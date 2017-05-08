Act II for France’s Macron: getting the majority to govern

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UEFSSVM6IEZyZXNobHkgZWxlY3RlZCB0byB0aGUgRnJlbmNoIHByZXNpZGVuY3ksIEVtbWFu
dWVsIE1hY3JvbiBub3cgZmFjZXMgYW4gZXF1YWxseSBkaWZmaWN1bHQgQWN0IElJOiBzZWN1cmlu
ZyB0aGUgcGFybGlhbWVudGFyeSBtYWpvcml0eSBoZSBuZWVkcyB0byBtYWtlIGdvb2Qgb24gaGlz
IGNhbXBhaWduIHByb21pc2VzIHRvIGxpZnQgRnJhbmNlIG91dCBvZiBlY29ub21pYyBnbG9vbS48
L3A+PHA+V2l0aCBsZWdpc2xhdGl2ZSBlbGVjdGlvbnMganVzdCBmaXZlIHdlZWtzIGF3YXksIHRo
ZSBzdGFydHVwIHBvbGl0aWNhbCBtb3ZlbWVudCB0aGUgMzkteWVhci1vbGQgZm9ybWVyIGludmVz
dG1lbnQgYmFua2VyIGxhdW5jaGVkIG9uZSB5ZWFyIGFnbyBvbiBoaXMgbWV0ZW9yaWMgcmlkZSB0
byBiZWNvbWUgRnJhbmNlJiM4MjE3O3MgeW91bmdlc3QgcHJlc2lkZW50IGxvc3Qgbm8gdGltZSBN
b25kYXkgaW4gZ2lyZGluZyBmb3IgdGhlIGNydWNpYWwgbWlkLUp1bmUgZWxlY3Rpb24gYmF0dGxl
LjwvcD48cD5XaXRob3V0IGEgd29ya2luZyBtYWpvcml0eSwgTWFjcm9uIGNvdWxkIHF1aWNrbHkg
YmVjb21lIGEgbGFtZS1kdWNrIHByZXNpZGVudCwgdW5hYmxlIHRvIHB1c2ggdGhyb3VnaCBsYWJv
ciByZWZvcm1zIGFuZCBvdGhlciBtZWFzdXJlcyBoZSBwcm9taXNlZCB0byB0aGUgYnJvYWRseSBk
aXNncnVudGxlZCBlbGVjdG9yYXRlICYjODIxMjsgc2hvd24gYnkgYSByZWNvcmQgcmVzdWx0IGZv
ciBoaXMgZGVmZWF0ZWQgZmFyLXJpZ2h0IG9wcG9uZW50LCBNYXJpbmUgTGUgUGVuLCBhbmQgYSBy
ZWNvcmQgbnVtYmVyIG9mIGJsYW5rIGFuZCBzcG9pbGVkIGJhbGxvdHMgaW4gU3VuZGF5JiM4MjE3
O3MgcnVub2ZmIHZvdGUuPC9wPjxwPlRoZSB0cmFuc2ZlciBvZiBwb3dlciB0byBNYWNyb24gd2ls
bCB0YWtlIHBsYWNlIFN1bmRheSwgb3V0Z29pbmcgUHJlc2lkZW50IEZyYW5jb2lzIEhvbGxhbmRl
IGFubm91bmNlZC4gTWFjcm9uIGlzIGFscmVhZHkgbG9va2luZyB0aGUgcGFydC4gSGUgc2hlZCBo
aXMgYnJlZXppZXIgY2FtcGFpZ24gZGVtZWFub3IgZm9yIGEgc29sZW1uLCBtb3JlIHN0YXRlc21h
bi1saWtlIGxvb2sgaW4gaGlzIGZpcnN0IGFwcGVhcmFuY2VzIGFmdGVyIGhpcyB2aWN0b3J5IGFu
ZCBhZ2FpbiBNb25kYXksIGF0IGEgc29iZXIgY2VyZW1vbnkgd2l0aCBIb2xsYW5kZSB0byBjb21t
