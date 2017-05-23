Published: May 23, 2017 - 10:38 PM
Traffic disruptions — May 24 May 24,2017 02:38 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+PC9wPjxwPkhlcmUgaXMgYSBsaXN0IG9mIHJvYWQgYW5kIGxhbmUgY2xvc2luZ3MgaW4gdGhl IEFrcm9uIGFyZWE6PC9wPjxwPk1ham9yIGhpZ2h3YXlzIGFicnVwdGx5IGNsb3NlZDogTm9uZS48 L3A+PHA+QUtST046PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SW50ZXJzdGF0ZSA3NyBlbnRyYW5jZSBy YW1wLCBqdXN0IHNvdXRoIG9mIENvcGxleSBSb2FkL1NhaW50IE1pY2hhZWxzIEF2ZW51ZSBpbnRl cnNlY3Rpb246IENsb3NlZCBmcm9tIDEwIHAubS4gdG8gNSBhLm0uIGVhY2ggbmlnaHQgdGhyb3Vn aCBGcmlkYXkuIEVhc3Rib3VuZCB0cmFmZmljIGRldG91cmVkIHVzaW5nIENvcGxleSBSb2FkLCBT b3V0aCBIYXdraW5zIEF2ZW51ZSBhbmQgVmVybm9uIE9kb20gQm91bGV2YXJkLiBXZXN0Ym91bmQg dHJhZmZpYyBkZXRvdXJlZCB1c2luZyBDb3BsZXkgUm9hZCBhbmQgV2hpdGUgUG9uZCBEcml2ZS4g VGhlIHJhbXAgd2lsbCBiZSBvcGVuIHRvIGFsbCB0cmFmZmljIGR1cmluZyBkYXl0aW1lIGhvdXJz LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0ktNzYgYW5kIFNvdXRoIE1haW4gU3RyZWV0OiBUaGUgcmFt cHMgZnJvbSBTb3V0aCBTdHJlZXQgdG8gSS03NiBlYXN0Ym91bmQgYXJlIHBlcm1hbmVudGx5IGNs b3NlZC4gQSBkZXRvdXIgaXMgcG9zdGVkLiBTb3V0aCBNYWluIGFuZCBCcm9hZHdheSBiZXR3ZWVu IE1pbGxlciBSb2FkIGFuZCBCYXJ0Z2VzIFN0cmVldCBoYXZlIGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZv ciByb2FkIGNvbnN0cnVjdGlvbiB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYj ODIwMTtJLTc2LCBiZXR3ZWVuIFNvdXRoIE1haW4gU3RyZWV0IGFuZCB0aGUgY2VudHJhbCBpbnRl cmNoYW5nZTogT2NjYXNpb25hbCBuaWdodGx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGluIGJvdGggZGly ZWN0aW9ucyBmcm9tIDcgcC5tLiB0byA2IGEubS4gZm9yIHJvYWQgY29uc3RydWN0aW9uIHVudGls IGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0Vhc3QgVGFsbG1hZGdlIEF2ZW51 ZSwgYmV0d2VlbiBIb21lIEF2ZW51ZSBhbmQgQnJpdHRhaW4gUm9hZDogTGFuZSByZXN0cmljdGlv bnMgZm9yIGluc3RhbGxhdGlvbiBvZiBzaWduYWwgcG9sZSBmb3VuZGF0aW9ucyB0aHJvdWdoIEZy aWRheS4gVHJhZmZpYyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQgaW4gYWxsIGRpcmVjdGlvbnMuPC9wPjxw PiYjODIyNjsmIzgyMDE7QnJpdHRhaW4gUm9hZCwgYmV0d2VlbiBFYXN0IFRhbGxtYWRnZSBBdmVu dWUgYW5kIE1hcmtzIEF2ZW51ZTogTGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIGluc3RhbGxhdGlvbiBv ZiBzaWduYWwgcG9sZSBmb3VuZGF0aW9ucyBzdGFydGluZyBXZWRuZXNkYXkgdGhyb3VnaCBKdW5l IDIuIFRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkIGluIGFsbCBkaXJlY3Rpb25zLjwvcD48cD4m IzgyMjY7JiM4MjAxO0lvbmEgU3RyZWV0IGFuZCAxMnRoIFN0cmVldCBTVyBpbnRlcnNlY3Rpb246 IENsb3NlZCB0aHJvdWdoIEp1bmUgNiBmb3Igc2FuaXRhcnkgc2V3ZXIgcmVwYWlyLiBBIGRldG91 ciB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC4gRW1lcmdlbmN5IHZlaGljbGVzIGhhdmUgYWNjZXNzIGF0IGFsbCB0 aW1lcy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtDYXJyb2xsIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBXb2xmIExl ZGdlcyBQYXJrd2F5IGFuZCBCdWNrZXllIFN0cmVldDogQ2xvc2VkIGR1cmluZyBkYXl0aW1lIGhv dXJzIG9ubHkgdGhyb3VnaCBGcmlkYXkgZm9yIGluc3RhbGxhdGlvbiBvZiBhbiBlbGVjdHJpY2Fs IGR1Y3QgYmFuay4gQSBkZXRvdXIgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7 RWFzdCBCdWNodGVsIEF2ZW51ZSwgYmV0d2VlbiBTb3V0aCBDb2xsZWdlIFN0cmVldCBhbmQgc291 dGggVW5pb24gU3RyZWV0OiBDbG9zZWQgZm9yIHdhdGVyIGxpbmUgaW5zdGFsbGF0aW9uIHVudGls IEp1bmUgNS4gQSBkZXRvdXIgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7TWFy eWxhbmQgQXZlbnVlLCBiZXR3ZWVuIEZvdXJ0aCBTdHJlZXQgU291dGh3ZXN0IGFuZCBOaW50aCBT dHJlZXQgU291dGh3ZXN0OiBDbG9zZWQgZm9yIGEgZnVsbCBpbXByb3ZlbWVudCBwcm9qZWN0IGV4 cGVjdGVkIHRvIGxhc3QgdW50aWwgT2N0b2Jlci4gRGV0b3VycyB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC48L3A+ PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtFYXN0IEV4Y2hhbmdlIFN0cmVldCBhbmQgR3JhbnQgU3RyZWV0IGlu dGVyc2VjdGlvbjogTGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgdGhyb3VnaCBGcmlkYXkgZm9yIGFib3V0IGZp dmUgbW9udGhzLiBFYXN0Ym91bmQgdHJhZmZpYyBvbiBFYXN0IEV4Y2hhbmdlIHdpbGwgYmUgZnVu bmVsZWQgaW50byB0aGUgcmlnaHQgbGFuZSB0aHJvdWdoIHRoaXMgYXJlYS4gV2VzdGJvdW5kIHRy YWZmaWMgd2lsbCBub3QgYmUgYWJsZSB0byB0dXJuIHNvdXRoIG9uIEdyYW50IFN0cmVldC4gQSBk ZXRvdXIgaXMgcG9zdGVkLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0NsYXJrIFN0cmVldCwgYmV0d2Vl biBXaWxsZXQgU3RyZWV0IGFuZCBNYXR0aGV3cyBTdHJlZXQ6IENsb3NlZCB1bnRpbCBtaWQtSnVu ZSBmb3Igc2V3ZXIgd29yay4gQSBkZXRvdXIgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsm IzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUgOTEgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnM6IEJldHdlZW4gV2VkZ2V3b29k IEF2ZW51ZSBhbmQgc3RhdGUgUm91dGUgMTgvRWFzdCBNYXJrZXQgU3RyZWV0LCBhbmQgYmV0d2Vl biBHaWxjaHJpc3QgUm9hZCBhbmQgRWFzdHdvb2QgQXZlbnVlIHRoZXJlIHdpbGwgYmUgZGFpbHkg bGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHJlc3VyZmFjaW5nIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwv cD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1NvdXRoIEFybGluZ3RvbiBTdHJlZXQsIGF0IHRoZSBpbnRlcnNl Y3Rpb24gb2YgRWFzdCBFeGNoYW5nZSBTdHJlZXQ6IENsb3NlZCB1bnRpbCBKdW5lIDkgZm9yIGEg c2V3ZXIgc2VwYXJhdGlvbiBwcm9qZWN0LiBEZXRvdXJzIHdpbGwgYmUgcG9zdGVkLiBMZWZ0IHR1 cm5zIHdpbGwgYmUgYWxsb3dlZCBmb3Igd2VzdGJvdW5kIHRyYWZmaWMgb24gRWFzdCBNYXJrZXQg U3RyZWV0IGF0IFNvdXRoIEFybGluZ3RvbiwgYnV0IG9uY2UgdGhlIGludGVyc2VjdGlvbiBpcyBm dWxseSByZW9wZW5lZCB0byB0cmFmZmljLCBsZWZ0IHR1cm5zIHdpbGwgbm8gbG9uZ2VyIGJlIHBl cm1pdHRlZCBhdCB0aGlzIGxvY2F0aW9uLiBBY2Nlc3MgbWFpbnRhaW5lZCBmb3IgbG9jYWwgYnVz aW5lc3Nlcy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtLaW5nc3dvb2QgRHJpdmUsIGJldHdlZW4gTWVy cmltYW4gUm9hZCBhbmQgV29vZGxlZGdlIERyaXZlOiBDbG9zZWQgZm9yIHNld2VyIHdvcmsgdW50 aWwgRnJpZGF5LiBEZXRvdXJzIGFyZSBwb3N0ZWQuIEVtZXJnZW5jeSB2ZWhpY2xlcyBhbmQgcmVz aWRlbnRzIHdpbGwgaGF2ZSBhY2Nlc3MgdG8gYWxsIHByb3BlcnRpZXMgd2VzdCBvZiBXb29kbGVk Z2UgRHJpdmUgZnJvbSBNZXJyaW1hbiBSb2FkLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0Jyb3duIFN0 cmVldCwgYmV0d2VlbiBKb2huc3RvbiBTdHJlZXQgYW5kIFNvdXRoIFN0cmVldDogQ2xvc2VkIHRo cm91Z2ggbGF0ZSBNYXkgZm9yIGJyaWRnZSBwYWludGluZy4gQSBkZXRvdXIgd2lsbCBiZSBwb3N0 ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Um9hZCBjbG9zaW5ncyBhdCBTb3V0aCBNYWluIFN0cmVl dCBmb3Igcm9hZCBjb25zdHJ1Y3Rpb246IFdlc3QgU291dGggU3RyZWV0LCBCdWNodGVsIEF2ZW51 ZSBhbmQgV2VzdCBDcm9zaWVyIFN0cmVldCB3aWxsIGJlIGNsb3NlZCBhdCBTb3V0aCBNYWluIHRo cm91Z2ggbGF0ZSBmYWxsLiBEZXRvdXIgd2lsbCBQcmluY2V0b24gU3RyZWV0IHRvIFdlc3QgTWls bGVyIEF2ZW51ZSB0byBTb3V0aCBNYWluIFN0cmVldC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtCYXJ0 Z2VzIFN0cmVldCBlYXN0Ym91bmQsIGJldHdlZW4gU291dGggTWFpbiBhbmQgU291dGggSGlnaCBz dHJlZXRzOiBDbG9zZWQgdGhyb3VnaCBEZWNlbWJlciBmb3Igcm9hZCBjb25zdHJ1Y3Rpb24uIERl dG91ciBmb3IgZWFzdGJvdW5kIEJhcnRnZXMgU3RyZWV0IGlzIFNvdXRoIE1haW4gU3RyZWV0IHRv IENlZGFyIFN0cmVldCB0byBTb3V0aCBIaWdoIFN0cmVldCwgYW5kIGZvciBzb3V0aGJvdW5kIFNv dXRoIE1haW4gaXQgd2lsbCBiZSBCYXJ0Z2VzIHRvIFJob2FkZXMgQXZlbnVlIHRvIFRob3JudG9u IFN0cmVldCB0byBTb3V0aCBNYWluLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0Vhc3QgQmFydGdlcyBT dHJlZXQsIGJldHdlZW4gU291dGggSGlnaCBTdHJlZXQgYW5kIEJyb2Fkd2F5OiBDbG9zZWQgdGhy b3VnaCBTZXB0ZW1iZXIgZm9yIHJvYWQgY29uc3RydWN0aW9uLiBEZXRvdXIgZm9yIGVhc3Rib3Vu ZCBXZXN0IEJhcnRnZXMgU3RyZWV0IGlzIE1haW4gU3RyZWV0IHRvIEVhc3QgRXhjaGFuZ2UgU3Ry ZWV0LCBhbmQgZnJvbSBTb3V0aCBCcm9hZHdheSBpdCB3aWxsIGJlIEVhc3QgRXhjaGFuZ2UgU3Ry ZWV0IHRvIFNvdXRoIE1haW4gdG8gQmFydGdlcy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtXb2xmIExl ZGdlcyBQYXJrd2F5LCBvdmVyIEktNzYvSS03NzogQ2xvc2VkIHVudGlsIHN1bW1lciBmb3IgYSBi cmlkZ2UgcmVwbGFjZW1lbnQuIERldG91ciB3aWxsIGJlIFdvbGYgTGVkZ2VzIHRvIENyb3NpZXIg U3RyZWV0IHRvIEdyYW50IFN0cmVldCB0byBUaG9ybnRvbiBTdHJlZXQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsm IzgyMDE7V2VzdCBNYXJrZXQgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIE5vcnRoIEhhd2tpbnMgQXZlbnVlIGFu ZCBOb3J0aCBQb3J0YWdlIFBhdGg6IEdhcyBtYWluIHJlcGxhY2VtZW50IGlzIHVuZGVyIHdheS4g T25lIGxhbmUgb2YgdHJhZmZpYyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQgaW4gZWFjaCBkaXJlY3Rpb24g ZHVyaW5nIHRoZSBkYXkgYnV0IHdpbGwgYmUgc2hpZnRlZCBhcyB3b3JrIHByb2dyZXNzZXMgZm9y IGFib3V0IHNpeCB3ZWVrcy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtDdXlhaG9nYSBTdHJlZXQsIGJl dHdlZW4gU29tbWVycyBDb3VydCBhbmQgTm9ydGggSG93YXJkIFN0cmVldDogQ2xvc2VkIGZvciBz ZXdlciB3b3JrIG9uIHRoZSBIb3dhcmQgU3RyZWV0IFN0b3JhZ2UgQmFzaW4uIERldG91ciB2aWEg Tm9ydGggSG93YXJkLCBXZXN0IFRhbGxtYWRnZSBBdmVudWUgYW5kIEN1eWFob2dhIFN0cmVldC4g VGhlIGNsb3NpbmcgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gbGFzdCB1bnRpbCBKdW5lIDE2IGFuZCBjb21wbGV0 aW9uIG9mIHRoZSBlbnRpcmUgcHJvamVjdCBpcyBwbGFubmVkIGJ5IHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIHll YXIuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Tm9ydGggSG93YXJkIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBHbGVu d29vZCBBdmVudWUgYW5kIEN1eWFob2dhIFN0cmVldDogTGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHNl d2VyIHdvcmsgdW50aWwgSnVuZSA1LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0NvcGxleSBSb2FkLCBh dCB0aGUgaW50ZXJzZWN0aW9uIG9mIFNhaW50IE1pY2hhZWxzIEF2ZW51ZTogU2lnbmFsIHBvbGUg aW5zdGFsbGF0aW9uIHdpbGwgY29udGludWUgZWFzdHdhcmQgb24gQ29wbGV5IFJvYWQgdW50aWwg SnVseS4gVGhlcmUgd2lsbCBiZSBzb21lIGxhbmUgY2xvc2luZ3MgYW5kIHNoaWZ0aW5nIG9mIHRy YWZmaWMsIGJ1dCB0cmFmZmljIHdpbGwgYmUgbWFpbnRhaW5lZCBpbiBhbGwgZGlyZWN0aW9ucy48 L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtNb2dhZG9yZSBSb2FkLCBiZXR3ZWVuIFN0dWxsIEF2ZW51ZSBh