXN0IGFib3V0IHRocmVlIG1vbnRocy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYj ODIwMTtDdXlhaG9nYSBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gU29tbWVycyBDb3VydCBhbmQgTm9ydGggSG93 YXJkIFN0cmVldDogQ2xvc2VkIGZvciBzZXdlciB3b3JrIG9uIHRoZSBIb3dhcmQgU3RyZWV0IFN0 b3JhZ2UgQmFzaW4uIERldG91ciB2aWEgTm9ydGggSG93YXJkLCBXZXN0IFRhbGxtYWRnZSBBdmVu dWUgYW5kIEN1eWFob2dhIFN0cmVldC4gVGhlIGNsb3NpbmcgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gbGFzdCA2 MCBkYXlzIGFuZCBjb21wbGV0aW9uIG9mIHRoZSBlbnRpcmUgcHJvamVjdCBpcyBwbGFubmVkIGJ5 IHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIHllYXIuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7TUxLIEpyLiBCb3VsZXZh cmQvTm9ydGggSG93YXJkIFN0cmVldC9Ob3J0aCBNYWluIFN0cmVldCBpbnRlcnNlY3Rpb246IENs b3NlZCB1bnRpbCBNYXkgZm9yIHJlbG9jYXRpb24gb2YgdXRpbGl0aWVzIGFuZCBsb3dlcmluZyBv ZiB0aGUgaW50ZXJzZWN0aW9uLiBEZXRvdXJzIHdpbGwgYmUgcG9zdGVkLiBBY2Nlc3MgdG8gRnVy bmFjZSBTdHJlZXQgYW5kIE5vcnRoc2lkZSBEaXN0cmljdCBidXNpbmVzc2VzIHdpbGwgcmVtYWlu IGF2YWlsYWJsZSBmcm9tIE5vcnRoIEhvd2FyZCwgTm9ydGggU3VtbWl0IGFuZCBFYXN0IE5vcnRo IHN0cmVldHMuIFRoZSBlYXN0Ym91bmQgc2lkZSBvZiBNTEsvUGVya2lucyBpcyBjbG9zZWQgYmV0 d2VlbiBOb3J0aCBIaWdoIFN0cmVldCBhbmQgTm9ydGggQnJvYWR3YXkgZm9yIHNld2VyIHdvcmsu IEFzIHdvcmsgcHJvZ3Jlc3NlcyB0b3dhcmQgU291dGggU3VtbWl0IFN0cmVldCwgbW9yZSBvZiB0 aGUgZWFzdGJvdW5kIHNpZGUgb2YgUGVya2lucyB3aWxsIG5lZWQgdG8gYmUgY2xvc2VkLiA8L3A+ PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTb3V0aCBNYWluIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBXZXN0IEJyb29rc2lk ZSBBdmVudWUgYW5kIFdlc3QgRmlyZXN0b25lIEJvdWxldmFyZDogTGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMg Zm9yIGEgc2V3ZXIgbGluaW5nIHByb2plY3QgdW50aWwgRnJpZGF5LiBBbGwgbGFuZXMgYXJlIGV4 cGVjdGVkIHRvIGJlIHJlb3BlbmVkIHRvIHRyYWZmaWMgYnkgdGhlIGVuZCBvZiBlYWNoIGRheS48 L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtKb2huc3RvbiBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gU291dGggQXJsaW5n dG9uIFN0cmVldCBhbmQgTWNHb3dhbiBTdHJlZXQ6IENsb3NlZCBmb3Igc2V3ZXIgc2VwYXJhdGlv biB3b3JrIGJldHdlZW4gZnJvbSBDaGFtcGxhaW4gU3RyZWV0IHRvIE1hdHRoZXdzIFN0cmVldCB1 bnRpbCBNYXJjaCAyNC4gSXQgd2lsbCBjb250aW51ZSB0byBzaGlmdCB3ZXN0d2FyZCBhIGNvdXBs ZSBibG9ja3MgYXQgYSB0aW1lIHVudGlsIGl0IHJlYWNoZXMgTWNHb3dhbiBTdHJlZXQgaW4gbWlk LUFwcmlsLiBEZXRvdXJzIGFyZSBwb3N0ZWQuIEFjY2VzcyBtYWludGFpbmVkIGZvciByZXNpZGVu