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5 arrested men were planning imminent attack on France

By Philippe Sotto
Associated Press

Published: November 25, 2016 - 10:55 AM
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Paris prosecutor Francois Molins gives a press conference, in Paris, Friday, Nov. 25, 2016. Five men arrested this week in two French cities were planning a terror attack in France as early as next week and were receiving their orders from an Islamic State group member based in Iraq or Syria, Paris prosecutor Francois Molins said Friday. (AP Photo/Thibault Camus)


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