bmQgTWVhZG93cmlkZ2UgUm9hZDogQ2xvc2VkIGZvciBzYW5pdGFyeSBzZXdlciBpbnN0YWxsYXRp b24uIFRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBkZXRvdXJlZCB2aWEgU2tlbHRvbiBSb2FkIGFuZCBHaWxjaHJp c3QgUm9hZC4gSXQgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gYmUgY29tcGxldGVkIGJ5IEp1bmUgMi4gTG9jYWwg cmVzaWRlbnRzIGFuZCBlbWVyZ2VuY3kgdmVoaWNsZXMgd2lsbCBoYXZlIGFjY2Vzcy48L3A+PHA+ JiM4MjI2OyYjODIwMTtOb3J0aCBTdW1taXQgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIEVhc3QgTWFya2V0IFN0 cmVldCBhbmQgUGVya2lucyBTdHJlZXQ6IENsb3NlZCBmb3IgYSBzZXdlciBzZXBhcmF0aW9uIHBy b2plY3QgdW50aWwgRnJpZGF5LiAgRGV0b3VycyB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC48L3A+PHA+JiM4MjI2 OyYjODIwMTtMaXR0bGUgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIFNhaW50IE1pY2hhZWxzIEF2ZW51ZSBhbmQg WXVrb24gQXZlbnVlOiBDbG9zZWQgdW50aWwgSnVuZSAyIGZvciBzYW5pdGFyeSBzZXdlciByZWNv bnN0cnVjdGlvbi4gQSBkZXRvdXIgaXMgcG9zdGVkLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0JsdWZm IFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBOb3J0aCBTdW1taXQgU3RyZWV0IGFuZCBOb3J0aCBQcm9zcGVjdCBT dHJlZXQ6IENsb3NlZCB1bnRpbCBKdW5lIDIgZm9yIGEgc2V3ZXIgcHJvamVjdC4gQSBkZXRvdXIg d2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7RmFpcmJhbmtzIFBsYWNlLCBiZXR3 ZWVuIFNvdXRoIEFybGluZ3RvbiBTdHJlZXQgYW5kIEJ1Y2tpbmdoYW0gU3RyZWV0OiBBIHBvcnRp b24gb2YgdGhlIHN0cmVldCB3aWxsIGJlIGNsb3NlZCBmb3Igc2V3ZXIgc2VwYXJhdGlvbiB3b3Jr LiBGYWlyYmFua3MgUGxhY2UgaXMgdXN1YWxseSBvbmUtd2F5IHdlc3Rib3VuZCBidXQgd2lsbCBv cGVuIGJvdGggd2F5cyB0byBhbGxvdyBhY2Nlc3MgZm9yIGRldG91cmVkIHRyYWZmaWMuIFdvcmsg d2lsbCBiZSBzcGxpdCBpbnRvIHR3byBwb3J0aW9ucywgYnV0IHRoZSBwcm9qZWN0IHdpbGwgYmUg Y29tcGxldGVkIGluIGxhdGUgSnVuZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtOb3J0aCBBZG9scGgg U3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIEVhc3QgTWFya2V0IFN0cmVldCBhbmQgTm9ydGggRm9yZ2UgU3RyZWV0 OiBBIHBvcnRpb24gb2YgdGhlIHN0cmVldCB3aWxsIGJlIGNsb3NlZCB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5v dGljZSBmb3Igd2VzdCB0b3dlciBhZGRpdGlvbiBhdCBBa3JvbiBDaXR5IEhvc3BpdGFsLiBBY2Nl c3MgdG8gdGhlIFlNQ0EsIEFkb2xwaCBTdHJlZXQgcGFya2luZyBkZWNrIGFuZCByZWNlaXZpbmcg ZGVjayB3aWxsIGJlIGF2YWlsYWJsZSBmcm9tIEVhc3QgTWFya2V0IG9ubHkuIEFsbCByZW1haW5p bmcgdHJhZmZpYyB3aWxsIGJlIGRldG91cmVkIHZpYSBFYXN0IE1hcmtldCwgRm91bnRhaW4gYW5k IE5vcnRoIEZvcmdlIHN0cmVldHMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7V2VzdCBCb3dlcnkgU3Ry ZWV0LCBiZXR3ZWVuIFdlc3QgRXhjaGFuZ2UgU3RyZWV0IGFuZCBXZXN0IFN0YXRlIFN0cmVldDog T25lIGxhbmUgd2lsbCBiZSBjbG9zZWQgaW4gZWFjaCBkaXJlY3Rpb24gZm9yIGFib3V0IDE4IG1v bnRocyBmb3IgY29uc3RydWN0aW9uIG9mIGEgYnVpbGRpbmcgYWRkaXRpb24uIFRyYWZmaWMgd2ls bCBiZSBtYWludGFpbmVkIGJ1dCBzaGlmdGVkIHRvIHByb3ZpZGUgYSBwYXRpZW50IGRyb3Atb2Zm IGFyZWEgYXQgQWtyb24gQ2hpbGRyZW4mIzgyMTc7cyBIb3NwaXRhbC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYj ODIwMTtXZXN0IEV4Y2hhbmdlIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBXYXRlciBTdHJlZXQgYW5kIFdlc3Qg Qm93ZXJ5IFN0cmVldDogT25lIHRocm91Z2ggbGFuZSBhbmQgbWV0ZXJlZCBwYXJraW5nIG9uIHRo ZSBub3J0aCBzaWRlIG9mIFdlc3QgRXhjaGFuZ2Ugd2lsbCBiZSBjbG9zZWQgaW4gZWFjaCBkaXJl Y3Rpb24gZm9yIGFib3V0IDE4IG1vbnRocyBmb3IgY29uc3RydWN0aW9uIG9mIGEgYnVpbGRpbmcg YWRkaXRpb24uIEEgbWluaW11bSBvZiB0d28gbGFuZXMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkLjwvcD48 cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0xleGluZ3RvbiBBdmVudWUgYW5kIExpbmRlbiBBdmVudWUsIGJldHdl ZW4gRWFzdCBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBBdmVudWUgYW5kIFJpdmVyc2lkZSBEcml2ZTogU2lkZXdh bGssIHBhdmVtZW50IGFuZCBsYW5kc2NhcGUgcmVwYWlyIHVudGlsIFdlZG5lc2RheS4gVHJhZmZp YyB3aWxsIGNvbnRpbnVlIHRvIGJlIG1haW50YWluZWQgYnkgZmxhZ2dlcnMuIFdvcmsgem9uZXMg d2lsbCBjaGFuZ2UgYXMgdGhlIHByb2plY3QgcHJvZ3Jlc3Nlcy4gPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgy MDE7TUxLIEpyLiBCb3VsZXZhcmQvTm9ydGggSG93YXJkIFN0cmVldC9Ob3J0aCBNYWluIFN0cmVl dCBpbnRlcnNlY3Rpb246IENsb3NlZCB1bnRpbCB0aGUgZW5kIG9mIE1heSBmb3IgcmVsb2NhdGlv biBvZiB1dGlsaXRpZXMgYW5kIGxvd2VyaW5nIG9mIHRoZSBpbnRlcnNlY3Rpb24uIERldG91cnMg d2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuIEFjY2VzcyB0byBGdXJuYWNlIFN0cmVldCBhbmQgTm9ydGhzaWRlIERp c3RyaWN0IGJ1c2luZXNzZXMgd2lsbCByZW1haW4gYXZhaWxhYmxlIGZyb20gTm9ydGggSG93YXJk LCBOb3J0aCBTdW1taXQgYW5kIEVhc3QgTm9ydGggc3RyZWV0cy4gPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgy MDE7QmVlY2ggU3RyZWV0LCB3ZXN0IG9mIEhvd2FyZCBTdHJlZXQ6IENsb3NlZCB1bnRpbCBBdWd1 c3QgZm9yIGEgc2V3ZXIgc2VwYXJhdGlvbiBwcm9qZWN0LiBBY2Nlc3Mgd2lsbCBiZSBtYWludGFp bmVkIHRvIGxvY2FsIGJ1c2luZXNzZXMgYW5kIGFsc28gYmV0d2VlbiB0aGUgTm9ydGhzaWRlIENv