dHMgYW5kIGVtZXJnZW5jeSB2ZWhpY2xlcy4gPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7RWFzdCBCYXJ0 Z2VzIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBTb3V0aCBIaWdoIFN0cmVldCBhbmQgQnJvYWR3YXk6IENsb3Nl ZCB0aHJvdWdoIFNlcHRlbWJlciBmb3Igcm9hZCBjb25zdHJ1Y3Rpb24uIERldG91ciBmb3IgZWFz dGJvdW5kIFdlc3QgQmFydGdlcyBTdHJlZXQgaXMgTWFpbiBTdHJlZXQgdG8gRWFzdCBFeGNoYW5n ZSBTdHJlZXQgYW5kIGZyb20gU291dGggQnJvYWR3YXkgaXQgd2lsbCBiZSBFYXN0IEV4Y2hhbmdl IFN0cmVldCB0byBTb3V0aCBNYWluIHRvIEJhcnRnZXMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7RWFz dCBXaWxiZXRoIFJvYWQsIGJldHdlZW4gU291dGggTWFpbiBTdHJlZXQgYW5kIEhhbW1lbCBTdHJl ZXQ6IFRoZSByb2FkIGlzIG9wZW4gdG8gYWxsIHRyYWZmaWMsIHRob3VnaCBzb21lIHVuZmluaXNo ZWQgd29yayBtYXkgY2F1c2Ugb2NjYXNpb25hbCBzaGlmdGluZyBvZiB0cmFmZmljIGFzIG5lZWRl ZCB0aHJvdWdoIHdpbnRlci48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtXb2xmIExlZGdlcyBQYXJrd2F5 LCBvdmVyIEktNzYvSS03NzogQ2xvc2VkIHVudGlsIHN1bW1lciBmb3IgYSBicmlkZ2UgcmVwbGFj ZW1lbnQuIERldG91ciB3aWxsIGJlIFdvbGYgTGVkZ2VzIHRvIENyb3NpZXIgU3RyZWV0IHRvIEdy YW50IFN0cmVldCB0byBUaG9ybnRvbiBTdHJlZXQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SS03NiBl YXN0Ym91bmQgcmFtcCwgdG8gV29sZiBMZWRnZXMgUGFya3dheTogQ2xvc2VkIHBlcm1hbmVudGx5 LiBUcmFmZmljIHdpbGwgdXNlIHRoZSBTb3V0aCBNYWluIFN0cmVldCBleGl0LjwvcD48cD4mIzgy MjY7JiM4MjAxO0JlZWNoIFN0cmVldCwgd2VzdCBvZiBIb3dhcmQgU3RyZWV0OiBDbG9zZWQgdW50 aWwgTWF5IGZvciBhIHNld2VyIHNlcGFyYXRpb24gcHJvamVjdC4gQWNjZXNzIHdpbGwgYmUgbWFp bnRhaW5lZCB0byBsb2NhbCBidXNpbmVzc2VzIGFuZCBhbHNvIGJldHdlZW4gdGhlIE5vcnRoc2lk ZSBDb25uZWN0b3IgVHJhaWwgYW5kIHRoZSBPaGlvIGFuZCBFcmllIENhbmFsIFRvd3BhdGguPC9w PjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Vm9yaXMgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIFN3ZWl0emVyIEF2ZW51ZSBh bmQgU291dGggQnJvYWR3YXk6IFBlcm1hbmVudGx5IGNsb3NlZC4gRGV0b3VyIHdpbGwgYmUgTWls bGVyIFN0cmVldCB0byBCZWxsb3dzIFN0cmVldCB0byBFYXN0IFNvdXRoIFN0cmVldCB0byBHcmFu dCBTdHJlZXQgdG8gVm9yaXMgU3RyZWV0LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0Nyb3NpZXIgU3Ry ZWV0LCBiZXR3ZWVuIFNvdXRoIE1haW4gU3RyZWV0IGFuZCBTb3V0aCBCcm9hZHdheTogUGVybWFu ZW50bHkgY2xvc2VkLiBEZXRvdXIgaXMgU291dGggTWFpbiB0byBMb25nIFN0cmVldCB0byBCcm9h ZHdheS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTb3V0aCBDYXNlIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBFYXN0 