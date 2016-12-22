Two Westlake police officers cleared of shooting pharmacy robbery suspect

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBBIEN1eWFob2dhIENvdW50eSBncmFuZCBqdXJ5LCB3aXRoIGEgcmVjb21t
ZW5kYXRpb24gb2Ygb3V0Z29pbmcgUHJvc2VjdXRvciBUaW1vdGh5IE1jR2ludHksIGRlY2xpbmVk
IHRvIGJyaW5nIGNyaW1pbmFsIGNoYXJnZXMgYWdhaW5zdCB0d28gV2VzdGxha2UgcG9saWNlIG9m
ZmljZXJzIHdobyBzaG90IGFuZCBraWxsZWQgYSBtYW4gYWNjdXNlZCBvZiByb2JiZXJpZXMgYXQg
c2V2ZXJhbCBwaGFybWFjaWVzIGluIHRoZSBDbGV2ZWxhbmQgYXJlYS48L3A+PHA+T2ZmaWNlcnMg
U3RlcGhlbiBLcmVicyBhbmQgQW50aG9ueSBMYXZvbHBhIHNob3QgRGV2YW4gRGVzbm95ZXJzLCAy
NiwgYWZ0ZXIgYSBwdXJzdWl0IHRoYXQgZW5kZWQgc2hvcnRseSBhZnRlciA5OjMwIGEubS4gT2N0
LiAxMCBuZWFyIENyb2NrZXIgUGFyayB3aGVuIGEgZmVsbG93IG9mZmljZXImIzgyMTc7cyBjcnVp
c2VyIHN0cnVjayBEZXNub3llcnMmIzgyMTc7IGNhci48L3A+PHA+VGhlIGFubm91bmNlbWVudCBj
YW1lIHRoZSBzYW1lIGRheSBNY0dpbnR5IHJlbGVhc2VkIGEgNTAtcGFnZSByZXBvcnQgYWJvdXQg
dGhlIHNob290aW5nLiBUaGUgT2hpbyBBdHRvcm5leSBHZW5lcmFsJiM4MjE3O3MgQnVyZWF1IG9m
IENyaW1pbmFsIEludmVzdGlnYXRpb24gYW5kIHRoZSBDdXlhaG9nYSBDb3VudHkgTWVkaWNhbCBF
eGFtaW5lciYjODIxNztzIE9mZmljZSBhc3Npc3RlZCBpbiB0aGUgaW52ZXN0aWdhdGlvbi4gPC9w
PjxwPiYjODIyMDtXZSBkbyBub3QgYmVsaWV2ZSB0aGF0IGFueSByZWFzb25hYmxlIGp1ZGdlIG9y
IGp1cnkgd291bGQgZmluZCBhbnkgY3JpbWluYWwgY29uZHVjdCBpbiB0aGUgcG9saWNlIHJlc3Bv
bnNlIHRvIGEgc3VzcGVjdCBmbGVlaW5nIGluIGhpcyB2ZWhpY2xlIGFuZCBkcmF3aW5nIGEgZmly
ZWFybSBmcm9tIGhpcyB3YWlzdGJhbmQsJiM4MjIxOyB0aGUgcmVwb3J0IHNheXMuPC9wPjxwPlN1
Ym9kaCBDaGFuZHJhLCBhdHRvcm5leSBmb3IgdGhlIERlc25veWVycyBmYW1pbHksIHNhaWQgaW4g
YSB0ZXh0ZWQgc3RhdGVtZW50IHRoYXQgJiM4MjIwO3RoZSBmYW1pbHkgaXMgZGlzYXBwb2ludGVk
IGFuZCBzYWQuJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.