bm5lY3RvciBUcmFpbCBhbmQgdGhlIE9oaW8gYW5kIEVyaWUgQ2FuYWwgVG93cGF0aC48L3A+PHA+ JiM4MjI2OyYjODIwMTtXZXN0IENlZGFyIFN0cmVldCBhbmQgV2VzdCBFeGNoYW5nZSBTdHJlZXQs IGJldHdlZW4gU291dGggUG9ydGFnZSBQYXRoIGFuZCBTb3V0aCBCcm9hZHdheTogTGFuZSByZXN0 cmljdGlvbnMgZm9yIHNpZ25hbGl6YXRpb24gd29yayB1bnRpbCBsYXRlIDIwMTcuIFdvcmsgY29u dGludWVzIGFsb25nIHRoZSBub3J0aCBzaWRlIG9mIFdlc3QgQ2VkYXIgYmV0d2VlbiBSaG9kZXMg YW5kIFJhbmQgYXZlbnVlcy4gVHJhZmZpYyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQgYnV0IHNoaWZ0ZWQg aW50byB0aGUgdHdvIHJpZ2h0IGxhbmVzIHVudGlsIGxhdGUgTWF5LiBXb3JrIGhhcyBiZWd1biBh bG9uZyB0aGUgbm9ydGggc2lkZSBvZiBXZXN0IEV4Y2hhbmdlIGJldHdlZW4gU291dGggTWFwbGUg U3RyZWV0IGFuZCBTb3V0aCBQb3J0YWdlIFBhdGguIEEgc2luZ2xlIHdlc3Rib3VuZCBsYW5lIHdp bGwgYmUgbWFpbnRhaW5lZCB1bnRpbCB3b3JrIGlzIGNvbXBsZXRlZCBpbiBtaWQtSnVuZS4gSW5z dGFsbGF0aW9uIG9mIHNpZ25hbCBwb2xlIGZvdW5kYXRpb25zIGFuZCBjb25kdWl0IGNvbnRpbnVl cyBvbiBXZXN0IENlZGFyIGFuZCBXZXN0IEV4Y2hhbmdlLiBXb3JrIGhhcyBiZWd1biBhdCB0aGUg aW50ZXJzZWN0aW9uIG9mIFdlc3QgQ2VkYXIgYW5kIERhcnQgQXZlbnVlLiBPbmNlIHRoYXQgbG9j YXRpb24gaXMgY29tcGxldGUsIHdvcmsgd2lsbCBwcm9jZWVkIGVhc3QgdG8gdGhlIGludGVyc2Vj dGlvbiBvZiBBa3JvbiBHZW5lcmFsIEF2ZW51ZS4gQm90aCBsb2NhdGlvbiBhcmUgZXhwZWN0ZWQg dG8gYmUgY29tcGxldGUgYnkgTWF5IDI2LiBUaGVyZSBtYXkgYmUgc29tZSB0ZW1wb3JhcnkgbGFu ZSBjbG9zaW5ncyBhbmQgc2hpZnRpbmcgb2YgdHJhZmZpYy4gPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7 V2VzdCBFbWVybGluZyBBdmVudWUsIGJldHdlZW4gU291dGggTWFpbiBTdHJlZXQgYW5kIEZpcmVz dG9uZSBQYXJrd2F5OiBDbG9zZWQgdG8gdHJhZmZpYyB1bnRpbCBsYXRlciBpbiBNYXkgZm9yIGEg ZnVsbCBpbXByb3ZlbWVudCBwcm9qZWN0LiBBIGRldG91ciBpcyBwb3N0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIy NjsmIzgyMDE7Uml2ZXIgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIEVhc3QgRXhjaGFuZ2UgU3RyZWV0IGFuZCBT b3V0aCBDYXNlIEF2ZW51ZTogQ2xvc2VkIHVudGlsIE9jdG9iZXIgZm9yIGJ1aWxkaW5nIGRlbW9s aXRpb24gd29yay4gQSBkZXRvdXIgaXMgcG9zdGVkLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0VhdG9u IEF2ZW51ZSwgYmV0d2VlbiBOZXdwb3J0IGFuZCBNZXJyaW1hbiByb2FkczogQ2xvc2VkIGZvciBz ZXZlcmFsIG1vbnRocyBmb3Igd2F0ZXIgbWFpbiB3b3JrLiBBIGRldG91ciBpcyBwb3N0ZWQuIEVt ZXJnZW5jeSB2ZWhpY2xlcyBoYXZlIGNvbXBsZXRlIGFjY2VzcyBhdCBhbGwgdGltZXMuPC9wPjxw PiYjODIyNjsmIzgyMDE7UmFuZCBBdmVudWUgYW5kIERhcnQgQXZlbnVlLCBiZXR3ZWVuIEV1Y2xp ZCBBdmVudWUgYW5kIFdlc3QgTWFya2V0IFN0cmVldDogQm90aCBsYW5lcyBvbiBlYWNoIG9mIHRo ZSBzdHJlZXRzIGhhdmUgYmVlbiByZW9wZW5lZCB0byB0cmFmZmljLiBPY2Nhc2lvbmFsIHNoaWZ0 aW5nIG9mIHRyYWZmaWMgd2lsbCBvY2N1ciBhcyB3b3JrIGNvbnRpbnVlcy4gVHJhZmZpYyBjb250 aW51ZXMgdG8gYmUgbWFpbnRhaW5lZCBvbiBXZXN0IE1pbGwgU3RyZWV0IG92ZXIgc3RhdGUgUm91 dGUgNTkgdG93YXJkIFJhbmQgQXZlbnVlLCBidXQgaXQgd2lsbCBiZSBzaGlmdGVkIG9udG8gdGhl IHJpZ2h0IHNpZGUgYXMgb3RoZXIgd29yayBpcyBiZWluZyBkb25lIGluIHRoZSBhcmVhLiBUaGUg RG93bnRvd24vQ2FzY2FkZSBQYXJraW5nL01hcmtldCBTdHJlZXQgZXhpdCByYW1wIGlzIGNsb3Nl ZCB1bnRpbCBtaWQtSnVuZS4gUm91dGUgNTkgRWFzdCB0cmFmZmljIHdpbGwgdGFrZSB0aGUgQ2Vk YXIgU3RyZWV0L0V4Y2hhbmdlIFN0cmVldCBleGl0IHJhbXAgb250byBEYXJ0IEF2ZW51ZS4gVGhl IFJvdXRlIDU5IFdlc3QgZW50cmFuY2UgcmFtcCBmcm9tIFJhbmQgQXZlbnVlL1dlc3QgQ2VkYXIg U3RyZWV0IHdpbGwgcmVtYWluIGNsb3NlZCBmb3IgZGVtb2xpdGlvbiBhbmQgcmVjb25zdHJ1Y3Rp b24gdW50aWwgSnVuZSA5LiBEZXRvdXJzIGFyZSBwb3N0ZWQuIFRoaXMgaXMgaW4gcHJlcGFyYXRp b24gZm9yIHRoZSByZW1vdmFsIG9mIHN0YXRlIFJvdXRlIDU5IGJldHdlZW4gV2VzdCBFeGNoYW5n ZSBhbmQgV2VzdCBNYXJrZXQuIFRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkLiA8L3A+PHA+JiM4 MjI2OyYjODIwMTtHbGVuZGFsZSBBdmVudWUsIGZyb20gUmFuZCBBdmVudWUgdG8gdGhlIGludGVy c2VjdGlvbiBvZiBMb2N1c3QgU3RyZWV0OiBDbG9zZWQgdW50aWwgbGF0ZSAyMDE4IGZvciB3b3Jr IG9uIHRoZSBjb21iaW5lZCBzZXdlciBvdmVyZmxvd3MgcHJvamVjdCBhdCB0aGUgT2hpbyBDYW5h bCBJbnRlcmNlcHRvciBUdW5uZWwuIERldG91cnMgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuIFRoZSByaWdodCBs YW5lIG9mIFdlc3QgTWlsbCBTdHJlZXQsIHdlc3Qgb2YgRGFydCBBdmVudWUgYW5kIHRoZSBzb3V0 aCAxNTAgZmVldCBvZiBCYXRlcyBTdHJlZXQgd2lsbCBhbHNvIGJlIGNsb3NlZC4gRGV0b3VycyB3 aWxsIGJlIHBvc3RlZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtIaWNrb3J5IFN0cmVldCwgYmV0d2Vl biBOb3J0aCBTdHJlZXQgYW5kIE1lbW9yaWFsIFBhcmt3YXk6IENsb3NlZCB1bnRpbCBsYXRlIDIw MTggdG8gcHJlcGFyZSBmb3Igd29yayBvbiB0aGUgT2hpbyBDYW5hbCBJbnRlcmNlcHRvciBUdW5u ZWwuIEl0IGluY2x1ZGVzIHRoZSB0ZW1wb3JhcnkgcmVsb2NhdGlvbiBvZiB0aGUgVG93cGF0aCBU cmFpbCB0byBIaWNrb3J5IFN0cmVldCBmcm9tIE1hcGxlIFN0cmVldCB0byBuZWFyIE1lbW9yaWFs IFBhcmt3YXkuPC9wPjxwPk90aGVyIHJvYWQgY29uc3RydWN0aW9uOjwvcD48cD5FbHNld2hlcmUg aW4gU3VtbWl0IENvdW50eTo8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtMYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBm b3IgbWljcm9zdXJmYWNpbmcgb24gdGhlIGZvbGxvd2luZyByb2FkcyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5v