IE1hcmtldCBTdHJlZXQgYW5kIFNvdXRoIEFybGluZ3RvbiBTdHJlZXQ6IENsb3NlZCB1bnRpbCBG cmlkYXkgZm9yIHNld2VyIHdvcmsuIEEgZGV0b3VyIHdpbGwgYmUgcG9zdGVkLiBFbWVyZ2VuY3kg dmVoaWNsZXMgd2lsbCBoYXZlIGFjY2VzcyBhdCBhbGwgdGltZXMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgy MDE7Q292ZW50cnkgU3RyZWV0IGFuZCBIaWdodmlldyBBdmVudWUsIGJldHdlZW4gUGFsbWV0dG8g QXZlbnVlIGFuZCBFYXN0IFdhdGVybG9vIFJvYWQ6IEdhcyBtYWluIHJlcGxhY2VtZW50IGhhcyBi ZWVuIGNvbXBsZXRlZCwgYnV0IHRoZXJlIG1heSBiZSBvY2Nhc2lvbmFsIGxhbmUgY2xvc2luZyBh bmQgc2hpZnRpbmcgb2YgdHJhZmZpYyB0aHJvdWdoIEFwcmlsIGZvciBtaW5vciByZXN0b3JhdGlv biB3b3JrLiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtXZXN0IENlZGFyIFN0cmVldCBhbmQgV2VzdCBF eGNoYW5nZSBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gU291dGggUG9ydGFnZSBQYXRoIGFuZCBTb3V0aCBCcm9h ZHdheTogTGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHJvYWQgd2lkZW5pbmcgYW5kIHVuZGVyZ3JvdW5k IHV0aWxpdHkgd29yayB1bnRpbCBsYXRlIDIwMTcuIFRyZW5jaCB3b3JrIGFjcm9zcyBXZXN0IEV4 Y2hhbmdlIHdpbGwgdGFrZSBwbGFjZSBhdCB0aGUgaW50ZXJzZWN0aW9ucyBvZiBXb3JrIERyaXZl L1dlc3QgRXhjaGFuZ2UgYW5kIEh5ZGUgQXZlbnVlL1dlc3QgRXhjaGFuZ2UgdW50aWwgTWFyY2gg MjQuIFRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkLiBUaGVyZSB3aWxsIGJlIHNvbWUgdGVtcG9y YXJ5IGxhbmUgY2xvc2luZ3MgYW5kIHNoaWZ0aW5nIG9mIHRyYWZmaWMuIEdhcyBtYWluIGluc3Rh bGxhdGlvbiB3aWxsIGNvbnRpbnVlIG9uIHRoZSBzb3V0aCBzaWRlIG9mIFdlc3QgQ2VkYXIgYmV0 d2VlbiBCaXNob3AgU3RyZWV0IGFuZCBBa3JvbiBHZW5lcmFsIEF2ZW51ZSB1bnRpbCBXZWRuZXNk YXkuIFRoZSB3b3JrIHpvbmUgd2lsbCByZW1haW4gY2xvc2VkIG92ZXJuaWdodCBhbmQgc2hpZnQg YXMgdGhlIHByb2plY3QgcHJvZ3Jlc3Nlcy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtSaWRnZWNyZXN0 IFJvYWQsIGJldHdlZW4gTWF5ZmFpciBSb2FkIGFuZCBTdW5ueXNpZGUgQXZlbnVlOiBDbG9zZWQg dW50aWwgRnJpZGF5IGZvciBzZXdlciB3b3JrLiBBIGRldG91ciBpcyBwb3N0ZWQuPC9wPjxwPiYj ODIyNjsmIzgyMDE7V2VzdCBFbWVybGluZyBBdmVudWUsIGJldHdlZW4gU291dGggTWFpbiBTdHJl ZXQgYW5kIEZpcmVzdG9uZSBQYXJrd2F5OiBDbG9zZWQgdG8gdHJhZmZpYyB1bnRpbCBsYXRlIE1h cmNoIGZvciBhIGZ1bGwgaW1wcm92ZW1lbnQgcHJvamVjdC4gQSBkZXRvdXIgaXMgcG9zdGVkLjwv cD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1JpdmVyIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBFYXN0IEV4Y2hhbmdlIFN0 cmVldCBhbmQgU291dGggQ2FzZSBBdmVudWU6IENsb3NlZCB1bnRpbCBPY3RvYmVyIGZvciBidWls