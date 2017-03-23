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8 arrested suspected of preparing British terrorist acts

Associated Press

Published: March 23, 2017 - 09:09 AM | Updated: March 23, 2017 - 02:55 PM
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A forensic officer works near the Houses of Parliament in London, Britain, the day after a terrorist attack, Thursday March 23, 2017. A knife-wielding man went on a deadly rampage in the heart of Britain's seat of power Wednesday, plowing a car into pedestrians on London's Westminster Bridge before stabbing a police officer to death inside the gates of Parliament. Five people were killed, including the assailant. (Jonathan Brady/PA via AP)

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