dGljZTogU3RhdGUgUm91dGUgOCBiZXR3ZWVuIHN0YXRlIFJvdXRlIDgyIGFuZCBMZWRnZSBSb2Fk OyBzdGF0ZSBSb3V0ZSA1OSBiZXR3ZWVuIE9hayBQYXJrIEJvdWxldmFyZCBhbmQgdGhlIFNpbHZl ciBMYWtlIGxpbWl0czsgYW5kIEktMjcxIGJldHdlZW4gQm9zdG9uIE1pbGxzIFJvYWQgYW5kIGp1 c3Qgc291dGggb2YgUm91dGUgOC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtMYW5lIHJlc3RyaWN0aW9u cyBmb3IgbWljcm9zdXJmYWNpbmcgb24gdGhlIGZvbGxvd2luZyByb2FkcyB1bnRpbCBmdXJ0aGVy IG5vdGljZTogVS5TLiAyMjQsIGZyb20ganVzdCBlYXN0IG9mIEktNzcgdG8ganVzdCBlYXN0IG9m IEtlbGx5IEF2ZW51ZSBhbmQgZnJvbSBqdXN0IGVhc3Qgb2YgSGlsYmlzaCBBdmVudWUgdG8ganVz dCBlYXN0IG9mIFNoYW5hZmVsdCBBdmVudWU7IHN0YXRlIFJvdXRlIDkzLCBmcm9tIGp1c3Qgc291 dGggb2YgU3RhdGUgUm9hZCB0byBqdXN0IG5vcnRoIG9mIExpbmRhIERyaXZlOyBhbmQgc3RhdGUg Um91dGUgMjQxLCBmcm9tIGp1c3Qgc291dGggb2YgQmVyeWwgUm9hZCB0byBPYWtlcyBEcml2ZS48 L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtJLTc3LCBiZXR3ZWVuIHN0YXRlIFJvdXRlIDIxIGFuZCBDbGV2 ZWxhbmQtTWFzc2lsbG9uIFJvYWQgaW4gQ29wbGV5IFRvd25zaGlwOiBOaWdodGx5IGxhbmUgcmVz dHJpY3Rpb25zIGZyb20gNyBwLm0uIHRvIDcgYS5tLiBmb3IgcmVzdXJmYWNpbmcgdW50aWwgZnVy dGhlciBub3RpY2UuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUgMjEsIGJldHdlZW4g SS03NyBhbmQgdGhlIG5vcnRoZXJuIE5vcnRvbiBsaW1pdHM6IERhaWx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rp b25zIGZvciByZXN1cmZhY2luZyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYj ODIwMTtTaGVsbGhhcnQgQXZlbnVlLCBvbiB0aGUgd2VzdCBzaWRlIG9mIENsZXZlbGFuZC1NYXNz aWxsb24gUm9hZCBpbiBOb3J0b246IENsb3NlZCB0aHJvdWdoIG1pZC1KdWx5IGZvciByb2FkIHdp ZGVuaW5nLiBEZXRvdXIgd2lsbCBiZSBDbGV2ZWxhbmQtTWFzc2lsbG9uIFJvYWQgdG8gR3JlZW5m YWxsIFJvYWQgdG8gRWFzdG9uIFJvYWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUg OCBleGl0IHJhbXBzIGluIGJvdGggZGlyZWN0aW9ucyBhdCBIb3dlIEF2ZW51ZSBpbiBDdXlhaG9n YSBGYWxsczogTmlnaHRseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyB0byBsZW5ndGhlbiB0aGUgcmFtcHMg dW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUgOCwg YmV0d2VlbiBIb3dlIEF2ZW51ZSBhbmQgR3JhaGFtIFJvYWQgaW4gQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHM6IERh aWx5IGFuZCBuaWdodGx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBicmlkZ2UgcmVwYWlycyBmcm9t IDggYS5tLiB0byAzIHAubS4gYW5kIDcgcC5tLiB0byA2IGEubS4gdW50aWwgZnVydGhlciBub3Rp Y2UuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Q2xldmVsYW5kLU1hc3NpbGxvbiBSb2FkLCBiZXR3ZWVu IEdyZWVucmlkZ2UgUm9hZCBhbmQgUGxlYXNhbnQgRHJpdmUgaW4gTm9ydG9uOiBMYW5lIHJlc3Ry aWN0aW9ucyBkdXJpbmcgb2ZmLXBlYWsgaG91cnMgdGhyb3VnaCBTZXB0ZW1iZXIgZm9yIHJvYWQg d2lkZW5pbmcuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SS03NiB0cmFmZmljIGNoYW5nZXMgYW5kIHJh bXAgY2xvc2luZyBpbiBOb3J0b24gYW5kIEJhcmJlcnRvbjogU3RhcnRpbmcgV2VkbmVzZGF5LCBJ LTc2IHdlc3Rib3VuZCBmcm9tIGp1c3Qgd2VzdCBvZiBzdGF0ZSBSb3V0ZSA2MTkvV29vc3RlciBS b2FkIHRvIHN0YXRlIFJvdXRlIDk0IHdpbGwgaGF2ZSBhIGJpZGlyZWN0aW9uYWwgdHJhZmZpYyBw YXR0ZXJuLiBUd28gbGFuZXMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkIGluIGVhY2ggZGlyZWN0aW9uIG9u IEktNzYgYnV0IHdlc3Rib3VuZCB0cmFmZmljIHdpbGwgYmUgc3BsaXQgd2l0aCBvbmUgbGFuZSBj cm9zc2VkIG92ZXIgb250byBJLTc2IGVhc3Rib3VuZCB3aGlsZSB0aGUgc2Vjb25kIGxhbmUgd2ls bCByZW1haW4gb24gSS03NiB3ZXN0Ym91bmQuIE1vdG9yaXN0cyB3aXNoaW5nIHRvIGV4aXQgYXQg QmFyYmVyIFJvYWQsIENsZXZlbGFuZC1NYXNzaWxsb24gUm9hZCwgc3RhdGUgUm91dGUgMjEgYW5k IHN0YXRlIFJvdXRlIDI2MSBzaG91bGQgcmVtYWluIGluIHRoZSByaWdodCBsYW5lLiBBbHNvLCB0 aGUgcmFtcCBmcm9tIFJvdXRlIDYxOS9Xb29zdGVyIFJvYWQgdG8gSS03NiB3ZXN0Ym91bmQgd2ls bCBiZSBjbG9zZWQgdGhyb3VnaCBtaWQtT2N0b2Jlci4gRGV0b3VyIHZpYSBTdGF0ZSBTdHJlZXQu PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SS03NiBpbiBOb3J0b24gYW5kIEJhcmJlcnRvbjogTmlnaHRs eSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBiZXR3ZWVuIHN0YXRlIFJvdXRlIDI2MSBhbmQgV29vc3RlciBS b2FkIGZvciByb2FkIGNvbnN0cnVjdGlvbiB0aHJvdWdoIFdlZG5lc2RheSBmcm9tIDcgcC5tLiB0 byA2IGEubS4gVGhlcmUgY291bGQgYmUgMTUtbWludXRlIHN0b3BwYWdlcyBhdCBDbGV2ZWxhbmQt TWFzc2lsbG9uIFJvYWQgZm9yIGJyaWRnZSByZW1vdmFsLiBUaGUgZm9sbG93aW5nIHJlc3RyaWN0 aW9ucyBhcmUgaW4gcGxhY2UgdGhyb3VnaCBtaWQtT2N0b2JlciBmb3IgcmVjb25zdHJ1Y3Rpb24g b2YgdGhlIENsZXZlbGFuZC1NYXNzaWxsb24gUm9hZCBicmlkZ2Ugb3ZlciBJLTc2OiBDbGV2ZWxh bmQtTWFzc2lsbG9uIFJvYWQgb3ZlciBJLTc2IGlzIHJlZHVjZWQgdG8gb25lIGxhbmUgaW4gZWFj aCBkaXJlY3Rpb247IE9zZXIgUm9hZCBhdCBDbGV2ZWxhbmQtTWFzc2lsbG9uIFJvYWQgaXMgY2xv c2VkLiBEZXRvdXIgaXMgQ2xldmVsYW5kLU1hc3NpbGxvbiBSb2FkIHRvIEdyZWVuZmFsbCBSb2Fk IHRvIEVhc3RvbiBSb2FkOyB0aGUgSS03NiBlYXN0Ym91bmQgZXhpdCByYW1wIHRvIENsZXZlbGFu ZC1NYXNzaWxsb24gUm9hZCBpcyByZXN0cmljdGVkIHRvIHJpZ2h0IHR1cm4gb25seTsgYW5kIEkt NzYgd2VzdGJvdW5kIHRvIENsZXZlbGFuZC1NYXNzaWxsb24gUm9hZCBpcyByZXN0cmljdGVkIHRv