ZGluZyBkZW1vbGl0aW9uIHdvcmsuIEEgZGV0b3VyIGlzIHBvc3RlZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYj ODIwMTtNZXJyaW1hbiBSb2FkLCBiZXR3ZWVuIE1lbW9yaWFsIFBhcmt3YXkgYW5kIEtpbmdzd29v ZCBEcml2ZTogQ2xvc2VkIGZvciBhIGdhcyBtYWluIHJlcGxhY2VtZW50IGFuZCBzZXdlciBzZXBh cmF0aW9uIHByb2plY3QuIERldG91ciB2aWEgTWVtb3JpYWwgUGFya3dheSBhbmQgTm9ydGggUG9y dGFnZSBQYXRoLiBJdCBpcyBleHBlY3RlZCB0byBiZSBjbG9zZWQgdW50aWwgTWFyY2ggMzEuPC9w PjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7RWF0b24gQXZlbnVlLCBiZXR3ZWVuIE5ld3BvcnQgYW5kIE1lcnJp bWFuIHJvYWRzOiBDbG9zZWQgZm9yIHNldmVyYWwgbW9udGhzIGZvciB3YXRlciBtYWluIHdvcmsu IEEgZGV0b3VyIGlzIHBvc3RlZC4gRW1lcmdlbmN5IHZlaGljbGVzIGhhdmUgY29tcGxldGUgYWNj ZXNzIGF0IGFsbCB0aW1lcy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtSYW5kIEF2ZW51ZSBhbmQgRGFy dCBBdmVudWUsIGJldHdlZW4gRXVjbGlkIEF2ZW51ZSBhbmQgV2VzdCBNYXJrZXQgU3RyZWV0OiBC b3RoIGxhbmVzIG9uIGVhY2ggb2YgdGhlIHN0cmVldHMgaGF2ZSBiZWVuIHJlb3BlbmVkIHRvIHRy YWZmaWMuIE9jY2FzaW9uYWwgc2hpZnRpbmcgb2YgdHJhZmZpYyB3aWxsIG9jY3VyIGFzIHdvcmsg Y29udGludWVzLiBUaGUgZW50cmFuY2UgcmFtcCB0byBzdGF0ZSBSb3V0ZSA1OSBFYXN0IGZyb20g RXVjbGlkIEF2ZW51ZS9EYXJ0IEF2ZW51ZSBhbmQgdGhlIGV4aXQgcmFtcCBmcm9tIFJvdXRlIDU5 IFdlc3QgdG8gVmVybm9uIE9kb20gQm91bGV2YXJkIGhhdmUgYmVlbiBjbG9zZWQgcGVybWFuZW50 bHkuIFRyYWZmaWMgd2lsbCBuZWVkIHRvIGNvbnRpbnVlIG5vcnRoIG9uIERhcnQgQXZlbnVlLiBU aGUgRG93bnRvd24vQ2FzY2FkZSBQYXJraW5nL01hcmtldCBTdHJlZXQgZXhpdCByYW1wIGlzIGNs b3NlZCBmb3IgYWJvdXQgZm91ciBtb250aHMuIFJvdXRlIDU5IEVhc3QgdHJhZmZpYyB3aWxsIHRh a2UgdGhlIENlZGFyIFN0cmVldC9FeGNoYW5nZSBTdHJlZXQgZXhpdCByYW1wIG9udG8gRGFydCBB dmVudWUuIFRoZSBSb3V0ZSA1OSBXZXN0IGVudHJhbmNlIHJhbXAgZnJvbSBSYW5kIEF2ZW51ZS9X ZXN0IENlZGFyIFN0cmVldCB3aWxsIHJlbWFpbiBjbG9zZWQgZm9yIGRlbW9saXRpb24gYW5kIHJl Y29uc3RydWN0aW9uIHVudGlsIEp1bmUgOS4gRGV0b3VycyBhcmUgcG9zdGVkLiBUaGlzIGlzIGlu IHByZXBhcmF0aW9uIGZvciB0aGUgcmVtb3ZhbCBvZiBzdGF0ZSBSb3V0ZSA1OSBiZXR3ZWVuIFdl c3QgRXhjaGFuZ2UgYW5kIFdlc3QgTWFya2V0IHdoaWNoIGlzIHBsYW5uZWQgZm9yIGVhcmx5IHNw cmluZy4gVHJhZmZpYyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQuIDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0ds ZW5kYWxlIEF2ZW51ZSwgZnJvbSBSYW5kIEF2ZW51ZSB0byB0aGUgaW50ZXJzZWN0aW9uIG9mIExv Y3VzdCBTdHJlZXQ6IENsb3NlZCB1bnRpbCBsYXRlIDIwMTggZm9yIHdvcmsgb24gdGhlIGNvbWJp