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Willard McCarley to be tried for ex-girlfriend’s murder for third time; appeals courts twice ordered new trials

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: March 31, 2017 - 02:44 PM | Updated: April 3, 2017 - 03:22 PM
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Defendant Willard McCarley listens during a pretrial hearing in Summit County Common Pleas Judge Joy Oldfield's court on Tuesday, March 7, 2017. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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