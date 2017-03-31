All CATEGORIES
☰ Menu

Willard McCarley to be tried for ex-girlfriend’s murder for third time; appeals courts twice ordered new trials

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: March 31, 2017 - 02:44 PM | Updated: April 3, 2017 - 03:22 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Defendant Willard McCarley listens during a pretrial hearing in Summit County Common Pleas Judge Joy Oldfield's court on Tuesday, March 7, 2017. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

rubberbowl06cut_02 Mike Cardew - Akron Beacon Journal
Summit County Land Bank moves to foreclose on Rubber Bowl

The deteriorating Rubber Bowl could be rock ’n’ rolling if Akron rezones it for music concerts, a move its latest owners say would unleash millions of dollars in private investments from the other side of the country.

macron06cut
Preliminary autopsy report: Former Lafayette Township Trustee Bryon Macron was stabbed and slashed
greenhouse06cut_1
Grant to help greenhouse grow at new Case elementary school - 1:11 PM
field06cut_1
RubberDucks first to test out new lights at Progressive Field; new food offerings at Cleveland ballpark
victims06cut_4
Marsy’s Law seeks to give crime victims a voice
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next