bmVkIHNld2VyIG92ZXJmbG93cyBwcm9qZWN0IGF0IHRoZSBPaGlvIENhbmFsIEludGVyY2VwdG9y IFR1bm5lbC4gRGV0b3VycyB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC4gVGhlIHJpZ2h0IGxhbmUgb2YgV2VzdCBN aWxsIFN0cmVldCwgd2VzdCBvZiBEYXJ0IEF2ZW51ZSBhbmQgdGhlIHNvdXRoIDE1MCBmZWV0IG9m IEJhdGVzIFN0cmVldCB3aWxsIGFsc28gYmUgY2xvc2VkLiBEZXRvdXJzIHdpbGwgYmUgcG9zdGVk LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0hpY2tvcnkgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIE5vcnRoIFN0cmVl dCBhbmQgTWVtb3JpYWwgUGFya3dheTogQ2xvc2VkIHVudGlsIGxhdGUgMjAxOCB0byBwcmVwYXJl IGZvciB3b3JrIG9uIHRoZSBPaGlvIENhbmFsIEludGVyY2VwdG9yIFR1bm5lbC4gSXQgaW5jbHVk ZXMgdGhlIHRlbXBvcmFyeSByZWxvY2F0aW9uIG9mIHRoZSBUb3dwYXRoIFRyYWlsIHRvIEhpY2tv cnkgU3RyZWV0IGZyb20gTWFwbGUgU3RyZWV0IHRvIG5lYXIgTWVtb3JpYWwgUGFya3dheS48L3A+ PHA+T3RoZXIgcm9hZCBjb25zdHJ1Y3Rpb246PC9wPjxwPkVsc2V3aGVyZSBpbiBTdW1taXQgQ291 bnR5OjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N0YXRlIFJvdXRlIDIxIHNvdXRoYm91bmQsIGp1c3Qg bm9ydGggb2YgTWlub3IgUm9hZCBpbiBDb3BsZXkgVG93bnNoaXA6IERhaWx5IGxhbmUgcmVzdHJp Y3Rpb25zIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlIGZvciBicmlkZ2UgcmVwYWlycy48L3A+PHA+JiM4 MjI2OyYjODIwMTtJLTc2LCBiZXR3ZWVuIHRoZSBNZWRpbmEgQ291bnR5IGxpbmUgYW5kIENlbnRy YWwgQXZlbnVlIGluIE5vcnRvbiBhbmQgQmFyYmVydG9uOiBOaWdodGx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rp b25zIHRocm91Z2ggTWF5IGZvciBwYXZlbWVudCByZXBhaXJzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAx O0ktMjcxLCBiZXR3ZWVuIHRoZSBNZWRpbmEgQ291bnR5IGxpbmUgYW5kIEktNzcgaW4gUmljaGZp ZWxkIFRvd25zaGlwIGFuZCBSaWNoZmllbGQ6IExhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGR1cmluZyBub25w ZWFrIGhvdXJzIGZvciBicmlkZ2UgcGFpbnRpbmcuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUg Um91dGUgMTgvTWVkaW5hIFJvYWQgaW4gQmF0aCBhbmQgQ29wbGV5IHRvd25zaGlwczogUm91dGUg MTgvTWVkaW5hIFJvYWQgYmV0d2VlbiBJLTc3IGFuZCBNZWRpbmEgTGluZSBSb2FkIGhhcyBvY2Nh c2lvbmFsIGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciByb2FkIGNvbnN0cnVjdGlvbi4gPC9wPjxwPk1F RElOQSBDT1VOVFk6PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SS03NiwgYXQgaXRzIGludGVyY2hhbmdl IHdpdGggc3RhdGUgUm91dGUgOTQgKEhpZ2ggU3RyZWV0KSBpbiBXYWRzd29ydGg6IEludGVybWl0 dGVudCBzaW5nbGUtbGFuZSBjbG9zaW5ncyBvbiBSb3V0ZSA5NCAoSGlnaCBTdHJlZXQpIGFzIHBh cnQgb2YgdGhlIFJvdXRlIDk0IGNvcnJpZG9yIGltcHJvdmVtZW50IHByb2plY3QuIFdvcmsgd2ls