IGEgcmlnaHQgdHVybiBvbmx5IGZvciB0cnVja3MuIERldG91cnMgYXJlIHBvc3RlZC4gPC9wPjxw PiYjODIyNjsmIzgyMDE7SS03NiwgYmV0d2VlbiB0aGUgTWVkaW5hIENvdW50eSBsaW5lIGFuZCBD ZW50cmFsIEF2ZW51ZSBpbiBOb3J0b24gYW5kIEJhcmJlcnRvbjogTmlnaHRseSBsYW5lIHJlc3Ry aWN0aW9ucyB0aHJvdWdoIE1heSBmb3IgcGF2ZW1lbnQgcmVwYWlycy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYj ODIwMTtJLTI3MSwgYmV0d2VlbiBmcm9tIGp1c3Qgbm9ydGggb2YgIHRoZSBNZWRpbmEgQ291bnR5 IGxpbmUgdG8gdGhlIE9oaW8gVHVybnBpa2UgaW4gUmljaGZpZWxkIFRvd25zaGlwIGFuZCBSaWNo ZmllbGQ6IExhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGR1cmluZyBub25wZWFrIGhvdXJzIGZvciByZXN1cmZh Y2luZyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtJLTI3MSwgYmV0 d2VlbiB0aGUgTWVkaW5hIENvdW50eSBsaW5lIGFuZCBJLTc3IGluIFJpY2hmaWVsZCBUb3duc2hp cCBhbmQgUmljaGZpZWxkOiBMYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBkdXJpbmcgbm9ucGVhayBob3VycyBm b3IgYnJpZGdlIHBhaW50aW5nLiBJLTc3IHVuZGVyIEktMjcxIHdpbGwgaGF2ZSBuaWdodGx5IGxh bmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBicmlkZ2UgcGFpbnRpbmcgZnJvbSA3IHAubS4gdG8gNiBhLm0u IHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N0YXRlIFJvdXRlIDE4 L01lZGluYSBSb2FkLCBiZXR3ZWVuIHRoZSBNZWRpbmEgQ291bnR5IGxpbmUgYW5kIEhhbWV0b3du IFJvYWQgaW4gQmF0aCBhbmQgQ29wbGV5IHRvd25zaGlwczogVGhlcmUgd2lsbCBiZSBkYWlseSBs YW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3Igcm9hZCBtaWxsaW5nIGFuZCByZXN1cmZhY2luZyB1bnRpbCBm dXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+TUVESU5BIENPVU5UWTo8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtJ LTc2LCBhdCBpdHMgaW50ZXJjaGFuZ2Ugd2l0aCBzdGF0ZSBSb3V0ZSA5NCAoSGlnaCBTdHJlZXQp IGluIFdhZHN3b3J0aDogVGhlIGluc2lkZSBhbmQgb3V0c2lkZSBzaG91bGRlcnMgYXJlIGNsb3Nl ZC4gTmlnaHRseSBsYW5lIGNsb3NpbmdzIGFyZSBwb3NzaWJsZSB0aGlzIHdlZWsuIEhpZ2ggU3Ry ZWV0LCBmcm9tIGp1c3Qgbm9ydGggb2YgVmFsbGV5IFZpZXcgRHJpdmUgdG8gU21va2VyaXNlIERy aXZlLCBoYXMgdHdvIGxhbmVzIG9mIHRocm91Z2ggdHJhZmZpYyBub3J0aGJvdW5kIGFuZCBvbmUg bGFuZSBvZiB0aHJvdWdoIHRyYWZmaWMgc291dGhib3VuZCB3aXRoIGEgY2VudGVyIGxlZnQgdHVy biBsYW5lIGFsb25nIHRoZSBwcm9qZWN0IGNvcnJpZG9yIGZvciB3aWRlbmluZyB3b3JrIG9uIHRo ZSB3ZXN0IHNpZGUgb2YgdGhlIHJvYWQuIEdyZWF0IExha2VzIFRyYWlsIGJldHdlZW4gSGlnaCBT dHJlZXQgYW5kIEZyZWVkb20gRHJpdmUgd2lsbCBiZSByZWR1Y2VkIHRvIG9uZSBsYW5lIGluIGVh Y2ggZGlyZWN0aW9uLiBBZGRpdGlvbmFsIGxhbmUgY2xvc2luZ3MgYXJlIHBvc3NpYmxlIHRocm91 Z2hvdXQgdGhlIGxlbmd0aCBvZiB0aGUgcHJvamVjdCBmb3Igd2lkZW5pbmcuIDwvcD48cD4mIzgy MjY7JiM4MjAxO01hcmtzIFJvYWQsIGJldHdlZW4gSGFtaWx0b24gUm9hZCBhbmQgQ2VudGVyIFJv YWQgaW4gTGl2ZXJwb29sLCBCcnVuc3dpY2ssIE1lZGluYSBhbmQgWW9yayB0b3duc2hpcHM6IENs b3NlZCBmb3IgYSBwYXZpbmcgcHJvamVjdCB0aHJvdWdoIEp1bHkgNy4gQWNjZXNzIHdpbGwgYmUg cHJvdmlkZWQgZm9yIGxvY2FsIHRyYWZmaWMsIHNjaG9vbCBidXNlcyBhbmQgZW1lcmdlbmN5IHZl aGljbGVzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1UuUy4gNDIgKFBlYXJsIFJvYWQpLCBmcm9tIGp1 c3Qgc291dGggb2YgSGFyZGluZyBTdHJlZXQgdG8gUmVhZ2FuIFBhcmt3YXkgaW4gTWVkaW5hOiBJ bnRlcm1pdHRlbnQgbGFuZSBjbG9zaW5ncyBhbG9uZyB0aGUgcHJvamVjdCBjb3JyaWRvciBmb3Ig d2F0ZXJsaW5lIGFuZCBzdG9ybSBzZXdlciBsaW5lIHBsYWNlbWVudC4gTGVmdCB0dXJucyB3aWxs IG5vdCBiZSBwZXJtaXR0ZWQgb24gUmVhZ2FuIFBhcmt3YXkgYXQgaXRzIGludGVyc2VjdGlvbiB3 aXRoIFUuUy4gNDIuIFRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBiaWRpcmVjdGlvbmFsIGZyb20gUmVhZ2FuIFBh cmt3YXkgdG8ganVzdCBzb3V0aCBvZiBGZW5uIFJvYWQsIHdpdGggbGVmdCB0dXJuIGxhbmVzIGF0 IEhpbGx2aWV3L0xlZGdld29vZCBhbmQgU3RvbmVnYXRlL0dyYW5kZS4gTGFuZXMgd2lsbCB2YXJ5 IGluIHdpZHRoIGJ1dCB3aWxsIGJlIDEwIGZlZXQgYXQgdGhlIG5hcnJvd2VzdC4gSGlsbHZpZXcg Um9hZCB3aWxsIGJlIGNsb3NlZCBmb3IgMzAgZGF5cyBmb3IgcmVjb25zdHJ1Y3Rpb24uIDwvcD48 cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0NvdW50eSBSb2FkIDQyIChHcmFmdG9uIFJvYWQpLCBiZXR3ZWVuIEVy aGFydCBOb3J0aGVybiBSb2FkIGFuZCBTdGF0aW9uIFJvYWQgaW4gTGl2ZXJwb29sIFRvd25zaGlw OiBDbG9zZWQgZm9yIGEgYnJpZGdlIHJlcGxhY2VtZW50LiBJdCBpcyBleHBlY3RlZCB0byByZW9w ZW4gSnVuZSAyMy4gQSBkZXRvdXIgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7 Q291bnR5IFJvYWQgMzIgKE9sZCBXZXltb3V0aCBSb2FkKSwganVzdCBlYXN0IG9mIHN0YXRlIFJv dXRlIDM6IENsb3NlZCBmb3IgYSBicmlkZ2UgcmVwbGFjZW1lbnQuIEEgbG9jYWwgZGV0b3VyIGlz IHBvc3RlZC4gSXQgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gcmVvcGVuIGluIEp1bHkuPC9wPjxwPiYjODIyNjsm IzgyMDE7Q291bnR5IFJvYWQgNDQgKFN0YXRlIFJvYWQpLCBqdXN0IG5vcnRoIG9mIExlZGdlIFJv YWQgaW4gSGluY2tsZXkgVG93bnNoaXA6IENsb3NlZCBmb3IgYnJpZGdlIHJlcGxhY2VtZW50IHVu dGlsIEp1bmUgMjYuIFRoZSBicmlkZ2UgaXMgY29tcGxldGVseSByZW1vdmVkIHdpdGggcGlsZSBk cml2aW5nIHRvIGJlIGNvbXBsZXRlZCBuZXh0IHdlZWsgYW5kIGNvbmNyZXRlIHdvcmsgdG8gZm9s bG93LiBBIGRldG91ciBpcyBwb3N0ZWQuIDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N0YXRlIFJvdXRl