ZW1vcmF0ZSBHZXJtYW55JiM4MjE3O3MgZGVmZWF0IGluIFdvcmxkIFdhciBJSS48L3A+PHA+VGhl
IHBvbXAgb2YgdGhlIGNlcmVtb255LCBhdCB0aGUgaW1wb3NpbmcgQXJjIGRlIFRyaW9tcGhlIGF0
IHRoZSB0b3Agb2YgdGhlIENoYW1wcy1FbHlzZWVzIEF2ZW51ZSBpbiBQYXJpcywgaW1tZWRpYXRl
bHkgaGVscGVkIGxlbmQgYSBwcmVzaWRlbnRpYWwgYWlyIHRvIHRoZSBwcmV2aW91c2x5IHVudGVz
dGVkIGxlYWRlciB3aG8gZm91Z2h0IGFuZCB3b24gaGlzIGZpcnN0IGVsZWN0aW9uLjwvcD48cD5J
dCB3YXMgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgSG9sbGFuZGUgYW5kIE1hY3JvbiBhcHBlYXJlZCB0b2dldGhl
ciBpbiBwdWJsaWMgc2luY2UgQXVndXN0LiBUaGF0IHdhcyB3aGVuIE1hY3JvbiByZXNpZ25lZCBh
cyBIb2xsYW5kZSYjODIxNztzIGVjb25vbXkgbWluaXN0ZXIgdG8gZW1iYXJrIG9uIGhpcyByaXNr
eSBwcmVzaWRlbnRpYWwgcnVuIGFzIGFuIGluZGVwZW5kZW50ICYjODIxMjsgYSBkZWNpc2lvbiBy
ZWNlaXZlZCBjb2xkbHkgYnkgdGhlIEZyZW5jaCBsZWFkZXIgYXQgdGhlIHRpbWUuPC9wPjxwPk9u
IE1vbmRheSwgdGhvdWdoLCBIb2xsYW5kZSBncmlwcGVkIE1hY3JvbiYjODIxNztzIGFybSBiZWZv
cmUgdGhlIHR3byBtZW4gd2Fsa2VkIHNpZGUgYnkgc2lkZS4gVGhlIGNlcmVtb255IG1hcmtlZCBk
ZWNhZGVzIG9mIHBlYWNlIGluIFdlc3Rlcm4gRXVyb3BlLCBzb21ldGhpbmcgTWFjcm9uIG1hZGUg
YSBjb3JuZXJzdG9uZSBvZiBoaXMgY2FtcGFpZ24gYWdhaW5zdCBMZSBQZW4mIzgyMTc7cyBicmFu
ZCBvZiBuYXRpb25hbGlzdCBwb3B1bGlzbS4gTGUgUGVuIGNhbXBhaWduZWQgZm9yIEZyYW5jZSB0
byBsZWF2ZSB0aGUgMjgtbmF0aW9uIEV1cm9wZWFuIFVuaW9uIGFuZCBkcm9wIHRoZSBzaGFyZWQg
ZXVybyBjdXJyZW5jeSBpbiBmYXZvciBvZiByZWluc3RhdGluZyBhIG5ldyBGcmVuY2ggZnJhbmMu
PC9wPjxwPllldCB0byBtb3ZlIGludG8gdGhlIHByZXNpZGVudGlhbCBFbHlzZWUgUGFsYWNlLCBN
YWNyb24gaXMgYWxyZWFkeSBwcmVwYXJpbmcgaGlzIGZpcnN0IGRheXMgaW4gcG93ZXIuIFN5bHZp
ZSBHb3VsYXJkLCBhIEZyZW5jaCBkZXB1dHkgdG8gdGhlIEV1cm9wZWFuIFBhcmxpYW1lbnQsIHNh
aWQgTWFjcm9uIHdvdWxkIG1ha2UgQmVybGluIGhpcyBmaXJzdCBvZmZpY2lhbCB2aXNpdCwgd2l0
aCBwZXJoYXBzIGEgc3RvcCB0byBzZWUgRnJlbmNoIHRyb29wcyBzdGF0aW9uZWQgYWJyb2FkIGFz
IHdlbGwuPC9wPjxwPk1hY3JvbiYjODIxNztzIG9wdGltaXN0aWNhbGx5IG5hbWVkICYjODIyMDtF
biBNYXJjaGUhJiM4MjIxOyAmIzgyMTI7ICYjODIyMDtPbiB0aGUgTW92ZSYjODIyMTsgJiM4MjEy
