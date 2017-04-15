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Afghan official: Massive U.S. bomb death toll rises to 94

By Rahim Faiez
Associated Press

Published: April 15, 2017 - 05:53 PM
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Afghan security police stand guard at the destroyed house after an operation in Asad Khil near the site of a U.S. bombing in the Achin district of Jalalabad, east of Kabul, Afghanistan, Saturday. U.S. forces in Afghanistan on Thursday struck an Islamic State tunnel complex in eastern Afghanistan with the largest non-nuclear weapon every used in combat by the U.S. military, Pentagon officials said. (AP Photo/Rahmat Gul)


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