IDgzLCBqdXN0IHNvdXRoIG9mIENvb24gQ2x1YiBSb2FkOiBDbG9zZWQgdW50aWwgRnJpZGF5IGZv ciBhIGN1bHZlcnQgcmVwbGFjZW1lbnQuIEEgZGV0b3VyIHdpbGwgYmUgcG9zdGVkLjwvcD48cD4m IzgyMjY7JiM4MjAxO011bnR6IFJvYWQsIGJldHdlZW4gQWJiZXl2aWxsZSBSb2FkIGFuZCBFYXN0 IExhdyBSb2FkOiBDbG9zZWQgZm9yIDQ1IGRheXMgZm9yIGEgYnJpZGdlIHJlcGxhY2VtZW50LiBB IGRldG91ciBpcyBwb3N0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUgMTYyLCBm cm9tIHRoZSBTcGVuY2VyIHZpbGxhZ2UgbGltaXRzIHRvIExhZmF5ZXR0ZSBSb2FkOiBTaW5nbGUt bGFuZSBjbG9zaW5ncyBmb3IgcGFydCBvZiBhIHJlc3VyZmFjaW5nIHByb2plY3QuIFRyYWZmaWMg d2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkIHdpdGggZmxhZ2dlcnMgYW5kIHRlbXBvcmFyeSB0cmFmZmljIHNp Z25hbHMgYXQgYWxsIHRpbWVzLiBJdCBpcyBleHBlY3RlZCB0byBiZSBjb21wbGV0ZWQgaW4gT2N0 b2Jlci48L3A+PHA+UE9SVEFHRSBDT1VOVFk6PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91 dGUgMTQgb3ZlciBMYWtlIFJvY2t3ZWxsIGluIFN0cmVldHNib3JvOiBSZWR1Y2VkIHRvIG9uZSBs YW5lIHdpdGggdHJhZmZpYyBtYWludGFpbmVkIGJ5IGZsYWdnZXJzIHRocm91Z2ggV2VkbmVzZGF5 IG1vcm5pbmcgZm9yIGJyaWRnZSBzZWFsaW5nLiAgUmVzdHJpY3Rpb25zIHdpbGwgb2NjdXIgbmln aHRseSBmcm9tIDcgcC5tLiB0byA1IGEubS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtMYW5lIHJlc3Ry aWN0aW9ucyBmb3IgbWljcm9zdXJmYWNpbmcgaW4gRGVlcmZpZWxkIGFuZCBNYW50dWEgdG93bnNo aXBzOiBUaGUgZm9sbG93aW5nIHJvYWRzIHdpbGwgaGF2ZSByZXN0cmljdGlvbnMgdW50aWwgZnVy dGhlciBub3RpY2U6IHN0YXRlIFJvdXRlIDQ0IGJldHdlZW4gc3RhdGUgUm91dGUgODIgYW5kIHRo ZSBHZWF1Z2EgQ291bnR5IGxpbmU7IHN0YXRlIFJvdXRlIDgyIGJldHdlZW4gdGhlIGVhc3Rlcm4g QXVyb3JhIGxpbWl0cyBhbmQgc3RhdGUgUm91dGUgNDQ7IGFuZCBzdGF0ZSBSb3V0ZSAyMjUgYmV0 d2VlbiB0aGUgU3RhcmsgQ291bnR5IGxpbmUgYW5kIFUuUy4gMjI0LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4 MjAxO0xhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciByZXN1cmZhY2luZyBpbiBHYXJyZXR0c3ZpbGxlLCBG cmVlZG9tIGFuZCBXaW5kaGFtIHRvd25zaGlwczogVGhlIGZvbGxvd2luZyByb2FkcyB3aWxsIGhh dmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlOiBzdGF0ZSBSb3V0ZSA4OCBiZXR3 ZWVuIHRoZSBzb3V0aGVybiBHYXJyZXR0c3ZpbGxlIGxpbWl0cyBhbmQgc3RhdGUgUm91dGUgODI7 IFJvdXRlIDg4IGJldHdlZW4gdGhlIG5vcnRoZXJuIEdhcnJldHRzdmlsbGUgbGltaXRzIGFuZCBz dGF0ZSBSb3V0ZSAzMDU7IGFuZCBzdGF0ZSBSb3V0ZSAzMDMgYmV0d2VlbiBSb3V0ZSA4OCBhbmQg dGhlIHdlc3Rlcm4gV2luZGhhbSBsaW1pdHMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7QWxsZW4gRHJp dmUsIGJldHdlZW4gRXJpbiBEcml2ZSBhbmQgVmVyb25hIEF2ZW51ZSBpbiBLZW50OiBEYWlseSBs YW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyB1bnRpbCBsYXRlciBpbiBNYXkgZm9yIGJyaWRnZSBjb25zdHJ1Y3Rp b24uPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUgMjYxLCBqdXN0IGVhc3Qgb2YgTW9n YWRvcmUgUm9hZCBpbiBLZW50OiBPY2Nhc2lvbmFsIGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBtaW5v ciBicmlkZ2UgcmVwYWlycyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIw MTtGcm9zdCBSb2FkLCBiZXR3ZWVuIEVsbHN3b3J0aCBSb2FkIGFuZCBQaGlsbGlwcyBQYXJrd2F5 IGFuZCBhdCB0aGUgaW50ZXJzZWN0aW9uIG9mIHN0YXRlIFJvdXRlIDQzIGluIFN0cmVldHNib3Jv OiBPY2Nhc2lvbmFsIGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciByb2FkIHdpZGVuaW5nIHVudGlsIGZ1 cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1UuUy4gNDIyLCBiZXR3ZWVuIHRoZSBU cnVtYnVsbCBDb3VudHkgbGluZSBhbmQgdGhlIEdlYXVnYSBDb3VudHkgbGluZSBpbiBOZWxzb24g VG93bnNoaXA6IERhaWx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGluIGJvdGggZGlyZWN0aW9ucyBmb3Ig cmVzdXJmYWNpbmcgdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UuIFUuUy4gNDIyIHdlc3Rib3VuZCBiZXR3 ZWVuIHRoZSBUcnVtYnVsbCBDb3VudHkgbGluZSBhbmQgdGhlIEdlYXVnYSBDb3VudHkgbGluZSB3 aWxsIGJlIGNsb3NlZCB0aHJvdWdoIGxhdGUgTWF5IGZvciBmb3VyIGN1bHZlcnQgcmVwbGFjZW1l bnRzLiBEZXRvdXIgd2lsbCBiZSBzdGF0ZSBSb3V0ZSAzMDUgdG8gc3RhdGUgUm91dGUgMjgyLjwv cD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N0YXRlIFJvdXRlIDIyNSwgYmV0d2VlbiBzdGF0ZSBSb3V0ZSA1 IGFuZCBJLTc2IGluIFBhcmlzIGFuZCBQYWxteXJhIHRvd25zaGlwczogRGFpbHkgbGFuZSByZXN0 cmljdGlvbnMgZm9yIGNoaXAgc2VhbCB3b3JrIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD5T VEFSSyBDT1VOVFk6PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SS03NyBhbmQgc3RhdGUgUm91dGUgNjg3 IGluIENhbnRvbiBhbmQgSmFja3NvbiwgUGxhaW4gYW5kIENhbnRvbiB0b3duc2hpcHM6IFVudGls IGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLCB0aGUgZm9sbG93aW5nIHJvYWRzIHdpbGwgaGF2ZSBuaWdodGx5IGxh bmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBtaWNyb3N1cmZhY2luZzogSS03NyBiZXR3ZWVuIE5hdmFycmUg Um9hZCBhbmQganVzdCBub3J0aCBvZiAxMnRoIFN0cmVldDsgc3RhdGUgUm91dGUgNjg3IGJldHdl ZW4gc3RhdGUgUm91dGUgMjQxIGFuZCBGb3hjaGFzZSBBdmVudWU7IGFuZCBSb3V0ZSA2ODcgYmV0 d2VlbiBFdmVyaGFyZCBSb2FkIGFuZCBJLTc3LjwvcD48cD4mIzgyMjY7U3RhdGUgUm91dGUgNjg3 LCBiZXR3ZWVuIEZveGNoYXNlIEF2ZW51ZSBhbmQgRXZlcmhhcmQgUm9hZCBpbiBKYWNrc29uIFRv d25zaGlwOiBEYWlseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3IgcmVzdXJmYWNpbmcgdW50aWwgZnVy dGhlciBub3RpY2UuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUgNjE5LCBiZXR3ZWVu IEthdWZtYW4gQXZlbnVlIGFuZCBNaWxhbiBBdmVudWUgaW4gSGFydHZpbGxlIGFuZCBMYWtlIFRv d25zaGlwOiBEYWlseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3Igcm9hZCBjb25zdHJ1Y3Rpb24gdW50 aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UuIFRoZSBwcm9qZWN0IGFsc28gaW5jbHVkZXMgcGxhY2VtZW50cyBv ZiByb3VuZGFib3V0cyBhdCB0aGUgaW50ZXJzZWN0aW9ucyBvZiBLYXVmbWFuIEF2ZW51ZSBhbmQg Um91dGUgNjE5IGFuZCBLaW5nIENodXJjaCBBdmVudWUuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3Rh dGUgUm91dGUgMjM2LCBiZXR3ZWVuIHRoZSBub3J0aGVybiBNYXNzaWxsb24gbGltaXRzIGFuZCBQ b3J0YWdlIFN0cmVldCBpbiBQZXJyeSwgTGF3cmVuY2UgYW5kIEphY2tzb24gdG93bnNoaXBzOiBE YWlseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3IgcmVzdXJmYWNpbmcgYW5kIGJyaWRnZSByZXBhaXJz IHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N0YXRlIFJvdXRlIDIx LCBmcm9tIHRoZSBub3J0aGVybiBNYXNzaWxsb24gbGltaXRzIHRvIGp1c3QgZWFzdCBvZiBzdGF0 ZSBSb3V0ZSA5MzogRGFpbHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHJlc3VyZmFjaW5nIGFuZCBi cmlkZ2UgcmVwYWlycyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtT dGF0ZSBSb3V0ZSA0MywgYmV0d2VlbiA1NXRoIFN0cmVldCBhbmQgRWFzdG9uIFN0cmVldCBpbiBO b3J0aCBDYW50b24gYW5kIFBsYWluIFRvd25zaGlwOiBEYWlseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBm b3Igcm9hZCB3aWRlbmluZyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIw MTszOHRoIFN0cmVldCBOVyB3ZXN0Ym91bmQsIGJldHdlZW4gQ2xldmVsYW5kIEF2ZW51ZSBOb3J0 aHdlc3QgYW5kIEd1aWxmb3JkIFJvYWQgTm9ydGh3ZXN0IGluIENhbnRvbjogQ2xvc2VkIGZvciB3 YXRlciBtYWluIHJlcGxhY2VtZW50IGFuZCByb2FkIHJlY29uc3RydWN0aW9uLiBJdCBpcyBleHBl Y3RlZCB0byBjb250aW51ZSB0aHJvdWdoIFNlcHRlbWJlci4gRGV0b3VycyB3aWxsIGJlIHBvc3Rl ZC4gRWFzdGJvdW5kIHRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkIHRocm91Z2ggdGhlIGR1cmF0 aW9uIG9mIHRoZSBwcm9qZWN0LiBMb2NhbCB0cmFmZmljIHdpbGwgYmUgbWFpbnRhaW5lZCB0byBy ZXNpZGVuY2VzIGFuZCBidXNpbmVzc2VzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1UuUy4gMzAsIGJl dHdlZW4gSGFycmlzb24gQXZlbnVlIGFuZCBXYXluZXNidXJnIERyaXZlL3N0YXRlIFJvdXRlIDQz IGluIENhbnRvbiBhbmQgQ2FudG9uIFRvd25zaGlwOiBPY2Nhc2lvbmFsIGxhbmUgcmVzdHJpY3Rp b25zIGluIGJvdGggZGlyZWN0aW9ucyBmb3Igcm9hZCBjb25zdHJ1Y3Rpb24gdW50aWwgZnVydGhl ciBub3RpY2UuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VS5TLiAzMCBpbiBQZXJyeSBhbmQgQ2FudG9u IHRvd25zaGlwczogVS5TLiAzMCBvdmVyIHN0YXRlIFJvdXRlIDYyNy9SaWNodmlsbGUgUm9hZCBh bmQgR2Vub2EgQXZlbnVlIHdpbGwgaGF2ZSBkYWlseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyB0aHJvdWdo IGxhdGUgTWF5IGZvciBicmlkZ2UgZGVjayByZXBhaXJzLiBVLlMuIDMwIGJldHdlZW4gc3RhdGUg Um91dGUgMjEgYW5kIFdoaXBwbGUgQXZlbnVlIHdpbGwgZGFpbHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMg Zm9yIGJyaWRnZSByZXBhaXJzLiBUaGUgZm9sbG93aW5nIHJvYWRzIHVuZGVyIFUuUy4gMzAgd2ls bCBoYXZlIGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBicmlkZ2UgcmVwYWlycyB1bnRpbCBmdXJ0aGVy IG5vdGljZTogc3RhdGUgUm91dGUgMjEsIFdoaXBwbGUgQXZlbnVlLCBHZW5vYSBBdmVudWUsIFBl cnJ5IFN0cmVldCBhbmQgc3RhdGUgUm91dGUgNjI3LiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtVLlMu IDYyLCBiZXR3ZWVuIHN0YXRlIFJvdXRlIDQ0IGFuZCBzdGF0ZSBSb3V0ZSAxNzMgaW4gV2FzaGlu Z3RvbiBhbmQgTmltaXNoaWxsZW4gdG93bnNoaXBzOiBEYWlseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBm b3IgcmVzdXJmYWNpbmcgdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7 UmVubyBEcml2ZSwganVzdCB3ZXN0IG9mIHN0YXRlIFJvdXRlIDQ0IGluIExvdWlzdmlsbGU6IENs b3NlZCB0aHJvdWdoIGxhdGUgTWF5IGZvciBhIGJyaWRnZSByZXBsYWNlbWVudC4gRGV0b3VyIHdp bGwgYmUgUm91dGUgNDQgdG8gRnJhbmEgQ2xhcmEgU3RyZWV0IHRvIEJhaWVyIEF2ZW51ZS48L3A+ PHA+V0FZTkUgQ09VTlRZOjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N0YXRlIFJvdXRlIDk0LCBqdXN0 IG5vcnRoIG9mIFdpdGhyaWNoIFJvYWQ6IENsb3NlZCB1bnRpbCBGcmlkYXkgZm9yIGEgY3VsdmVy dCByZXBsYWNlbWVudC4gQSBkZXRvdXIgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuPC9wPjxwPkVsc2V3aGVyZSBp biBOb3J0aGVhc3QgT2hpbzo8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtJLTc3IHNvdXRoYm91bmQgYmV0 d2VlbiBPYWtlcyBSb2FkIGFuZCB0aGUgT2hpbyBUdXJucGlrZSBpbiBCcmVja3N2aWxsZSBhbmQg UmljaGZpZWxkOiBUaHJvdWdoIGZhbGwsIGFsbCBsYW5lcyBvZiBJLTc3IGluIGJvdGggZGlyZWN0 aW9ucyBiZXR3ZWVuIHRoZSB0dXJucGlrZSBhbmQgT2FrZXMgUm9hZCB3aWxsIGJlIHNoaWZ0ZWQg dG8gdGhlIHJpZ2h0IGxhbmUgYW5kIHNob3VsZGVyIGZvciB3aWRlbmluZyB3b3JrIGluIHRoZSBt ZWRpYW4uIDwvcD48cD5UcmFmZmljIHBsYW5uZXJzOiBQbGVhc2UgZmF4IHRyYWZmaWMgdXBkYXRl cyB0byAzMzAtOTk2LTMwMzMuIDwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.