OyBwb2xpdGljYWwgbW92ZW1lbnQgcGxhbnMgdG8gZmllbGQgY2FuZGlkYXRlcyBmb3IgYWxsIDU3
NyBOYXRpb25hbCBBc3NlbWJseSBzZWF0cy4gQnV0IGl0IHdpbGwgYmUgY29udGVzdGluZyBpdHMg
Zmlyc3QgZXZlciBlbGVjdGlvbi4gQXMgcGFydCBvZiBoaXMgZWZmb3J0IHRvIGNvbnZpbmNlIHZv
dGVycyB0aGF0IGJvdGggaGUgYW5kIGhpcyBtb3ZlbWVudCBtYXJrZWQgYSBicmVhayB3aXRoIHRo
ZSBzdGF0dXMgcXVvLCBNYWNyb24gcHJldmlvdXNseSBwcm9taXNlZCB0aGF0IGhhbGYgb2YgaXRz
IGNhbmRpZGF0ZXMgd2lsbCBiZSBuZXcgdG8gZWxlY3RlZCBwb2xpdGljcy4gVGhhdCBtZWFucyBt
YW55IG9mIHRoZW0gbWF5IGJlIGJ1cmRlbmVkIGJ5IHRoZSBoYW5kaWNhcCBvZiBiZWluZyBsYXJn
ZWx5IHVua25vd24gdG8gdm90ZXJzIGluIGNvbnN0aXR1ZW5jaWVzIHRoZXkgY29tcGV0ZSBmb3Iu
PC9wPjxwPlNwbGl0IDUwLTUwIGJldHdlZW4gbWVuIGFuZCB3b21lbiwgdGhleSYjODIxNztsbCBo
YXZlIE1hY3JvbiYjODIxNztzIGV4YW1wbGUgZm9yIGluc3BpcmF0aW9uOiBDb250ZXN0aW5nIGhp
cyBmaXJzdCBlbGVjdGlvbiwgaGUgaGFuZGlseSBiZWF0IExlIFBlbiB3aXRoIDY2IHBlcmNlbnQg
b2YgU3VuZGF5JiM4MjE3O3Mgdm90ZSBhbmQgdG9yZSB1cCBGcmFuY2UmIzgyMTc7cyBwb2xpdGlj
YWwgbWFwLjwvcD48cD5CdXQgTGUgUGVuJiM4MjE3O3MgMzQgcGVyY2VudCAmIzgyMTI7IGEgaGln
aCBpbiBhbnkgbmF0aW9uYWwgZWxlY3Rpb24gZm9yIGhlciBmYXItcmlnaHQgTmF0aW9uYWwgRnJv
bnQgJiM4MjEyOyBjb25maXJtcyBoZXIgcGFydHkgYXMgYSBmb3JtaWRhYmxlIGZvcmNlLCBpdHMg
RnJlbmNoLWZpcnN0IG5hdGlvbmFsaXNtIGluY3JlYXNpbmdseSBhY2NlcHRlZCBieSBhIGdyb3dp
bmcgc3dhdGggb2YgZWxlY3RvcnMgZGVzcGl0ZSBpdHMgaGlzdG9yeSBvZiBhbnRpLVNlbWl0aXNt
IGFuZCByYWNpc20uIFRoZSBOYXRpb25hbCBGcm9udCBoYXMgdHdvIGxhd21ha2VycyBpbiB0aGUg
b3V0Z29pbmcgcGFybGlhbWVudCBidXQgaG9wZXMgZm9yIGRvemVucyBpbiBKdW5lLjwvcD48cD5N
YWluc3RyZWFtIHBhcnRpZXMgb24gdGhlIGxlZnQgYW5kIHJpZ2h0IHRoYXQgd2VyZSBmcm96ZW4g
b3V0IG9mIFN1bmRheSYjODIxNztzIHJ1bm9mZiBpbiBhIGZpcnN0IGZvciBtb2Rlcm4gRnJhbmNl
LCBhbHNvIGFyZSByZWdyb3VwaW5nLCBhaW1pbmcgdG8gY2xpcCBNYWNyb24mIzgyMTc7cyB3aW5n
cyBhbmQgaW1wb3NlIHRoZWlyIHBvbGl0aWNhbCBhZ2VuZGEsIHZpYSBwYXJsaWFtZW50LCBvbiBo
aXMgZml2ZS15ZWFyIHRlcm0uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.