bCBjb250aW51ZSBvbiB0aGUgc3RydWN0dXJlIG92ZXIgSS03NiBhcyB3ZWxsIGFzIGRyYWluYWdl IHdvcmsgb24gUm91dGUgOTQgdGhyb3VnaCB0aGUgd2ludGVyLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAx O1UuUy4gNDIgKFBlYXJsIFJvYWQpLCBmcm9tIGp1c3Qgc291dGggb2YgSGFyZGluZyBTdHJlZXQg dG8ganVzdCBzb3V0aCBvZiBGZW5uIFJvYWQgaW4gTWVkaW5hOiBJbnRlcm1pdHRlbnQgZGF5dGlt ZSBsYW5lIGNsb3NpbmdzIGFsb25nIHRoZSBwcm9qZWN0IGNvcnJpZG9yIGZvciB3YXRlcmxpbmUg YW5kIHN0b3JtIHNld2VyIGxpbmUgcGxhY2VtZW50LiBUaGVyZSB3aWxsIGJlIG5hcnJvd2VkIGxh bmVzIG9mIHRyYWZmaWMgYXMgd2VsbCBhcyBwb3NzaWJsZSBsYW5lIGNsb3NpbmdzIGp1c3Qgc291 dGggb2YgUmVhZ2FuIFBhcmt3YXkgZm9yIGN1bHZlcnQgd29yayBhbmQgd2F0ZXIgdGllLWlucy4g QXQgbGVhc3Qgb25lIGxhbmUgb2YgdHJhZmZpYyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQgYXQgYWxsIHRp bWVzLiA8L3A+PHA+UE9SVEFHRSBDT1VOVFk6PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91 dGUgMTQgYXQgTGFrZSBSb2Nrd2VsbCBpbiBTdHJlZXRzYm9ybzogQ2xvc2VkIHRocm91Z2ggbGF0 ZSBNYXJjaCBmb3IgZW1lcmdlbmN5IGJyaWRnZSByZXBsYWNlbWVudC4gRGV0b3VyIGlzIHN0YXRl IFJvdXRlIDMwMyB0byBzdGF0ZSBSb3V0ZSA0NC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTdGF0ZSBS b3V0ZSAyNjEsIGp1c3QgZWFzdCBvZiBNb2dhZG9yZSBSb2FkIGluIEtlbnQ6IE9jY2FzaW9uYWwg bGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIG1pbm9yIGJyaWRnZSByZXBhaXJzIHVudGlsIGZ1cnRoZXIg bm90aWNlLjwvcD48cD5TVEFSSyBDT1VOVFk6PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VS5TLiAzMCBh bmQgc3RhdGUgUm91dGUgMjk3IGluIFBlcnJ5IGFuZCBDYW50b24gdG93bnNoaXBzOiBUaGUgZm9s bG93aW5nIHJvYWRzIHVuZGVyIFUuUy4gMzAgd2lsbCBoYXZlIGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZv ciBicmlkZ2UgcmVwYWlycyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZTogV2hpcHBsZSBBdmVudWUsIEdl bm9hIEF2ZW51ZSBhbmQgc3RhdGUgUm91dGUgNjI3LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N0YXRl IFJvdXRlIDQzLCBiZXR3ZWVuIDU1dGggU3RyZWV0IGFuZCBTY2huZWlkZXIgU3RyZWV0IGluIE5v cnRoIENhbnRvbiBhbmQgUGxhaW4gVG93bnNoaXA6IERhaWx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZv ciBkcmFpbmFnZSByZXBhaXJzIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD5XQVlORSBDT1VO VFk6PC9wPjxwPk5vIGN1cnJlbnQgcHJvamVjdHMgdG8gcmVwb3J0LjwvcD48cD5UcmFmZmljIHBs YW5uZXJzOiBQbGVhc2UgZmF4IHRyYWZmaWMgdXBkYXRlcyB0byAzMzAtOTk2LTMwMzMuIDwvcD48 cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.