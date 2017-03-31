By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer
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Willard McCarley to be tried for ex-girlfriend’s murder for third time; appeals courts twice ordered new trials April 03,2017 07:22 PM GMT Stephanie Warsmith Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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