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Traffic disruptions — May 18

Published: May 17, 2017 - 09:09 PM

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Gunshots at Ellet park send parents, kids running for cover Tuesday night

Parents and children scrambled for cover — with some adults even forming a human shield around kids — as gunfire rang out Tuesday night at a busy Davenport Park in Akron.

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