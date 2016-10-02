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Ethiopia

52 confirmed dead in stampede at Ethiopia religious event

By Elias Meseret
Associated Press

Published: October 2, 2016 - 08:57 PM

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