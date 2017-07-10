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5 Things to know about Iraq’s Mosul

The Associated Press

Published: July 10, 2017 - 01:58 PM
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FILE - This file image made from video posted on a militant website July 5, 2014, purports to show the leader of the Islamic State group, Abu Bakr al-Baghdadi, delivering a sermon at a mosque in Iraq during his first public appearance. Iraqi and coalition forces acknowledged from the start that Mosul would be a challenge, but the Iraqi leaderships initial vows that it would be over by the end of 2016 underestimated the capacity and the resolve of the IS fighters left to fight to the death. Here are five things to know now that the fight for Mosul is officially over. (AP Photo/Militant video, File)

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